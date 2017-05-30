30.05.2017 10:41  Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.3

Доступен выпуск свободного пакета для верстки документов Scribus 1.5.3. Scribus предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включая гибкие инструменты для генерации PDF и поддержку работы с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Система написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux, macOS и Windows. Ветка 1.5 позиционируется как экспериментальная и включает такие возможности, как новый интерфейс пользователя на базе Qt5, изменённый файловый формат, полная поддержка таблиц и расширенные средства обработки текста. Выпуск 1.5.3 отмечается как хорошо протестированный и уже вполне стабильный для работы над новыми документами. После проведения окончательной стабилизации и признания готовности для повсеместного внедрения на базе ветки 1.5 будет сформирован стабильный релиз Scribus 1.6.0. Основные улучшения в Scribus 1.5.3: Завершена работа над новым, полностью переписанным, движком компоновки текста. В новом выпуске реализована возможность использования расширенных возможностей OpenType таких как лигатуры и альтернативные глифы, а также добавлена поддержка хинди, иврита, арабского и китайского языков. В сумме Scribus теперь поддерживает около 500 языков и видов письменности.

Значительно ускорена работа функций набора на холсте и отрисовки текста;

В меню выбора шрифта обеспечен предпросмотр отображения каждого шрифта;

Вкладка "Text" выделены из общих свойств в отдельный блок настроек;

Заметно увеличена производительность операции копирования и вставки объектов из файлов с большими палитрами;

Добавлена фильтр для импорта изображений в формате KRA (Krita);

Хранение конфигурационных файлов приведено к соответствию стандарту XDG (вместо ~/.scribus/ настройки теперь размещаются в ~/.config/scribus/);

В интерфейсе выбора цветов, цифровое значение цвета теперь отображается в виде всплывающей подсказки;

Решены проблемы с запуском внешних редакторов изображений (редактор не запускался, если был активен другой его экземпляр);

Обновлена палитра "Wikipedia RAL Classic";

Добавлен скрипт "Caption", добавляющий кадр с текстом в кадр с избражением c соблюдением заданных пропорций;

Устранены проблемы, выявленые в результате проверки кода в сервисе Coverity и при помощи инструмента "clazy".



