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10.04.2017 09:25  Дополнительные макеты нового интерфейса Firefox 57

Разработчики Mozilla, вовлечённые в инициативу по модернизации интерфейса Firefox, выставили на обсуждение обновлённый набор макетов с новым интерфейсом Firefox. Интерфейс развивается под кодовым именем Photon и станет следующей переработкой внешнего вида с момента внедрения Australis в Firefox 29. Новое оформление планируется предложить в ноябрьском выпуске Firefox 57 вместе с полным переходом на WebExtensions, прекращением поддержки XUL и задействованием нового web-движка Quantum, комбинирующего проверенные временем компоненты движка Gecko с новыми возможностями по обеспечению многопоточной обработки данных, предоставляемые языком Rust и движком Servo.

Наиболее заметные изменения:

  • Прямоугольные кнопки вкладок, скрытие по умолчанию панели поиска и новая стартовая страница ("about:home"), основанная на дополнении Activity Stream, предлагающем помимо часто посещаемых ресурсов, подборку рекомендованного сервисом Pocket контента, который потенциально может быть интересен пользователю.

    Два дополнительных режима: "для сенсорных экранов" и "компактный", при выборе которых увеличивается или уменьшаются отступы и интервалы между элементами, что позволяет адаптировать интерфейс для управления с сенсорных экранов или минимизировать размер управляющих панелей на небольших экранах;

  • Переработка основного меню, в котором вместо многоколоночной сетки пиктограмм предложено классическое меню.

    Основное меню будет фиксированным, без возможности произвольной компоновки и удаления элементов. При этом для дополнений предложено отдельное меню ">>", содержимое которого сможет настраивать пользователь.

  • Интерфейс кастомизации панели будет сохранён, но он будет ограничен возможностью изменения только панели и состава дополнительного меню. Примечательно, что через средства кастомизации оставлена возможность возврата отдельной панели поиска.
  • На панели появилась новая кнопка "Библиотека", предоставляющая доступ к истории посещений, закладкам, загрузкам, синхронизированному контенту и ссылкам в Pocket. В меню также показывается подборка недавно открытых страниц.
  • Новая боковая панель, отображаемая в правой части экрана и предоставляющая средства для быстрого переключения между закладками, историей посещений и вкладками с других устройств.
  • Новое оформление страниц, отображаемых при ошибках и невозможности подключиться к сайту;
  • Применение анимированных эффектов для придания большей динамичности выполняемым операциям и акцентировании внимания на изменении состояний (например более заметная индикация завершения загрузки файла или прогресса загрузки содержимого вкладки).







  1. Главная ссылка к новости (http://www.ghacks.net/2017/04/...)
  2. OpenNews: Проект Mozilla по созданию нового оформления интерфейса Firefox
  3. OpenNews: Проект Mozilla представил Quantum, комбинированный браузерный движок для Firefox
  4. OpenNews: В Firefox началось тестирование контекстных контейнеров
  5. OpenNews: План прекращения совместимости Firefox со старыми дополнениями
  6. OpenNews: Компания Mozilla объявила о покупке сервиса Pocket
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, iv, 09:37, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +10 +/
    > https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/0_1491805521.png

    птичку... жалко...

     
     
  • 2.35, Аноним, 10:50, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Согласен Особенно вызывает недоумение, почему птичка, если у браузер символ - л... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.58, Фигефох, 11:36, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну и не лиса, как бы, а красная панда.
     
  • 2.44, Аноним, 11:04, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Это отсылка к тому как они кинули Thunderbird
     
  • 1.2, Аноним, 09:39, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –10 +/
    Фу, интерфес для школьниц, только розовых поней  осталось добавить.
     
     
  • 2.11, iPony, 09:55, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +16 +/
    > только розовых поней  осталось добавить.

    Было бы неплохо.

     
     
  • 3.76, Аноним, 12:28, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Было бы неплохо.

    понюхов нагнуть

     
  • 2.34, Аноним, 10:49, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ты то сам в чём работаешь? TTY и w3m?
     
  • 2.40, Аноним, 11:01, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А еще возможность поняшек жамкать, да.
     
  • 2.55, КО, 11:32, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы будете смеяться, но если в меню настроек убрать все пиктограммы...
     
  • 1.3, Аноним, 09:40, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сразу видно, разработчики типичные хипстеры с толерастией головного мозга.
     
  • 1.4, Аноним, 09:41, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Офигеть, теперь кнопки прямоугольные.
     
  • 1.5, Аноним, 09:44, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    печаль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, A.Stahl, 09:48, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +23 +/
    Хм. Снова эпичные изменения дизайна, которые я и не замечу, а в интернете копий и бошек сломают бесчисленное множество.
    Вот когда изменения будут уровня гном2-гном3, тогда можно паниковать. А это просто мелкий тюнинг. который невооружённым взглядом и не заметить...
     
     
  • 2.7, Led, 09:50, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Это потому что ты - грубый мужлан А школьницы - заметили ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, Аноним, 11:56, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну понятно Всю жизнь лопаете что дают, теперь и правда межушной ганглий загружа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 09:52, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Страдают фигней!
     
  • 1.9, Аноним, 09:53, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –14 +/
    утомили дезигнеры с ихними ремейками, постепенно скатываемся на уровень мурзилки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, A.Stahl, 10:02, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Да нет никаких ремейков. Ты разницу и не заметишь. Ну, если ты не аутист-перфекционист, которого в гестаповских подвалах привяжут к столу и заставят "искать десять отличий" под страхом пыток.
     
     
  • 3.41, Аноним, 11:02, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > аутист-перфекционист

    Вот сейчас обидно было :(

     
     
  • 4.75, Аноним, 12:25, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ничего обидного, просто все функции, что были просто доступны из списка, попрята... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.80, Аноним, 12:36, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что с симанки будет после выпила XUL и Gecko?
     
  • 1.10, th3m3, 09:54, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Супер, можно уже сейчас пользоваться или придёться осени ждать?
     
  • 1.14, Аноним, 10:05, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ну хоть ума хватило меню нормальное вернуть, а то в этом новомодном хаосе из ико... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 10:08, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    Номер версии в заголовке поправьте.
     
     
  • 2.17, A.Stahl, 10:12, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Гы, я и не заметил сразу. Большой номер? Ок:)
     
  • 1.16, Owlet, 10:11, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > подборку рекомендованного сервисом Pocket контента

    NO WAY

    > Переработка основного меню, в котором вместо многоколоночной сетки пиктограмм предложено классическое меню

    А вот это прекрасно!

    > Примечательно, что через средства кастомизации оставлена возможность возврата отдельной панели поиска.

    Фухх, ну ладно тогда.

     
     
  • 2.43, Аноним, 11:03, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    extentions pocket enabled false Спасёт отца русской демократии ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Аноним, 10:14, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О болезни Mozilla много говорит новый блог https blog mozilla org Сделали вс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним, 10:19, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я поторопился с выводами, всё намного хуже Если в статье есть картинка, то на п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 10:30, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    просто у тебя нет 4к монитора.
     
  • 3.45, Аноним, 11:06, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как будто только у тормoзиллы такой сайт Эта болезнь гуляет по интернетам года ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 10:21, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Когда уже добавят боковую панель вкладок?

    Как же я скучаю по старой опере...

     
     
  • 2.29, Ар, 10:32, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В Test Pilot есть.
    https://testpilot.firefox.com/experiments/tab-center
     
     
  • 3.33, Аноним, 10:45, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Благодарю Попробую, как оно себя покажет Со сторонними расширениями вечно был... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.42, Lain_13, 11:03, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот только в новом фоксе не будет Test Pilot так-как не будет XUL. На сколько я понимаю боковая панель вкладок там теперь будет толко если её предусмотрят в настройках интерфейса.
     
     
  • 4.48, Аноним, 11:08, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я вот тоже так думал, но тут VimFX уже практически портируют под WebExtensions, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.63, Lain_13, 11:43, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У тебя по ссылке управление в стиле Vim. Оно, действительно, вполне возможно. Достаточно на каждом табе вставлять код перехвата клавиш, отправлять их через события в основной код расширения и как-то реагировать на них, пользуясь существующими API. В Хроме такой подход работает ровно до тех пор, пока не оказываешься на защищённой странице, в код которой нельзя ничего вставлять. Скорее всего в Фоксе будет так же.

    А вот для реализации табов в боковой панели требуется как минимум:
    * поддержка боковых панелей с произвольным содержимым на HTML (иначе придётся вставлять их код в каждую вкладку и это просто периодически не будет работать или будет ломать вёрстку сайтов);
    * возможность полного скрытия существующей горизонтальной панели вкладок (иначе будет и сверху, и сбоку);
    * возможность управления вкладками из кода расширения (закрепление/открепление в частности).

    Есть какая-либо информация по этим позициям?

     
     
  • 6.71, Аноним, 12:00, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пардон, действительно, не вникал, я думал, что VimFX это что-то типа Vimperator ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним, 10:23, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь bookmark menu тоже оставят, я как-то отвык от закладок в сайдбаре - это ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, rm1, 10:23, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https://www.soeren-hentzschel.at/wp-content/uploads/2017/04/photon-firefox-57- ШТОБЛ*
    ты знаешь урлы табов которые были открыты, просто загрузи их в новых табах, какое won't reload?
    или если похерил и урлы, это сразу в печь такой браузер.
     
     
  • 2.36, Tat, 10:53, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Узбагойтесь. Это просто затычка для соответствующего HTTP status code.
     
  • 2.47, Lain_13, 11:07, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. если у тебя посыпался диск или ты пользовался очередной экспериментальной ФС в качестве рабочей и файл с сессией тупо не считался при следующем запуске, то виноват, конечно же, браузер?
    Shit happens.
     
  • 1.24, Ivan, 10:26, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, сразу откатить угробищные "нововведения" австралиса нельзя было, гордость мешала. Надо было два года переждать, сделать вид, что "мы работали".
     
  • 1.30, алекс, 10:35, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где панель закладок?!
     
  • 1.31, Аноним, 10:39, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Может кто-нибудь гном научить так же сделать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, vovan_d, 10:43, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Если браузер лисичка, при чем тут динозавры, мишки, птички?
     
     
  • 2.37, алекс, 10:54, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Время такое, кругом ГМО.
     
  • 2.38, A.Stahl, 10:54, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Они жрут друг друга.
     
  • 2.39, Аноним, 10:54, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Видимо новые ЛГБТ-френдли дизайнеры настояли на том, что все животные равны и пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.49, Аноним, 11:10, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    А почему бы и нет И часто ты на это будешь обращать внимание Кстати, а до этог... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.52, A.Stahl, 11:17, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >огненная панда.

    Да всем наcрать. Выглядит как лиса, значит лиса. Тем более на логотипе. Чай не жрать её.

     
     
  • 4.56, Аноним, 11:32, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что художники в мозилле неграмотные ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.46, Rodegast, 11:07, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > подборку рекомендованного сервисом Pocket контента, который потенциально может быть интересен пользователю.

    Афигеть! Мозилка назначила любимого шпиона.

     
     
  • 2.66, marks, 11:45, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> подборку рекомендованного сервисом Pocket контента, который потенциально может быть интересен пользователю.
    > Афигеть! Мозилка назначила любимого шпиона.

    Купили.

     
  • 2.67, Ан, 11:46, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Она его купила.
     
  • 1.50, Аноним, 11:13, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Годно Компактный интерфейс добавили хотя там что-то выравнивание поехало Неп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.51, Аноним, 11:14, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы кривую вертикальную синхронизацию под Windows исправили, а то дёрганье ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.65, marks, 11:45, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не замечал ничего подобного
     
  • 2.77, Анатолий, 12:32, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это уже визитная карточка файрфокса. Если хочется, чтобы глаза не болели, выключайте плавную прокрутку. Опенсорс, чё с него взять?
     
  • 1.53, Сандибридж, 11:18, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Господи, зачем это всё? Почему нельзя один раз отдизайнить интерфейс и не трогать его больше, изредка исправляя лишь мелкие баги?

    У лисицы уже есть нормальный интерфейс, Classic Theme Restorer кажись называется. Чего им неймется-то?

     
     
  • 2.60, Аноним, 11:39, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Дополнение, которое в 57 версии перестанет работать Смирись и поплачь в углу ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.54, Аноним, 11:26, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С каких пор это задача приложения Это, мать его, должно быть в настройках Гнома... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.57, A.Stahl, 11:32, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И как ты себе это представляешь? Вот берёт КДЕном и корёжит интерфейс программы как ему кажется будет лучше? Серьёзно?
     
  • 1.59, vantoo, 11:36, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хоть я и не поклонник всех этих дизайнерских изысков, для меня важнее функционал, но только лишь откат к классическому меню уже делает для меня эти изменения позитивными.
     
  • 1.61, Аноним, 11:41, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто МЫ, б Я здесь один с Что за идиотская мода, кругом МЫ МЫ собирае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.64, Аноним, 11:44, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Пачаны, нас раскрыли, расходимся ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.62, marks, 11:42, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    С этим Firefox всё понятно, несите следующего. Убивают мои любимые расширения c этим их хромэстенщеном. https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/tile-tabs-we/ вот во что получили из Tile Tabs старого доброго. Запускать распахнутыми окна - это ж стыдоба.
     
     
  • 2.72, Lain_13, 12:02, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
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    Чисто теоретически можно сделать и на отдельных окнах нормально, но нужно больше API. В частности для того, чтоб можно было междумордие браузера со всеми элементами управления вынести в отдельное окно. Иначе придётся делать отдельное окно с реализацией своего собственного интерфейса и это уже жесть несусветная.
     
  • 1.68, Аноним, 11:48, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Какие то странные у них грибы От грибов обычно ОГО-ГО А тут все унылое г , ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.70, Lain_13, 11:57, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
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    Я так думаю с грибами, как и с любыми веществами, зависит от того как долго оные принимать.
     
  • 2.73, Аноним, 12:03, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
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    Творчество похмельного синдрома у них, от чрезмерной приверженности к рому ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.74, Аноним, 12:08, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Не понимаю недовольных Вам нравятся хромоподобные табы с унитазными закругления... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.78, Анатолий, 12:34, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
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    В хроме трапецевидные табы уже. Мозилла скачет за хромом, да не поспевает!
     
  • 1.79, Анатолий, 12:35, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    При работающем через одно место основном коде менять рюшечки - да детка, это опенсорс.
     

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