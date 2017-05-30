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30.05.2017 10:41  Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.3

Доступен выпуск свободного пакета для верстки документов Scribus 1.5.3. Scribus предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включая гибкие инструменты для генерации PDF и поддержку работы с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Система написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux, macOS и Windows.

Ветка 1.5 позиционируется как экспериментальная и включает такие возможности, как новый интерфейс пользователя на базе Qt5, изменённый файловый формат, полная поддержка таблиц и расширенные средства обработки текста. Выпуск 1.5.3 отмечается как хорошо протестированный и уже вполне стабильный для работы над новыми документами. После проведения окончательной стабилизации и признания готовности для повсеместного внедрения на базе ветки 1.5 будет сформирован стабильный релиз Scribus 1.6.0.

Основные улучшения в Scribus 1.5.3:

  • Завершена работа над новым, полностью переписанным, движком компоновки текста. В новом выпуске реализована возможность использования расширенных возможностей OpenType таких как лигатуры и альтернативные глифы, а также добавлена поддержка хинди, иврита, арабского и китайского языков. В сумме Scribus теперь поддерживает около 500 языков и видов письменности.
  • Значительно ускорена работа функций набора на холсте и отрисовки текста;
  • В меню выбора шрифта обеспечен предпросмотр отображения каждого шрифта;
  • Вкладка "Text" выделены из общих свойств в отдельный блок настроек;
  • Заметно увеличена производительность операции копирования и вставки объектов из файлов с большими палитрами;
  • Добавлена фильтр для импорта изображений в формате KRA (Krita);
  • Хранение конфигурационных файлов приведено к соответствию стандарту XDG (вместо ~/.scribus/ настройки теперь размещаются в ~/.config/scribus/);
  • В интерфейсе выбора цветов, цифровое значение цвета теперь отображается в виде всплывающей подсказки;
  • Решены проблемы с запуском внешних редакторов изображений (редактор не запускался, если был активен другой его экземпляр);
  • Обновлена палитра "Wikipedia RAL Classic";
  • Добавлен скрипт "Caption", добавляющий кадр с текстом в кадр с избражением c соблюдением заданных пропорций;
  • Устранены проблемы, выявленые в результате проверки кода в сервисе Coverity и при помощи инструмента "clazy".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.scribus.net/scribu...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.2
  3. OpenNews: Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.1
  4. OpenNews: Релиз свободного издательского пакета Scribus 1.4.6
  5. OpenNews: Экспериментальная ветка свободного издательского пакета Scribus 1.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: scribus
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  • 1.1, Аноним, 11:03, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    В Scribus можно адекватно вставлять pdf файлы Надо также, как в InDesign При п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, F, 11:33, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это не сюда писать надо.
    Тем более если "надо", а не "хотелось бы".
     
     
  • 3.3, Michael Shigorin, 11:37, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Тем более если "надо", а не "хотелось бы".

    ...заодно подкрепив патчем или денюжкой.

     
     
  • 4.5, Аноним, 12:02, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если бы он хотел заплатить, он бы сразу купил готовый качественный продукт Плат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.7, prokoudine, 12:15, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там в Скрибусе заносить особенно некому.

    Ну то есть OiF им дважды заносил. Деньги проели, сделали половину работы, отвалились.

    Если б к ним не пришли оманские студиозусы с проектом по переписыванию текстового движка и если б руководить этими студиозусами не взялся Халед Хосни, который до того этот наш Скрибус на твиттере вертел, фиг бы мы в 1.5.3 получили нормальную поддержку BiDi и опентайповых фич.

     
  • 1.4, Аноним, 11:50, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И что можно издать с помощью этой проги? Есть истории успеха?
     
     
  • 2.6, llolik, 12:10, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это в каждом треде спрашивают - https://wiki.scribus.net/canvas/Success_stories
    Ест-но, что тут только то, о чём им сообщали.
    Я буклеты, брошюры и плакаты настенные для работы в нём делаю (вот, например, https://yadi.sk/i/QfNVgotspxLB4).
     

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