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01.04.2017 08:31  Компания Microsoft объявила о закрытии хостинга свободного кода CodePlex

Компания Microsoft приняла решение закрыть развиваемый на протяжении последних 11 лет хостинг свободного кода CodePlex. Пользователям рекомендовано перевести свои проекты на GitHub, которым последнее время сам активно пользуется Microsoft.

Совместно с GitHub подготовлен инструментарий для бесшовной миграции проектов с CodePlex. В качестве возможной платформы для перехода дополнительно упоминается Bitbucket, который поддерживает импорт репозиториев Mercurial. Средства для миграции с CodePlex также подготовил SourceForge.

С момента анонса закрытия CodePlex создание новых проектов на данном хостинге остановлено. Работа средств для разработки всех уже существующих открытых проектов будет обеспечена до октября, после чего CodePlex будет переведён в режим только для чтения. 15 декабря CodePlex будет выведен из эксплуатации и прекратит своё существование. Содержимое репозиториев планируется оставить в открытом доступе в форме архива из которого можно будет получить нужную информацию в разрезе отдельных проектов и после закрытия CodePlex.

В качестве причины закрытия называется снижение интереса разработчиков к сервису и его вытеснение GitHub. Например, за последние 30 дней отмечена активность в репозиториях менее, чем 350 проектов, при том, что в CodePlex зарегистрировано более 100 тысяч проектов. Из остающихся на CodePlex полезных проектов, не привязанных к платформе Windows, можно отметить VeraCrypt, форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt. Что касается открытых проектов компании Microsoft, то они уже давно перемещены на GitHib, включая Visual Studio Code, TypeScript, .NET и Cognitive Toolkit. Более того, Microsoft заняла первое место на GitHub по числу участников разработки.

Напомним, что изначально CodePlex позиционировался как хостиг открытых проектов для Windows. В качестве системы управления версиями предлагалась централизованная система Subversion, а позднее была добавлена поддержка распределённых систем Mercurial и Git. В 2009 году Ричард Столлман выступил с критикой деятельности хостинга CodePlex, указав на то, что CodePlex главным образом нацелен на продвижение проприетарных Windows-технологий под прикрытием развития свободного ПО, недопуская при этом использование неудобных свободных лицензий, таких как GPLv3. В 2013 году ограничение по использованию GPLv3 был снято.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.msdn.microsoft.c...)
  2. OpenNews: Объявлено о закрытии хостинга открытых проектов Google Code
  3. OpenNews: Oracle закрывает хостинг открытых проектов Kenai
  4. OpenNews: Столлман развенчивает миф об открытости CodePlex
  5. OpenNews: BerliOS прекратил быть хостингом открытых проектов
  6. OpenNews: Оценка популярности различных лицензий в хостингах свободного кода
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: codeplex
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  • 1.1, KonstantinB, 08:42, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Давно пора!

    Помню, в ранние релизы typescript, когда он еще на этом недоразумении хостился, баг репортил - пока зарегистрировался через их паспорт (после регистрации, конечно же, редиректит на главную страницу, а не где я был), пока нашел, где там кнопочки нажимать... Уже пожалел раз 10, что решил отрепортить.

     
  • 1.2, Аноним, 08:47, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну вот, теперь все стало на свои места!
     
  • 1.3, Аноним, 09:04, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Печально. Сервис был добротный, не то, что хипстерский гитхаб.
     
     
  • 2.6, Аноним, 09:27, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Хозяева добротного сервиса сами используют гитхаб, а у вас он всё хипстерский ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, пох, 10:04, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Хозяева "добротного" сервиса сами используют гитхаб

    вас обманули, хозяева добротного сервиса используют кадиллак и бизнес-джеты.

    Гитхаб используют нанятые ими одноразовые индусы, ниасилившие в своем бангалоре ничего, кроме git pull, поэтому им codeplex стал, действительно, не нужен.
    А хозяева не очень любят платить за то, что не приносит прямой пользы бизнесу (необязательно деньгами) - вот, посчитали, прикинули, и ну его нaх этот веркинкрипт, обслуживание дороже.

    Ну, остается надеяться, что архив, обещанный MS, получится чуть лучше и протянет дольше, чем типичные проекты гугля (в силу более позднего перехода к модели копченых миддлов) - там было много всего хорошего, но подзаброшенного авторами, никто это ни на какой гитхаб не перенесет.

     
  • 3.10, Аноним, 10:24, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты еще скажи, что яваскрипт не хипстерский.
     
  • 1.4, leap42, 09:25, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > It is not an April fools joke.
    > Brian

    мдя, ну да ладно

     
  • 1.5, Аноним, 09:26, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С 1 апреля
     
     
  • 2.7, Аноним, 09:29, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А у вас бина спелая.
     
  • 2.13, Аноним, 11:21, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    03/31/2017 by Brian Harry MS
     
  • 1.11, Аноним, 10:38, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1 апреля то виндовс хп снова на поддержку берут, то свои собственные хостинги з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 10:47, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Глянул что там хостится, увидел один мусор Кому это надо и кто эти пользуется н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Sabakwaka, 11:55, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там есть порты популярных юниксовых пакетов под .NET, например.

    Пушкин будет типы приводить и транслировать символы из gdb в VS?

     
     
  • 3.16, А.С.Пушкин, 13:19, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пушкин будет типы приводить и транслировать символы из gdb в VS?

    Я не буду, мне это тоже не нужно.

     
  • 1.14, Sabakwaka, 11:53, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Б%я%ь, пи%а%а%ы :)

    Я там пасся, как раз.

    Пойду скачаю запомнившиеся сырцы :)

    Всё еще надеюсь, что это шуточка :)

    Ибо у nuget'а могут быть, кагбе, проблемки с ГитХабом :)

     

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