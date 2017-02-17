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17.02.2017 11:03  Вышел Ubuntu 16.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

Доступно обновление дистрибутива Ubuntu 16.04.2 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 16.04.2 LTS, Xubuntu 16.04.2 LTS, Mythbuntu 16.04.2 LTS, Ubuntu GNOME 16.04.2 LTS, Lubuntu 16.04.2 LTS, Ubuntu Kylin 16.04.2 LTS, Ubuntu MATE 16.04.2 LTS и Ubuntu Studio 16.04.2 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 16.10. Например, предложено обновление пакетов с ядром Linux 4.8 (в Ubuntu 16.04.1 использовалось ядро 4.4). Графический стек обновлён до Mesa 12.0.3 и X.org Server 1.18.4, протестированных в осеннем выпуске Ubuntu 16.10. Включены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Обновлены версии пакетов OpenStack, snapd, lxc, lxcd, samba, ceph, postgresql-9.5, network-manager (1.2.2), freeipmi, systemd-networkd (231) и python (3.5.2).

Обновления ядра и графического стека доступны для всех архитектур, за исключением 32-разрядных систем powerpc. В сборках для рабочего стола новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе, что привело к увеличению размера iso-образа, который теперь не умещается в 700MB CD.

Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок, системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 16.04.2 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 16.04 LTS продлится до апреля 2021 года.

При этом, начиная с Ubuntu 16.04 для поставки новых версий ядра и графического стека применяется новая rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в текущем выпуске ядро Linux 4.8 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 16.04.3, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 17.04. Изначально поставляемое базовое ядро 4.4 будет поддерживаться в течение всего цикла сопровождения до 2021 года.

Для перевода уже существующих установок на новые версии ядра и графического стека следует выполнить команду: 


   sudo apt-get install --install-recommends xserver-xorg-hwe-16.04

Одновременно объявлено о заморозке пакетной базы от добавления новых возможностей для весеннего релиза Ubuntu 17.04, функциональность которого можно считать сформированной. После заморозки вся работа будет сосредоточена на выявлении и исправлении ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 16.10
  3. OpenNews: Релиз Ubuntu 16.04.1 LTS
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 16.04
  5. OpenNews: Второй альфа-выпуск Ubuntu 17.04
  6. OpenNews: Доступен Ubuntu 14.04.5 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Аноним, 11:46, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    В юнити у стандартной утилиты просмотри картинок так сглаживание картинок и не в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Человек Че, 13:10, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ставь Geeqie, и усе будет у порядке. Даже лучще.
     
  • 1.2, Аноним, 11:50, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А если я буду инсталлировать 16 04 2 на новый комп, я могу отказаться от ядра 4 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, neon1ks, 12:40, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Устанавливай Ubuntu 16.04.1 и выполни обновление.
     
  • 1.3, Аноним, 11:55, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А я-то думаю, что это кеды у меня заморгали и покрашились. От оно чо.
     
  • 1.4, Аноним, 12:05, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    они предлагают 4 8, при том что следующее LTS ядро это 4 9 и оно вышло ещё в дек... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, iPony, 12:22, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да. Потому что "вышло ещё в декабре" - это слишком новое. 4.8 тестировалось в ubuntu 16.10, которая вышла в октября.
    Да и не про какой LTS речи не идет, в новости же написано, что поддержка 4.8 будет ещё  полгода.
     
  • 1.5, appsoft4, 12:13, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Одновременно объявлено о заморозке... После заморозки...

    17.04 Zesty Zapus. Так как Z последняя буква в английском алфавите, значить нас ждет ледниковый период до тех пор, пока в английском не появится буква Ъ...

     
  • 1.6, Sunderland93, 12:17, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня на ядре 4.8, на двух разных железках происходит одно и тоже: после загрузки рабочего стола, курсор не работает, клава не работает, всё выглядит зависшим.
     
     
  • 2.7, Sunderland93, 12:17, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    При этом если собрать 4.8 из сырцов с kernel.org - всё идеально
     
     
  • 3.9, Аноним, 12:22, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо зонды кривые.
     
  • 3.10, Аноним, 12:23, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Enjoy your Ubuntu.
     
  • 2.11, iPony, 12:24, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > всё выглядит зависшим.

    Наверно графикопроблемы


     
  • 2.12, leap42, 12:33, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    как вы вообще этим пользуетесь и зачем?
     
  • 2.13, iPony, 12:39, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня на ядре 4.8, на двух разных железках происходит одно и
    > тоже: после загрузки рабочего стола, курсор не работает, клава не работает,
    > всё выглядит зависшим. При этом если собрать 4.8 из сырцов с kernel.org - всё идеально
    > Что нужно пользователю, который поставил себе Linux Mint? Ядро сидеть пересобирать? Он и будет пользоваться компьютером, не заботясь обо всяких антивирусах (и хитпарадах какой из них лучше), не думая что его система может ВНЕЗАПНО упасть или программа вдруг перестанет отвечать, а Windows <бла-бла какая глючная и падучая>

    Хотя смешно смотрится, если посмотреть совсем недавние комментарии персоны :)

     
  • 1.15, Аноним, 12:45, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что надо сделать, чтобы ядро обновилось на 4.8?
     
     
  • 2.18, аНоним, 12:59, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Новость не читай, вопросы сразу задавай.
    "Для перевода уже существующих установок на новые версии ядра и графического стека следует выполнить команду:  sudo apt-get install --install-recommends xserver-xorg-hwe-16.04 "
     
     
  • 3.19, Аноним, 13:04, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сам не проверяй, вредные советы давай, обновляется только графический стек.
     
     
  • 4.20, uname, 13:09, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    :~$ uname -a
    Linux user-desktop 4.8.0-36-generic #36~16.04.1-Ubuntu SMP Sun Feb 5 09:39:57 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
     
     
  • 5.22, Аноним, 13:11, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И чего? Может ты просто установил 16.04.2 с нуля где 4.8 из каробки идёт
     
     
  • 6.23, uname, 13:12, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > #36~16.04.1-Ubuntu
     
  • 6.26, Аноним, 13:22, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Еще он мог сам написать это сообщение, а не скопировать из консоли
     
  • 4.25, Аноним, 13:14, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    не только, xserver-xorg-hwe-16 04 ядро 4 8 как зависимость подтянет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, Аноним, 13:12, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    установи пакет linux-image-generic-hwe-16.04
     
     
  • 3.27, Аноним, 13:54, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот это ближе к истине, вопрос какое отличие от linux-generic-hwe-16.04-edge
     
  • 1.16, Аноним, 12:55, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Использую Кубунту 14 04 Есть смысл на 16 04 обновлять Слышал с видео картами A... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 12:57, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А обещали выпустить еще 2 февраля
     

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