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20.03.2017 10:32  Истёк срок действия последнего патента на технологию AC-3 (Dolby Digital)

Истёк срок действия последнего патента, охватывающего технологию многоканального кодирования звука AC-3 (Dolby Digital), применяемую в стандартах цифрового телевидения (ATSC, DVB), на дисках DVD и Blu-ray, в системах потокового интернет-вещания с поддержкой объёмного звука 5.1. Ранее производители телевизоров, музыкальных центров, домашних кинотеатров, игровых приставок, аппаратных и программных мультимедийных проигрывателей вынуждены были оплачивать отчисления при реализации стандартов, в которых используется AC-3.

Если изначально объектом сбора отчислений были в основном производители звуковой техники и аппаратных устройств, то в 2012 году компания Dolby провела кампанию против разработчиков программ для воспроизведения видео, потребовав у них начать выплачивать отчисления или удалить поддержку Dolby Digital. Отныне появилась возможность реализации стандарта сжатия многоканального звука ETSI TS 102 366 без пересечения с действующими патентами, что освобождает основанные на AC-3 продукты от необходимости оплаты патентных отчислений, а также даёт возможность включения AC-3 в состав дистрибутивов, не допускающих включение пакетов обременённых патентами на ПО (Fedora, Debian).

После истечения действия патентов, для использования AC-3 в своих приложениях теперь достаточно убедиться, что в программе не упоминается торговая марка "Dolby Digital" (для избежания исков следует использовать название технологии "AC-3" или "A/52"). Также необходимо иметь в виду, что расширенные методы кодирования, такие как E-AC-3 ("Dolby Digital Plus"), MLP и TrueHD, всё ещё охватываются патентами и их применение требует отчислений.

Для кодирования и декодирования AC-3 можно использовать открытую библиотеку libavcodec (LGPLv2.1+) из состава ffmpeg с применением сборочных опций "--disable-everything --enable-decoder=ac3 --enable-demuxer=ac3 --enable-parser=ac3". Также доступны открытые библиотеки liba52 (GPLv2), которая используется проектом VLC, и valib (GPLv2, имеет неотключаемую встроенную поддержку E-AC-3) от проекта AC3Filter.

Несмотря на то, что формат кодирования AC-3 включён во многие открытые стандарты, компании Dolby удавалось около 25 лет успешно собирать отчисления с производителей звуковой техники и DVD/Blu-ray дисков, благодаря применению стратегии "evergreening". Для получения роялти в течение срока, превышающего отведённый законом период, применялись такие методы как сокрытие пересечений c уже имеющимися патентами в процессе формирования стандарта, регистрация новых патентов, охватывающих части стандарта, и скупка патентов у конкурентов, с выставлением их как важных для реализации стандарта.

Несмотря на то, что все патенты в официально заявленном списке теперь просрочены, компания Dolby не теряет надежды найти новые патенты для сбора отчислений. В частности, в 2012 году у Panasonic был куплен патент US6339757, действующий ещё три года и описывающий метод оптимизации битового распределения для цифровых звуковых сигналов. Патент US6339757 специфичен только для отдельных кодировщиков и не затрагивает декодировщики, а также кодировщик ac3enc.c от проекта ffmpeg, в котором не выполнятся корректировка битового потока после инициализации. Данный патент не включён в официальных список патентов ETSI IPR для AC-3 и применяется для точечных ударов на конкретные реализации кодировщиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://ac3freedomday.org/...)
  2. OpenNews: В Fedora добавлена встроенная поддержка MP3
  3. OpenNews: В Fedora добавлена встроенная поддержка H.264
  4. OpenNews: Проект Debian обозначил свою позицию в отношении патентов на ПО
  5. OpenNews: Лидер Debian предложил добиться соответствия требованиям Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам
  6. OpenNews: Формат GIF теперь полностью свободен
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ac-3, sound, patent, dolby
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  • 1, Аноним, 11:36, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    25 лет - смешно Не у них коррупции в том тупом виде, что у нас нет Она у них с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Crazy Alex, 11:46, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Бред. Патенты зло, конечно, но при чём здесь коррупция?
     
  • 2, Я, 11:36, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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