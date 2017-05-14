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14.05.2017 08:58  Суд посчитал, что GPL попадает в область договорных отношений

В федеральном окружном суде штата Калифорния (США) рассматривается дело о нарушении лицензии GPL, инициированное компанией Artifex, развивающей свободный пакет Ghostscript, против южнокорейской фирмы Hancom, выпускающей офисный пакет ThinkFree Office.

Пакет Ghostscript распространяется под двойной лицензией - в случае открытия производных работ Ghostscript можно использовать бесплатно в рамках лицензии AGPL, а на случай если Ghostscript будет использован в составе закрытых продуктов, без раскрытия исходных текстов, предлагается коммерческая лицензия. Hancom использует Ghostscript в своих продуктах, но отказывается переходить на коммерческую лицензию или переводить свои продукты в разряд СПО. После выявления факта поставки Ghostscript в продуктах Hancom, компания Artifex предложила приобрести коммерческую лицензию на Ghostscript задним числом для уже проданных экземпляров продуктов. Компания Hancom отказалась. В ответ, компания Artifex подала иск в суд. В суде Hancom попыталась выстроить защиту на том, что рассматривает условия поставки Ghostscript как договор, с которым она не согласна и не подписывала его.

Рассматривающая дело судья отклонила ходатайство Hancom о прекращении разбирательства. Но проблема в том, что в решении судьи GPL в связке с коммерческой лицензией рассматривается как договор, подпадающий в область договорных отношений. Подобное рассмотрение GPL расходится с позицией Фонда СПО, который утверждает, что GPL не является договором, так как пользователь вынужден соблюдать условия лицензии не потому, что он добровольно согласился с ними, а потому, что он вообще не имеет права действовать в обход требований лицензии.

Напомним, что юридическая правомочность и законная сила открытой лицензии GPL уже были подтверждены в суде в рамках разбирательства "Jacobsen против Katzer", что отразилось в судебной практике в качестве прецедента, т.е. ответчик не может настаиваться на недействительности GPL. В новом разбирательстве компания Hancom пытается уйти от ответственности в нарушении GPL, манипулируя тем, что предложения на основе двойной лицензии и сам GPL являются договором, с которым можно не согласится или разорвать в случае невыполнения условий.

Суд отверг довод, что неподписанный договор не подлежит исполнению, но сам факт рассмотрения нарушения GPL как нарушения договора открывает поле для новых манипуляций. В частности, Hancom указывает на то, что федеральный закон об авторских правах имеет приоритет перед требованиями договора, а так как закон об авторском праве не обязывает открывать код, требования лицензии GPL могут быть восприняты как "дополнительный элемент", рассматриваемый в соответствии с требованиями области права, регламентирующего договорные отношения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Создатели Ghostscript подали в суд на компанию Palm из-за нарушения GPL
  3. OpenNews: Производитель электронных машин для голосования обвиняется в нарушении GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: artifex, license, gpl
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  • 1.2, Аноним, 10:15, 14/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –11 +/
    о ДА это сладкое слово свобода ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, AlexYeCu, 10:36, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    >о ДА! это сладкое слово "свобода".

    Она самая. Просто это не свобода воровать для воров и мошенничать для мошенников. Это свобода не быть обворованным и обманутым. Подумай, почему эта свобода так тебя раздражает. Разберись в себе.

     
  • 2.5, flgr, 10:38, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/

    Это избыточно жесткое требование: если компания не "вообще не имеет права действовать в обход требований лицензии", но все-таки действует, выясняется, что ввести санкции к такой компании затруднительно.
     
  • 2.7, Аноним, 10:55, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    GPL даёт намного болше свободы чем любая проприетарная лицензия Если тебя раздр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, flgr, 11:08, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не против свободы, я против: "В суде Hancom попыталась выстроить защиту на том, что рассматривает условия поставки Ghostscript как договор, с которым она не согласна и не подписывала его", т.е. продуктом пользуюсь, и беру его сколько хочу на халяву.
     
  • 2.36, Гость, 13:01, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Наделла с $5 "ответственности" лучше?
     
  • 1.8, gogo, 11:00, 14/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Собственно юридическая коллизия возникла из-за двойного лицензирования кода. Если бы разработчики требовали бы чего-то одного, то и проблем бы не было. Урюки.

     
  • 1.9, Аноним, 11:04, 14/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >ThinkFree Office
    >ThinkFree

    I see

     
  • 1.10, Аноним, 11:08, 14/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Свобода - это использование любого софта в любых целях в том числе и коммерческ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 11:16, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я хочу чтобы мой код могли читать и патчить, и не хочу чтобы некая наглая рожа р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, user, 11:39, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86
     
  • 3.17, Аноним, 12:04, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хоти дальше Это свобода , которая только тебе выгодна У Столлмана своя свобо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Аноним, 12:12, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Бизнес, который подсовывает мне сомнительные трояны, я обхожу стороной Время ди... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.21, Аноним, 12:17, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В оригинале статьи написано прямым текстом Since there is no obligation under c... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.23, Аноним, 12:25, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как пользователь я всегда получаю ровно то что хочу без всяких уловок В этом ка... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.25, Аноним, 12:30, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    GPL не защищает пользователя, но код Каку тебе и в GPL подсунут, а ты как рядов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.29, Аноним, 12:36, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Делая пользу себе, я приношу её и другим Базовые навыки существования в обществ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.26, user, 12:32, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >не оглашая условий

    Каких условий?

     
  • 5.22, Аноним, 12:18, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот ты сейчас про кого У тебя пруфы есть Если что, за клевету кое-где сажают ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.27, Аноним, 12:33, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пройдёт ещё немного времени и ты потребуешь с меня пруфы того, что ты не вор, чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.31, Аноним, 12:38, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Молодец, ничего не скажешь Проводишь аналогии из материального мира Прям как к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.33, Аноним, 12:43, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    К несчастью для тебя, да много ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.34, Аноним, 12:48, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Очень рад за тебя Надеюсь, рано или поздно и тебя обворуют , ибо это есть приз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.37, Аноним, 13:02, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ваше мнение очень важно, держите нас в курсе Что до моих проектов, то у них ест... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.20, хренсгары, 12:16, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >У Столлмана своя "свобода".

    У Столлмана свободный код, а не кто им пользуется.

     
  • 2.40, Гость, 13:07, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Свободно использовать и "навариваться" на этом - разные вещи. Например, кремлевские старцы взяли "фряху", навесили на нее шильдик "УльяновскBSD" и имеют с этого маржу.
     
  • 1.13, Аноним, 11:19, 14/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Ну что, не работает ваш GPL
     
  • 1.14, Аноним, 11:25, 14/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Однако сколько анонимов не понимают, что свобода заканчивается там, где начинает... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Ordu, 12:29, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Они прикидываются, что не понимают. Здесь тема свободы/несвободы является популярным срaчем, потому что всякие умные маши в ответ на любую провокацию радостно начинают излагать своё понимание свободы или несвободы. Вот анонимы и провоцируют.
     
  • 2.30, angra, 12:36, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это возрастное. Столману было около 35, когда он создал GNU и GPL, а анонимам скорее всего в районе 20. В 20 лет большинству еще не хватает жизненого опыта, чтобы понять ущербность анархического понимания свободы.
     
     
  • 3.35, arisu, 12:54, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    тебе вон сороковник, а ты до сих пор не знаешь, что такое анархия, и что такое «анархическая свобода», например. кот бы говорил, что ли.
     
  • 1.15, Аноним, 11:38, 14/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Фашисты из GPL опять кукарекают!
     
     
  • 2.28, Аноним, 12:35, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А бздуны всё бздят и бздят.
     
  • 2.38, Аноним, 13:04, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Фашизм 8211 открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наибол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Аноним, 12:06, 14/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    "потому, что он вообще не имеет права" (с)

    Да, свобода во все щели...

     
     
  • 2.39, Аноним, 13:06, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Свобода -- осознанная необходимость каждого члена общества, а не своеволие и рас... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.32, кверти, 12:39, 14/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, да. Сколько свободных бзду...бэсэдэшников-проприетарщиков проснулось! И ведь все как с одной методички - "ЖПЛ несвабоден!". Конечно не свободен - код вам, долбаным проприетарщикам, зажимать не дает.
     

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