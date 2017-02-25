25.02.2017 13:04  Выпуск композитного сервера Weston 2.0

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|1.1, Bober5000, 13:13, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+18 +/–
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Вот вроде с 2010 года читаю пров се эти вейленды и вестоны и прочее, а как-то все иксы да иксы... в играх тиринг и рандомные фризы, независящие от железа (есть и AMD и nVidia), непонятно сколько еще лет ждать хоть каких-то положительных изменений.
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|3.4, Bober5000, 13:31, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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Поставить то можно, и для топовых игр, которые под Linux не портируют, так и приходится делать. Но проблемы с тирингом и фризами в Linux это не решает. Все-таки чаще играю именно в Linux.
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|4.21, nrv, 17:21, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Т. е. Weston - это Window Manager? Под WM я понимаю такую штуку: программа которая принимает изображения от программ с GUI и выдает то что мы в итоге видим. Не знаю, правда, существуют ли вышеописанные WM в природе, т. к., похоже на *nix с графикой так просто все быть не может.
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|2.8, leap42, 13:42, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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1. DRI3 (он помогает избежать тиринга во многих случаях), версию можно проверить командой LIBGL_DEBUG=verbose glxinfo -B
2. рабочий стол рисовать через opengl
3. видео играть через vaapi/vdpau
кроме того в интеловских драйверах есть i915.nuclear_pageflip=1 (нормально работает в ядрах 4.9+)
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|3.9, Bober5000, 13:45, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Спасибо посмотрю. Рабочий стол правда изначально отрисовывается в OpenGL (если верить настройкам). Из методов пробовал включать тройной всинк, но там дикая потеря производительности начинается.
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|3.25, Atom, 17:51, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> 1. DRI3 (он помогает избежать тиринга во многих случаях), версию можно проверить
> командой LIBGL_DEBUG=verbose glxinfo -B
> 2. рабочий стол рисовать через opengl
> 3. видео играть через vaapi/vdpau
> кроме того в интеловских драйверах есть i915.nuclear_pageflip=1 (нормально работает в
> ядрах 4.9+)
https://blogs.s-osg.org/ecore_drm2-use-atomic-modesetting/
Behind the scenes, the usage of Atomic Modesetting/Pageflipping is determined at runtime. This means that when the Ecore_Drm2 library gets initialized, it will make some checks to see if atomic usage is supported. Currently, these features are only supported on an Intel (i915) graphics card with a linux kernel version >= 4.8.0.
Пишут вроде что 4.8+, а не 4.9. И только для i915 эт что за версия такая?;)
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|3.26, Atom, 17:56, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Фризы явно от драйверов, а драйвера для AMD и nVidia зависят от
> вендоров. К ним и вопросы свои адресуйте.
> И еще, удалите наконец убунту и поставьте нормальный дистр.
убунту норм дистр ;)
на моем NM10 это не сапортится, а обычный page flipping он и так включен по умолчанию, там только TearFree в основном включает народ и все в драйвере.
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|3.20, lucentcode, 17:17, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Мне кажется, или вы сравнили тёплое с мягким? Tizen - это операционная система, поверх которой установлен дополнительный софт. А Kodi - это ПО для управления мультимедийной коллекцией, которое устанавливается поверх какой-то ОС(у меня он стоит на китайском медиабоксе с Android 5.1).
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