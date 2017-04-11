11.04.2017 20:41  В Firefox планируют добавить секцию настройки производительности

Разработчики Firefox планируют добавить дополнительную секцию настроек, позволяющую изменять параметры, влияющие на производительность. В предложенном для реализации макете присутствует кнопка для временного отключения всех дополнений, ползунок для выбора числа процессов-обработчиков контента, а также флажки для отключения анимации и упреждающей загрузки содержимого. Благодаря возможности изменения числа процессов-обработчиков каждый пользователь сможет найти собственный компромисс между потреблением памяти и отзывчивостью интерфейса.



