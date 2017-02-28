The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

28.02.2017 22:03  Проект Peachpie достиг возможности компиляции WordPress для платформы .NET

После года разработки проект Peachpie, в рамках которого развивается открытый компилятор из PHP в .NET, достиг возможности компиляции системы управления web-контентом WordPress. Код компилятора написан на языке C# и распространяется под лицензией Apache 2.0. Проектом также разработан специальный runtime, полностью совместимый с runtime PHP 7.1, что позволяет запускать немодифиицированный WordPress поверх платформы .NET Core, без применения PHP.

Среди причин создания компилятора PHP для платформы .NET называются:

  • Желание получить более высокую производительность - скомпилированный код работает быстрее и может быть дополнительно оптмизирован при помощи .NET Jitter;
  • Возможность взаимодействия PHP-приложений с плагинами, написанными на C#, и библиотеками .NET;
  • Поддержка кросс-компиляции PHP-кода в форму библиотек классов, которых можно использовать в проектах на C#;
  • Поддержка создания бинарных сборок, поставляемых в виде двоичных файлов без исходных текстов;
  • Возможность выполнения проекта в системах без установленного интерпретатора PHP;
  • Повышение безопасности за счёт выполнения в стандартном окружении .NET верифицированного кода, избавленного от небезопасных конструкций.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.peachpie.io/2017/02...)
  2. OpenNews: Выпуск .NET Core 1.1. Google присоединился к .NET Foundation. Samsung выпустил .NET для Tizen
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытой платформы .NET Core
  4. OpenNews: Первый предварительный выпуск .NET Core SDK с поддержкой Linux
  5. OpenNews: Релиз Mono 4.0, открытой реализации платформы .Net
  6. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала LLILC, основанный на LLVM компилятор для .NET
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dotnet, php, peachpie
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, A.Stahl, 22:13, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >компилятор из PHP в .NET

    Это вообще имеет особый смысл? Я даже говорю не о "православности" .NET, а о том за каких хреном пищу для одной виртуальной машины переводить в пищу для другой виртуальной машины.

     
     
  • 2, knike, 22:17, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В новости смысл описан. Не со всем согласен, но по отдельным позициям вполне.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList