15.01.2017 11:27  NPM стал крупнейшим репозиторием пакетов

На конференции Node.js Interactive озвучены заслуживающие внимания достижения проекта NPM, в рамках которого сформирован крупнейший репозиторий пакетов в мире (если не принимать во внимание, что многие пакеты включают лишь несколько строк кода). В настоящее время в NPM размещено более 380 тысяч пакетов. Для сравнения в репозитории Apache Maven присутствует 173 тысячи пакетов, в Rubygems.org - 127 тысяч, в Packagist (PHP) - 123 тысячи, в PyPI - 96 тысяч, в nuget (.NET) - 70 тысяч, в CPAN - 34 тысячи.

За последние 28 дней через NPM было установлено 18 миллиардов пакетов и загружено 6 миллиардов пакетов (66% установок осуществлено из кэша, поэтому число загрузок меньше, чем число установок). Еженедельно примерно 160 новых разработчиков публикуют в NPM свои первые пакеты. Число зарегистрированных пользователей NPM составляет 314 тысяч, из которых 102 тысячи являются активными разработчиками, публикующими свои пакеты. Примечательно, что несмотря на то, что NPM создавался для серверного использования с Node.js, около 80% пользователей используют NPM в том числе при разработке фронтэндов (клиентские web-приложения), а 20% - только на стороне фронтэнда.

Что касается прошлогоднего инцидента, в результате которого удаление пакета разработчиком привело к возникновению проблем в тысячах зависимых проектов, то для предотвращения подобных ситуаций в NPM было принято правило, разрешающее удаление пакетов только в течение 24 часов после их публикации. После этого срока разработчик не может удалить пакет, а имеет возможность лишь пометить его неподдерживаемым.



