27.05.2017 21:01  Официально представлена отечественная операционная система "ОСь"

Компания "Национальный центр информатизации" (НЦИ), входящая в состав госкорпорации Ростех, представила отечественнyю операционную систему "ОСь" (OS-RT), которая позиционируется как платформа для создания рабочих мест и серверов в органах государственной и муниципальной власти, а также в компаниях с государственным участием. В анонсе сказано много слов про успехи разработки и конкурентоспособность российских программных продуктов, переход на отечественные ИТ-решения и создание полноценной замены западным аналогам, но все эти заявления про собственную разработку звучат весьма странно с учётом того, что дистрибутив "ОСь" построен на основе пересборки пакетной базы проектов CentOS и Fedora, контролируемых и основанных на разработках американской корпорацией Red Hat.

Дистрибутив доступен для свободной загрузки и может быть протестирован в Live-режиме (размер iso-образа 1.8 Гб). Рабочий стол основан на пользовательском окружении Xfce. В состав входит офисный пакет LibreOffice 5.2.6, графический редактор GIMP 2.8.16, векторный редактор Inkscape 0.91, система 3D-моделирования Blender 2.76, программы просмотра изображений и документов. В качестве браузера предлагается Firefox, а в качестве почтового клиента - Thunderbird. Для просмотра мультимедийной информации предлагаются VLC, smplayer 17.2.0, mplayer 1.3, ffmpeg 3.1.6, набор кодеков с поддержкой H.264, H.265, VP9, AAC и Opus. Системные компоненты включают ядро Linux 3.10.0-514 (из rhel), systemd 219, glibc 2.17, python 2.7.5/3.5.3, php 5.4.16, perl 5.16.3, openjdk 1.8.0.121, ruby 2.0.0.648, Mesa 11.2.2.

Для серверных систем доступны OpenSSH 6.6.1p1, Samba 4.4.4, сервер NFS, http-сервер Apache 2.4.6, почтовый сервер Postfix 2.10.1, FTP-сервер vsftpd 3.0.2, прокси-сервер Squid 3.5.20, сервер печати CUPS 2.1.4, DNS-сервер BIND 9.9.4, сервер точного времени NTP, LDAP-серверы OpenLDAP 2.4.40 и 389-ds, сервер аутентификации Kerberos 1.14.1, СУБД PostgreSQL 9.2.18, система управления конфигурацией Ansible 2.2.1.0, системы мониторинга Zabbix и Nagios 4.0.8. Поддерживается запуск виртуальных окружений при помощи гипервизора KVM. В состав также входят средства для создания отказоустойчивых кластеров (pacemaker, haproxy, keepalived), распределенных хранилищ (gfs2) и защищенных облачных систем.