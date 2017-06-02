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02.06.2017 17:33  Утечка информации из сервиса OneLogin

Сервис OneLogin, предоставляющий средства для организации единой точки входа, централизованного управления учётными записями и параметрами аутентификации для разных сайтов, сообщил, что на днях произошел инцидент, в результате которого возникла утечка информации о потребителях. Утечка затронула хранимые пароли, OAuth-токены, ключи к AWS (Amazon Web Services‎), различные типы ключей доступа и другие привязанные к пользователю данные. Сведения о пользователях хранились в зашифрованном виде, но атакующие имели возможность их расшифровать.

Размер утечки и причины пока не сообщаются, известно лишь, что атакующие в течение семи часов имели доступ к инфраструктуре. Атака была выявлена по аномальному всплеску активности СУБД. Для проникновения в инфраструктуру злоумышленники использовали AWS API и ключи к AWS, попавшие в руки атакующих. Вcем пользователям OneLogin рекомендуется незамедлительно обновить пароли и сгенерировать новые OAuth токены для всех сайтов, для входа на которые использовался OneLogin.

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Автор новости: Асен Тотин
Тип: К сведению
Ключевые слова: onelogin
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  • 1.1, Хорошийкомп, 21:02, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Единную точку отказа мы долго-долго строили и наконец построили ,бгг...
     
  • 1.2, Аноним, 21:03, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Клоунада
     
  • 1.3, Ненужно, 21:05, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >средства для организации единой точки входа, централизованного управления учётными записями и параметрами аутентификации для разных сайтов

    Уж сколько раз твердили миру не хранить все яйца в одной корзине

     
  • 1.4, Xrenoxod, 21:17, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Зашибись построен бизнес.
    Стикеры с паролями, приклеенные к монитору, просто рвут все эти сервисы по уровню безопасности.
     
     
  • 2.7, пох, 22:24, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Стикеры с паролями, приклеенные к монитору, просто рвут все эти сервисы по уровню
    > безопасности.

    безусловно. Они требуют физического проникновения на защищенную территорию, закрытый ими сервис может не иметь никакого доступа из внешнего мира (в отличие от сервисов, пользующихся услугами внешних авторизовалок - как-то они должны получить от них подтверждение), и, главное - сколько мой монитор не пытай на подвале, он, бедный, так и не скажет, от чего именно какой пароль.

    Единственный недостаток - сперли монитор, прощай все доступы.

     
     
  • 3.8, нах, 22:34, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем его куда-то спирать? Сфотать нынче можно и тапком.
     
  • 1.6, Аноним, 21:40, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    и продолжить пользоваться OneLogin ... весь текст скрыт [показать]
     

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