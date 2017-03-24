The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

24.03.2017 11:17  Финальный бета-выпуск Ubuntu 17.04

Сформирован финальный бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 17.04 "Zesty Zapus". Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu GNOME, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE и Ubuntu Studio. Релиз Ubuntu 17.04 запланирован на 13 апреля.

Основные новшества:

  • Реализована поддержка принтеров, не требующих установки специфичных драйверов для вывода на печать. Новый режим доступен не только для устройств, совместимых с протоколами IPP Everywhere и Apple AirPrint, но и для некоторых обычных принтеров, поддерживающих PDF, Postscript и PCL, и работающих по сети или через локальное USB-соединение. Внесённые изменения нацелены на то, чтобы сделать подключение принтера не сложнее работы с USB Flash - все настройки выполняются автоматически, достаточно подключить принтер к USB-порту или включить сетевой принтер в локальной сети.
  • Используемые в дистрибутиве компоненты GNOME обновлены до версии 3.24, за исключением файлового менеджера Nautilus (3.20), эмулятора терминала (3.20), Evolution (3.22) и центра установки приложений (3.22).
  • Прекращена поставка по умолчанию gconf, который был полностью заменён на gsettings;
  • Для новых установок вместо раздела подкачки задействован файл подкачки, размер которого по умолчанию будет устанавливаться в 5% от свободного места в ФС, но не больше, чем 2 Гб. Использование файла в существующей ФС для хранения данных подкачки существенно увеличивает гибкость и позволяет в любое время изменить размер подкачки;
  • Ядро Linux обновлено до версии 4.10. Из новых версий также можно отметить X Server 1.18.4, Mesa 17, LibreOffice 5.3, QEMU 2.8, libvirt 2.5;
  • В состав включён фреймворк DPDK 16.11 (Data Plane Development Kit), предназначенный для создания высокопроизводительных сетевых приложений, напрямую обрабатывающих пакеты минуя сетевой стек ядра;
  • В качестве DNS-резолвера по умолчанию задействован systemd-resolved.
  • Прекращена поддержка 32-разрядной архитектуры PowerPC (big-endian). Поддержка 64-разрядной архитектуры ppc64el оставлена в полном объёме.
  • Внесены улучшения в пользовательский сеанс на базе оболочки Unity 8 и дисплейного сервера Mir (пакет unity8-desktop-session);
  • В репозиторий включено развиваемое разработчиками Ubuntu Kylin пользовательское окружение UKUI (Ubuntu Kylin User Interface), которое является форком проекта MATE и предлагает модернизированный вариант классической организации рабочего стола, стилизованный под оформление Windows 7. Целью разработки называется намерение предоставить оформление, более дружественное для пользователей из Китая, которые привыкли к интерфейсу Windows. Пользователю предлагается собственная реализация двухпанельного меню, возможность объединения сходных задач в одно окно с манипуляцией ими как единым целым, модернизированая панель управления и файловый менеджер Peony (форк Caja).
  • Ubuntu GNOME: В состав включен свежий выпуск рабочего стола GNOME 3.24 с поддержкой режима ночной подсветки. Кулинарное приложение GNOME Recipes не вошло в базовую поставку, но доступно из репозитория. Для работы с самодостаточными пакетами по умолчанию выполнена интеграция инструментария Flatpak 0.8 (поддержка пакетов Snap сохранена, в комплекте представлены оба инструментария). По умолчанию задействовано Chrome-дополнение chrome-gnome-shell, необходимое для установки расширений из каталога extensions.gnome.org. Движок поисковой индексации контента tracker изолирован в специальном sandbox-окружении. Из базовой поставки удалены: программа для записи CD/DVD brasero, почтовый клиент evolution, программа управления GPG/SSH-ключами seahorse, диагностическая утилита xdiagnose, набор пиктограмм gnome-icon-theme (используются пиктограммы из набора темы оформления Adwaita);
  • Ubuntu Budgie: новая официальная редакция, которая предлагает пользовательское окружение на основе рабочего стола Budgie. Дистрибутив поставляется с выпуском Budgie 10.2.9, который работает поверх штатных низкоуровневых компонентов и библиотек GNOME 3.24 (в будущем проект будет переписан на Qt). Рабочий стол построен на основе собственной реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. В состав включена тема оформления для придания Qt-приложениям стиля GTK+;
  • Ubuntu Studio: Пакет system-config-printer-gnome заменён на system-config-printer. В состав включен набор утилит pm-utils. Обновлены версии программ: Blender 2.78a, KDEnlive 16.12.3, GIMP 2.8.20, qJackCtl 0.4.2, Ardour 5.0.0, Scribus 1.4.6, Darktable 2.2.1, Pitivi 0.98, Inkscape 0.92.1;
  • Xubuntu: Задействован новый выпуск панели задач xfce4-taskmanager, в которой добавлена возможность выбора процессов через клик на связанных с ними окнах. Обновлён файловый менеджер Thunar 1.6.11, в котором устранены проблемы, проявляющиеся при копировании и переименовании. В набор настроек xubuntu-default-settings добавлены новые шаблоны для файлов и таблиц в форматах OpenDocument;
  • Kubuntu: Рабочий стол обновлён до KDE Plasma 5.9, библиотеки до KDE Frameworks 5.31, а набор приложений до KDE Applications 16.12.3. По умолчанию задействован режим Folder View. Задействованы варианты офисного пакета Calligra, просмотрщика документов Okular и программы для записи оптических дисков K3B, переведённые на Qt5 и технологии KDE 5.
  • Ubuntu MATE: Рабочий стол обновлён до версии 1.18, полностью переведённой на GTK3+. Добавлена возможность использования меню Brisk, развиваемого проектом Solus. В Ubuntu MATE Settings 17.04.5 добавлена поддержка использования тем оформления в стиле GTK+ для Qt4 и Qt5, добавлена новая раскладка панели - Pantheon, используемая с меню Brisk. В Ubuntu MATE Welcome 17.04.8 добавлена поддержка пакетной установки/удаления сразу нескольких приложений, добавленных в очередь. В MATE Menu 17.04.2 добавлена возможность подключения редактора меню Menulibre вместо Mozo. В MATE Dock Applet 0.76 изменено оформление индикатора и добавлена поддержка вывода уведомлений о запуске программ.
  • Lubuntu: Обновлены пакеты LXDE, например, панель LXPanel обновлена с версии 0.8.2 до 0.9.3. Продолжается работа над альтернативной сборкой с рабочим столом LXQt;


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Canonical продолжит выпуск обновлений после окончания времени поддержки Ubuntu 12.04 LTS
  3. OpenNews: Разработчики Ubuntu Kylin развивают новое пользовательское окружение UKUI
  4. OpenNews: Бета-выпуск Ubuntu 17.04
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 16.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 11:29, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Что там с драйверами на радеоны?
     
     
  • 2.26, Andrei, 12:34, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Там сейчас стоит mesa 17 c полной поддержкой ОpenGL 4 5 и VULKAN 1 0 amdgpu-pro ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.77, Аноним, 18:03, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GCN 4 не умеет?
     
  • 2.50, Аноним, 14:35, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    это вам на phoronix com читать, в zesty 17 04 только 4 10, патчи под ваши карты ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.57, koblin, 15:05, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В 16.10 что-то сломали, моя hd6870 тормозила адски, в 17.04 все снова работает.
     
  • 1.2, Шкурка_от_головки, 11:34, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Неужели так сложно найти дизайнеров для этой Unity, чтоб довести ее до серьезного вида? Восьмая версия вообще уродство
     
     
  • 2.5, Дуплик, 11:37, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –14 +/
    Так она на Qt Её скоро похоронят, не беспокойся Будущее ведь за GTK 4, баблом ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Anon9999, 13:39, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чушь полная!
     
  • 3.58, Аноним, 15:11, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что-то не зашла шутейка.
     
     
  • 4.59, Anonim, 15:23, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И все-таки, лучше горькая правда чем сладкая ложь.
     
  • 3.66, Аноним, 17:11, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Будущее ведь за GTK+4

    GTK чего плюс 4? Плюс 4 РедХата?

     
  • 3.73, Аноним, 17:46, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Будущее GUI за QML.
     
     
  • 4.75, Аноним, 17:57, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Будущие за человечеством. Это точно. Пусть GTK, Qt и +<<QML развиваются.
     
  • 1.3, аноним2, 11:34, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Предлагаю сделать форк UKUI, под названием URUI Ubuntu Russian User Interface ,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.68, VINRARUS, 17:30, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Windows XP скорее нада.
     
  • 1.4, Дуплик, 11:35, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –14 +/
    Отлично они прогнули Qt Всем понятно, что Ubuntu остаётся на GTK и это здорово... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Anon9999, 13:43, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько ты прог на GTK+ написал?
     
  • 2.74, Аноним, 17:47, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Qt, если чё, не проприетарщики.
     
  • 1.7, Аноним, 11:50, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вчера обновился с Xubuntu 16 04 2LTS- 16 10- 17 04alpha, вроде все пашет, но при... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, Панкрат, 13:29, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    страдания типичного линухойда )))
     
     
  • 3.47, Аноним, 14:32, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    нет, я просто caveexpress хотел попробовать поиграться, а на гите они мастер вет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.67, Аноним, 17:14, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Страдания луношлёпа-геймера ещё эпичнее.


     
  • 2.41, Anon9999, 13:46, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Продолжай тестировать и держи нас в курсе!
     
  • 2.42, Аноним, 13:49, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Один мой друг тоже подцепил эту фуйню Что это и как от неё избавиться ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.46, Аноним, 14:30, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    просто сделать автоматом это не сделало у меня при апгрэйде sudo apt purge xs... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.49, Аноним, 14:33, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, ты меня то есть моего друга очень выручил Из-за этой муйни при рас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.51, Аноним, 14:41, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    тут все написано как их ставить под разные версии https wiki ubuntu com Kernel... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, алекс, 11:55, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    "Для новых установок вместо раздела подкачки задействован файл подкачки, размер которого по умолчанию будет устанавливаться в 5% от свободного места в ФС, но не больше, чем 2 Гб. Использование файла в существующей ФС для хранения данных подкачки существенно увеличивает гибкость и позволяет в любое время изменить размер подкачки" - давно не ставил Федору, там такое замутнено? :)
     
     
  • 2.10, убунтоводы с лопатами, 12:08, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    Microsoft еще когда внедрила эту инновацию, ну вот теперь и в мир линукса мелким... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, llolik, 12:13, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Эту инновацию с незапамятных времён было прикрутить за минуту две Теперь так ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.48, Нимус, 14:32, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    При файловом свопе гибернация должна работать. Сам реализовал ещё в ОпенСусе 12.3. Требовала только обработки напильником в части загрузки ядраг
     
  • 4.61, Кен, 15:49, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Как обычно в консоли ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.63, AlexYeCu_not_logged, 16:29, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Как обычно в консоли?

    Нет, через реестр.

     
  • 5.65, llolik, 16:45, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как обычно в консоли?

    А написать три команды в одно действие в наше время уже стало сложно?

     
  • 5.69, VINRARUS, 17:33, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, в file.sh
     
  • 3.56, llirik, 14:59, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    странно...а я swap файл с незапамятных времен использую вместо раздела. вот дела! Отличие: внедрили в инсталятор.
     
  • 2.16, Аноним, 12:24, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    нет, навряд ли, это чисто убунтовская задумка, т к я обновлялся у меня все по с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Wolf, 13:24, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лет 5 назад так уже можно было сделать. Только после установки системы.
     
  • 2.44, Anon9999, 13:49, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Только вот свопинг давно очень медленный: зачастую система зависает намертво и все решается перезагрузкой вручную.
     
     
  • 3.52, Аноним, 14:45, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я включил zswap по совету одного человека с linux org ru правда я метод сжатия н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 12:01, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну где иксы то новые? прям дебианом от убунты запахло
     
     
  • 2.13, Anonymous4643564, 12:13, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    от Debian a, даже тестинга, пахнет стабильностью, а от убынтя воняет гнильем и к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 12:24, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    вранье, все так же стабильно как и на sid е ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, ryoken, 12:29, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я лично сам сижу на DebSid, но вот так в упор называть его стабильным не стал бы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.76, Аноним, 18:03, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    сарказм защитан
     
  • 3.22, Аноним, 12:31, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    нет там ничего проприетарного по умолчанию, там даже intel-microcode в блоклисте... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, nekto, 12:13, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ты не поверишь...
     
  • 2.43, LinuxGuruNigga, 13:49, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, очень обидно. Не успела новая Убунта выйти, а уже с протухшим софтом. Там поди ещё и libfreetype всё ещё 2.6.
     
  • 2.53, Аноним, 14:48, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    xserver-xorg zesty,now 1 7 7 16ubuntu2 amd64 xserver-xorg-core zesty,now 2 1 18 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.64, Sunderland93, 16:43, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В Debian 9 иксы свежее чем в Ubuntu 17.04
     
  • 1.11, Аноним, 12:08, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ядро 4 10 не слишком ли сырое Даже в Федоре ещё 4 9, а они обычно впереди пла... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 12:27, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ну у меня пашет все нормально, второй день уже, 16 04 2ЛТС- 16 10yy- 17 04zz x64... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Аноним, 12:23, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Приятно видеть, что Linux для нормальных людей развивается.
     
     
  • 2.40, Аноним, 13:45, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Критерий нормальности где-то опубликован?
     
     
  • 3.45, Анонимусы, 14:16, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обязательно кто-то для кого-то должен публиковать? Самому определить критерии нормальности слабо? :)
     
  • 3.70, VINRARUS, 17:40, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "стилизованный под оформление Windows 7"
     
  • 3.82, Аноним, 19:04, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    760 мм рт.ст., 0°С, 22,4л, 9,8м/с^2

     
  • 1.18, Аноним, 12:26, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Есть надежда, что этот маразм с именами скоро закончится, и они, как нормальные ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним, 12:28, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    хз не смотри на названия я сам уже в них запутался, для этого у них есть 2 вик... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, evkogan, 12:32, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    driverless printing в линуксе O)
    А погугливав удивляюсь почему об этом никто не кричит и как-то не особо в дистрибутивах обновляют. На последней Suse CUPS 1.7.5-7.10, а для этого дела 2,2,2 нужен. Хоть и не приемлю Unity и осталную фигню от Ubutы, но она двигает прогресс линукса вперед
     
     
  • 2.29, arachnid, 12:39, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    э а каким образом cups, развиваемый яблоком, двигает линукс с помощью убунты ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, Аааааааа, 12:33, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    К каждому выпуску надо дописывать размерность увеличения прожорливости к ресурмам... например 17.04 прожорливей 16.10 на три с половиной "попугая"...

    Эх... чтож в 8.04 всё летало на слабом железе, сейчас и железо мощьней и система тормозней...

     
     
  • 2.27, Аноним, 12:35, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Lubuntu или Xubuntu ставь и все.
     
     
  • 3.81, paulus, 18:51, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем менять дистрибутив, когда нужно поставить всего лишь любимый WM?
     
  • 2.34, Панкрат, 13:33, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это, вроде, само собой разумеющийся факт Не помню ни одной системы, последующий... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.71, VINRARUS, 17:42, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Windows 7 > Windows 8
     
  • 1.25, анонимус, 12:34, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Продолжается работа над альтернативной сборкой с рабочим столом LXQt

    Лошары

     
     
  • 2.28, Аноним, 12:36, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    зачем она нужна LXQt еще не стабилен, от релиза к релизу по 500 багов зарывают ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Аноним, 13:37, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну и в каком же месте он не стабилен На арче так вполне даже стабитен - может т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.54, Аноним, 14:50, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    я сегодня увидел кучу ошибок от гтк в xfce и ненадолго решил поставить mate ред... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.79, Аноним, 18:09, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    арче, арче Не были мы ни в какой Арче, нам и здесь не плохо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, Дуплик, 13:26, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это Qt, дружок. Они уже 5 лет его пилят. Не беспокойся, LXQt останется на GTK+.
     
     
  • 3.38, Аноним, 13:42, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе бы на диету
     
  • 3.55, Аноним, 14:51, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    LXDE вы имели ввиду ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Pan, 12:55, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а почему nautilus не обновили?
     
     
  • 2.80, Аноним, 18:39, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вероятно, чтобы оставалась возможность файлами хоть как-то манипулировать..
     
  • 1.35, Аноним, 13:36, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Т е все современные PPC-64 только litle endian, я правильно понял, кто в курсе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.60, nobody, 15:49, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У большинства современных процессоров endianness переключается программно
     
  • 1.62, ano, 16:13, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для старых радеонов дрова, сломанные в 16.04, починили?
    OpenCL, сломанное в 16.04, починили?
     
     
  • 2.72, VINRARUS, 17:43, 24/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это которые проприетарные?
     
  • 1.78, Аноним, 18:07, 24/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Geforce 250 работает в 25 раз быстрее AMD RX 480 на линуксе.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList