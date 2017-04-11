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11.04.2017 20:41  В Firefox планируют добавить секцию настройки производительности

Разработчики Firefox планируют добавить дополнительную секцию настроек, позволяющую изменять параметры, влияющие на производительность. В предложенном для реализации макете присутствует кнопка для временного отключения всех дополнений, ползунок для выбора числа процессов-обработчиков контента, а также флажки для отключения анимации и упреждающей загрузки содержимого. Благодаря возможности изменения числа процессов-обработчиков каждый пользователь сможет найти собственный компромисс между потреблением памяти и отзывчивостью интерфейса.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.ghacks.net/2017/04/...)
  2. OpenNews: Дополнительные макеты нового интерфейса Firefox 57
  3. OpenNews: Причина прекращения поддержки звуковой системы ALSA в Firefox
  4. OpenNews: Оценка потребления памяти Firefox в многопроцессном режиме
  5. OpenNews: План прекращения совместимости Firefox со старыми дополнениями
  6. OpenNews: Firefox и Chrome провели работу по увеличению скорости повторной загрузки страниц
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, A.Stahl, 20:52, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >секцию настройки производительности

    Пусть сделают ползунок от "тормозить" до "летать". Остальное не нужно.

     
     
  • 2.3, Аннымзус, 20:54, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    (o ) Тормозить
     
     
  • 3.7, Аноним, 20:59, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    У меня этот ползунок всегда сам возвращается в крайнее левое положение тормозит... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, Haron Prime, 21:01, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    в данном случае лучше подойдёт примерно такая последовательность
    летаргия - очень сильные тормоза - сильные тормоза - средние тормоза - просто тормоза
     
  • 1.2, apollo2k4, 20:54, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Похвально, большинство правда не заметит, но для остальных будет интересно. Главное чтобы потом не выпилили из-за малой популярности :)
     
  • 1.4, Rodegast, 20:55, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пусть сделают ползунок памяти.
     
     
  • 2.5, анонимус_б6_выпуск_3, 20:56, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    самодвижущийся ползунок памяти //фикс
     
  • 1.6, Аноним, 20:57, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не могу не перевести список настроек на скриншоте 1 Флаг запретить ВСЕ расшир... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, пок, 21:09, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    5. Флаг:установить хром
     
  • 1.9, Аноним, 21:07, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ползунок: медленно, очень медленно, еще медленней, тормоз, ручной тормоз, ппц
     
  • 1.11, Ivan, 21:15, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Секцию настройки производительности, кружок доработки интерфейса и приватный клуб любителей покета.
     

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