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21.02.2017 10:31  Проект Fedora рассматривает возможность отказа от альфа-выпусков

Дэннис Гильмор (Dennis Gilmore) и Адам Уильямсон (Adam Williamson), ответственные за выпуск релизов и контроль качества в проекте Fеdora, опубликовали план отказа дистрибутива от формирования альфа-выпусков. Вместо тестирования отдельной альфа-версии, благодаря применению средств автоматизированного тестирования, предлагается обеспечить постоянное нахождение репозитория Rawhide в состоянии альфа-качества.

Такой подход даст возможность пользователям использовать ежедневные сборки Rawhide для оценки состояния дистрибутива в любое удобное время. Разработчиков Fedora новая схема избавит от лишней рутины, связанной со сборкой, отдельным тестированием и поставкой альфа-версий. Перед помещением в репозиторий каждый пакет будет проходить автоматизированное тестирование, позволяющее убедиться, что пакет будет корректно установлен и не нарушит работу других пакетов.

Новую схему планируется воплотить в жизнь начиная с цикла разработки Fedora 27, если будет получено одобрение комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива. Маловероятно, что комитет отклонит предложение, так как автор инициативы, Дэннис Гильмор, является членом FESCo и отвечает за подготовку релизов. Кроме того, подобная схема хорошо зарекомендовала себя в дистрибутиве Ubuntu, который отказался от альфа-сборок в 2012 году.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Fedora планирует выпустить модульный вариант серверной редакции дистрибутива
  3. OpenNews: Разработчики Fedora рассматривают возможность перехода на ежегодные выпуски
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 25
  5. OpenNews: В Fedora 25 утверждено использование Wayland по умолчанию
  6. OpenNews: Проект Ubuntu отказывается от выпуска альфа-версий в пользу ежедневных снапшотов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, A.Stahl, 10:34, 21/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Fedora testing? Ну и правильно.
     
     
  • 2.7, Меломан1, 11:36, 21/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Fedora testing? Ну и правильно.

    Нет, ошибаешься. Ничего общего с Debian Testing, т.к. в Fedora:
    >Перед помещением в репозиторий каждый пакет будет проходить автоматизированное тестирование, позволяющее убедиться, что пакет будет корректно установлен и не нарушит работу других пакетов.

    В Debian же подобное тестирование не проводится.

     
     
  • 3.9, A.Stahl, 11:46, 21/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    https www debian org devel testing Пакет конкретная версия пакета будет пере... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:50, 21/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    можно подумать в федоре оно сильно отличается ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, anonimous, 10:51, 21/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > предлагается обеспечить постоянное нахождение репозитория Rawhide в состоянии альфа-качества.

    Так вся Федора и так постоянно находится в состоянии альфа-качества.

     
     
  • 2.5, Аноним, 11:23, 21/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Космонавты пожаловали Перешёл на Fedora два года назад, уж постабильнее buntu ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, iPony, 11:25, 21/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да одинаково примерно, уровень глючности как у любого среднего линукса
     
  • 2.10, Наркоман, 12:09, 21/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    попробуйте десяточку?
     
  • 1.8, Аноним, 11:39, 21/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Толково придумано - Видать курс на стабильность взятый в последних выпусках тяг... весь текст скрыт [показать]
     

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