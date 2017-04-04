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04.04.2017 18:11  Началось альфа-тестирование Fedora 26

Представлен альфа-выпуск дистрибутива Fedora 26, который содержит все базовые возможности будущего релиза, пригодные для оценки и тестирования. Это последний альфа-выпуск, так как начиная с Fedora 27 вместо отдельных альфа-сборок для тестирования будут предложены периодически формируемые сборки репозитория Rawhide.

Релиз Fedora 26 запланирован на 27 июня. Выпуск охватывает продукты Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Cloud, а также Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Альфа-выпуски Fedora также сформированы для архитектур Power64 и ARM64 (AArch64).

Наиболее заметные изменения в Fedora 26:

  • В состав включён свежий выпуск GNOME 3.24 с поддержкой режима ночной подсветки, новым приложением для просмотра кулинарных рецептов, улучшением области уведомлений и расширением поддержки самодостаточных пакетов Flatpak;
  • Добавлена поддержка кодека для многоканального кодирования звука AC-3 (Dolby Digital), срок действия патентов на который истёк и который теперь можно использовать без оплаты лицензионных отчислений. AC-3 применяется в стандартах цифрового телевидения (ATSC, DVB), на дисках DVD и Blu-ray, в системах потокового интернет-вещания с поддержкой объёмного звука 5.1.
  • Развивается предварительный вариант модульной серверной редакции дистрибутива, в которой конечные приложения поставляются в виде отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива;
  • Сформирован первый выпуск Base Runtime, модуля с базовой операционной системой, который может выступать в качестве основы для сборки и как зависимость для модулей с приложениями. Base Runtime является основой модульного выпуска Fedora 26 Server. Для сборки модулей в инфраструктуре запущен сервис Module Build Service;
  • Пакетный менеджер DNF обновлён до версии 2.0, в состав которой включён плагин Repoquery для поиска пакетов во внешних репозиториях (аналог "rpm -q" для удалённого репозитория). Добавлена команда "dnf check" для проверки целостности локальной БД packagedb и вывода информации о возможных проблемах. Добавлена команда "dnf upgrade-minimal", позволяющая обновить каждый пакет до самой свежей версии с улучшениями или исправлениями ошибок и уязвимостей;
  • Для сборки пакетов задействован предварительный выпуск набора компиляторов GCC 7, релиз которого ожидается в середине апреля. Обновлён применяемый по умолчанию набор флагов компиляции для C/C+, прекращено использование флага "-mtune=atom". Ранее запланированные для включения флаги "-Werror=implicit-function-declaration" и "-Werror=implicit-int" пока оставлены неактивными;
  • В качестве реализации pkg-config задействован пакет pkgconf, предоставляющий улучшенные средства обработки файлов .pc и стабильный библиотечный ABI/API для интеграции с приложениями;
  • Для сохранения и обработки core-дампов по умолчанию задействован сервис systemd-coredump. Для вывода списка core-дампов и их извлечения из БД Journal предложена утилита coredumpctl;
  • Python обновлён до версии 3.6.0. В состав включена обучающая среда Python Classroom Lab;
  • Задействованы новые выпуски Glibc 2.25, PHP 7.1, Go 1.8, Ruby 2.4, GHC (Haskell) 8.0, LDC (язык D) 1.1.0, Boost 1.63.0, Zend Framework 3, BIND 9.11;
  • Из поставки удалён драйвер для тачпадов xorg-x11-drv-synaptics, вместо которого следует использовать xorg-x11-drv-libinput;
  • На системах AARCH64 включена поддержка 48-разрядного виртуального адресного пространства;
  • B интерфейсе Fedora Media Writer добавлена возможность записи на SD-карты системных образов для ARM-архитектуры;
  • Подготовлена spin-сборка с рабочим столом LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемым объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt;
  • Подготовлен новый минималистичный образ для создания изолированных контейнеров, содержащий минимально возможный набор компонентов, но при этом, в отличие от Atom, включающий полноценный пакетный менеджер dnf и возможность устанавливать произвольные пакеты из штатных репозиториев;
  • В инсталлятор Anaconda добавлен blivet-gui с реализаций альтернативного интерфейса для разбивки разделов с поддержкой LVM (включая LVM cache, LVM RAID, Thin LVM), Btrfs (включая Btrfs RAID, подразделы и снапшоты), MD RAID, шифрования накопителя при помощи LUKS;
  • OpenSSL обновлён до версии 1.1.0 с поддержкой алгоритмов scrypt, X25519 (RFC 7748), стандарта Certificate Transparency, потокового шифра ChaCha20 и алгоритма аутентификации сообщений (MAC) Poly1305. Прекращена поддержка устаревших технологий, в том числе удалены компоненты, обеспечивающие работу SSLv2, Kerberos, 40- и 56-разрядных шифров. Из набора шифров по умолчанию исключены алгоритмы RC4 и 3DES;
  • Включено определение параметров всех пользователей через NSS-модуль SSSD (System Security Services Daemon), обеспечивающий более высокую производительность за счёт кэширования содержимого локальных баз в памяти;
  • В качестве реализации PKCS#11 вместо Coolkey задействован пакет OpenSC, что позволило расширить спектр поддерживаемых дистрибутивом смарт-карт;


  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/fed...)
  2. OpenNews: Утверждён план отказа Fedora Linux от альфа-выпусков
  3. OpenNews: Fedora планирует выпустить модульный вариант серверной редакции дистрибутива
  4. OpenNews: Разработчики Fedora рассматривают возможность перехода на ежегодные выпуски
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 25
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, Илья, 20:07, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вот и славно
     
  • 1.2, Аноним, 20:11, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Ждём LTS.
     
     
  • 2.3, Vombat, 20:21, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Удачи в этом деле.
     
  • 1.4, Аноним, 20:21, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Теперь Rawhide наконец-то начнет падать А то даже как-то скучно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Меломан1, 20:32, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >В инсталлятор Anaconda добавлен blivet-gui с реализаций альтернативного интерфейса для разбивки разделов

    Где поддержка размещения /boot на шифрованный LVM раздел?

     
  • 1.6, виндотролль, 20:35, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    где скачать обоину? Офигенная!
     
  • 1.7, Tita_M, 20:45, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как я понимаю wayland вместо x-ов?
     
     
  • 2.9, proninyaroslav, 21:27, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Он уже с F25 по умолчанию.
     
     
  • 3.10, виндотролль, 22:14, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вдохновленный этим ответом, поставил себе на арчик sway (такой i3 для вейленда).

    Видео в mpv тормозит (-vo wayland есть)
    CPU usage не меньше, чем в иксах (а может и больше)
    Тиринг
    Тормоза

    Но совместимость, на удивление, отличная. Нужные мне приложения запускаются и работают (уж не знаю, через какой-то x-server или как, но работают).

    Надо к этому добавить ограниченность libinput (по фичам до того же synpatics еще очень далеко) и сложность построения кастомных DE (у меня — i3 + KDEшные сервисы, для конфигурирования всей системы из UI).

    В общем, пока сыровато. Думаю, как в RHEL появится, можно будет переходить.

    Буду держать тебя в курсе, дорогой опеннет.

     
  • 2.12, кельвин, 22:44, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ну не вместо всё-же а вместе, но по умолчанию гном на вейланде, да.
     
  • 1.8, Аноним, 21:26, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что означает сообщение DNF
    Erasing: None ?
     
  • 1.13, Oleg_K, 23:01, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И LXQt приняли в число официальных спинов.
     

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