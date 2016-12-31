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31.12.2016 18:57  Выпуск шрифтового движка FreeType 2.7.1

Доступен релиз FreeType 2.7.1, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах. В новой версии добавлена поддержка разработанного компанией Adobe формата шрифтов CFF2 и изменчивых шрифтов OpenType, определённых в спецификации OpenType 1.8. Устранены проблемы с обработкой raw CID шрифтов, встречающихся в PDF-файлах.

В изменчивых шрифтах толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться. Вместо отдельного описания каждого представления, комбинации возможных вариантов определяются в одном шрифтовом ресурсе через определения возможных delta-отклонений от базового глифа с получением результата через применение интерполяции. Таким образом, вместо использования для каждого стиля своего файла со шрифтом, можно обойтись одним шрифтовым файлом, что значительно сокращает размер данных, необходимых для получения заданного результата.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/fr...)
  2. OpenNews: Выпуск шрифтового движка FreeType 2.7 с включением по умолчанию субпиксельного хинтинга
  3. OpenNews: Выпуск шрифтового движка FreeType 2.6.4 с новой системой хинтинга
  4. OpenNews: Выпуск редактора шрифтов FontForge 2016.10
  5. OpenNews: Компания Google представила наработки по поддержке изменчивых шрифтов OpenType
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freetype, font
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  • 1, A.Stahl, 20:36, 31/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    А к какой версии планируют победить ШГ?
     
     
  • 2, Mihail Zenkov, 20:42, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Судя по "Вместо отдельного описания каждого представления, комбинации возможных вариантов определяются в одном шрифтовом ресурсе через определения возможных delta-отклонений от базового глифа с получением результата через применение интерполяции." ШГ будет только прогрессировать, так как результат будет заведомо хуже, чем индивидуальная ручная подгонка. Зато из одного шрифта сделают 100500 :) Только вот нужно ли это ...
     
  • 3, Плазма полетела, 20:46, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Infinality - и проблем нет.
     

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