27.04.2017 09:43  Первый стабильный выпуск ветки Tor 0.3.0

Представлен выпуск инструментария Tor 0.3.0.6, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Tor 0.3.0.6 является первым стабильным выпуском ветки 0.3.0, которая развивалась последние пять месяцев. Основные новшества: Задействована идентификация шлюзов по цифровой подписи с открытым ключом Ed25519 (вместо RSA1024), разработанной Дэниэлом Бернштейном и отличающейся очень высокой скоростью верификации и создания подписей при более высоким уровнем безопасности, чем ECDSA и DSA. Ed25519 не подвержен проблемам с коллизиями в хэшах, не чувствителен к атакам через определение скорости работы кэша (cache-timing attacks) и атакам по сторонним каналам (side-channel attacks). В настройках по умолчанию выставлен параметр AuthDirPinKeys, отклоняющий подключение узлов при совпадении RSA-ключей, но изменении ключа Ed25519;

Заменён алгоритм выбора и замены сторожевых узлов (guard) с целью повышения надёжности работы в низкокачественных сетях и при ограниченном числе входных узлов, а также для противодействия атакам по захвате узлов (guard-capture attack) во враждебных локальных сетях;

Продолжено развитие дополнительного бэкенда для скрытых сервисов нового поколения. Узлы теперь поддерживают третью версию ячеек ESTABLISH_INTRO и протокола HSDir, описанных в спецификации prop224 ("Next Generation Hidden Services"). Сервисы и клиенты пока не используют данную возможность;

Для противодействия атакам по деанонимизации через анализ трафика DNS (например, атака DefecTor) изменён алгоритм выбора времени жизни (TTL) записей DNS на стороне клиента и сервера. Узлы теперь возвращают одно из двух возможных значений TTL, которое принимается клиентом ограниченное время (до трёх часов).



