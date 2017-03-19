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19.03.2017 11:23  Ошибка в GCC привела к игнорированию режима выявления проблем с форматированием строк

Разработчики Fedora Linux столкнулись с заслуживающей внимания проблемой, связанной с ненадлежащей работой предоставляемых в GCC дополнительных проверок для блокирования проблем, вызванных ошибками форматирования строки. Начиная с Fedora 21 пакеты в дистрибутиве собираются с опцией "-Werror=format-security", которая приводит к выводу ошибки в случае выявления компилятором GCC проблем с форматированием строк, которые потенциально могут привести к появлению уязвимостей.

В процессе тестирования новой ветки Fedora, в которой будет задействован GCC 7 (релиз GCC 7 ожидается в апреле), разработчики столкнулись с ошибкой, вызванной тем, что флаг "-Werror=format-security" игнорировался при определённом стечении обстоятельств. В итоге возникла ситуация когда массовая пересборка всех пакетов проходила без ошибок, но фактически сборка ряда пакетов должна была завершиться ошибкой, чего не произошло и проблемы с форматированием строк в данных пакетах оставались незамеченными.

Проблема всплыла только после внесения в GCC 7 изменения, исправляющего ошибку разбора параметров командной строки (одновременное указание "-Werror=format-security" и "-Wall" или "-Wformat" приводило к игнорированию "-Werror=format-security"). Ошибка присутствует достаточно давно и проявлялась как минимум в ветке GCC 4. При обновлении GCC 7 некоторые пакеты в Fedora перестали собираться и уполномоченным разработчикам пришлось в экстренном порядке вносить правки (как правило замена printf(variable) на printf("%s", variable)), не дожидаясь реакции мэйнтейнеров.

Дополнительно можно отметить решение отложить альфа-выпуск Fedora 26 на одну неделю в связи с невыполнением критериев качества. В частности, в репозитории остаются неисправленными 4 проблемы, которые отнесены к категории блокирующих выпуск: проблемы с настройкой ssh-ключей в cloud-init, сбой в запуске gnome-initial-setup, если в инсталляторе не был добавлен пользователь, крах пакета с ядром на Allwinner SoC, проблемы с настройкой FreeIPA в инсталляторе. В качестве новой даты релиза Fedora 26 названо 20 июня, вместо изначально запланированного 6 июня. Напомним, что начиная с Fedora 27 подготовка альфа-выпуска будет упразднена.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: В DNS-сервере BIND устранен серьёзный сбой, возникший из-за изменений в оптимизаторе GCC
  3. OpenNews: Разработчики Mozilla столкнулись с проблемой производительности в GCC 4.5
  4. OpenNews: Линус Торвальдс выступил с резкой критикой GCC 4.9.0
  5. OpenNews: Оптимизация кода компилятором может привести к появлению проблем безопасности в приложениях
  6. OpenNews: Дэниэл Бернштейн выступил с инициативой создания Си-компилятора для защищённого ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: gcc
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  • 1.1, Аноним, 11:43, 19/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А почему не на puts(variable)?
     
     
  • 2.6, фывфыв, 12:17, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Потому-что puts() добавляет '\n' в конце.
     
  • 1.3, KaE, 12:02, 19/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Шлангуем, посоны))
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:04, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Шланг уже умеет сам себя компилять?
     
     
  • 3.8, Владимир, 12:25, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Ну слишком толсто) Лет 7 или 8 как.
     
  • 3.17, Аноним, 13:47, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Шланг уже умеет сам себя компилять?

    Умеет, но меееедленно.

     
  • 2.21, Аноним, 14:40, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Шлангуйте мимо.
     
  • 1.5, Аноним, 12:13, 19/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    у gcc вообще основная фича, в том что они косячут и годами эти ошибки не хотят и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, freehck, 12:20, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > у gcc вообще основная фича, в том что они косячут и годами эти ошибки не хотят исправлять.

    Ммм, как интересно.

    > В процессе тестирования новой ветки Fedora, в которой будет задействован GCC 7 (релиз GCC 7 ожидается в апреле)

    А может быть проблема в том, что Fedora, которая испытательный-полигон-на-пользователях-для-RedHat пихает в продакшен нерелизнутые версии компилятора?

     
     
  • 3.10, нонанон, 12:33, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > А может быть проблема в том, что Fedora, которая испытательный-полигон-на-пользователях-для-RedHat пихает в продакшен нерелизнутые версии компилятора?

    Ну сказано же ну: "Ошибка присутствует достаточно давно и проявлялась как минимум в ветке GCC 4"

     
     
  • 4.15, freehck, 13:25, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    На то он и тестируемая ветвь компилятора, чтобы выявлять вот такие вот баги. Да, некоторые из них старые, но ведь вскрылось-то только сейчас. Это вообще весьма распространённое явление в больших проектах, когда две ошибки компенсируют друг друга, и остаются незамеченными долгое время.

    Вот если бы об ошибке знали, начиная с релиза GCC4 и игнорировали - был бы уже другой разговор. А вот на таких вот новостях кричать "косячат и не хотят исправлять" - нонсенс.

     
     
  • 5.16, Аноним, 13:46, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Короче, мы вас поняли, все версии gcc с 4 по 7 - тестовый полигон, косяки в них ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.19, Аноним, 14:16, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ошибка в том что компилировалось, хотя не должно было А в GCC 7 исправили И те... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.20, Аноним, 14:31, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    До этой части что не позволило дочитать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Xasd, 13:47, 19/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    ахаха ды кого эти говноallwinner беспокоют - ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним, 14:45, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А тех, кто им пользуется, Fedora не беспокоит.
     
  • 1.23, Аноним, 15:19, 19/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Я правильно понял взяли сырой билд и надулись, что он не работает как стабильны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, axredneck, 16:45, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    С gcc 4, 5, 6 та же проблема
     

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