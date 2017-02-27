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27.02.2017 12:32  Проектом netcode.io предложены средства для использования UDP в web-приложениях

Авторы проекта netcode.io представили решение для создания каналов связи с браузерными web-приложениями на основе протокола UDP, позволяющего добиться минимальных задержек в доставке пакетов, недостижимых для TCP. В частности, netcode.io может оказаться полезен в браузерных играх, которые в настоящее время вынуждены использовать WebSockets для оперативного взаимодействия между клиентом и игровым сервером. Код серверной и клиентской эталонных реализаций написаны на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Все основные виды коммуникаций в браузере основаны на TCP, но имеется обходной путь по использованию UDP через применение предоставляемого в WebRTC режима ненадёжной передачи данных. По мнению разработчиков netcode.io, распространению WebRTC для организации связи в игровых приложения мешает усложнённость данного API и завязанность на P2P-коммуникации с необходимостью использования STUN, ICE и TURN для работы с системами за трансляторами адресов (NAT). Применению WebRTC в клиент-серверных решениях также мешает раздутость реализаций WebRTC для серверов. В частности, в настоящее время выбор сводится к wrtc или electron-webrtc, которые тянут за собой очень много лишнего, например, браузерный движок, код для работы с видео и мультимедийные кодеки. Была попытка создания обособленной реализации слоя обмена данными WebRTC, но она завязана на DTLS (TLS over UDP).

В рамках нового протокола netcode.io данный недостаток попытались обойти предоставив максимально простой интерфейс для создания защищённых клиент-серверных соединений поверх UDP, похожий на WebSockets. Netcode.io из дополнительных зависимостей завязан только на криптографическую библиотеку libsodium. Несмотря на то, что все пакеты с данными отправляются по UDP, предложенный в netcode.io протокол предусматривает обязательную предварительную установку соединения c возможностью подключения только аутентифицированных клиентов. В рамках установленного соединения поддерживается полноценный двунаправленный обмен данными, от клиента к серверу и от сервера к клиенту. Так как пакеты передаются по UDP, данные передаются максимально быстро и без задержек на упорядочивание потока и повторную отправку потерянных пакетов, что идеально для трансляции клавиатурного ввода или информации о позициях объектов в игровом пространстве.

Все данных передаются в шифрованном виде и для защиты от подмены верифицируются по цифровой подписи. Аутентификация при соединении с сервером осуществляется по токенам с небольшим временем жизни, выдаваемым сервером через REST API после прохождения штатной web-аутентификации по HTTPS, например, при помощи OAuth. Запросы по UDP обрабатываются сервером только при наличии корректного токена.

  1. Главная ссылка к новости (http://new.gafferongames.com/p...)
  2. OpenNews: WebTorrent, самодостаточный torrent-клиент, работающий внутри браузера
  3. OpenNews: Релиз Electron 1.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  4. OpenNews: Представлена распределённая система доставки web-контента CacheP2P
  5. OpenNews: Google намерен использовать сетевой протокол QUIC в браузере Chrome по умолчанию
  6. OpenNews: Проект ZeroNet развивает технологию децентрализованных сайтов, которые невозможно закрыть
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: udp, web, browser
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  • 1.1, Аноним, 12:56, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +10 +/
    Продолжаем делать из браузера ОС?
     
     
  • 2.2, Аноним, 13:10, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +17 +/
    Когда они пришли за емаксом, я смолчал, ведь я не пользуюсь емаксом.
     
     
  • 3.4, Аноним, 13:14, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Скорее они пришли и вкрутили в твой вим поддержку емакса.
     
  • 3.7, Andrey Mitrofanov, 13:40, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > Когда они пришли за емаксом, я смолчал, ведь я не пользуюсь емаксом.

    Поясните?

    Вы разжигаете религиозную рознь,
       http://fsfe.org/freesoftware/transcripts/rms-fs-2006-03-09.en.html#st-ignuciu
       https://www.emacswiki.org/emacs/ChurchOfEmacs
       https://stallman.org/saint.html
       https://www.gnu.org/graphics/stallman-as-saint-ignucius.html
    или само-саммоните закон Годвина?
       https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA

     
  • 3.10, Аноним, 14:06, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Так Емакс тем и ценен, что это именно ОС, причем правильная ОС не набор отдельн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 13:59, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Браузер давно уже стал ОС. Состоявшийся факт.
     
  • 2.17, th3m3, 15:46, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Chrome OS, Firefox OS(ныне закрытая). Уже как бы давно. Пилится ещё на js какая-то.
     
  • 2.19, Аноним, 16:31, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да.
    И ничего плохого в этом нет.
     
  • 1.5, AlcoBuntu, 13:20, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Chrome OS получила кислородный баллончик
     
  • 1.6, Аноним, 13:39, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они решили создать свой QUIC? NIH синдром?
     
     
  • 2.12, Anonim, 14:12, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Прочитай статью- там ответ
     
     
  • 3.14, Аноним, 14:36, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Читал, они так и не ответили там, почему не QUIC не считая придирки к блокировк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 13:45, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    И неважно что буквы в словах путаться будут и объекты в игровом пространстве пры... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 14:10, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Но все динамичные игры уже давным-давно используют UDP. И объекты не прыгают и буквы не теряются. Прикинь...
     
  • 2.13, gresolio, 14:13, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Сразу видно как далеки ваши взгляды от сетевого программирования для игр, особенно с быстрым мультиплеером, где задержки доставки информации о состоянии игрового мира очень критичны. Если есть желание посмотреть хоть на вершину айсберга, то можно начать с таких ресурсов:
    • Source Multiplayer Networking https://developer.valvesoftware.com/wiki/Source_Multiplayer_Networking
    • Networked Physics by Glenn Fiedler http://gafferongames.com/game-physics/networked-physics/
    • Unreal Engine Networking and Multiplayer https://docs.unrealengine.com/latest/INT/Gameplay/Networking/index.html
    • Quake Engine code review: Network http://fabiensanglard.net/quakeSource/quakeSourceNetWork.php
     
  • 2.15, Аноним, 14:47, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Есть такая вещь как прямая коррекция ошибок FEC , не знаю, используют их игроде... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 15:13, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У QUIC в проекте есть поддержка FEC, но на деле не используется.
     
  • 3.23, t28, 17:42, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > прямая коррекция ошибок (FEC)

    Не прямая, а упреждающая.

     
  • 2.25, zanswer CCNA RS, 17:53, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Out-of-order delivery является не меньшей проблемой для TCP, чем для UDP. И хотя первый может с ней бороться в определённых границах, увеличившая тем самым задержку, тем не менее при определённых обстоятельствах может затребовать переотправку всех не подтверждённых сегментов.

    В случае же UDP, всё достаточно просто, выше стоящий протокол должен сам заботиться о том, чтобы невелироыать возможные последствия данного факта. К тому же, в отличие от TCP, UDP не stream oriented, поэтому каждый datagram считается законченным сообщением. Что идеально подходит например для сетевых игр или голосового трафика.

     
  • 1.18, Нанобот, 16:19, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    получается, что для того, чтобы вернуть базовый функционал операционной системы, понадобилось делать надстройку над монстром WebRTC, который в свою очередь является надстройкой над udp. Получается netcode.io udp - надстройка над надстройкой над udp. Я к тому, что в этих ваших веб-технолониях как-то всё сильно переусложнено
     
     
  • 2.22, Илья, 17:16, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Главное чтобы нпм-пакет не удалили
     
  • 1.20, Аноним, 16:52, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    не взлетит TOR поверху TCP только бегает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, t28, 17:44, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Причём виноват не сам TOR, а неосиляторные реализации SOCKS.
     
  • 1.21, Аноним, 17:06, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Никакой браузер это не поддерживает Начинание слишком запутанное из-за переусло... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 18:28, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они думают что удп пакет придет с заметно меньшей задержкой чем очередной тцп па... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 18:49, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет Когда имеется stateless-сервер т е в одном пакете _от_клиента_ имеется вс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, Sfinx, 18:39, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    голимый фонарь - есть уже SCTP по которому пашет WebRTC. ICE/STUN никто не заставляет юзать если оба клиента имеют real IP & no firewalls. Просто этот идиот не понимает что в таком конфиге работает < 1% интернета. Игроделатели, что с них взять - "он наморщил свой узкий лобок..."
     
  • 1.29, Аноним, 19:34, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они бы лучше занялись проблемой DDOS, реализовали бы возможность блокировать вхо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Andrey Mitrofanov, 19:44, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Они бы лучше занялись проблемой DDOS, реализовали бы возможность блокировать входящий трафик
    > на промежуточных узлах в рамках какого-нибудь ICMP. Интернет вещей на подходе,
    > а они в придачу разрабатывают новые технологии усиления трафика.

    Точно! Это всё надо в броузере. На js-е. Да.

     
  • 1.31, збс прткл, 20:09, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да норм нов пратакол четамгварить!
     

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