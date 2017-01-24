24.01.2017 12:44  Microsoft открыл код DirectX Shader Compiler

Компания Microsoft объявила об открытии компилятора шейдеров DirectX Shader Compiler, предназначенного для трансляции шейдеров на языке HLSL (High-Level Shader Language, присутствует начиная с DirectX 9.0) в новый бинарный формат DXIL (DirectX Intermediate Language), поддерживаемый в DirectX 12. Код открыт под лицензией MIT и реализован в форме модифицированной версии LLVM/Clang.

Для сообщества проект представляет интерес как отправная точка для создания трансляторов с HLSL/DXIL на языки GLSL и SPIR-V, чему способствует наличие готовых компонентов для трансляции в промежуточное представление LLVM. Код также может быть использован проектом Wine в бэкенде Gallium3D (state tracker) с реализацией DirectX 12.



