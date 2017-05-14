14.05.2017 08:58  Суд посчитал, что GPL попадает в область договорных отношений

В федеральном окружном суде штата Калифорния (США) рассматривается дело о нарушении лицензии GPL, инициированное компанией Artifex, развивающей свободный пакет Ghostscript, против южнокорейской фирмы Hancom, выпускающей офисный пакет ThinkFree Office. Пакет Ghostscript распространяется под двойной лицензией - в случае открытия производных работ Ghostscript можно использовать бесплатно в рамках лицензии AGPL, а на случай если Ghostscript будет использован в составе закрытых продуктов, без раскрытия исходных текстов, предлагается коммерческая лицензия. Hancom использует Ghostscript в своих продуктах, но отказывается переходить на коммерческую лицензию или переводить свои продукты в разряд СПО. После выявления факта поставки Ghostscript в продуктах Hancom, компания Artifex предложила приобрести коммерческую лицензию на Ghostscript задним числом для уже проданных экземпляров продуктов. Компания Hancom отказалась. В ответ, компания Artifex подала иск в суд. В суде Hancom попыталась выстроить защиту на том, что рассматривает условия поставки Ghostscript как договор, с которым она не согласна и не подписывала его. Рассматривающая дело судья отклонила ходатайство Hancom о прекращении разбирательства. Но проблема в том, что в решении судьи GPL в связке с коммерческой лицензией рассматривается как договор, подпадающий в область договорных отношений. Подобное рассмотрение GPL расходится с позицией Фонда СПО, который утверждает, что GPL не является договором, так как пользователь вынужден соблюдать условия лицензии не потому, что он добровольно согласился с ними, а потому, что он вообще не имеет права действовать в обход требований лицензии. Напомним, что юридическая правомочность и законная сила открытой лицензии GPL уже были подтверждены в суде в рамках разбирательства "Jacobsen против Katzer", что отразилось в судебной практике в качестве прецедента, т.е. ответчик не может настаиваться на недействительности GPL. В новом разбирательстве компания Hancom пытается уйти от ответственности в нарушении GPL, манипулируя тем, что предложения на основе двойной лицензии и сам GPL являются договором, с которым можно не согласится или разорвать в случае невыполнения условий. Суд отверг довод, что неподписанный договор не подлежит исполнению, но сам факт рассмотрения нарушения GPL как нарушения договора открывает поле для новых манипуляций. В частности, Hancom указывает на то, что федеральный закон об авторских правах имеет приоритет перед требованиями договора, а так как закон об авторском праве не обязывает открывать код, требования лицензии GPL могут быть восприняты как "дополнительный элемент", рассматриваемый в соответствии с требованиями области права, регламентирующего договорные отношения.



