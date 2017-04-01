01.04.2017 08:31  Компания Microsoft объявила о закрытии хостинга свободного кода CodePlex

Компания Microsoft приняла решение закрыть развиваемый на протяжении последних 11 лет хостинг свободного кода CodePlex. Пользователям рекомендовано перевести свои проекты на GitHub, которым последнее время сам активно пользуется Microsoft.

Совместно с GitHub подготовлен инструментарий для бесшовной миграции проектов с CodePlex. В качестве возможной платформы для перехода дополнительно упоминается Bitbucket, который поддерживает импорт репозиториев Mercurial. Средства для миграции с CodePlex также подготовил SourceForge.

С момента анонса закрытия CodePlex создание новых проектов на данном хостинге остановлено. Работа средств для разработки всех уже существующих открытых проектов будет обеспечена до октября, после чего CodePlex будет переведён в режим только для чтения. 15 декабря CodePlex будет выведен из эксплуатации и прекратит своё существование. Содержимое репозиториев планируется оставить в открытом доступе в форме архива из которого можно будет получить нужную информацию в разрезе отдельных проектов и после закрытия CodePlex.

В качестве причины закрытия называется снижение интереса разработчиков к сервису и его вытеснение GitHub. Например, за последние 30 дней отмечена активность в репозиториях менее, чем 350 проектов, при том, что в CodePlex зарегистрировано более 100 тысяч проектов. Из остающихся на CodePlex полезных проектов, не привязанных к платформе Windows, можно отметить VeraCrypt, форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt. Что касается открытых проектов компании Microsoft, то они уже давно перемещены на GitHib, включая Visual Studio Code, TypeScript, .NET и Cognitive Toolkit. Более того, Microsoft заняла первое место на GitHub по числу участников разработки.

Напомним, что изначально CodePlex позиционировался как хостиг открытых проектов для Windows. В качестве системы управления версиями предлагалась централизованная система Subversion, а позднее была добавлена поддержка распределённых систем Mercurial и Git. В 2009 году Ричард Столлман выступил с критикой деятельности хостинга CodePlex, указав на то, что CodePlex главным образом нацелен на продвижение проприетарных Windows-технологий под прикрытием развития свободного ПО, недопуская при этом использование неудобных свободных лицензий, таких как GPLv3. В 2013 году ограничение по использованию GPLv3 был снято.



