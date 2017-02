25.02.2017 13:04  Выпуск композитного сервера Weston 2.0

> 1. DRI3 (он помогает избежать тиринга во многих случаях), версию можно проверить

> командой LIBGL_DEBUG=verbose glxinfo -B

> 2. рабочий стол рисовать через opengl

> 3. видео играть через vaapi/vdpau

> кроме того в интеловских драйверах есть i915.nuclear_pageflip=1 (нормально работает в

> ядрах 4.9+) https://blogs.s-osg.org/ecore_drm2-use-atomic-modesetting/

Behind the scenes, the usage of Atomic Modesetting/Pageflipping is determined at runtime. This means that when the Ecore_Drm2 library gets initialized, it will make some checks to see if atomic usage is supported. Currently, these features are only supported on an Intel (i915) graphics card with a linux kernel version >= 4.8.0. Пишут вроде что 4.8+, а не 4.9. И только для i915 эт что за версия такая?;)