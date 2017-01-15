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15.01.2017 11:27  NPM стал крупнейшим репозиторием пакетов

На конференции Node.js Interactive озвучены заслуживающие внимания достижения проекта NPM, в рамках которого сформирован крупнейший репозиторий пакетов в мире (если не принимать во внимание, что многие пакеты включают лишь несколько строк кода). В настоящее время в NPM размещено более 380 тысяч пакетов. Для сравнения в репозитории Apache Maven присутствует 173 тысячи пакетов, в Rubygems.org - 127 тысяч, в Packagist (PHP) - 123 тысячи, в PyPI - 96 тысяч, в nuget (.NET) - 70 тысяч, в CPAN - 34 тысячи.

За последние 28 дней через NPM было установлено 18 миллиардов пакетов и загружено 6 миллиардов пакетов (66% установок осуществлено из кэша, поэтому число загрузок меньше, чем число установок). Еженедельно примерно 160 новых разработчиков публикуют в NPM свои первые пакеты. Число зарегистрированных пользователей NPM составляет 314 тысяч, из которых 102 тысячи являются активными разработчиками, публикующими свои пакеты. Примечательно, что несмотря на то, что NPM создавался для серверного использования с Node.js, около 80% пользователей используют NPM в том числе при разработке фронтэндов (клиентские web-приложения), а 20% - только на стороне фронтэнда.

Что касается прошлогоднего инцидента, в результате которого удаление пакета разработчиком привело к возникновению проблем в тысячах зависимых проектов, то для предотвращения подобных ситуаций в NPM было принято правило, разрешающее удаление пакетов только в течение 24 часов после их публикации. После этого срока разработчик не может удалить пакет, а имеет возможность лишь пометить его неподдерживаемым.

  1. Главная ссылка к новости (https://developers.slashdot.or...)
  2. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  3. OpenNews: Незащищённость NPM к атакам по внедрению вредоносных модулей-червей
  4. OpenNews: Инцидент с захватом прав на NPM-модуль привёл к сбою в работе проектов, использующих NPM
  5. OpenNews: Каталог RubyGems догнал CPAN по числу модулей
  6. OpenNews: Архиву Perl-модулей CPAN исполнилось 20 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: npm, node.js
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  • 1.1, Аноним, 11:43, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +33 +/
    Пакетов-однострочников типа isarray, ага. Сомнительное достижение
     
  • 1.2, Аноним, 11:52, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –10 +/
    npm быть не должно , вспомнити npm leftpad а еще js тоже быть не должно , он тор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, kobezzzamail.ru, 12:36, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Анонима быть не должно, вспомните анонима
     
  • 2.33, Аноним, 16:34, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А зачем иронизировать, если это так и есть Или какая-то из названных Вами пробл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Anonim, 11:56, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +26 +/
    > NPM стал крупнейшим репозиторием пакетов

    fixed: NPM стал крупнейшей мусоркой пакетов

     
     
  • 2.19, Sw00p aka Jerom, 13:44, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    как в своё время CPAN
     
  • 1.4, brzm, 11:57, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Согласен с предыдущими ораторами, содержимое NPM по сравнению с тем же Maven Central это "день и ночь". "Устройство /dev/urandom стало крупнейшим репозиторием пакетов".
     
  • 1.5, Аноним, 12:09, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интересно Хоть одну софтину посоветуйте Которая что-нибудь крутое даст Пока з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, leap42, 12:09, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    мне одному кажется, что понятие "пакет" в разных репах разное, и мерить лучше модулями, которые везде примерно "одинаковые"?
     
     
  • 2.8, freehck, 12:17, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > мерить лучше модулями, которые везде примерно "одинаковые"?

    Модули тоже сильно разнятся между языками.

     
  • 1.7, Аноним, 12:12, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Цедзип Проблема не в том, чтобы было больше кода пакетов, а в том, чтобы его ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Шахиджанян, 12:20, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    "А 1000 знаков в минуту можете?" - "Могу, но такая фигня выходит..."
     
  • 1.10, freehck, 12:32, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > В настоящее время в NPM размещено более 380 тысяч пакетов.

    А говорит ли о чём-либо количество? Решающую роль играет качество пакетов. Как там с качеством-то дела?

    > За последние 28 дней через NPM было  установлено 18 миллиардов пакетов
    > и загружено 6 миллиардов пакетов (66% установок осуществлено из кэша, поэтому
    > число загрузок меньше, чем число установок).

    А как они, собственно, узнали об этих установках из кэша? npm об этом куда-то отчитывается?

    > принято правило, разрешающее удаление пакетов только в течение 24 часов после их публикации.

    И теперь будут по старинке выкладывать обновы с пустым пакетом?

     
     
  • 2.15, Аннымзус, 13:02, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Как там с качеством-то дела?

    учитывая что код пишут не рептилоиды, а все те-же люди - качество такое-же как везде
    зайди на гитхаб, ткни в любую репу и посмотри на количество коммитов с фиксами после последнего релиза

    > npm об этом куда-то отчитывается?

    наверное проверяет доступные версии, и если нет обновлений - ставит из кеша

     
     
  • 3.26, Аноним, 15:33, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > а все те-же люди

    Не-е-ет! Жабоскриптомакаки.

     
  • 1.11, Аноним, 12:35, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > заслуживающие внимания достижения

    А в чём достижение то? Это же катастрофа.

     
  • 1.13, Могильник Апатча, 12:36, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мусор нужно утилизировать а не загажить интернеты.
     
  • 1.14, Аноним, 12:50, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так и запишем:"порог вхождения в жабаскрипт крайне низкий."
     
     
  • 2.18, Аноним, 13:38, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это бьет по твоему самолюбию?
     
     
  • 3.35, cmp, 17:06, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это факт
     
  • 1.16, Аноним, 13:14, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Каких пакетов пластиковых, бумажных Есть у этих пакетов конкретное название ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 13:26, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Мусорных.
     
  • 1.20, IZh., 13:45, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Им нужен garbage collector. ;-)

    > Еженедельно примерно 160 новых разработчиков публикуют в NPM свои первые пакеты.

    И не стыдно, ведь, людям. ;-)

    > ... в NPM было принято правило, разрешающее удаление пакетов только в течение 24 часов после их публикации. После этого срока разработчик не может удалить пакет, а имеет возможность лишь пометить его неподдерживаемым.

    Посмотрим, насколько быстрым и удобным будет поиск через несколько лет при таком росте.

     
     
  • 2.27, Аноним, 15:35, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это 160 новых хеллоуфордов еженедельно NPM 8212 крупнейшая коллекция хеллоу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Отражение луны, 14:11, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Чтобы вы там ни ныли в своих комментах - суть остается ой же npm - единственный... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Аноним, 14:34, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    И как оно, использовать ядро, графическийстек и браузер на JS 64GiB хватает или... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Аноним, 16:47, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, это все js-кодеры на кресты перепишут ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, Аноним, 15:39, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тут все ясно Очередной дурачок решил показать всем, что он реальный badass и п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.22, Аноним, 14:12, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Количество != качество.
     
     
  • 2.23, A.Stahl, 14:29, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Но при правильном развитии, согласно диалектического материализма, увеличение количества может привести к качественным изменениям.
    А может и не привести:)
     
  • 1.25, Аноним, 14:51, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, какже, что они этимправилом заткнули К npm нет вообще никакого контроля, п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Вы забыли заполнить поле Name, 15:59, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > в любой момент может прилететь троян и хрен ты что заметишь

    Это характерно для любогопакетоного менеджера. Особенно при первой установке.

     
  • 1.30, 4444444444, 16:16, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    да не норм новасть гадната четам гаворить!
    веть лазеем же му по кантейнирам па памойкам за жротвой и жрем  памои и пивасик допиваем с батлов шкеляем бычки на астановках митал акомоляторы сдаем и эта норма вот мы линуксоиды круты и NPM нипабрезгуем!

    СЛАВА NPM!

     
  • 1.31, Аноним, 16:23, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Короче, выпустили мы релиз нашего приложения Он еще не скоро пойдет в работу, п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Аноним, 16:29, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Перед тем как собрать проект я на всякий случай сделал git clean -dfx Локальные... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.36, Аноним, 17:08, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сколько батхёрта xD Хотя это самая вменяемая и гибкая экосистема, причём опенсор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, Аноним, 17:17, 15/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как я и предрекал 7 лет назад, JS обойдёт все остальные языки программирования, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, Аноним, 17:24, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И 64 Гб хватит всем, ага!
     
     
  • 3.39, Аноним, 17:37, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чёрным по белому написано И разумеется, его будут компилировать Будет немног... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.40, A.Stahl, 17:37, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну пока Яву на ЯваСкрипте не перепишут -- да, 64ГиБ будет хватать всем.
     
  • 2.41, nobody, 17:48, 15/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Аминь!
     

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