01.04.2017 08:31  Компания Microsoft объявила о закрытии хостинга свободного кода CodePlex

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|1.1, KonstantinB, 08:42, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Давно пора!
Помню, в ранние релизы typescript, когда он еще на этом недоразумении хостился, баг репортил - пока зарегистрировался через их паспорт (после регистрации, конечно же, редиректит на главную страницу, а не где я был), пока нашел, где там кнопочки нажимать... Уже пожалел раз 10, что решил отрепортить.
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|3.9, пох, 10:04, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Хозяева "добротного" сервиса сами используют гитхаб
вас обманули, хозяева добротного сервиса используют кадиллак и бизнес-джеты.
Гитхаб используют нанятые ими одноразовые индусы, ниасилившие в своем бангалоре ничего, кроме git pull, поэтому им codeplex стал, действительно, не нужен.
А хозяева не очень любят платить за то, что не приносит прямой пользы бизнесу (необязательно деньгами) - вот, посчитали, прикинули, и ну его нaх этот веркинкрипт, обслуживание дороже.
Ну, остается надеяться, что архив, обещанный MS, получится чуть лучше и протянет дольше, чем типичные проекты гугля (в силу более позднего перехода к модели копченых миддлов) - там было много всего хорошего, но подзаброшенного авторами, никто это ни на какой гитхаб не перенесет.
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|1.14, Sabakwaka, 11:53, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Б%я%ь, пи%а%а%ы :)
Я там пасся, как раз.
Пойду скачаю запомнившиеся сырцы :)
Всё еще надеюсь, что это шуточка :)
Ибо у nuget'а могут быть, кагбе, проблемки с ГитХабом :)
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