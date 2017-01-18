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18.01.2017 11:53  Fedora планирует выпустить модульный вариант серверной редакции дистрибутива

Для реализации в Fedora 26 предложено создание предварительного варианта модульной серверной редакции дистрибутива, в которой конечные приложения поставляются в виде отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива.

Иными словами, поддержка приложений, выделенных в модули, осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяет обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения. Модульная организация позволит пользователю переходить на новые значительные выпуски приложения не дожидаясь нового релиза дистрибутива и оставаться на старых, но ещё поддерживаемых, версиях после обновления дистрибутива. Каждый модуль включает базовое приложение и необходимые для его работы библиотеки или может использовать в качестве зависимостей другие модули.

Для поставки модулей планируется использовать сгруппированные rpm-пакеты, но в будущем не исключается появление средств для поставки модулей в виде образов контейнеров. Подготовка обновлений и развитие каждого модуля ведётся раздельно. В рамках одной базовой версии модуля обеспечивается обратная совместимость и неизменность ABI. Для каждой базовой версии предусмотрен отдельный канал для доставки корректирующих обновлений.

Первое время модульный выпуск Fedora Server будет развиваться как экспериментальная разработка, сосуществующая с основной серверной редакцией Fedora, но предназначенная только для тестирования и ознакомительного использования.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 25
  3. OpenNews: Разработчики Fedora планируют создание серверной редакции дистрибутива
  4. OpenNews: Проект Fedora рассматривает предложение о преобразовании дистрибутива в многослойный продукт
  5. OpenNews: Для Fedora предложен новый процесс подготовки выпусков
  6. OpenNews: Разработчики Fedora рассматривают возможность перехода на ежегодные выпуски
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, Аноним, 12:17, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Нововведение конечно нужное, но выглядит как шаг в сторону /Program Files/.
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:27, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Вы, вендузятники, везде винду найдёте.
     
  • 2.3, A.Stahl, 12:28, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Т.е. ты предлагаешь отказываться от "Нововведение ... нужное" по той лишь причине, что это похоже на поведение винды? Серьёзно?
     
  • 2.4, Celcion, 12:32, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    И не говори! Так и до реестра недалеко!
     
     
  • 3.5, антончик, 12:50, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ты не поверишь! https://en.wikipedia.org/wiki/GConf
     
     
  • 4.21, Celcion, 16:04, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты не поверишь! https://en.wikipedia.org/wiki/GConf

    Это - жалкая имитация. :-)

     
  • 1.6, modos189, 12:58, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем это, когда есть докер?
     
  • 1.7, J.L., 13:00, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а могли бы Guix прикрутить и поддерживать реп вместо развлечения "давайте в каждом пакете пропишем что будет не .so а .X.Y.so"
     
     
  • 2.8, Аноним, 13:09, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Guix же тоже самодостаточные пакеты может?
     
  • 2.20, Michael Shigorin, 15:38, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > а могли бы Guix прикрутить и поддерживать реп вместо развлечения
    > "давайте в каждом пакете пропишем что будет не .so а .X.Y.so"

    Похоже, Вы не понимаете вопросы ABI и бинарной совместимости ещё более полно, чем даже я...

     
  • 1.9, Леха, 13:35, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Fedora Server - это как свинья с крыльями, то есть полная ерунда.
     
     
  • 2.10, Аноним, 13:42, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что сегодня Fedora Server, то после завтра...
     
     
  • 3.12, Леха, 13:52, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ... то после завтра пустые карманы из-за потерянной работы или своих проектов ...
     
  • 1.11, IB, 13:48, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Привет дырявые древние библиотеки!
     
  • 1.13, Аноним, 13:57, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    оставьте в покое уже системный ПМ Добавьте штатно в центос flatpak и запакуйте ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Леха, 14:07, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На текущий момент flatpak сырое нечто, которое не сможет дать в данном случае ничего. Нет необходимых, а самое главное полностью рабочих компонентов...  
     
     
  • 3.17, PnDx, 14:55, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А "модульный выпуск Fedora Server" — в планах у папы с мамой. Родится — поглядим.
     
  • 1.18, unxed, 15:05, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Коллеги, кто-нибудь может внятно объяснить, чем это нововведение отличается от flatpack, appimage или snap?
     
     
  • 2.19, Аноним, 15:14, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ничем, просто из-за чего-то не могут сразу начать впаривать flatpack, наверное и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, Sunderland93, 16:18, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему не юзать Flatpak? Сами же продвигают его. И контейнер считай готовый. Странные там люди
     

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