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09.02.2017 22:33  Релиз Cheerp 1.3, компилятора C++ в JavaScript

После года разработки состоялся релиз Cheerp 1.3 (бывший Duetto), открытого инструментария для разработки клиентских и серверных web-приложений на языке C++, а также для портирования существующих C++ программ для работы в Web-браузере. Код распространяется под свободной лицензией UI/NCSA, также используемой в проекте LLVM. Библиотеки поставляются под лицензией GPLv2+.

По своей сути Cheerp напоминает систему Emscripten и также использует наработки LLVM для обеспечения компиляции кода C++ в представление на языке JavaScript. Ключевым отличием Cheerp от Emscripten является ориентация на достижении более высокой производительности получаемого JavaScript-кода и предоставление средств для использования из С++ программ всех возможностей DOM, браузерного API и HTML5, в том числе WebGL. Cheerp не пытается, как Emscripten, эмулировать традиционное адресное пространство при помощи типизированных массивов, а обеспечивает прямой маппинг C++ объектов в объекты JavaScript, что позволяет снизить потребление памяти, так как сборщик мусора JavaScript имеет возможность удалять неиспользуемые объекты. Cheerp также поддерживает использование стандартных библиотек libc и libc++, и позволяет применять инструменты сборки cmake/autotool.

По поставленным перед проектом задачам Cheerp позиционируется как платформа для создания интегрированных клиент/серверных web-приложений на языке C++. В существующей практике, обычно используется выполняемый в браузере фронтэнд, написанный на языке JavaScript или компилируемый в JavaScript из Coffe­Script, Microsoft Type­Script, Google Dart, Google GWT, с раздельной серверной частью на языках PHP, Python, Ruby или JavaScript/node.js. Cheerp предоставляет средства для создания целостных web-приложений на языке C++, в которых бэкенд и фронтэнд поддерживаются в единой кодовой базе. В процессе компиляции серверная часть компилируется в нативный код, а интерфейс преобразуется в JavaScript-представление. Отладка всех компонентов проекта, в том числе преобразуемых в JavaScript, осуществляется по исходным текстам на языке C++ с использованием технологии Source Map (при возникновении ошибки можно увидеть участок кода на C++, поддерживается установка точек останова в коде C++ и построчного пошагового выполнения С++ кода).

В новом выпуске отмечено значительное увеличение производительности кода, скомпилированного с использованием Cheerp. Значительного ускорения удалось добиться не только оптимизацией кода компилятора, но и благодаря совместной работе с разработчиками движка SpiderMonkey, используемого в Firefox. В итоге, по сравнению с прошлым выпуском код проектов на языке C++, скомпилированный в JavaScript при помощи Cheerp 1.3, стал выполняться в Firefox в среднем на 11% быстрее. В ресурсоёмких тестах выигрыш составляет около 25%, в тесте на основе физического движка Bullet - 33%, а в тесте Box2D - 20%.

При сравнении со скоростью выполнения нативного кода, собранное в Cheerp представление на JavaScript работает в среднем в 2.5 раза медленнее приложения, скомпилированного в машинный код. Если сузить выборку до крупных тестов (Bullet, Box2D), то в 3.7 раза.

Результирующий размер сгенерированного в новой версии кода стал в среднем на 25% меньше, чем при использовании Cheerp 1.2, и на 5-40% меньше по сравнению с результатами компиляции в Emscripten.

В новой версии также проведена работа по улучшению работы генератора кода, расширению спектра поддерживаемых конструкций C++ и улучшению переносимости с JavaScript. Улучшена работа алгоритма PreExecuter, обеспечивающего упреждающее выполнение порций кода на этапе компиляции. Например, в текущей реализации PreExecuter используется для исключения запуска консрукторов во время выполнения в браузере. Конструкторы, используемые для инициализации глобальных объектов C++, можно вычислить на этапе компиляции и добавить в JavaScript в виде инициализированного среза памяти. В новой версии подобный метод упреждающей инициализации стал доступен и для сложных структур данных.

В области переносимости между C++ и JavaScript/Web API улучшена поддержка тега "[[cheerp::jsexport]]", который теперь может применяться для отдельных функций, а не только для классов, что позволяет отразить в объекты JavaScript любую часть приложения C++. В новой версии также сняты ограничения по определению глобальных переменных в пространстве имён клиента, улучшена поддержка вариативных аргументов и расширена поддержка объединений (union). В компилятор добавлены две новые опции (-cheerp-bounds-check и -cheerp-defined-members-check) для выполнения дополнительных проверок, упрощающих выявление некорректно сгенерированного JavaScript-кода.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.leaningtech.com/20...)
  2. OpenNews: Проект Browsix развивает окружение для запуска Unix-программ в браузере
  3. OpenNews: Chrome, Firefox и Edge перешли на новый этап тестирования технологии WebAssembly
  4. OpenNews: Представлен Cheerp 1.2, компилятор C++ в JavaScript
  5. Вышел Pythonium 0.4.7, компилятор из Python в JavaScript
  6. OpenNews: Увидел свет Emscripten 1.4, компилятор байткода LLVM в JavaScript-представление
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: compile, javascript, emscripten, cheerp
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  • 1.1, Аноним, 23:26, 09/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Это какое-то дикое извращение!
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 23:54, 09/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Извращение как извращение. Ничего такого. По сравнению с варениками с гуталином или голосованием на Единую Россию вполне скромненькое такое извращеньице.
     
     
  • 3.7, Вы забыли заполнить поле Name, 00:22, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вангую твой бан за политику на техническом ресурсе.
     
     
  • 4.9, Crazy Alex, 00:24, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вангуй дальше, деточка
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.16, Crazy Alex, 00:30, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вот, занервничал. И правильно.
     
  • 2.4, Crazy Alex, 00:14, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Насчёт этого не знаю - а Emscripten оказался вполне рабочим решением в одном странном случае. Раза в два медленнее натива, и памяти больше жрёт - но работает, причём там приложение во много сотен тысяч строк.
     
  • 1.3, pechen.treski, 00:12, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не судите строго, но вот у меня вопрос. Язык программирования подбирается под конкретную задачу. Нарисовать график из бигдаты (и блевануть от отвращения) - R. Нужен магазин - похапе (куришь электронные сигареты - тогда Ruby). Но вот такие транспайлеры (ок, инструмент для портирования существующих C++ программ для работы в Web-браузере) - он для чего? Можно пример?
     
     
  • 2.5, Crazy Alex, 00:19, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну вот мой случай - подробности не могу разгласить, но общая суть такова. Был некий компонент на C, разработанный для мобил. И его заказчику очень захотелось иметь в вебе. Переписать - ресурсов не хватит, оно БОЛЬШОЕ, писалось не один год и далеко не одним человеком. Emscripten выручил.
     
     
  • 3.11, Аноним, 00:24, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть опыт юзанья эмскриптена Вот ни за что не поверю, что большой проект на С у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Crazy Alex, 00:29, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скажем так - на переписывание ушло бы минимум в сто раз больше времени. Что было бы совершенно неподъёмно.

    Но недоверие понимаю - самого оторопь иногда ебрёт, что мы это таки смогли учудить. Оно не просто большое - оно монстр, больше 50 мегабайт минифицированного (но не жатого) JS на выходе.

     
  • 4.15, Аноним, 00:29, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Напиши интерпретатор питона с нуля Благодаря компилятору появился такой проект ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Вы забыли заполнить поле Name, 00:21, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    #include "jquery.h"
     
  • 1.8, Аноним, 00:23, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    JavaScript не нужен!
     
  • 1.10, Вы забыли заполнить поле Name, 00:24, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эта технлогия имеет смысл, если уже есть проект на С++ (изначально написанный не под web) и его хочется запустить в браузере.
    А так ждем WebAssembly. Тогда уже можно говорить об использовании этой технологии только для web.
     
     
  • 2.12, Аноним, 00:26, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А так ждем WebAssembly.

    Че там ждать то? Бери и юзай, уже все готово.

     
     
  • 3.17, Crazy Alex, 00:31, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где оно готово? В Chrome Canary? Или в ночных сборках файрфокса? Готово оно будет, когда окажется хотя бы процентов в 80 пользователей.
     

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