23.12.2016 23:59  Обновление LibreOffice 5.2.4

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 5.2.4, четвёртого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 5.2 "fresh". Версия 5.2.4 признана готовой для применения любыми категориями пользователей, включая крупные организации, государственные учреждения и предприятия. Консервативные пользователи LibreOffice 5.1.6 могут начать обновление до ветки LibreOffice 5.2.4. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 125 исправлений (RC1, RC2).
Также сообщается о начале тестирования первого кандидата в релизы LibreOffice 5.3 c реализацией концепции модульного интерфейса, предлагающей решения для разных предпочтений пользователей, условий работы и видов оборудования. Например, предлагается альтернативная однострочная панель, боковая панель и экспериментальная панель в стиле Ribbon. Также добавлен новый диалог для быстрого перехода между страницами. Во Writer и Calc добавлен инструмент рисования стрелок и расширены варианты стрелок. Изменено оформление интерфейса выбора цвета и градиентов. Финальный релиз LibreOffice 5.3 ожидается 1 февраля.
Сюда входил и софт от российских программистов, если тебя это успокоит.
Я же не агитирую платить за софт =) Если есть бесплатные аналоги, то почему бы и не использовать их. Тот же 7Zip вместо WinRAR, имхо, вполне годный аналог. Хотя в 7Zip есть одна мелочь - нельзя просмотреть некоторые файлы не распаковав архив. В остальном для меня аналогичен.
И почему уже не первый раз я чувствую себя будто сделал что-то постыдное купив лицензии на некоторые программы. И это происходит только когда общаюсь с линуксоидами.
Странные компромиссы - ненужно.
Я нигде не говорил, что я моралист и антипират =) Студенческие версии меньше миллиона стоят за 90 штук. Что за версия маткада тебе персонально нужна ценой почти в 1.5 миллиона?
И нет, я не буду предлагать преподавателю искать где взять денег, если их не выделяют.
Могу предположить, что тут всё очень просто, эти люди работу работают, а не аналоги ищут и по форумам агитацию ведут. Им не нужны твои аналоги, которые совсем не аналоги, и у них нет проблем ни с вирусами, ни с поиском нужного софта.
Наивный. ФСБ бояться не нужно. Они тебя максимум посадят лет на 5.
А вот что с тобой мы сделаем в наших граммар-наци застенках, ты себе даже представить не можешь. Средневековые палачи от одного лишь словесного описания этих "процедур" забились бы в угол и со слезами пускали бы пузыри из соплей...
Если ты про это, то это просто опечатка. И, да, попробуй, догони ;)
Однозначно #нелох ;-)
Зависит от задач. Если, например, требуется полное секретутство - когда со всех сторон прет и хлещет в различных форматах полной струей. То да проще купить лицензию дорогущего ПО, чем довольствоваться экономией, которая ставит раком продуктивную работу, потому что все едет расползается и тому подобное.
да, вспоминаю прикольный случай - двое (маркитолог и техрайтер) редактируют и перекидывают друг другу доку в docx и жалуются что в LibreOffice форматирование съезжает, пока им не дали приказ - пересылать только в odt, все проблемы исчезли. :)))))
Вывод - пересылайте другим в том же формате что и работаете
А так же стартер офисом 2010 на ноуте.
А запускаете в Wine? А, понял, любитель FreeBSD в окошке Putty.
вижу плохого менеджера/программиста в тебе
А они?
> вижу плохого менеджера/программиста в тебе
Вам ещё многому предстоит научиться, чтобы оценивать других хоть приблизительно верно.
А такое есть в MSO? Я просто впервые о стрелках слышу.