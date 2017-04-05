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05.04.2017 20:34  Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone

Марк Шаттлворт объявил о решении вернуть Ubuntu к поставке GNOME в качестве основной оболочки рабочего стола. Более того, заявлено о прекращении инвестирования в разработку оболочки Unity 8, редакций Ubuntu для смартфонов и планшетов, а также в развитие режима convergence, предоставляющего средства для перехода мобильных устройств в десктоп-режим. Выпуск Ubuntu 18.04 LTS будет оснащён по умолчанию GNOME, поэтому для обкатки возврата на GNOME, перед LTS-релизом у разработчиков остаётся лишь один промежуточный выпуск (17.10).

В качестве приоритетных направлений заявлены облачные технологии и Интернет вещей (IoT). При этом Canonical не отказывается от работы по дальнейшему усовершенствованию редакции Ubuntu для рабочего стола, но уже на базе штатного окружения GNOME. Поддержка ранее выпущенных релизов на базе Unity будет продолжена, так же как будут выполнены все обязательства перед партнёрами, связанные с распространением решений для рабочего стола и мобильных устройств.

С переходом на GNOME Ubuntu также оставляет в прошлом дисплейный сервер Mir, так как GNOME рассчитан на работу поверх Wayland. Напомним, что изначально планировалось сделать Ubuntu 18.04 первым LTS-выпуском, предлагающим по умолчанию пользовательский сеанс на базе оболочки Unity 8 и дисплейного сервера Mir. На смену Ubuntu Phone (Touch) готовилась платформа Ubuntu Personal, которая использует для поставки приложений технологию Snap вместо применяемых в Ubuntu Phone пакетов в формате Click). Большие ставки делались на проект Convergence, развивающий адаптивное окружение для мобильных устройств, которое при подключении к монитору, предоставляет полноценный рабочий стол и превращает смартфон в портативную рабочую станцию.

По словам Шаттлворта, он рассчитывал на то, что, будучи перспективными и свободными, идеи по развитию комбинированного рабочего стола на базе Unity будут оценены как сообществом, так и представителями индустрии, недовольными имеющимися закрытыми альтернативами. Но он ошибся в обоих направлениях. Сообщество расценило проект как фрагментацию, а не инновацию. А представители индустрии не воспользовались возможностью и посчитали, что "известная беда лучше ожидаемой неизвестности", или инвестировали в создание своих наколеночных аналогов технологии Convergence. Unity 8 получился отличным продуктом, но судьба разработки находится в руках рынка и сообщества, которые определяют, остаться ему на плаву или исчезнуть.



  1. Главная ссылка к новости (https://insights.ubuntu.com/20...)
  2. OpenNews: Финальный бета-выпуск Ubuntu 17.04
  3. OpenNews: Разработчики Ubuntu Kylin развивают новое пользовательское окружение UKUI
  4. OpenNews: Обновление прошивки Ubuntu Touch OTA-15
  5. OpenNews: Ubuntu 16.04 останется на Unity 7. Unity 8, Mir и Snappy лягут в основу Ubuntu Personal
  6. OpenNews: На экран входа Ubuntu 16.10 добавлен сеанс Unity 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: ubuntu, unity
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  • 1.1, Lautre, 20:35, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +55 +/
    Вроде не 1 апреля )
     
     
  • 2.85, Аноним, 22:13, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Выдохнул, отпустило.
     
  • 2.103, Аноним, 22:38, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    http www omgubuntu co uk 2017 04 ubuntu-18-04-ship-gnome-desktop-not-unity htt... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.138, Анон999999, 23:58, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Все к этому ишло. Unity 8 и Mir давно не развивались. Unity 8 еще до релиза устарела. Unity 7 ущербна. Как показывает история, Canonical мало что толкового способна сделать. Не надо было хвататься за все, если сил не хватает. Довели бы лучше хоть декстопную редакцию до ума. Не плохая была 12.04 с этой Unity, далее было развивать, а так на этом все. Далее Canonical загнулась со своими направлением на смартфоны и планшеты. Все правильно, не верил я в Mir, не верил я, что когда-небудь допилят Unity 8, если за 5 лет не допилили. Долго мечтали, кучу времени бестолково потеряли. Лучше б ушли с рынка со своими "технологиями", пусть их нишу займет хотябы Linux Mint.
     
     
  • 3.162, rshadow, 00:53, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На мобильниках походу только мобильные разрабы заработали. Все что крутилось на десктопах и полезло параллельно на мобильники со временем засохло и отпало. От микрософта до мозиллы и каконикла. Все возвращается на круги своя.
     
  • 1.2, anomymous, 20:36, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +13 +/
    Крепко проспали 1 апреля?
     
     
  • 2.62, Аноним, 21:36, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    у них кто-то 1-го апреля шутки ради часы назад на 5 дней перевёл теперь смешно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Timur I. Davletshin, 20:37, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +14 +/
    Правильное решение.
     
     
  • 2.158, Sabakwaka, 00:48, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Правильное решение.

    Сие да послужит орлам уроком! Фрагментирование технологий — это всегда влёт.

    Есть Гном пили Гном.

     
  • 1.4, Аноним, 20:38, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Вот это дааааааааа )))))
     
  • 1.5, Аноним, 20:39, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Давно пора. Надо уметь признавать свои ошибки.
     
  • 1.6, Аноним, 20:40, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Всем срочно привыкать к кнопочкам в правом углу.
     
  • 1.7, ryoken, 20:40, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Марк Шаттлворт объявил (https://insights.ubuntu.com/2017/04/05/growing-ubuntu-for-cloud-and-iot-rather)
    > о решении вернуться в Ubuntu 18.04 LTS к поставке GNOME в
    > качестве рабочего стола по умолчанию. Более того, заявлено о прекращении инвестирования
    > в разработку оболочки Unity 8, редакций Ubuntu для смартфонов и планшетов,
    > а также в развитие режима convergence, предоставляющего средства для перехода мобильных
    > устройств в десктоп-режим. Для обкатки возврата на GNOME до следующего LTS-релиза
    > у разработчиков остаётся один промежуточных выпуск (17.10).

    Ух вою будет :D :D :D... (Ушёл за кукурузными палочками).

     
     
  • 2.38, Аноним, 21:12, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –7 +/
    Не будет Сотни тысяч людей, которые с фанатизмом ждали Unity 8, за это время уж... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 20:41, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    опоздали чутка
     
  • 1.10, Аноним, 20:43, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вот и привязывайся к решениям коммерческих компаний, одним махом вначале разорва... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 20:51, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А вы обучаете персонал использовать какую-то конкретную систему инициализации?
     
     
  • 3.30, annnonnn, 21:06, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Нет, юзверей ориентируем с компасом по сторонам экрана с целью безошибочного обнаружения кнопички "пуск" или её аналогов.
    Самое страшное, это будет пересаживать тёщу на новые окошки. :-/
    Всё равно, что бухов с mate на gnome :))))))))
     
     
  • 4.46, Аноним, 21:18, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Зачем _любому_ пользователю что-то делать с системой инициализации Этим должен ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.166, rshadow, 00:56, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    -Мальчик, как тебя зовут?
    -.....
    -Мальчик, ты тормоз?
    -Меня зовут Илья.
    -Мальчик, как пройти к метро?
    -Я не тормоз.
     
  • 2.132, Mirraz, 23:42, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто вам запрещал гномом пользоваться в убунте?
     
  • 1.11, sage, 20:44, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вижу здесь 9000 комментариев.
     
  • 1.12, Аноним, 20:44, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Ущипните меня!!
     
  • 1.13, Аноним, 20:45, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Не, ну как-то слишком радикально А еще ничего не сказано про Mir И не сказано,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Аноним, 21:10, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Мир не бросят Судя по самой первой ревизии, это - переименованный SurfaceFlinge... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.49, Аноним, 21:20, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А кому он теперь нужен Никаких DE на нем нет и теперь не предвидится ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.61, Аноним, 21:35, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    GTK3 пофиг поверх чего работать, X11 или Wayland Ну будет третий графический се... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.70, Аноним, 21:54, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Это-то да А шелл А всякие скриншоты и т д Копипаст между нативными и X11-при... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 20:45, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +16 +/
    Сейчас, подождите, щас - АХХАХАХАХАХХАХАХХАХА
     
  • 1.15, Аноним, 20:47, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Вот это поворот ...
     
  • 1.16, Какаянахренразница, 20:48, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Сегодня, случайно, не первое апреля? Точно-точно?
     
  • 1.19, Аноным, 20:51, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Строили, строили и наконец... бросили О_О
     
  • 1.20, Аноним, 20:52, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Разум победит!
     
  • 1.21, Аноним, 20:53, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Подавился чаем.
     
  • 1.22, нонайм, 20:56, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ну да за три года прогресс в юнити 8 почти нулевой.. тем временем успели гном на вейланде допилить до работоспособности..

    вывод: всегда работай с другими если у тебя нет возмжности нанять боольше разработчиков чтоб уделывать остальных.

     
  • 1.23, Аноним, 20:56, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Аж проснулся
     
  • 1.25, Аноним, 20:56, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    И тут Марка понесло!
     
  • 1.27, Радуга, 20:58, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +13 +/
    Это доказательство того, что Ubuntu не тянет создание собственного DE и Mir.
    Ubuntu это всего лишь фантик над Debian.
     
     
  • 2.44, Аноним, 21:18, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Эх, а так хотелось, чтобы Убунта стала самостоятельным дистрибутивом со своей уникальной аурой и харизмой. Upstart, mir, unity. Жаль. :(
     
     
  • 3.59, Аноним, 21:32, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Было такое время, было В русскоязычном интернете люди создавали журналы по Linu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.154, Интернет_Герой, 00:42, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Журналы, посвященные убунте, все еще выходят.

    http://www.ubuntu-user.com/

     
  • 4.156, Аноним, 00:44, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Помню это время Складывалось ощущение что есть зубодробильные Linux - Slackware... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 21:03, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Почему то меня это не удивляет
     
  • 1.29, Аноним, 21:04, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Unity DE сделали в 2008-м для нетбуков Марк Шаттлворт продвинул его в мейнстрим... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.57, Аноним, 21:29, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > в 2008-м

    В 2010. Просто уточняю.

     
     
  • 3.63, Аноним, 21:37, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я уверен что накатил человеку Ubuntu EEE на нетбук в 2008-м Кстати, чел, отзови... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.73, Аноним, 21:57, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    я не тот чел А там не было Unity А Unity только в UNE 10 10 появилась А до т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.81, Аноним, 22:06, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, это оно!
     
  • 2.105, Аноним, 22:39, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Distrowatch

    Ахахаха. Я всё сказал.

     
  • 1.31, Аноним, 21:06, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Щито??? Я тут всем впаривал что Юнити - огонь и тут такая лажа???
     
     
  • 2.146, Онотолле, 00:21, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Таки да!!!
     
  • 1.32, Аноним, 21:07, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Думаю что это верное их решение, потому что очень много людей ушло на другие дис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.33, Аноним, 21:08, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вначале выпиливали Гном и создали кучу глюков Теперь будут возвращать Гном с ку... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.48, Dick Rider, 21:19, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Привет, я твой куратор в игре 171 Синие выходные 187 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.34, narical, 21:09, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Жалко текст не опубликовали, пускай даже сокращённый - он прекрасен!
    В нём столько сдерживаемой боли и обиды, мм!!

    "Команда Unity8 разработала прекрасный, работающий и цельный продукт - но я уважаю тот факт, что только рынки и сообщество решают, какому продукту расти, а какому - исчезнуть"

    Время наконец расставило всё по местам. Хотя нет, не всё - чёт я не заметил в письме упоминания Mir или Snaps. Видимо, ещё не все уроки выучены. За Snaps от меня лично им отдельный лучик ненависти - продвигая это как универсальную для всех дистрибутивов технологию распространения приложений, они имели наглость завязать её на свои сервера.

     
     
  • 2.42, Dick Rider, 21:16, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    рыночек порешал
     
  • 1.37, linuxoid777, 21:11, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Лучше бы перешли на MATE и вернулись на upstart, а так что Unity, что GNOME 3 это убогие, неюзабильные, пожирающие ресурсы уродства.
     
     
  • 2.51, Аноним, 21:21, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    А ещё пусть Майкрософт вернёт ALSA в Skype, Adobe возобновит поддержку Linux во ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.87, llolik, 22:15, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    2 и 5 вроде как complete. Или я что-то путаю?
     
     
  • 4.167, rshadow, 01:03, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    2 давно уже забыли. Все размороженные на html5 перешли.
     
  • 3.121, ayyy lmao, 23:04, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    QL уже давно свернуть поддержку Linux успели, и то благодаря стараниям Беседки и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.144, Анон999999, 00:16, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Adobe уже возобновила поддержку Linux во Flash Player.
     
  • 3.169, Котофалк, 01:06, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Adobe возобновит поддержку Linux во Flash Player

    ненене, померла - значит, померла.

     
  • 1.39, Дуплик, 21:12, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Десктоп на Qt 5? Они это серьёзно?

    Когда LXQt на рельсы GTK+ вернётся?

     
  • 1.40, Аноним, 21:14, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Угнали марков аккаунт? Что останется от Ubuntu без  Unity?
     
     
  • 2.56, Доктор Ху, 21:28, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    > Угнали марков аккаунт? Что останется от Ubuntu без  Unity?

    Нескучные обои.

     
  • 2.79, paulus, 22:06, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Видимо то, что вы не застали в начале убунту с гномом ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.136, VINRARUS, 23:53, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    buntu
     
  • 1.41, nanolook, 21:15, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    юнити 8 была очень хреновой, но красивой. Но зачем бросать всю юнити?
     
     
  • 2.55, marks, 21:27, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    концептуально гном повторяет юнити Отчасти благодаря первым версиям третьего ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.122, ayyy lmao, 23:06, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну unity, cinnamon, budgie, pantheon всё вроде ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.127, Аноним, 23:16, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Unity 8212 отдельная оболочка Budgie 8212 просто панелька Pantheon 821... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.43, Baz, 21:17, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    построили хрустальный дом, долго и упорно, но почти его достроив решили его снести ибо рядом увидели почти такие же...
     
     
  • 2.53, Аноним, 21:25, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Магнитные бури, не иначе Иногда великим людям моча в голову ударяет и они в п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.104, Аноним, 22:38, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Во-во А 32x чего стоит Вспомню Id Software В выпуске 16 бит тому назад расс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.130, Аноним, 23:40, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Doom 3 даже и в 2004 году средний комп близко не тянул А коммерческая игра - не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.164, Аноним, 00:55, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    но в кваку я в компьютерном клубе играл в начале 2000 года, на весенних каникула... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.165, Аноним, 00:56, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    кваку 3 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.82, Аноним, 22:08, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну да Марк реалистично прикинул, сколько ещё лет это почти продлится и сдела... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     ....нить скрыта, показать (6)

  • 1.45, Аноним, 21:18, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    О боже
    This is a post by Mark Shuttleworth, Founder of Ubuntu and Canonical
    Марк так бы не подписал свое сообщение.
    это фейк!
    Завтра будет новый пост о том что кто-то взломал и выложил фэйковый пост.
    В юнити 8 вложено слишком много средств, и вот когда она уже почти стала пригодна, её вдруг закрывают, даже смешно.  
     
     
  • 2.54, Доктор Ху, 21:27, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Стадия отрицания.
     
     
  • 3.80, Аноним, 22:06, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Стадия оправдвания. Хотя ваша психология всё равно - лженаука
     
  • 3.126, Аноним, 23:16, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как я и говорил, сервера каноникал были взломаны сейчас они не доступны 503 Se... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.47, qsdg, 21:19, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Главное чтобы поддержку High-DPI запилили, особенно на мульти-мониторах. Говорят, у Макбуков всё в порядке с мультимониторами -- просто взять и скопировать как у них.
     
     
  • 2.58, Аноним, 21:31, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    В GNOME она так-то и так есть ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.95, IB, 22:25, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Никаких особых проблем с многомониторностью в Дебиане не помню А вот в МакОС - ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.50, Аноним, 21:20, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Еще бы Snap выкинули в пользу Flatpak, совсем бы хорошо было.
     
     
  • 2.90, 123, 22:20, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    и там и там пока applications list пуст нема ничего полезного ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.101, Аноним, 22:33, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так пока они оба существуют, так и будет Смысл-то как раз в том, чтобы сдела... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.147, Анон999999, 00:23, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Его и так скоро выкинут. Завязаность на сервера Canonical + через несколько месяцев / лет Canonical тупо забьет, как и на другие свои решения.
     
  • 1.52, Аноним, 21:23, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Поменяли страх на ужас.
     
  • 1.60, anomymous, 21:34, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хомячки должны страдать.
     
  • 1.65, th3m3, 21:43, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я не понял, это шутка или нет? Я к Unity только привык, теперь опять назад на Gnome?
     
  • 1.67, wolf, 21:46, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Они там что, первоапрельские новости через "ослика" выгружают?
     
  • 1.69, Аноним, 21:52, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    редакций Ubuntu для смартфонов и планшетов, а также в развитие режима convergen... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.75, th3m3, 22:02, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Теперь только полумёртвая Jolla. Но там с железом всё плохо.
     
  • 2.83, Аноним, 22:10, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45532
     
  • 2.133, incker, 23:48, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    tizen
     
  • 2.77, th3m3, 22:04, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Unity так-то работает на Gnome Это не отдельная среда ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.72, Аноним, 21:56, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Как знал, когда на debian с xfce уходил.
     
     
  • 2.88, 123, 22:18, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    xubuntu вполне нормальная редакция с хфце.
     
  • 1.74, Аноним, 22:00, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Так Budgie - же перспективнее, чем Gnome
     
     
  • 2.86, Аноним, 22:14, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Чем перспективнее Оптимизм разработчиков на счёт qt и порта не значит, что всё ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.76, Аноним, 22:04, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Резкий синдром отмены, при том Шило на Швайку менять тоже не будет плюсом Пусть... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.84, Аноним, 22:13, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем откат на Гном, не понимаю?
     
     
  • 2.93, Rim, 22:24, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Поставь федору и убедись - за гномом будущее.
     
     
  • 3.98, Аноним, 22:29, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так говорят только KDE-хейтеры и ретрограды.
     
     
  • 4.102, Аноним, 22:35, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Как там Wayland в KDE поживает Или он только ретроградам нужен ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.112, Аноним, 22:50, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вэйленд, вэйленд, какой Вэйленд Нвидия же чётко сказали, что не будут делать др... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.120, Аноним, 23:03, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сказали, помялись, и все-таки сделали А у остальных все и так работало У меня ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.151, Vombat, 00:34, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня в Fedora 25 дефолтный GNOME on Wayland работает идеально.

    И не грееццо? Да?

     
  • 5.157, Аноним, 00:44, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В Арче KDE5 нормально с Wayland работает Тут скорее у самого Wayland проблем по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.106, Аноним, 22:41, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    тут теперь одни дети собираются аудитория явно помолодела, в наше время всё сов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.100, Аноним, 22:33, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто даст вменяемый ответ человеку.
     
  • 1.89, Штунц, 22:19, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Все расстроились, пожалели о Unity
    А завтра объявят новость фейком, и так легко на душе станет.
     
     
  • 2.94, 123, 22:25, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    не станет, на 1366х768 юнити не айс, даже с отключенными эффектами и фиксами для... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.91, Rim, 22:22, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Молодец! Все правильно! Поддерживаю!
     
  • 1.92, Аноним, 22:24, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мир, упс-срат, теперь юнете Just as planned Это абанто-вей придумывать велоси... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.96, 123, 22:26, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    я только рад на самом деле, гнум это круто, у кед зависимостей раза в 2 больше ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.97, Аноним, 22:28, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    В 2007 народ обожал Убунту с гномом, но как только появился этот Unity - люди, и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.117, Аноним, 22:56, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    На самом деле во времена 11 04 Unity была удобнее чистого GNOME Тогда только по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.99, commiethebeastie, 22:30, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Шутка про Z оказалась пророческой.
     
  • 1.107, Аноним, 22:44, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Давно не видел убунту, подскажите, по дефолту в меню все еще показывается реклам... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.108, Банан, 22:46, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На западе делают анализ рынка, когда прогнозы показывают убытки, то проект сворачивается. За это я капиталистов уважаю, они знают когда остановиться.

    Как юзер начинавший на убунте с юнити это конечно неожиданно, так как думал в то время, что линукс это и есть юнити. Если убунта будет на вылизанном (патченом) гноме, а не как сейчас, то это будет очень вкусный дистр.

     
  • 1.109, BrainFucker, 22:46, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Canonical как всегда в своём стиле, начинают какой нибудь проект, через несколько лет разработки выкидывают. Хотя того что с Unity получится так же не ожидал, хотя стоило.
     
  • 1.110, Аноним, 22:47, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот лажа, юнити моя любима ДЕ. Меню в верхней строке это просто мегаудобно.
     
     
  • 2.114, Банан, 22:53, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну естественно, у мака же стырено!
     
     
  • 3.123, Dragonic, 23:06, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    У мака это сделано отвратно, в отличие от юнити.
     
  • 1.111, Аноним, 22:48, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    GNOME 3 убогое го8но Норм так-то вещь этот Unity, а в GNOME все криво и худо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.113, Банан, 22:52, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Им не плевать, им АБСОЛЮТНО плевать Создал штук 30 багрепортов, из которых толь... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.134, НяшМяш, 23:49, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что в этом плохого По-моему, линукс от этого только выиграет, если будет, нап... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.152, Анон999999, 00:41, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    зачем тогда Линукс, если есть Винда?
     
  • 1.115, Аноним, 22:55, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В одну реку не входят дважды. RIP Ubuntu
     
  • 1.116, LeNiN, 22:56, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну наконец-то. Юнити был г@вном-велосипедом-костылём. Чего стоил только захардкоженый список приложений, которым можно вешать иконку в трей.
    Молодцы, что решили выкинуть всё это. Жаль, что столько лет разработки потрачено впустую.
     
     
  • 2.118, LeNiN, 22:59, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    P S я не любитель Гнома 8470 3 Пользовался Гномом 8470 2, а потом как е... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.119, valery_kolganov, 23:00, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С переходом на Gnome дистрибутив только выиграет. И будет ещё более популярным.
     
  • 1.125, Hemulo, 23:13, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне всегда казалось, что Unity - это попытка сделать универсальный интерфейс для настольных систем и для мобильных.

    В этой новости, мне кажется важным то, что Canonical отказывается от движения в сторону мобильных систем.

    Учитывая, что развитие мобильных платформ сейчас очень бурное, а десктопы наоборот вымирают, отказ от экспансии на новый перспективный рынок и закукливание в нишевой области весьма удручает.

    Тут, имхо, один из следующих вариантов:

    1) Новость фейковая (уж слишком резкий поворот и форма подачи новости).
    2) У Canonical кончились деньги и они сворачиваются.
    3) Canonical, решили кардинально сменить концепцию и двигаться не в сторону мобильных и смарт устройств, а в сторону серверных решений.

     
     
  • 2.128, ayyy lmao, 23:21, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Они много вкладывают сил и в серверы/облака, не только мобилки и десктопы.
     
     
  • 3.159, Hemulo, 00:49, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, сервера серверами, но честно говоря, хотелось бы иметь мобильные системы с чистым Linux и исполняющие нативные программы.

    С другой стороны, Canonical шла по пути фрагментации Linux-систем и проталкивания своих решений в качестве потенциальных новых стандартов. Это не очень хорошо.

     
  • 1.129, Банан, 23:24, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Какая разница какое там де Стоит себе на сервере и не пыхтит Для окошек есть М... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.131, Анонимец01, 23:42, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 3) Canonical, решили кардинально сменить концепцию и двигаться не в сторону мобильных и смарт устройств, а в сторону серверных решений.

    Что эквивалентно пункту 2, как мне кажется.

     
  • 1.135, Mirraz, 23:52, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не устаю убеждаться в правильности выбора Xubuntu
     
  • 1.137, Отражение луны, 23:55, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    О боже, эта новость - фейк. Неужели не очевидно?
    Похоже, Марка ломанули или типа того.
     
     
  • 2.139, Дуплик, 00:04, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты <плохое слово>?

    На omg ubuntu же тоже написали, а там прямой контакт с командой Ubuntu:

    http://www.omgubuntu.co.uk/2017/04/ubuntu-18-04-ship-gnome-desktop-not-unity

    Новость не фейк! Unity, Unity 8 и Qt 5 в Ubuntu хоронят!

     
     
  • 3.163, Аноним, 00:54, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Никак не могу найти, где они Qt 5 хоронят то?
     
  • 1.141, Sw00p aka Jerom, 00:09, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    хотелось бы на гном2 (классический), сразу бы шапку подкинул вверх
     
  • 1.142, vantoo, 00:11, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если уже KDE для них слишком сложный и перегруженный, то откатывались бы на Mate. Gnome 3 такая же ненужная хрень как и Unity, как говорил Эскобар.
     
  • 1.143, Michael Shigorin, 00:15, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Ну вот, опять коронный ход...
     
  • 1.145, Аноним, 00:20, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ждем KDE
     
  • 1.148, Аноним, 00:24, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а MIR туда же?
     
  • 1.149, robux, 00:30, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Открыл бутылку шампанского В конце концов должны остаться только такие десктопы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.153, Vombat, 00:41, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > В конце концов должны остаться только такие десктопы:
    > 1) кнопка Пуск должна быть в левом нижнем углу - всегда!
    > 2) справа от кнопки Пуск расположена Панель быстрого запуска

    Помоги найти кнопку пуск в xmonad! Будь человеком!

    > Всё остальное уродство (включая Gnome, Unity и так далее) должно сгинуть.

    Какой категоричный, поработай в xfce или lxde сенсорном экране ;)

     
  • 2.160, Аноним, 00:52, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Звучит неплохо Пожалуй соглашусь P S 6 TDE https www trinitydesktop org ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.173, kravich, 01:12, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Соглашусь
     
  • 2.176, Котофалк, 01:30, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > 1) кнопка Пуск должна быть в левом нижнем углу - всегда!

    Кнопка OS/2 Warp, левый верхний.

    > 2) справа от кнопки Пуск расположена Панель быстрого запуска

    не, это у тебя какое-то вендогуано получается
    вот правильно:

    http://3.bp.blogspot.com/-8z6Yg-YmDGA/U9kdIMrTQHI/AAAAAAAAATQ/fgpifwPO900/s16


    > На сегодня только несколько десктопов удовлетворяют этим условиям:
    > 1. LXDE
    > 2. Xfce

    да

    > 3. Mate
    > 4. Cinnamon
    > 5. Отчасти KDE
    > Всё остальное ... (включая Gnome, Unity и так далее) должно сгинуть.

    просто не пользуйся, малыш

     
  • 1.150, Celcion, 00:34, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А буквально совсем перед релизом 17.04 об этом сообщили, потому что... ?
     
  • 1.155, Vombat, 00:43, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддержу писавших, что если два монстра займутся Gnome, то это будет явный прорыв этого DE. Неужели Марк так поссорился с KDE мейнтейнером?

     
     
  • 2.174, Антоний Головапень, 01:12, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага, прорыв, анальный прорыв у тебя будет. KDE уже рыдает. Со смеху.
     
  • 1.161, Аноним, 00:53, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Б А Б А Х
     
  • 1.168, Аноним, 01:04, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    очень хорошая новость. Гном 3 должен развиваться всеми.
     
  • 1.170, Sabakwaka, 01:08, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По словам Шаттлворта, он рассчитывал на то, что, будучи перспективными и свободными, идеи по развитию комбинированного рабочего стола будут как Unity, так и Huyunity.

    Но не случилось.

     
  • 1.171, obl, 01:09, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    торжество разума!
     
  • 1.172, Антоний Головапень, 01:10, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    НАЗОВИТЕ МЕНЯ ИДИОТОМ, но я вижу руку Микрософта.
     
  • 1.175, Онотолле, 01:27, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот это да!!! Он там местной белены перебрал чтоль и было видение ему?? Иль эт фсё сотрудие с микрософт??
     

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