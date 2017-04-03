02.04.2017 23:57  Релиз Cygwin 2.8, GNU-окружения для Windows

Компания Red Hat опубликовала новый значительный релиз пакета Cygwin 2.8.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы. Основные изменения: Добавлена поддержка API timingsafe_bcmp, timingsafe_memcmp, dladdr и getloadavg;

В cygcheck и strace теперь всегда генерируется вывод только с кодом перевода строки и без возврата каретки (Unix LF вместо DOS/Windows CR LF);

В fork() обеспечено сохранение порядка загрузки модулей, вызванных через dlopen();

Поведение pthread_cond_wait приближено к версии для Linux и BSD;

Заголовочный файл sys/_locale.h переименован в xlocale.h для совместимости на уровне исходных текстов с другими системами;

Улучшена поддержка драйверов Netapp;

Устранено потенциальное переполнение буфера в функции getrandom().



