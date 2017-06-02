02.06.2017 17:33  Утечка информации из сервиса OneLogin

Сервис OneLogin, предоставляющий средства для организации единой точки входа, централизованного управления учётными записями и параметрами аутентификации для разных сайтов, сообщил, что на днях произошел инцидент, в результате которого возникла утечка информации о потребителях. Утечка затронула хранимые пароли, OAuth-токены, ключи к AWS (Amazon Web Services‎), различные типы ключей доступа и другие привязанные к пользователю данные. Сведения о пользователях хранились в зашифрованном виде, но атакующие имели возможность их расшифровать.

Размер утечки и причины пока не сообщаются, известно лишь, что атакующие в течение семи часов имели доступ к инфраструктуре. Атака была выявлена по аномальному всплеску активности СУБД. Для проникновения в инфраструктуру злоумышленники использовали AWS API и ключи к AWS, попавшие в руки атакующих. Вcем пользователям OneLogin рекомендуется незамедлительно обновить пароли и сгенерировать новые OAuth токены для всех сайтов, для входа на которые использовался OneLogin.



