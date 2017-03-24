24.03.2017 11:17  Финальный бета-выпуск Ubuntu 17.04

"Для новых установок вместо раздела подкачки задействован файл подкачки, размер которого по умолчанию будет устанавливаться в 5% от свободного места в ФС, но не больше, чем 2 Гб. Использование файла в существующей ФС для хранения данных подкачки существенно увеличивает гибкость и позволяет в любое время изменить размер подкачки" - давно не ставил Федору, там такое замутнено? :)

