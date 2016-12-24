23.12.2016 23:59  Обновление LibreOffice 5.2.4

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 5.2.4, четвёртого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 5.2 "fresh". Версия 5.2.4 признана готовой для применения любыми категориями пользователей, включая крупные организации, государственные учреждения и предприятия. Консервативные пользователи LibreOffice 5.1.6 могут начать обновление до ветки LibreOffice 5.2.4. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 125 исправлений (RC1, RC2).

Также сообщается о начале тестирования первого кандидата в релизы LibreOffice 5.3 c реализацией концепции модульного интерфейса, предлагающей решения для разных предпочтений пользователей, условий работы и видов оборудования. Например, предлагается альтернативная однострочная панель, боковая панель и экспериментальная панель в стиле Ribbon. Также добавлен новый диалог для быстрого перехода между страницами. Во Writer и Calc добавлен инструмент рисования стрелок и расширены варианты стрелок. Изменено оформление интерфейса выбора цвета и градиентов. Финальный релиз LibreOffice 5.3 ожидается 1 февраля.



