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13.04.2017 22:20  Выпуск Wine 2.6

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.6. С момента выпуска версии 2.5 было закрыто 25 отчётов об ошибках.

Наиболее важные изменения:

  • Реализована поддержка обособленного потока обработки команд Direct3D. За счёт выноса из wined3d отдельного потока для взаимодействия с OpenGL, позволяющего выполнять отрисовку в асинхронном режиме с распараллеливанием на многоядерных системах, новый код позволяет увеличить производительность игр на 50%-100%.
  • В DirectWrite улучшены средства преобразования шрифтов;
  • Добавлена новая порция инструкций Shader Model 5;
  • Расширена поддержка 3D-текстур;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: TNR MoonLight 2.31.122, StudioTax 2011, The Witness, Ri-li 2.0.1, The Solus Project, Aliens vs. Predator (2010), World of Warships, Neverwinter Online.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.5
  3. OpenNews: В Windows 10 продемонстрирован запуск Wine
  4. OpenNews: Выпуск Wine 2.1
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 3, Аноним, 23:12, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Как там запуск Курвака Третьего? Или только с помощью приставки?
     

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