29.04.2017 19:48  Доступна открытая игровая консоль Lakka 2.0

Состоялся релиз дистрибутива Lakka 2.0 который позволяет превратить компьютер, телеприставку или плату, подобную Raspberry Pi, в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект построен в форме модификации дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Для экономии средств при помощи Lakka можно сделать игровую консоль из Raspberry Pi или Odroid, используя пульты от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360. В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение игровых пультов и видео стримминг. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить игровой пульт и загрузить систему. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1/2/3, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и WeTek_Play и т.д.. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Особенности новой версии: Дистрибутив переведён на пакетную базу LibreELEC 8.0, вместо ранее используемых наработок OpenELEC. Обновлены версии почти всех пакетов. RetroArch обновлён до версии 1.5.0, в которой упрощено меню, обеспечен интуитивно понятный вызов сетевой игры непосредственно из меню, добавлена возможность смены набора пиктрограмм и переработана экранная клавиатура;

Решены проблемы при использовании на платах Orange Pi и WeTek;

Добавлена поддержка новых плат: Raspberry Pi Zero W Odroid C2 WeTek Play 2 WeTek Core WeTek Hub S805 TV Boxes S802 TV Boxes S905 TV Boxes

Обновлена поддержка игровых пультов, добавлена поддержка XBox One S, Wii U GameCube, OUYA, NVidia Shield и Gen Game S3 Controller;

В состав включены почти все эмуляторы и игровые движки, доступные в Libretro. По сравнению с прошлым выпуском включены: EasyRPG - движок для запуска игр RPG Maker 2000/2003; UAE4ARM - эмулятор Amiga; PUAE - ещё один эмулятор Amiga; CrocoDS - эмулятор Amstrad CPC; VICE - эмулятор Commodore 64; PocketCDG - проигрыватель Karaoke; XRick - для игрового движка Rick Dangerous; Frodo - эмулятор Commodore 64; Mr.BOOM - клон bomberman; bSNES - для образов игр для PC. Обновлены эмуляторы и игровые движки: Atari800 Hatari Snes9x Beetle PCE Fast FCEUMM Beetle PC-FX Genesis Plus GX Picodrive Beetle Saturn Nestopia Beetle PSX FB Alpha Handy MAME 2003 Mupen64plus ScummVM PCSX ReARMed Tyrquake PCSX Rearmed Parallel-n64 bSNES Mercury Beetle PSX Beetle Saturn Dinothawr Beetle PCE mGBA Lynx Snes9x2002 Snes9x2005