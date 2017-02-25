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25.02.2017 13:04  Выпуск композитного сервера Weston 2.0

С небольшим отставанием от протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.13, подготовлен релиз параллельно развиваемого композитного сервера Weston 2.0. Смена номера значительной версии в Weston 2.0 обусловлена изменениями в новом API управления выводом, нарушающими совместимость c libweston на уровне ABI. Все штатные бэкенды портированы на новый API для настройки вывода.

В новой версии также добавлена поддержка EGL-расширения EGL_KHR_swap_buffers_with_damage, реализованного в проприетарном драйвере NVIDIA. В бэкенде GL добавлена поддержка буферов DRM_FORMAT_YUV444. Улучшено позиционирование панелей в desktop-shell. В XWayland приведены в порядок сообщения об ошибках.

Напомним, что Weston развиваются технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wayland, weston
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  • 1.1, Bober5000, 13:13, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +18 +/
    Вот вроде с 2010 года читаю пров се эти вейленды и вестоны и прочее, а как-то все иксы да иксы... в играх тиринг и рандомные фризы, независящие от железа (есть и AMD и nVidia), непонятно сколько еще лет ждать хоть каких-то положительных изменений.
     
     
  • 2.2, anonomouous, 13:22, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Зачем ждать? Уже сейчас можно поставить прошивку для игр версии 10.
     
     
  • 3.4, Bober5000, 13:31, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Поставить то можно, и для топовых игр, которые под Linux не портируют, так и приходится делать. Но проблемы с тирингом и фризами в Linux это не решает. Все-таки чаще играю именно в Linux.
     
     
  • 4.19, Марсианин, 17:03, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Не знаю как вам, а для моего радеона Option "TearFree" "true" в xorg.conf'е хватило.
     
     
  • 5.22, Atom, 17:35, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    жа, полезная опция.
     
  • 3.6, commiethebeastie, 13:33, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Прошивка не работает на ext4 или xfs.
     
     
  • 4.23, Atom, 17:36, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Прошивка не работает на ext4 или xfs.

    что за прошивка?

     
  • 2.7, Аноним, 13:36, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сколько не читаю новости про Wayland, вообще не понимаю что такое Weston Ссылку... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, leap42, 13:54, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    X-ы рисуют окошки на самом деле нет, тулкиты сейчас всё рисуют сами и отдают X-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Аноним, 14:06, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А KWIN в KDE щас это аналог Weston?
     
     
  • 5.13, Ivan, 14:29, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Типа да.
     
  • 4.21, nrv, 17:21, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Т. е. Weston - это Window Manager? Под WM я понимаю такую штуку: программа которая принимает изображения от программ с GUI и выдает то что мы в итоге видим. Не знаю, правда, существуют ли вышеописанные WM в природе, т. к., похоже на *nix с графикой так просто все быть не может.
     
  • 2.8, leap42, 13:42, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    1. DRI3 (он помогает избежать тиринга во многих случаях), версию можно проверить командой LIBGL_DEBUG=verbose glxinfo -B
    2. рабочий стол рисовать через opengl
    3. видео играть через vaapi/vdpau
    кроме того в интеловских драйверах есть i915.nuclear_pageflip=1 (нормально работает в ядрах 4.9+)
     
     
  • 3.9, Bober5000, 13:45, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо посмотрю. Рабочий стол правда изначально отрисовывается в OpenGL (если верить настройкам). Из методов пробовал включать тройной всинк, но там дикая потеря производительности начинается.
     
  • 3.24, Atom, 17:46, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    DRI 3 у меня скажем есть, но D510 pineview тут нема никаких vaapi vdpau, да и op... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, Atom, 17:51, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 1. DRI3 (он помогает избежать тиринга во многих случаях), версию можно проверить
    > командой LIBGL_DEBUG=verbose glxinfo -B
    > 2. рабочий стол рисовать через opengl
    > 3. видео играть через vaapi/vdpau
    > кроме того в интеловских драйверах есть i915.nuclear_pageflip=1 (нормально работает в
    > ядрах 4.9+)

    https://blogs.s-osg.org/ecore_drm2-use-atomic-modesetting/
    Behind the scenes, the usage of Atomic Modesetting/Pageflipping is determined at runtime. This means that when the Ecore_Drm2 library gets initialized, it will make some checks to see if atomic usage is supported. Currently, these features are only supported on an Intel (i915) graphics card with a linux kernel version >= 4.8.0.

    Пишут вроде что 4.8+, а не 4.9. И только для i915 эт что за версия такая?;)

     
  • 2.16, Вы забыли заполнить поле Name, 15:03, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Фризы явно от драйверов, а драйвера для AMD и nVidia зависят от вендоров. К ним и вопросы свои адресуйте.
    И еще, удалите наконец убунту и поставьте нормальный дистр.
     
     
  • 3.17, Аноним, 15:17, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    это какой? :D
     
  • 3.26, Atom, 17:56, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Фризы явно от драйверов, а драйвера для AMD и nVidia зависят от
    > вендоров. К ним и вопросы свои адресуйте.
    > И еще, удалите наконец убунту и поставьте нормальный дистр.

    убунту норм дистр ;)
    на моем NM10 это не сапортится, а обычный page flipping он и так включен по умолчанию, там только TearFree в основном включает народ и все в драйвере.

     
  • 1.3, iPony, 13:30, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А если у меня телевизор от сосунга с тизеном, то там же Wayland?
     
     
  • 2.5, Аноним, 13:32, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зачем тебе тизен? В чем его преимущества по сравнению с Kodi?
     
     
  • 3.20, lucentcode, 17:17, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мне кажется, или вы сравнили тёплое с мягким? Tizen - это операционная система, поверх которой установлен дополнительный софт. А Kodi - это ПО для управления мультимедийной коллекцией, которое устанавливается поверх какой-то ОС(у меня он стоит на китайском медиабоксе с Android 5.1).
     
  • 2.10, Tizen, 13:46, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да. На телевизорах LG c Webos тоже Wayland.
     
     
  • 3.14, Ivan, 14:33, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Круто!
     
  • 1.15, Ivan, 14:41, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Значительная смена номера версии в Weston 2.0...
     
     
  • 2.18, Аноним, 15:22, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто они недавно с Ленчиком квасили А ЭТО передается не только через укус, но... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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