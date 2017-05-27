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27.05.2017 21:01  Официально представлена отечественная операционная система "ОСь"

Компания "Национальный центр информатизации" (НЦИ), входящая в состав госкорпорации Ростех, представила отечественнyю операционную систему "ОСь" (OS-RT), которая позиционируется как платформа для создания рабочих мест и серверов в органах государственной и муниципальной власти, а также в компаниях с государственным участием. В анонсе сказано много слов про успехи разработки и конкурентоспособность российских программных продуктов, переход на отечественные ИТ-решения и создание полноценной замены западным аналогам, но все эти заявления про собственную разработку звучат весьма странно с учётом того, что дистрибутив "ОСь" построен на основе пересборки пакетной базы проектов CentOS и Fedora, контролируемых и основанных на разработках американской корпорацией Red Hat.

Дистрибутив доступен для свободной загрузки и может быть протестирован в Live-режиме (размер iso-образа 1.8 Гб). Рабочий стол основан на пользовательском окружении Xfce. В состав входит офисный пакет LibreOffice 5.2.6, графический редактор GIMP 2.8.16, векторный редактор Inkscape 0.91, система 3D-моделирования Blender 2.76, программы просмотра изображений и документов. В качестве браузера предлагается Firefox, а в качестве почтового клиента - Thunderbird. Для просмотра мультимедийной информации предлагаются VLC, smplayer 17.2.0, mplayer 1.3, ffmpeg 3.1.6, набор кодеков с поддержкой H.264, H.265, VP9, AAC и Opus. Системные компоненты включают ядро Linux 3.10.0-514 (из rhel), systemd 219, glibc 2.17, python 2.7.5/3.5.3, php 5.4.16, perl 5.16.3, openjdk 1.8.0.121, ruby 2.0.0.648, Mesa 11.2.2.

Для серверных систем доступны OpenSSH 6.6.1p1, Samba 4.4.4, сервер NFS, http-сервер Apache 2.4.6, почтовый сервер Postfix 2.10.1, FTP-сервер vsftpd 3.0.2, прокси-сервер Squid 3.5.20, сервер печати CUPS 2.1.4, DNS-сервер BIND 9.9.4, сервер точного времени NTP, LDAP-серверы OpenLDAP 2.4.40 и 389-ds, сервер аутентификации Kerberos 1.14.1, СУБД PostgreSQL 9.2.18, система управления конфигурацией Ansible 2.2.1.0, системы мониторинга Zabbix и Nagios 4.0.8. Поддерживается запуск виртуальных окружений при помощи гипервизора KVM. В состав также входят средства для создания отказоустойчивых кластеров (pacemaker, haproxy, keepalived), распределенных хранилищ (gfs2) и защищенных облачных систем.



  1. Главная ссылка к новости (http://rostec.ru/news/4520405...)
  2. OpenNews: Представлен новый отечественный дистрибутив Linux - "ОСь"
  3. OpenNews: Ростехнологии становится совладельцем Альт Линукс, а NGI - Mandriva
  4. OpenNews: Компания Oracle отреагировала на переход проекта CentOS под покровительство Red Hat
  5. OpenNews: Отечественные процессоры Baikal будут основаны на архитектуре ARM64
  6. OpenNews: Холдинг "Вертолеты России" переходит на Astra Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: os-rt
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  • 1.1, ке, 21:02, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +18 +/
    Выглядит как поделка на коленке
     
     
  • 2.15, о6какатрон, 21:51, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    а чо там с обоями ... как скучновато выглядят
     
     
  • 3.35, труляляй, 23:26, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Надо Дениске дать задание, заняться ремастерингом.
     
  • 1.2, Аноним, 21:06, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Это какой-то взрыв некомпетентности Они сайт обновили и перенесли его на shared... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 21:11, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Если открыть старый сайт по IP http 185 189 14 107 pkgs он же downloads os-r... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.17, Аноним, 21:58, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Дебиан тоже через http качает Для проверки целостности пакетов так или иначе ци... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, 2, 21:11, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    уныло, да еще и со стучащим в АНБ системд поди ;) :)
     
     
  • 2.18, Аноним, 22:02, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > со стучащим в АНБ системд

    Что употребляешь?

     
  • 1.6, qwerty123, 21:13, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > представила (http://rostec.ru/news/4520405) отечественнyю операционную систему "ОСь

    3 байта отечественных, Ось, остальное честно и чудаковато скопипировано.

     
     
  • 2.30, Аноним, 23:04, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > чудаковато

    бездарно, друг мой, бездарно

     
  • 2.39, trolleybus, 00:01, 28/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    6 байтов, ибо Юникод.
     
  • 1.7, Аноним, 21:18, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    debian и дериваты плачут в сторонке ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 21:21, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уже есть одна Ось Зла, если вы понимаете о чём я. Её не переплюнут.
     
     
  • 2.19, Аноним, 22:03, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Так о чём ты, загадошный ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 22:49, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    О х%*це пктуена, очевидно.
     
  • 1.9, Аноним, 21:22, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    на месте главного патриота страны я бы заплатил Марку за подготовленный по моему... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Хряк, 21:41, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Марк тут каким боком? Я понимаю, что он тоже делает бабло за счет других, но тут российские деньги пилятся. Платить нужно Дениске.
     
  • 1.10, Ivan, 21:25, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Говорят, в исходниках везде ять к слову true добавили. Славно потрудились.
     
     
  • 2.22, ыы, 22:14, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    заменили true на "достойноЪ" ?
     
  • 1.11, Аноним, 21:28, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это не просто копипаст, а копипаст копипаста Как говориться найдите 10 отличий ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 21:30, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Всё ясно - это CentOS 7 Чем-то напомнило БРОсь на 5 минуте видео https www y... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 21:37, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Распилили на линуксах денжат.
     
  • 1.16, grsec, 21:55, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну и сайт. Целое ядро грузит каким-то gовнодизайном, лиса еле шевелится. Все такое глянцевое и с блестками.
     
  • 1.20, ыы, 22:07, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а с копирайтами там как? честно перебили? а то как-то нехорошо, лепить слово "Отечественный" к копирайтам американской конторы...
     
  • 1.23, Аноним, 22:17, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    пля да похоже их отдел разработки тупо шильдики перебил и сайт нарисовал с пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, ыы, 22:23, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    на мой взгляд- на сайте в общем то никаких преимуществ не показано. есть промо-страница, на которой накиданы слова с потолка. ни вразумительных ссылок, ни одного теста, ни одной количественной характеристики демонстрирующей преимущества-там нет. просто слова с потолка.
     
  • 1.25, Sw00p aka Jerom, 22:25, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    распилОСъ )
     
     
  • 2.31, Аноним, 23:05, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    распилилось
     
  • 1.26, linuxoid777, 22:31, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Есть же отечественные РОСА, есть Альт Линукс, а это протухшая БолгенОСь на базе CentOS не нужна!
     
     
  • 2.28, Pinkie, 22:52, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    РОСА же на последнем издыхании же, не? Ей финансирование зарезали, народу кучу поувольняли и на подножный корм перевели вроде?
    Альт не пробовал.
     
     
  • 3.29, Саня, 23:02, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да, так
     
  • 3.32, Аноним, 23:08, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А, так теперь тут бабло попилят - попилят, а потом снова зарежут финансирование ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.33, 35е63ку, 23:16, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    LibreOffice 5.2.6, Firefox, Thunderbird это программные пакеты разработки компании "НЦИ"? Если нет то о каком "конкурентоспособность российских программных продуктов" идет речь?
     
  • 1.36, Аноним, 23:30, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пуск есть, трей есть, убийца виндовс готов
     
  • 1.37, Аноним, 23:58, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я в Ростехе целых два дня проработал Там жуть Программеры ничего, зато у них и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, Dkg, 00:00, 28/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неплохая такая у них методичка по CentOs http://www.os-rt.ru/wp-content/themes/theme/files/OS-RT-Administrator.pdf
     
  • 1.40, кельвин, 00:08, 28/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а RT это rostech а не реалтайм, да?
     
  • 1.41, Ilya Indigo, 00:14, 28/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > php 5.4.16

    Вы серьёзно?
    Закoпайте эту какаxу, чтобы не вoняла!

     
  • 1.42, KOT040188, 00:50, 28/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему не Ась? Или Авось.
     

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