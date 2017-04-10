10.04.2017 09:25  Дополнительные макеты нового интерфейса Firefox 57

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|1.6, A.Stahl, 09:48, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+23 +/–
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Хм. Снова эпичные изменения дизайна, которые я и не замечу, а в интернете копий и бошек сломают бесчисленное множество.
Вот когда изменения будут уровня гном2-гном3, тогда можно паниковать. А это просто мелкий тюнинг. который невооружённым взглядом и не заметить...
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|1.16, Owlet, 10:11, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> подборку рекомендованного сервисом Pocket контента
NO WAY
> Переработка основного меню, в котором вместо многоколоночной сетки пиктограмм предложено классическое меню
А вот это прекрасно!
> Примечательно, что через средства кастомизации оставлена возможность возврата отдельной панели поиска.
Фухх, ну ладно тогда.
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|3.42, Lain_13, 11:03, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот только в новом фоксе не будет Test Pilot так-как не будет XUL. На сколько я понимаю боковая панель вкладок там теперь будет толко если её предусмотрят в настройках интерфейса.
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|5.63, Lain_13, 11:43, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У тебя по ссылке управление в стиле Vim. Оно, действительно, вполне возможно. Достаточно на каждом табе вставлять код перехвата клавиш, отправлять их через события в основной код расширения и как-то реагировать на них, пользуясь существующими API. В Хроме такой подход работает ровно до тех пор, пока не оказываешься на защищённой странице, в код которой нельзя ничего вставлять. Скорее всего в Фоксе будет так же.
А вот для реализации табов в боковой панели требуется как минимум:
* поддержка боковых панелей с произвольным содержимым на HTML (иначе придётся вставлять их код в каждую вкладку и это просто периодически не будет работать или будет ломать вёрстку сайтов);
* возможность полного скрытия существующей горизонтальной панели вкладок (иначе будет и сверху, и сбоку);
* возможность управления вкладками из кода расширения (закрепление/открепление в частности).
Есть какая-либо информация по этим позициям?
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|2.47, Lain_13, 11:07, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Т.е. если у тебя посыпался диск или ты пользовался очередной экспериментальной ФС в качестве рабочей и файл с сессией тупо не считался при следующем запуске, то виноват, конечно же, браузер?
Shit happens.
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|1.24, Ivan, 10:26, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну да, сразу откатить угробищные "нововведения" австралиса нельзя было, гордость мешала. Надо было два года переждать, сделать вид, что "мы работали".
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|1.46, Rodegast, 11:07, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> подборку рекомендованного сервисом Pocket контента, который потенциально может быть интересен пользователю.
Афигеть! Мозилка назначила любимого шпиона.
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|1.53, Сандибридж, 11:18, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Господи, зачем это всё? Почему нельзя один раз отдизайнить интерфейс и не трогать его больше, изредка исправляя лишь мелкие баги?
У лисицы уже есть нормальный интерфейс, Classic Theme Restorer кажись называется. Чего им неймется-то?
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|1.59, vantoo, 11:36, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хоть я и не поклонник всех этих дизайнерских изысков, для меня важнее функционал, но только лишь откат к классическому меню уже делает для меня эти изменения позитивными.
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|2.72, Lain_13, 12:02, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Чисто теоретически можно сделать и на отдельных окнах нормально, но нужно больше API. В частности для того, чтоб можно было междумордие браузера со всеми элементами управления вынести в отдельное окно. Иначе придётся делать отдельное окно с реализацией своего собственного интерфейса и это уже жесть несусветная.
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