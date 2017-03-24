24.03.2017 11:17  Финальный бета-выпуск Ubuntu 17.04

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|1.8, алекс, 11:55, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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"Для новых установок вместо раздела подкачки задействован файл подкачки, размер которого по умолчанию будет устанавливаться в 5% от свободного места в ФС, но не больше, чем 2 Гб. Использование файла в существующей ФС для хранения данных подкачки существенно увеличивает гибкость и позволяет в любое время изменить размер подкачки" - давно не ставил Федору, там такое замутнено? :)
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|4.48, Нимус, 14:32, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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При файловом свопе гибернация должна работать. Сам реализовал ещё в ОпенСусе 12.3. Требовала только обработки напильником в части загрузки ядраг
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|1.23, evkogan, 12:32, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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driverless printing в линуксе O)
А погугливав удивляюсь почему об этом никто не кричит и как-то не особо в дистрибутивах обновляют. На последней Suse CUPS 1.7.5-7.10, а для этого дела 2,2,2 нужен. Хоть и не приемлю Unity и осталную фигню от Ubutы, но она двигает прогресс линукса вперед
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|1.24, Аааааааа, 12:33, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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К каждому выпуску надо дописывать размерность увеличения прожорливости к ресурмам... например 17.04 прожорливей 16.10 на три с половиной "попугая"...
Эх... чтож в 8.04 всё летало на слабом железе, сейчас и железо мощьней и система тормозней...
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