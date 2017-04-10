10.04.2017 09:25  Дополнительные макеты нового интерфейса Firefox 57

У тебя по ссылке управление в стиле Vim. Оно, действительно, вполне возможно. Достаточно на каждом табе вставлять код перехвата клавиш, отправлять их через события в основной код расширения и как-то реагировать на них, пользуясь существующими API. В Хроме такой подход работает ровно до тех пор, пока не оказываешься на защищённой странице, в код которой нельзя ничего вставлять. Скорее всего в Фоксе будет так же. А вот для реализации табов в боковой панели требуется как минимум:

* поддержка боковых панелей с произвольным содержимым на HTML (иначе придётся вставлять их код в каждую вкладку и это просто периодически не будет работать или будет ломать вёрстку сайтов);

* возможность полного скрытия существующей горизонтальной панели вкладок (иначе будет и сверху, и сбоку);

* возможность управления вкладками из кода расширения (закрепление/открепление в частности). Есть какая-либо информация по этим позициям?

