28.02.2017 22:03  Проект Peachpie достиг возможности компиляции WordPress для платформы .NET

После года разработки проект Peachpie, в рамках которого развивается открытый компилятор из PHP в .NET, достиг возможности компиляции системы управления web-контентом WordPress. Код компилятора написан на языке C# и распространяется под лицензией Apache 2.0. Проектом также разработан специальный runtime, полностью совместимый с runtime PHP 7.1, что позволяет запускать немодифиицированный WordPress поверх платформы .NET Core, без применения PHP. Среди причин создания компилятора PHP для платформы .NET называются: Желание получить более высокую производительность - скомпилированный код работает быстрее и может быть дополнительно оптмизирован при помощи .NET Jitter;

Возможность взаимодействия PHP-приложений с плагинами, написанными на C#, и библиотеками .NET;

Поддержка кросс-компиляции PHP-кода в форму библиотек классов, которых можно использовать в проектах на C#;

Поддержка создания бинарных сборок, поставляемых в виде двоичных файлов без исходных текстов;

Возможность выполнения проекта в системах без установленного интерпретатора PHP;

Повышение безопасности за счёт выполнения в стандартном окружении .NET верифицированного кода, избавленного от небезопасных конструкций.