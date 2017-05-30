29.05.2017 21:15  Выпуск Python-библиотек Bind.py и RichConsole.py

Вышла бета-версия библиотеки bind.py, ускоряющей функции, использующие замкнутые переменные, через модификацию их байт-кода. Основной сценарий использования - ускорение программно-сгенерированных функций, например в метаклассах, что позволяет иметь красивый усложнённый код почти без уменьшения производительности во время исполнения, ценой некоторых затрат на инициализацию.

Синтетический тест (255 переменных) показал 15% ускорение для замкнутых переменных и 30% для глобальных. Ускорение достигается путём перемещения переменных в константы (проверки, что переменная действительно константа не проводится, будьте аккуратны). Функция допускает использование в качестве декоратора, поддерживается как передача словаря, так и kwargs-синтаксис.

Также доступна python-библиотека RichConsole для вывода форматированного текста на консоль. Библиотека позволяет выводить в консоль текст, отформатированный с помощью управляющих последовательностей. Вручную это делать неудобно, так как управляющие последовательности имеют эффект на все последующие символы, т.е. необходимо сбрасывать и восстанавливать состояние в зависимости от текущего и желаемого. Начиная с уровня вложенности 3 это приводит к проблемам в архитектуре программы, препятствуя модуляризации.

Данная библиотека позволяет решить эту проблему. Желаемая разметка задаётся в виде ориентированного ациклического графа (обобщение дерева, позволяющее повторно использовать вершины при условии, что это не создаёт циклов), в котором листьями являются строки. В таком виде вывод обрабатывается в программе и рендерится в строку перед отправкой на вывод. При рендеринге происходит обход графа в глубину, применение и откат изменений, создание последовательностей диффов, конвертация в последовательность управляющих последовательностей и оптимизация полученной последовательности с целью минимизации выводимых данных.



