25.02.2017 13:04  Выпуск композитного сервера Weston 2.0

С небольшим отставанием от протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.13, подготовлен релиз параллельно развиваемого композитного сервера Weston 2.0. Смена номера значительной версии в Weston 2.0 обусловлена изменениями в новом API управления выводом, нарушающими совместимость c libweston на уровне ABI. Все штатные бэкенды портированы на новый API для настройки вывода.

В новой версии также добавлена поддержка EGL-расширения EGL_KHR_swap_buffers_with_damage, реализованного в проприетарном драйвере NVIDIA. В бэкенде GL добавлена поддержка буферов DRM_FORMAT_YUV444. Улучшено позиционирование панелей в desktop-shell. В XWayland приведены в порядок сообщения об ошибках.

Напомним, что Weston развиваются технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств.