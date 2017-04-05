05.04.2017 20:34  Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone

Марк Шаттлворт объявил о решении вернуть Ubuntu к поставке GNOME в качестве основной оболочки рабочего стола. Более того, заявлено о прекращении инвестирования в разработку оболочки Unity 8, редакций Ubuntu для смартфонов и планшетов, а также в развитие режима convergence, предоставляющего средства для перехода мобильных устройств в десктоп-режим. Выпуск Ubuntu 18.04 LTS будет оснащён по умолчанию GNOME, поэтому для обкатки возврата на GNOME, перед LTS-релизом у разработчиков остаётся лишь один промежуточный выпуск (17.10). В качестве приоритетных направлений заявлены облачные технологии и Интернет вещей (IoT). При этом Canonical не отказывается от работы по дальнейшему усовершенствованию редакции Ubuntu для рабочего стола, но уже на базе штатного окружения GNOME. Поддержка ранее выпущенных релизов на базе Unity будет продолжена, так же как будут выполнены все обязательства перед партнёрами, связанные с распространением решений для рабочего стола и мобильных устройств. С переходом на GNOME Ubuntu также оставляет в прошлом дисплейный сервер Mir, так как GNOME рассчитан на работу поверх Wayland. Напомним, что изначально планировалось сделать Ubuntu 18.04 первым LTS-выпуском, предлагающим по умолчанию пользовательский сеанс на базе оболочки Unity 8 и дисплейного сервера Mir. На смену Ubuntu Phone (Touch) готовилась платформа Ubuntu Personal, которая использует для поставки приложений технологию Snap вместо применяемых в Ubuntu Phone пакетов в формате Click). Большие ставки делались на проект Convergence, развивающий адаптивное окружение для мобильных устройств, которое при подключении к монитору, предоставляет полноценный рабочий стол и превращает смартфон в портативную рабочую станцию. По словам Шаттлворта, он рассчитывал на то, что, будучи перспективными и свободными, идеи по развитию комбинированного рабочего стола на базе Unity будут оценены как сообществом, так и представителями индустрии, недовольными имеющимися закрытыми альтернативами. Но он ошибся в обоих направлениях. Сообщество расценило проект как фрагментацию, а не инновацию. А представители индустрии не воспользовались возможностью и посчитали, что "известная беда лучше ожидаемой неизвестности", или инвестировали в создание своих наколеночных аналогов технологии Convergence. Unity 8 получился отличным продуктом, но судьба разработки находится в руках рынка и сообщества, которые определяют, остаться ему на плаву или исчезнуть.







