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02.04.2017 23:57  Релиз Cygwin 2.8, GNU-окружения для Windows

Компания Red Hat опубликовала новый значительный релиз пакета Cygwin 2.8.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка API timingsafe_bcmp, timingsafe_memcmp, dladdr и getloadavg;
  • В cygcheck и strace теперь всегда генерируется вывод только с кодом перевода строки и без возврата каретки (Unix LF вместо DOS/Windows CR LF);
  • В fork() обеспечено сохранение порядка загрузки модулей, вызванных через dlopen();
  • Поведение pthread_cond_wait приближено к версии для Linux и BSD;
  • Заголовочный файл sys/_locale.h переименован в xlocale.h для совместимости на уровне исходных текстов с другими системами;
  • Улучшена поддержка драйверов Netapp;
  • Устранено потенциальное переполнение буфера в функции getrandom().


  1. Главная ссылка к новости (https://cygwin.com/ml/cygwin-a...)
  2. OpenNews: Доступен Cygwin 2.6.0
  3. OpenNews: Red Hat поменял лицензию на библиотеку Cygwin
  4. OpenNews: В Windows обеспечена поддержка запуска исполняемых файлов Linux
  5. OpenNews: В Windows 10 продемонстрирован запуск рабочих столов Linux при помощи штатного WSL
  6. OpenNews: В рамках проекта Darling развивается аналог Wine для запуска программ Mac OS X
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cygwin, windows
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Часть нити удалена модератором

  • 2.3, Аноним, 03:10, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Какое жесткое извращение!
     
  • 1.6, Аноним, 05:20, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Пакеты есть, зависимости вроде тоже, а пакетный менеджер когда-нибудь будет у ни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 05:58, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    setup.exe же
     
  • 2.11, oashnic, 06:47, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Chocolatey же для десятки есть
     
     
  • 3.13, F, 07:15, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Chocolatey же для десятки есть

    Так не везде в мире десятка. К счастью.

     

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