18.01.2017 11:53  Fedora планирует выпустить модульный вариант серверной редакции дистрибутива

Для реализации в Fedora 26 предложено создание предварительного варианта модульной серверной редакции дистрибутива, в которой конечные приложения поставляются в виде отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива.

Иными словами, поддержка приложений, выделенных в модули, осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяет обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения. Модульная организация позволит пользователю переходить на новые значительные выпуски приложения не дожидаясь нового релиза дистрибутива и оставаться на старых, но ещё поддерживаемых, версиях после обновления дистрибутива. Каждый модуль включает базовое приложение и необходимые для его работы библиотеки или может использовать в качестве зависимостей другие модули.

Для поставки модулей планируется использовать сгруппированные rpm-пакеты, но в будущем не исключается появление средств для поставки модулей в виде образов контейнеров. Подготовка обновлений и развитие каждого модуля ведётся раздельно. В рамках одной базовой версии модуля обеспечивается обратная совместимость и неизменность ABI. Для каждой базовой версии предусмотрен отдельный канал для доставки корректирующих обновлений.

Первое время модульный выпуск Fedora Server будет развиваться как экспериментальная разработка, сосуществующая с основной серверной редакцией Fedora, но предназначенная только для тестирования и ознакомительного использования.



