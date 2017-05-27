27.05.2017 21:01  Официально представлена отечественная операционная система "ОСь"

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|1.16, grsec, 21:55, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Ну и сайт. Целое ядро грузит каким-то gовнодизайном, лиса еле шевелится. Все такое глянцевое и с блестками.
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|1.20, ыы, 22:07, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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а с копирайтами там как? честно перебили? а то как-то нехорошо, лепить слово "Отечественный" к копирайтам американской конторы...
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|2.24, ыы, 22:23, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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на мой взгляд- на сайте в общем то никаких преимуществ не показано. есть промо-страница, на которой накиданы слова с потолка. ни вразумительных ссылок, ни одного теста, ни одной количественной характеристики демонстрирующей преимущества-там нет. просто слова с потолка.
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|1.33, 35е63ку, 23:16, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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LibreOffice 5.2.6, Firefox, Thunderbird это программные пакеты разработки компании "НЦИ"? Если нет то о каком "конкурентоспособность российских программных продуктов" идет речь?
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