14.05.2017 08:58  Суд посчитал, что GPL попадает в область договорных отношений

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|2.4, AlexYeCu, 10:36, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>о ДА! это сладкое слово "свобода".
Она самая. Просто это не свобода воровать для воров и мошенничать для мошенников. Это свобода не быть обворованным и обманутым. Подумай, почему эта свобода так тебя раздражает. Разберись в себе.
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|2.5, flgr, 10:38, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Это избыточно жесткое требование: если компания не "вообще не имеет права действовать в обход требований лицензии", но все-таки действует, выясняется, что ввести санкции к такой компании затруднительно.
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|3.11, flgr, 11:08, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я не против свободы, я против: "В суде Hancom попыталась выстроить защиту на том, что рассматривает условия поставки Ghostscript как договор, с которым она не согласна и не подписывала его", т.е. продуктом пользуюсь, и беру его сколько хочу на халяву.
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|1.8, gogo, 11:00, 14/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Собственно юридическая коллизия возникла из-за двойного лицензирования кода. Если бы разработчики требовали бы чего-то одного, то и проблем бы не было. Урюки.
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|2.24, Ordu, 12:29, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Они прикидываются, что не понимают. Здесь тема свободы/несвободы является популярным срaчем, потому что всякие умные маши в ответ на любую провокацию радостно начинают излагать своё понимание свободы или несвободы. Вот анонимы и провоцируют.
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|2.30, angra, 12:36, 14/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Это возрастное. Столману было около 35, когда он создал GNU и GPL, а анонимам скорее всего в районе 20. В 20 лет большинству еще не хватает жизненого опыта, чтобы понять ущербность анархического понимания свободы.
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|1.32, кверти, 12:39, 14/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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О, да. Сколько свободных бзду...бэсэдэшников-проприетарщиков проснулось! И ведь все как с одной методички - "ЖПЛ несвабоден!". Конечно не свободен - код вам, долбаным проприетарщикам, зажимать не дает.
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