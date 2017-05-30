The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

29.05.2017 21:15  Выпуск Python-библиотек Bind.py и RichConsole.py

Вышла бета-версия библиотеки bind.py, ускоряющей функции, использующие замкнутые переменные, через модификацию их байт-кода. Основной сценарий использования - ускорение программно-сгенерированных функций, например в метаклассах, что позволяет иметь красивый усложнённый код почти без уменьшения производительности во время исполнения, ценой некоторых затрат на инициализацию.

Синтетический тест (255 переменных) показал 15% ускорение для замкнутых переменных и 30% для глобальных. Ускорение достигается путём перемещения переменных в константы (проверки, что переменная действительно константа не проводится, будьте аккуратны). Функция допускает использование в качестве декоратора, поддерживается как передача словаря, так и kwargs-синтаксис.

Также доступна python-библиотека RichConsole для вывода форматированного текста на консоль. Библиотека позволяет выводить в консоль текст, отформатированный с помощью управляющих последовательностей. Вручную это делать неудобно, так как управляющие последовательности имеют эффект на все последующие символы, т.е. необходимо сбрасывать и восстанавливать состояние в зависимости от текущего и желаемого. Начиная с уровня вложенности 3 это приводит к проблемам в архитектуре программы, препятствуя модуляризации.

Данная библиотека позволяет решить эту проблему. Желаемая разметка задаётся в виде ориентированного ациклического графа (обобщение дерева, позволяющее повторно использовать вершины при условии, что это не создаёт циклов), в котором листьями являются строки. В таком виде вывод обрабатывается в программе и рендерится в строку перед отправкой на вывод. При рендеринге происходит обход графа в глубину, применение и откат изменений, создание последовательностей диффов, конвертация в последовательность управляющих последовательностей и оптимизация полученной последовательности с целью минимизации выводимых данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/KOLANICH/bi...)
Автор новости: KOLANICH
Тип: Программы
Ключевые слова: python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 01:59, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем в новостях релиз каких-то файлов? Я против мусора на на opennet.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList