27.02.2017 12:32  Проектом netcode.io предложены средства для использования UDP в web-приложениях

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|2.25, zanswer CCNA RS, 17:53, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Out-of-order delivery является не меньшей проблемой для TCP, чем для UDP. И хотя первый может с ней бороться в определённых границах, увеличившая тем самым задержку, тем не менее при определённых обстоятельствах может затребовать переотправку всех не подтверждённых сегментов.
В случае же UDP, всё достаточно просто, выше стоящий протокол должен сам заботиться о том, чтобы невелироыать возможные последствия данного факта. К тому же, в отличие от TCP, UDP не stream oriented, поэтому каждый datagram считается законченным сообщением. Что идеально подходит например для сетевых игр или голосового трафика.
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|1.18, Нанобот, 16:19, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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получается, что для того, чтобы вернуть базовый функционал операционной системы, понадобилось делать надстройку над монстром WebRTC, который в свою очередь является надстройкой над udp. Получается netcode.io udp - надстройка над надстройкой над udp. Я к тому, что в этих ваших веб-технолониях как-то всё сильно переусложнено
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|1.27, Sfinx, 18:39, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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голимый фонарь - есть уже SCTP по которому пашет WebRTC. ICE/STUN никто не заставляет юзать если оба клиента имеют real IP & no firewalls. Просто этот идиот не понимает что в таком конфиге работает < 1% интернета. Игроделатели, что с них взять - "он наморщил свой узкий лобок..."
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|2.30, Andrey Mitrofanov, 19:44, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Они бы лучше занялись проблемой DDOS, реализовали бы возможность блокировать входящий трафик
> на промежуточных узлах в рамках какого-нибудь ICMP. Интернет вещей на подходе,
> а они в придачу разрабатывают новые технологии усиления трафика.
Точно! Это всё надо в броузере. На js-е. Да.
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