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01.06.2017 14:09  Toyota Camry станет первым автомобилем, оснащённым платформой Automotive Grade Linux

Организация Linux Foundation сообщила о начале внедрения первых рабочих решений на базе Automotive Grade Linux (AGL), свободной платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем. Первым автомобилем, оснащённым решением на базе AGL станет новое поколение Toyota Camry XV70 (2018), которое поступит в продажу в США летом 2017 года, а в других странах в начале 2018 года. В дальнейшем применение платформы AGL будет расширено и на другие модели автомобилей Toyota и Lexus.

В настоящее время к разработке AGL присоединилось уже около 100 компаний, среди которых, кроме Toyota представлены Ford, Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Suzuki и Daimler AG (Mercedes-Benz) и Subaru, а также компании-разработчики ПО и производители комплектующих. AGL может использоваться автопроизводителями как основа для создания конечных решений, после проведения необходимой адаптации для оборудования и кастомизации интерфейса. Платформа позволяет уделить основное внимание разработке приложений и собственных методов организации работы пользователя, не задумываясь о низкоуровневой инфраструктуре и минимизируя затраты на сопровождение.

Эталонный дистрибутив AGL основан на наработках проектов Tizen, GENIVI и Yocto. Графическое окружение базируется на Qt, Wayland и композитном сервере Weston IVI Shell. Для создания приложений применяются технологии HTML5 и Qt. Развивается набор прототипов типовых приложений, среди которых реализация домашнего экрана, web-браузер, приборная панель, навигационная система, климат-контроль, мультимедийный проигрыватель с поддержкой DLNA, интерфейс для настройки звуковой подсистемы, программы для чтения новостей, средства голосового управления, поиска информации, взаимодействия со смартфоном по Bluetooth и подключения к CAN-сети для доступа к датчикам и передачи данных между узлами автомобиля. Исходные тексты наработок проекта доступны под свободными лицензиями через Git.

Тем временем, компании Audi и Volvo совместно с Google развивают решение для автомобильных информационно-развлекательных систем на базе платформы Android. В показанных на выставках моделях следующего поколения Audi Q8 и Volvo V90 уже используется прототип окружения, основанный на кодовой базе Android 7.0. В отличие от уже поставляемых в Mitsubishi, Renault, McClaren, Hyundai и Honda окружений на базе Android, новый продукт развивается при участии Google как отдельное специализированное решение Android Automotive, а не как сборка обычной платформы Android.

В Android Automotive предлагается базовый прототип интерфейса, оптимизированного для управления и навигации водителем, находящимся за рулём. Производителям предоставлены средства для построения своего брендированного интерфейса, основываясь на предоставленном каркасе. Платформа Android отделена от оборудования и взаимодействует с подсистемами автомобиля и шинами передачи данных через специальную HAL-прослойку. Для адаптации платформы для оборудования и систем, подобных HVAC и CAN bus, автопроизводителю достаточно разработать соответствующие HAL-модули.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 3.0
  3. OpenNews: Linux Foundation представил автомобильный дистрибутив AGL UCB 2.0
  4. OpenNews: Форд, Мазда, Мицубиси и Субару подключились к разработке открытой автомобильной Linux-платформы
  5. OpenNews: Google, Audi, GM, Honda и Hyundai создали альянс для продвижения Android для автомобильных систем
  6. OpenNews: Linux Foundation представил первый выпуск автомобильной платформы Automotive Grade Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: agl, toyota, ivi
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  • 1.1, Аноним, 14:21, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    С протухшим ядром
     
     
  • 2.18, Аноним, 15:30, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +8 +/
    С выдержанным, сударь, с выдержанным.
     
  • 1.3, Аноним, 14:38, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Интересно, с системд или без?
     
     
  • 2.25, Stax, 17:28, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    > Интересно, с системд или без?

    Почти наверняка с ним, в Tizen же systemd.

     
  • 1.4, Аноним, 14:40, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    BUG - Kernel panic - морг Virus Fatality - морг Version missmatch for thi... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 15:07, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это ж не автопилот.
     
     
  • 3.14, фыв, 15:16, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    люди какие-то пошли недальновидные..
     
  • 3.20, ., 16:20, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Это ж не автопилот.

    CAN - это значительно хуже автопилота. (в смысле, одно дело - автопилот отвалился, ты можешь перехватить управление. Другое дело - заело логику в педали - что у тойоты уже бывало)

     
  • 2.24, Аноним, 17:27, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Более реалистичные сцерании Зациклилась песня димы билана - морг Во время круто... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 14:41, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Они лучше бы android auto помогали разрабатывать
     
     
  • 2.12, istepan, 15:11, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Чем это лучше?
     
     
  • 3.21, Аноним, 16:23, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чем auto
     
  • 1.6, Аноним, 14:41, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Заводишь машинку, опздывая на самолёт: "optimizing android apps.. 1/107"
     
     
  • 2.7, Аноним, 14:51, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    В самолёте та-же фигня, не опоздаешь
     
  • 1.8, савсэмАноним, 15:03, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что-то не видно в списке именитых компаний ни одной, занимающейся информационной безопасностью, ни одного исследователя..
     
  • 1.9, Zed, 15:04, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А кто-то видел что за андроид магнитолы сейчас ставит таже тойота в авто что к нам поставляются? Он точно легко доступен к установкам и модификациям например?

    Сильно подозреваю что переход на эту платформу сделает удобно только производителям. Пользователи также как и ранее останутся с тем что туда соизволит добавить производитель.

     
     
  • 2.11, Аноним, 15:10, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А свободы выбора тебе никто и не обещал Ну дальше свободы выбора марки, модели,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 15:21, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    с цветом не всё так просто.
     
  • 1.13, istepan, 15:11, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Tesla не видно, жаль.
     
     
  • 2.26, Аноним, 17:58, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Tesla изначально под Linux https www opennet ru opennews art shtml num 21221... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, продавецкирпичиков, 15:26, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    мдя,машинки начали отличатся тоолько магнитолками ;(
     
  • 1.17, продавецкирпичиков, 15:26, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    мдя,машинки начали отличатся тоолько магнитолками ;(
     

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