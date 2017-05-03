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03.05.2017 11:17  Представлен открытый гипервизор Jailhouse 0.7, развиваемый компанией Siemens

Увидел свет свободный гипервизор Jailhouse 0.7, развиваемый компанией Siemens. Гипервизор поддерживает работу на системах x86_64 с расширениями VMX+EPT или SVM+NPT (AMD-V), а также на процессорах ARMv7 (Banana Pi, NVIDIA Jetson TK1, Versatile Express с Cortex-A15 или A7) и ARMv8/ARM64 (AMD Seattle, LeMaker HiKey, NVIDIA Jetson TX1, Xilinx ZCU102 ) с расширениями для виртуализации. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Гипервизор реализован в виде модуля для ядра Linux и обеспечивает виртуализацию на уровне ядра. Для управления изоляцией используются предоставляемые современными CPU аппаратные механизмы виртуализации. Отличительными особенностями Jailhouse являются легковесная реализация и ориентация на привязку виртуальных машин к фиксированному CPU, области ОЗУ и аппаратным устройствам. Такой подход позволяет на одном физическом многопроцессорном сервере обеспечить работу нескольких независимых виртуальных окружений, каждое из которых закреплено за своим процессорным ядром.

При жесткой привязке к CPU накладные расходы от работы гипервизора сводятся к минимуму и существенно упрощается его реализация, так как нет необходимости выполнения сложного планировщика распределения ресурсов - выделение отдельного ядра CPU позволяет гарантировать отсутствие выполнения на данном CPU других задач. Плюсом подобного подхода является возможность обеспечить гарантированный доступ к ресурсам и предсказуемую производительность, что делает Jailhouse отличным решением для создания решений виртуализации для задач режима реального времени. Минусом является ограниченная масштабируемость, упирающаяся в число ядер CPU.

В терминологии Jailhouse виртуальные окружения именуются ячейками. Внутри ячейки система выглядит как однопроцессорный сервер, показывающий производительность близкую к производительности выделенного ядра CPU. В ячейке может быть запущено окружение произвольной операционной системы, урезанные окружения для запуска одного приложения и специально подготовленные отдельные приложения, предназначенные для решения задач реального времени. Конфигурация задаётся в .cell-файлах, определяющих выделяемые окружению CPU, регионы памяти и порты ввода/вывода.

В новом выпуске:

  • Добавлена отладочная консоль для отслеживания работы гипервизора, которую можно вызвать из корневой ячейки;
  • Поддержка работы на SoC Intel Denverton;
  • Задействование gcov для оценки качества тестирования при помощи тестов покрытия (code coverage);
  • Реализована конфигурация для платы Orange Pi Zero.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2017/5/2...)
  2. OpenNews: Компания Siemens выпустила гипервизор Jailhouse 0.6
  3. OpenNews: Первый выпуск гипервизора Bareflank
  4. OpenNews: Для процессоров MIPS представлен первый открытый гипервизор
  5. OpenNews: Компания Siemens представила Jailhouse, новый открытый гипервизор для Linux
  6. OpenNews: Доступен новый экспериментальный гипервизор KSM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: jailhouse, virtual
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  • 1.1, Аноним, 11:34, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Поддержка Stuxnet есть?
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:42, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Разумеется, встроенная
     
  • 2.3, commiethebeastie, 11:44, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А также поддержка предложения об откате.
     
  • 1.4, Leap42, 11:49, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Из разряда "захотелось странного". Накладные расходы сс***го hyper-v 0.2%, про приличные гипервизоры вообще молчу. Отдельный планировщик не нужен - штатный для ОС отлично справится, главное - все другие задачи (в т. ч. и средства управления) перенести с хоста в виртуалку. Ну а cpu pinning убивает на корню ключевую фишку виртуализации - уплотнение через оверселлинг.
     
     
  • 2.5, devl547, 11:58, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >Отдельный планировщик не нужен - штатный для ОС отлично справится

    Если возводить в абсолют, получим контейнеры.

     
  • 2.6, qwerty123, 12:19, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Ну а cpu pinning убивает на корню ключевую фишку виртуализации - уплотнение через оверселлинг.

    Выражаясь вашими словами, оверселлинг убивает реалтайм.

    Siemens занимается индустриальными решениями и для их обеспечения встраиваемыми системами.
    Из того что попадалось - медицина, энергетика.
    Какого хрена притянули за уши linux - это вообще непонятно. Наверное, завелся любитель какой-то.

    IMHO, скорее всего открытая публикация кода связана с тем, что Jailhouse побочный продукт и вообще сбоку.

     
     
  • 3.7, Аноним, 12:58, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    особенно атомная энергетика
     

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