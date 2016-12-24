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23.12.2016 23:59  Обновление LibreOffice 5.2.4

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 5.2.4, четвёртого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 5.2 "fresh". Версия 5.2.4 признана готовой для применения любыми категориями пользователей, включая крупные организации, государственные учреждения и предприятия. Консервативные пользователи LibreOffice 5.1.6 могут начать обновление до ветки LibreOffice 5.2.4. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 125 исправлений (RC1, RC2).

Также сообщается о начале тестирования первого кандидата в релизы LibreOffice 5.3 c реализацией концепции модульного интерфейса, предлагающей решения для разных предпочтений пользователей, условий работы и видов оборудования. Например, предлагается альтернативная однострочная панель, боковая панель и экспериментальная панель в стиле Ribbon. Также добавлен новый диалог для быстрого перехода между страницами. Во Writer и Calc добавлен инструмент рисования стрелок и расширены варианты стрелок. Изменено оформление интерфейса выбора цвета и градиентов. Финальный релиз LibreOffice 5.3 ожидается 1 февраля.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Разработчики LibreOffice представили новую концепцию модульного интерфейса
  3. OpenNews: LibreOffice тестирует альтернативную панель в стиле Ribbon
  4. OpenNews: Релиз LibreOffice 5.2.3 и альфа-версия LibreOffice 5.3
  5. OpenNews: Релиз офисного пакета LibreOffice 5.1
  6. OpenNews: Релиз офисного пакета LibreOffice 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Аноним, 09:50, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +10 +/
    В этом году полностью перешел на либру, офис (5шт. машин) и дома.
     
     
  • 2.5, Anon1, 10:35, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –13 +/
    соболезную
     
     
  • 3.7, soarin, 10:54, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну почему же. Зависит от задач же. Тем более офис (5шт. машин).
    Вот надо там одностраничное заявление раз в месяц писать - почему нет?
     
     
  • 4.9, Добрый любитель булок., 11:26, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Смысл переходить на что то, если уже, скажем, офис куплен До сих пор пользуюсь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.10, Аноним, 11:43, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Дома пользуетесь А тут офис Если покупать лицензию на каждую машину, разоритьс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.12, Anon1, 12:16, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    ну и как тут не сказать мне вас жаль , если покупка лицензионного офиса на 5 ма... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.14, paulus, 12:24, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    корми пендосов дальше :)
     
     
  • 8.17, Anon1, 12:52, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > корми пендосов дальше :)

    Сюда входил и софт от российских программистов, если тебя это успокоит.

     
     
  • 9.48, Yuka, 17:14, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это каких российских?
     
     
  • 10.50, Geradot, 17:25, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вероятно, задницу Одина :)
     
  • 7.20, Аноним, 13:00, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    А я с одного своего компа стер пиратского ПО на сумму 18 тыс долларов и застави... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.22, Anon1, 13:19, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > А я с одного своего компа стер пиратского ПО на сумму 18
    > тыс. долларов и заставил работать в СПО. Что я сделал не
    > так?

    Я же не агитирую платить за софт =) Если есть бесплатные аналоги, то почему бы и не использовать их. Тот же 7Zip вместо WinRAR, имхо, вполне годный аналог. Хотя в 7Zip есть одна мелочь - нельзя просмотреть некоторые файлы не распаковав архив. В остальном для меня аналогичен.
    И почему уже не первый раз я чувствую себя будто сделал что-то постыдное купив лицензии на некоторые программы. И это происходит только когда общаюсь с линуксоидами.

     
     
  • 9.41, Аноним, 15:50, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Постыдное делаешь тем, что сидишь на Венде, а тусуешься с линуксоидами Потому-т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.44, Аноним, 16:48, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    анон1, такой анон1, даже winrar'ом не научился пользоваться...
     
  • 8.24, Anon1, 13:32, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    И сразу же напишу, что лучше пользоваться бесплатным, когда это оправдано возмож... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.26, Anon1, 13:52, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Уж не Jeder ли минусанул мой комментарий? Он уже раз не пропускал, у себя на блоге, мой ответ на его писульку где он восхвалял платный софт, что он лучше бесплатного и свободного.
     
  • 9.32, Аноним, 14:22, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати да, оставлю тут ссылочку http www theregister co uk 2016 12 21 amateur... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.25, Anon1, 13:47, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    продолжаю серию ох ых историй И некоторые любители пиратского софта недоумева... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.28, A.Stahl, 14:10, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Пиратам" пофиг. Они просто используют тот софт, который хотят.
    И если им нужен маткад или что-то от Корел, то они будут использовать то, что им нужно, а не искать странные компромиссы.
     
     
  • 10.29, Anon1, 14:19, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > "Пиратам" пофиг. Они просто используют тот софт, который хотят.
    > И если им нужен маткад или что-то от Корел, то они будут
    > использовать то, что им нужно, а не искать странные компромиссы.

    Странные компромиссы - ненужно.

     
  • 9.34, Аноним, 14:26, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ок, если ты такой моралист и антипират, купи мне маткад на 30 машин И ещё лично... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.38, Anon1, 14:44, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ок, если ты такой моралист и антипират, купи мне маткад на 30
    > машин. И ещё лично каждому студенту, то есть всего 90 копий
    > маткада.
    > То есть в самом лучшем случае этот набор обойдётся в 2 217
    > 420 (два миллиона двести семнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей.

    Я нигде не говорил, что я моралист и антипират =) Студенческие версии меньше миллиона стоят за 90 штук. Что за версия маткада тебе персонально нужна ценой почти в 1.5 миллиона?
    И нет, я не буду предлагать преподавателю искать где взять денег, если их не выделяют.

     
  • 9.42, angra, 16:37, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > И некоторые любители пиратского софта недоумевают когда
    > им пишешь об аналогах которые делают тоже самое и не нужно
    > искать ломаные версии, а потом вирусы вычищать. Для них это как
    > что-то тяжёлое - запомнить название другой программы, которую не нужно искать
    > на любимом торренте.

    Могу предположить, что тут всё очень просто, эти люди работу работают, а не аналоги ищут и по форумам агитацию ведут. Им не нужны твои аналоги, которые совсем не аналоги, и у них нет проблем ни с вирусами, ни с поиском нужного софта.

     
  • 7.30, Аноним, 14:19, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Откуда вы знаете сколько в b моём b офисе машин Может их там десятки-сотн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.33, A.Stahl, 14:23, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может и сотни. Но мы-то знаем, что в твоём офисе 5 машин.
     
     
  • 9.35, Аноним, 14:27, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я знал, что ФСБ следить за мной сжигает чёрную бухгалтерию ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.36, A.Stahl, 14:34, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >ФСБ следить

    Наивный. ФСБ бояться не нужно. Они тебя максимум посадят лет на 5.
    А вот что с тобой мы сделаем в наших граммар-наци застенках, ты себе даже представить не можешь. Средневековые палачи от одного лишь словесного описания этих "процедур" забились бы в угол и со слезами пускали бы пузыри из соплей...

     
     
  • 11.37, Аноним, 14:41, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > следить

    Если ты про это, то это просто опечатка. И, да, попробуй, догони ;)

     
  • 7.43, ASD, 16:48, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Речь, если ВЫ не поняли, идёт о неоправданных расходах. Собственнику бизнеса это легко понять.
    Особенно если и винды нет на компах.
     
  • 7.45, Michael Shigorin, 17:07, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я для одного своего компа софта купил на большую сумму (2 тысячи долларов суммарно)

    Однозначно #нелох ;-)

     
  • 6.15, soarin, 12:32, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А тут офис. Если покупать лицензию на каждую машину, разориться можно.

    Зависит от задач. Если, например, требуется полное секретутство - когда со всех сторон прет и хлещет в различных форматах полной струей. То да проще купить лицензию дорогущего ПО, чем довольствоваться экономией, которая ставит раком продуктивную работу, потому что все едет расползается и тому подобное.

     
     
  • 7.27, fi, 14:00, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Если, например, требуется полное секретутство

    да, вспоминаю прикольный случай - двое (маркитолог и техрайтер) редактируют и  перекидывают друг другу доку в docx и жалуются что в LibreOffice форматирование съезжает, пока им не дали приказ - пересылать только в odt, все проблемы исчезли. :)))))

    Вывод - пересылайте другим в том же формате что и работаете

     
  • 6.49, Добрый любитель булок., 17:22, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так оно же _уже_ куплено, что на работе, что дома.
     
  • 5.39, Добрый любитель женщин, 15:20, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >До сих пор пользуюсь купленным 2003 офисом.

    А так же стартер офисом 2010 на ноуте.
    А запускаете в Wine? А, понял, любитель FreeBSD в окошке Putty.

     
  • 3.21, dimach, 13:05, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это ноют любители винды, под виндой вообще нет свободного ПО которое бы хорошо работало, у меня на работе калькулейт, работаю со всеми видами документов в Либре, проблем не испытываю не я не окружающие открывающие мои документы, не знаю кто и как собирает либру под винду, но работает она иначе, могу показать документ который на одной и той же версии либры под Виндой и Линуксом выглядит по разному, (под виндой просто едет все), так что я соболезную пользователем винды, что им приходится постоянно разводиться на бабки.
     
     
  • 4.40, Добрый любитель женщин, 15:27, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Год назад на прежней работе пользовались Libreoffice под Вендой, я на своём ноуте под Gentoo. Проблем с неодинаковым отображением вообще не было, если, конечно, и там, и там сохранять в ODF.
     
  • 4.47, Линупсы не нужны, 17:13, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Иди уроки учи, а не ведро компиляй, мальчик. "Не" и "ни" - разные слова вообще-то.
     
  • 1.2, Аноним, 10:01, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А мы как 5 лет назад перешли и тоже все нормально, правда бухи пол года гудахтал... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Denver22, 10:09, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Надеюсь новшеств в 5.3 будет больше и они будут значительней, чем кратко описано в новости... А то как-то грустно.
    С другой стороны... А что, собственно, от Офиса ещё надо, кроме того, что уже реализовано? (Кстати это вопрос к публике)
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:20, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не надо надеяться, надо просто прочитать Release Notes ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.8, Аноним, 11:03, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну вот например https bugs documentfoundation org show_bug cgi id 37223 Очень ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 10:47, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я иногда задаю клиентам вопрос, а нужны ли новшества, может просто только избавл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Anon1, 12:03, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Я иногда задаю клиентам вопрос, а нужны ли новшества, может просто только
    > избавляться от ошибок и шлифовать интерфейс...

    вижу плохого менеджера/программиста в тебе

     
     
  • 3.46, Michael Shigorin, 17:13, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Я иногда задаю клиентам вопрос, а нужны ли новшества, может просто только
    >> избавляться от ошибок и шлифовать интерфейс...

    А они?

    > вижу плохого менеджера/программиста в тебе

    Вам ещё многому предстоит научиться, чтобы оценивать других хоть приблизительно верно.

     
  • 1.13, paulus, 12:16, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Боюсь, что LibreOffice 5.2.4 будет последним вменяемым вариантом, а дальше пойдет глюкобойня интерфесов и полное перетягливание одеяла на ribbon
     
  • 1.16, Аноним, 12:40, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бага об информации об электронной подписи так и осталась неисправленной.
     
  • 1.19, Anon1, 12:58, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Во Writer и Calc добавлен инструмент рисования стрелок и расширены варианты стрелок.

    А такое есть в MSO? Я просто впервые о стрелках слышу.


     
     
  • 2.31, soarin, 14:20, 24/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    По-моему этак в Word 95 добавили такую возможность
     
  • 1.23, Аноним, 13:29, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    16/125 - проблемы с их костылями в интерфейсе. Привет GTK+ и VCL.
     

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