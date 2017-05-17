17.05.2017 08:42  Релиз редактора фотографий RawTherapee 5.1

Представлен релиз программы RawTherapee 5.1, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большее количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK3+ и распространяется под лицензией GPLv3. RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краев и перспективы, автоматического удаления битых пикселов и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли. В новом выпуске: Возможность автоматического комбинирования нескольких субизображений, имеющихся в raw-файлах Pentax Pixel Shift, в одно сводное высококачественное изображение. Pentax Pixel Shift также можно использовать для определения перемещения объектов и маскирования;

Поддержка обработки любых субизображений из raw-форматов, способных хранить несколько изображений;

Добавлен инструмент Dynamic Profile Creator для автоматической генерации профилей обработки изображений на основе уже существующих профилей, основанных на метаданных Exif;

Для быстрого выполнения операций в режиме командной строки добавлен отдельный исполняемый файл "rawtherapee-cli", который запускается значительно быстрее полной версии;

Упрощено совместное использования файлов PP3, благодаря тому, что пути HaldCLUT теперь вычисляются относительно каталога HaldCLUT, определённого в настройках;

В инструмент автоматической настройки баланса белого добавлен инструмент Temperature Bias, позволяющий смещать цветовую температуру в сторону более тёплых или холодных оттенков;

Обеспечена возможность применения LCP-коррекции к файлам, как raw, так и не raw. В режиме LCP-коррекции искажений теперь можно исправлять эффект от широкоугольных объективов "рыбий глаз";

Реализовано автоматическое скрытие или отключение инструментов, которые невозможно использовать для загруженного типа изображения (например, для не raw файлов отключается вкладка Raw);

Во вкладке редактирования улучшена работа режима масштабирования по размеру окна;

Добавлена опция быстрого экспорта для уменьшением разрешения изображения перед его обработкой с целью увеличения скорости;

Возможность ручного определения соотношения сторон в инструменте кадрирования;

Поддержка автоматического определения профиля монитора в Linux;

Поддержка информации об объективах для камер Panasonic;

Поддержка файлов DNG в режиме с потерей качества, а также raw-файлов Fujifilm Bayer, Sigma sd Quattro DNG и X-Trans;

Добавлены DCP-профили точной цветопередачи для камер FUJIFILM X100S, LG Mobile LG-H815 (LG G4), NIKON D300, NIKON D5600, NIKON D80, NIKON D810, OLYMPUS E-M1MarkII и Panasonic DMC-GX85.



