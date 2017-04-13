13.04.2017 22:20  Выпуск Wine 2.6

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.6. С момента выпуска версии 2.5 было закрыто 25 отчётов об ошибках.
Наиболее важные изменения:
- Реализована поддержка обособленного потока обработки команд Direct3D. За счёт выноса из wined3d отдельного потока для взаимодействия с OpenGL, позволяющего выполнять отрисовку в асинхронном режиме с распараллеливанием на многоядерных системах, новый код позволяет увеличить производительность игр на 50%-100%.
- В DirectWrite улучшены средства преобразования шрифтов;
- Добавлена новая порция инструкций Shader Model 5;
- Расширена поддержка 3D-текстур;
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений:
TNR MoonLight 2.31.122, StudioTax 2011, The Witness, Ri-li 2.0.1, The Solus Project, Aliens vs. Predator (2010), World of Warships, Neverwinter Online.