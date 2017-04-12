12.04.2017 09:16  Релиз системы сборки CMake 3.8

Состоялся релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.8, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.
CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки.
Основные улучшения:
У модного паренька нет правильной ссылки/хостилки http://thetoeb.de/2016/08/30/modern-cmake-presentation/ с человечим Content-Type: application/pdf или как там, а не даунлоадом или веб-ещё-0 ги-хаба или гу-дока? ...."Ясно, понятно."
Автокрэп не нужон, говорили https://xkcd.com/927/ они...