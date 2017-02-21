21.02.2017 10:31  Проект Fedora рассматривает возможность отказа от альфа-выпусков

Дэннис Гильмор (Dennis Gilmore) и Адам Уильямсон (Adam Williamson), ответственные за выпуск релизов и контроль качества в проекте Fеdora, опубликовали план отказа дистрибутива от формирования альфа-выпусков. Вместо тестирования отдельной альфа-версии, благодаря применению средств автоматизированного тестирования, предлагается обеспечить постоянное нахождение репозитория Rawhide в состоянии альфа-качества.

Такой подход даст возможность пользователям использовать ежедневные сборки Rawhide для оценки состояния дистрибутива в любое удобное время. Разработчиков Fedora новая схема избавит от лишней рутины, связанной со сборкой, отдельным тестированием и поставкой альфа-версий. Перед помещением в репозиторий каждый пакет будет проходить автоматизированное тестирование, позволяющее убедиться, что пакет будет корректно установлен и не нарушит работу других пакетов.

Новую схему планируется воплотить в жизнь начиная с цикла разработки Fedora 27, если будет получено одобрение комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива. Маловероятно, что комитет отклонит предложение, так как автор инициативы, Дэннис Гильмор, является членом FESCo и отвечает за подготовку релизов. Кроме того, подобная схема хорошо зарекомендовала себя в дистрибутиве Ubuntu, который отказался от альфа-сборок в 2012 году.



