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12.04.2017 09:16  Релиз системы сборки CMake 3.8

Состоялся релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.8, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки.

Основные улучшения:

  • Добавлена поддержка сборки проектов на языке CUDA через генераторы Makefile и Ninja для Linux, macOS и Windows;
  • Добавлена поддержка сборки проектов на языке C# через генератор сценариев сборки для Visual Studio;
  • В средствах для настройки параметров компилятора (Compile Features) реализована возможность определения мета-флагов, которые изменяют режим работы компилятора в привязке к специфичным языковым стандартам, например, "cxx_std_11" для C++ 11;
  • "Compile Features" теперь учитывает особенности стандарта C++ 17, но набор мета-флагов "cxx_std_17" для него пока остаётся пустым;
  • В "Compile Features" добавлена поддержка особенностей компиляторов Intel C++ версий с 12.1 по 17.0 для UNIX и Windows;
  • В генераторы сценариев сборки для Visual Studio 2013+ в блок "CMAKE_GENERATOR_TOOLSET" добавлена поддержка опции "host=x64" для указания использования 64-разрядного инструментария на 64-разрядных системах;
  • В генераторах для Visual Studio обеспечен импорт в генерируемый проект файлов MSBuild через передачу в target_link_libraries() файлов с расширением .targets;
  • В команду try_compile() добавлена опция для выбора языкового стандарта, который будет использоваться в генерируемом тестовом проекте. В try_compile() также теперь учитывается переменная окружения CMAKE_CXX_STANDARD;
  • Добавлено свойство "BUILD_RPATH" и связанная с ним переменная "CMAKE_BUILD_RPATH", позволяющие указать собственный путь RPATH для сохранения исполняемых файлов в процессе сборки;
  • Добавлено новое выражение генератора "$‹IF:cond,true-value,false-value ›", возвращающее значение "true-value", если условие "cond" истинно (1) или "false-value" - ложно (0);
  • В свойство "COMPILE_FLAGS" добавлена поддержка выражений генератора.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.kitware.com/cmake...)
  2. OpenNews: Выпуск системы сборки CMake 3.7
  3. OpenNews: Разработчики из компании Google открыли код системы сборки Ninja
  4. OpenNews: Компания Google представила первый выпуск открытой системы сборки Bazel
  5. OpenNews: Twitter представил первый значительный выпуск системы сборки Pants
  6. OpenNews: Выпуск системы сборки GNU Make 4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cmake, make, build
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  • 1.1, Аноним, 09:46, 12/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Полезная инфа по CMake https github com toeb moderncmake https www slidesha... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:02, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ясно, понятно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним, 11:19, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/toeb/moderncmake/raw/master/Modern%20CMake.pdf
     
     
  • 4.5, Andrey Mitrofanov, 11:42, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > https://github.com/toeb/moderncmake/raw/master/Modern%20CMake.pdf

    У модного паренька нет правильной ссылки/хостилки http://thetoeb.de/2016/08/30/modern-cmake-presentation/ с человечим Content-Type: application/pdf или как там, а не даунлоадом или веб-ещё-0 ги-хаба или гу-дока?  ...."Ясно, понятно."

     
  • 1.2, Аноним, 10:38, 12/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Какое дело системе сборки до специфичных флагов компилятора ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 11:44, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты не поверишь -- система сборки генерирует мэйкфайлы, которые будут вызывать ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Аноним, 12:03, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если не дошло, то разъясню специфичные флаги компилятору --- прерогатива автора... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, Аноним, 12:25, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это так, если вы хотите затачивать ваши сценарии подо все компиляторы на свете ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.11, Andrey Mitrofanov, 13:12, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Это так, если вы хотите затачивать ваши сценарии подо все компиляторы на
    > должна сама понять, что нужно подсунуть конкретному компилятору, чтобы выполнить это

    Автокрэп не нужон, говорили https://xkcd.com/927/ они...

     
     
  • 6.14, BlackRaven86, 13:21, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто говорил?
    Когда-то был нужен, сейчас его заменил CMake.
     
     
  • 7.15, Аноним, 13:44, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это точно --- cmake реализует идеи аналогичные autotools и порождает проблемы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.16, ваноним, 14:16, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да ваще, жуть! а месье знает что-нибудь лучше? или может сам сделал что-нибудь лучше?
     
     
  • 9.17, Аноним, 14:21, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.19, BlackRaven86, 15:08, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Примеры в студию.
     
  • 4.10, Аноним, 13:03, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как расшифровывается буковка C в слове cmake, ты, видимо, не в курсе Автор не з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, BlackRaven86, 12:57, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как включить в кроссплатформенном проекте поддержку C++14, например?
     
  • 1.12, Аноним, 13:12, 12/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, язык там знатный Ознакомившись с ним, выбрал autotools ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 13:18, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    У autotools-то всё зашибок с синтаксисом, ага Чудесные макросы, чудесный выхлоп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним, 15:06, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    на БАСИК похож же)
     

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