05.04.2017 20:34  Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone

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|2.138, Анон999999, 23:58, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Все к этому ишло. Unity 8 и Mir давно не развивались. Unity 8 еще до релиза устарела. Unity 7 ущербна. Как показывает история, Canonical мало что толкового способна сделать. Не надо было хвататься за все, если сил не хватает. Довели бы лучше хоть декстопную редакцию до ума. Не плохая была 12.04 с этой Unity, далее было развивать, а так на этом все. Далее Canonical загнулась со своими направлением на смартфоны и планшеты. Все правильно, не верил я в Mir, не верил я, что когда-небудь допилят Unity 8, если за 5 лет не допилили. Долго мечтали, кучу времени бестолково потеряли. Лучше б ушли с рынка со своими "технологиями", пусть их нишу займет хотябы Linux Mint.
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|3.162, rshadow, 00:53, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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На мобильниках походу только мобильные разрабы заработали. Все что крутилось на десктопах и полезло параллельно на мобильники со временем засохло и отпало. От микрософта до мозиллы и каконикла. Все возвращается на круги своя.
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|1.7, ryoken, 20:40, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Марк Шаттлворт объявил (https://insights.ubuntu.com/2017/04/05/growing-ubuntu-for-cloud-and-iot-rather)
> о решении вернуться в Ubuntu 18.04 LTS к поставке GNOME в
> качестве рабочего стола по умолчанию. Более того, заявлено о прекращении инвестирования
> в разработку оболочки Unity 8, редакций Ubuntu для смартфонов и планшетов,
> а также в развитие режима convergence, предоставляющего средства для перехода мобильных
> устройств в десктоп-режим. Для обкатки возврата на GNOME до следующего LTS-релиза
> у разработчиков остаётся один промежуточных выпуск (17.10).
Ух вою будет :D :D :D... (Ушёл за кукурузными палочками).
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|3.30, annnonnn, 21:06, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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Нет, юзверей ориентируем с компасом по сторонам экрана с целью безошибочного обнаружения кнопички "пуск" или её аналогов.
Самое страшное, это будет пересаживать тёщу на новые окошки. :-/
Всё равно, что бухов с mate на gnome :))))))))
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|1.22, нонайм, 20:56, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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ну да за три года прогресс в юнити 8 почти нулевой.. тем временем успели гном на вейланде допилить до работоспособности..
вывод: всегда работай с другими если у тебя нет возмжности нанять боольше разработчиков чтоб уделывать остальных.
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|1.27, Радуга, 20:58, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+13 +/–
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Это доказательство того, что Ubuntu не тянет создание собственного DE и Mir.
Ubuntu это всего лишь фантик над Debian.
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|1.34, narical, 21:09, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Жалко текст не опубликовали, пускай даже сокращённый - он прекрасен!
В нём столько сдерживаемой боли и обиды, мм!!
"Команда Unity8 разработала прекрасный, работающий и цельный продукт - но я уважаю тот факт, что только рынки и сообщество решают, какому продукту расти, а какому - исчезнуть"
Время наконец расставило всё по местам. Хотя нет, не всё - чёт я не заметил в письме упоминания Mir или Snaps. Видимо, ещё не все уроки выучены. За Snaps от меня лично им отдельный лучик ненависти - продвигая это как универсальную для всех дистрибутивов технологию распространения приложений, они имели наглость завязать её на свои сервера.
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|1.37, linuxoid777, 21:11, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+10 +/–
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Лучше бы перешли на MATE и вернулись на upstart, а так что Unity, что GNOME 3 это убогие, неюзабильные, пожирающие ресурсы уродства.
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|1.43, Baz, 21:17, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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построили хрустальный дом, долго и упорно, но почти его достроив решили его снести ибо рядом увидели почти такие же...
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|1.45, Аноним, 21:18, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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О боже
This is a post by Mark Shuttleworth, Founder of Ubuntu and Canonical
Марк так бы не подписал свое сообщение.
это фейк!
Завтра будет новый пост о том что кто-то взломал и выложил фэйковый пост.
В юнити 8 вложено слишком много средств, и вот когда она уже почти стала пригодна, её вдруг закрывают, даже смешно.
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|1.47, qsdg, 21:19, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Главное чтобы поддержку High-DPI запилили, особенно на мульти-мониторах. Говорят, у Макбуков всё в порядке с мультимониторами -- просто взять и скопировать как у них.
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|1.108, Банан, 22:46, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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На западе делают анализ рынка, когда прогнозы показывают убытки, то проект сворачивается. За это я капиталистов уважаю, они знают когда остановиться.
Как юзер начинавший на убунте с юнити это конечно неожиданно, так как думал в то время, что линукс это и есть юнити. Если убунта будет на вылизанном (патченом) гноме, а не как сейчас, то это будет очень вкусный дистр.
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|1.109, BrainFucker, 22:46, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Canonical как всегда в своём стиле, начинают какой нибудь проект, через несколько лет разработки выкидывают. Хотя того что с Unity получится так же не ожидал, хотя стоило.
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|1.116, LeNiN, 22:56, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Ну наконец-то. Юнити был г@вном-велосипедом-костылём. Чего стоил только захардкоженый список приложений, которым можно вешать иконку в трей.
Молодцы, что решили выкинуть всё это. Жаль, что столько лет разработки потрачено впустую.
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|1.125, Hemulo, 23:13, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Мне всегда казалось, что Unity - это попытка сделать универсальный интерфейс для настольных систем и для мобильных.
В этой новости, мне кажется важным то, что Canonical отказывается от движения в сторону мобильных систем.
Учитывая, что развитие мобильных платформ сейчас очень бурное, а десктопы наоборот вымирают, отказ от экспансии на новый перспективный рынок и закукливание в нишевой области весьма удручает.
Тут, имхо, один из следующих вариантов:
1) Новость фейковая (уж слишком резкий поворот и форма подачи новости).
2) У Canonical кончились деньги и они сворачиваются.
3) Canonical, решили кардинально сменить концепцию и двигаться не в сторону мобильных и смарт устройств, а в сторону серверных решений.
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|3.159, Hemulo, 00:49, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну, сервера серверами, но честно говоря, хотелось бы иметь мобильные системы с чистым Linux и исполняющие нативные программы.
С другой стороны, Canonical шла по пути фрагментации Linux-систем и проталкивания своих решений в качестве потенциальных новых стандартов. Это не очень хорошо.
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|1.131, Анонимец01, 23:42, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> 3) Canonical, решили кардинально сменить концепцию и двигаться не в сторону мобильных и смарт устройств, а в сторону серверных решений.
Что эквивалентно пункту 2, как мне кажется.
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|1.142, vantoo, 00:11, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Если уже KDE для них слишком сложный и перегруженный, то откатывались бы на Mate. Gnome 3 такая же ненужная хрень как и Unity, как говорил Эскобар.
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|2.153, Vombat, 00:41, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> В конце концов должны остаться только такие десктопы:
> 1) кнопка Пуск должна быть в левом нижнем углу - всегда!
> 2) справа от кнопки Пуск расположена Панель быстрого запуска
Помоги найти кнопку пуск в xmonad! Будь человеком!
> Всё остальное уродство (включая Gnome, Unity и так далее) должно сгинуть.
Какой категоричный, поработай в xfce или lxde сенсорном экране ;)
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|1.170, Sabakwaka, 01:08, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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По словам Шаттлворта, он рассчитывал на то, что, будучи перспективными и свободными, идеи по развитию комбинированного рабочего стола будут как Unity, так и Huyunity.
Но не случилось.
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