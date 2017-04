13.04.2017 22:20  Выпуск Wine 2.6

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.6. С момента выпуска версии 2.5 было закрыто 25 отчётов об ошибках. Наиболее важные изменения: Реализована поддержка обособленного потока обработки команд Direct3D. За счёт выноса из wined3d отдельного потока для взаимодействия с OpenGL, позволяющего выполнять отрисовку в асинхронном режиме с распараллеливанием на многоядерных системах, новый код позволяет увеличить производительность игр на 50%-100%.

В DirectWrite улучшены средства преобразования шрифтов;

Добавлена новая порция инструкций Shader Model 5;

Расширена поддержка 3D-текстур;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: TNR MoonLight 2.31.122, StudioTax 2011, The Witness, Ri-li 2.0.1, The Solus Project, Aliens vs. Predator (2010), World of Warships, Neverwinter Online.