01.06.2017 14:09  Toyota Camry станет первым автомобилем, оснащённым платформой Automotive Grade Linux

Организация Linux Foundation сообщила о начале внедрения первых рабочих решений на базе Automotive Grade Linux (AGL), свободной платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем. Первым автомобилем, оснащённым решением на базе AGL станет новое поколение Toyota Camry XV70 (2018), которое поступит в продажу в США летом 2017 года, а в других странах в начале 2018 года. В дальнейшем применение платформы AGL будет расширено и на другие модели автомобилей Toyota и Lexus.

В настоящее время к разработке AGL присоединилось уже около 100 компаний, среди которых, кроме Toyota представлены Ford, Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Suzuki и Daimler AG (Mercedes-Benz) и Subaru, а также компании-разработчики ПО и производители комплектующих. AGL может использоваться автопроизводителями как основа для создания конечных решений, после проведения необходимой адаптации для оборудования и кастомизации интерфейса. Платформа позволяет уделить основное внимание разработке приложений и собственных методов организации работы пользователя, не задумываясь о низкоуровневой инфраструктуре и минимизируя затраты на сопровождение.

Эталонный дистрибутив AGL основан на наработках проектов Tizen, GENIVI и Yocto. Графическое окружение базируется на Qt, Wayland и композитном сервере Weston IVI Shell. Для создания приложений применяются технологии HTML5 и Qt. Развивается набор прототипов типовых приложений, среди которых реализация домашнего экрана, web-браузер, приборная панель, навигационная система, климат-контроль, мультимедийный проигрыватель с поддержкой DLNA, интерфейс для настройки звуковой подсистемы, программы для чтения новостей, средства голосового управления, поиска информации, взаимодействия со смартфоном по Bluetooth и подключения к CAN-сети для доступа к датчикам и передачи данных между узлами автомобиля. Исходные тексты наработок проекта доступны под свободными лицензиями через Git.

Тем временем, компании Audi и Volvo совместно с Google развивают решение для автомобильных информационно-развлекательных систем на базе платформы Android. В показанных на выставках моделях следующего поколения Audi Q8 и Volvo V90 уже используется прототип окружения, основанный на кодовой базе Android 7.0. В отличие от уже поставляемых в Mitsubishi, Renault, McClaren, Hyundai и Honda окружений на базе Android, новый продукт развивается при участии Google как отдельное специализированное решение Android Automotive, а не как сборка обычной платформы Android.

В Android Automotive предлагается базовый прототип интерфейса, оптимизированного для управления и навигации водителем, находящимся за рулём. Производителям предоставлены средства для построения своего брендированного интерфейса, основываясь на предоставленном каркасе. Платформа Android отделена от оборудования и взаимодействует с подсистемами автомобиля и шинами передачи данных через специальную HAL-прослойку. Для адаптации платформы для оборудования и систем, подобных HVAC и CAN bus, автопроизводителю достаточно разработать соответствующие HAL-модули.