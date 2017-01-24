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24.01.2017 12:44  Microsoft открыл код DirectX Shader Compiler

Компания Microsoft объявила об открытии компилятора шейдеров DirectX Shader Compiler, предназначенного для трансляции шейдеров на языке HLSL (High-Level Shader Language, присутствует начиная с DirectX 9.0) в новый бинарный формат DXIL (DirectX Intermediate Language), поддерживаемый в DirectX 12. Код открыт под лицензией MIT и реализован в форме модифицированной версии LLVM/Clang.

Для сообщества проект представляет интерес как отправная точка для создания трансляторов с HLSL/DXIL на языки GLSL и SPIR-V, чему способствует наличие готовых компонентов для трансляции в промежуточное представление LLVM. Код также может быть использован проектом Wine в бэкенде Gallium3D (state tracker) с реализацией DirectX 12.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.msdn.microsoft.c...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 1.8
  3. OpenNews: Демонстрация реализации DirectX 11 в Crossover на платформе Linux
  4. OpenNews: В Crossover планируется реализовать поддержку DirectX 11 для Linux и OS X
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: directx, wine, llvm
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  • 1.2, dimqua, 12:52, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    С паршивой овцы хоть шерсти клок.
     
     
  • 2.5, Gemorroj, 12:55, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Современный
     
  • 1.6, Аноним, 13:09, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Потому что он относительно никому не нужен
     
     
  • 2.7, Аноним, 13:14, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Только пограмистам СПО что-бы хоть как-то развить свои поделки
     
  • 1.8, Штунц, 13:15, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Интересно, что Microsoft, столько лет производящая языки компиляторы, воспользовалась LLVM/Clang. Видимо, они изначально планировали код открыть.
     
  • 1.9, Аноним, 13:22, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    In YSFLIGHT for OpenGL 2 0, I have implemented the shadow-map method I believe ... весь текст скрыт [показать]
     

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