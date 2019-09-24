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Выпуск полностью свободного дистрибутива Hyperbola GNU/Linux-libre 0.3

24.09.2019 09:31

Опубликован релиз проекта Hyperbola GNU/Linux-libre 0.3, входящего в поддерживаемый Фондом СПО список полностью свободных дистрибутивов. Hyperbola основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Сборки Hyperbola формируются для архитектур i686 и x86_64 (660 Мб). Возможен перевод на Hyperbola существующих окружений на базе Arch Linux, но такая миграция теперь не рекомендуется разработчиками.

Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения. В отличие от rolling-модели обновлений Arch Linux, в Hyperbola применяется классическая модель формирования релизов с длительным циклом выпуска обновлений для уже выпущенных версий (например, сформированный в 2017 году первый выпуск будет поддерживаться до 2022 года). В качестве системы инициализации используется sysvinit с портированием некоторых наработок от проектов Devuan и Parabola (разработчики Hyperbola являются противниками systemd).

Дистрибутив включает только свободные приложения и поставляется с ядром Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. Репозиторий проекта насчитывает 8949 пакетов. Для блокирования установки несвободных пакетов применяется чёрный список и блокировка на уровне конфликта зависимостей. Установка пакетов из AUR не поддерживается.

Основные изменения:

  • В качестве графического стека по умолчанию задействован Xenocara, развиваемый проектом OpenBSD на основе X.Org 7.7. Поддержка штатного сервера X.Org прекращена;
  • Вместо OpenSSL теперь поставляется библиотека LibreSSL;
  • Прекращена поддержка Node.js;
  • Все пакеты пересобраны с учётом обновлённых правил компоновки пакетов в Hyperbola;
  • Все пакеты приведены к соответствию стандарту FHS (Filesystem Hierarchy Standard).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.hyperbola.info/new...)
  2. OpenNews: Фонд СПО признал Hyperbola полностью свободным дистрибутивом
  3. OpenNews: Фонд СПО признал Guix полностью свободным дистрибутивом
  4. OpenNews: Фонд СПО признал ProteanOS полностью свободным дистрибутивом
  5. OpenNews: Фонд СПО признал PureOS полностью свободным дистрибутивом
  6. OpenNews: Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: hyperbola
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:44, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость. Кодо помойку nodejs как не свободную выпилили!)
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:52, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В статье:

    > Возможна миграция на Hyperbola существующих окружений на базе Arch Linux.

    В оригинальной новости:

    > It is no longer recommended to migrate from any Arch-based distro...

    https://www.hyperbola.info/news/milky-way-v03-release/

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто не рекомендуют.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:07, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пользуюсь. На всех машинах стоит, даже на микроволновой печи.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там у вас за микроконтроллер в микроволновке, который поддерживается в Hyperbola?
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 14:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    intel core i7
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 14:28, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Магнитрон можно выкидывать, жарит и без него
     
  • 3.46, Аноним (43), 14:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в печке от амд
     

  • 1.4, А что с node.js не так (?), 10:29, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А что с Node.js не так? Он же вроде свободный.
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 11:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    свободный от разума. а тут другая свобода нужна
     
     
  • 3.15, НяшМяш (ok), 12:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это две противоречащих свободы, или вы только что оскорбили СПО ?
     

  • 1.6, Аноним (5), 10:49, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Hyperbola GNU/Linux-libre - Arch для нехипстеров.
     
     
  • 2.8, Anonymoustus (ok), 10:58, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arch для здоровых людей.
     

  • 1.7, Anonymoustus (ok), 10:58, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пробовал Гиперболу в прошлом, кажется, году. Понравилась, но тогда в ней были странные глюки с генерацией энтропии, где-то в старых темах на форуме я писал о них. В целом же идеология дистрибутива близка к тому, с чего когда-то всё начиналось в этом вашем пингвинарии. И это очень хорошо. Слабенький лучик света в сплошной тьме маразма.
     
     
  • 2.16, Аноним (48), 12:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в сплошной тьме маразма

    Отличный "лучик света", в котором я не сомгу запустить нужный мне свободный софт, потому что разработчикам дистра он не нравится.

     
     
  • 3.17, Anonymoustus (ok), 12:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> в сплошной тьме маразма
    > Отличный "лучик света", в котором я не сомгу запустить нужный мне свободный
    > софт, потому что разработчикам дистра он не нравится.

    Тёмные времена пришли, анон. В Майкрософте не тестируют софт. Из FSF выгнали Столлмана. То ли ещё будет…

     
     
  • 4.18, Аноним (48), 12:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Майкрософте не тестируют софт.

    А что, когда-то тестировали?
    </петросянство>

     
     
  • 5.19, Anonymoustus (ok), 12:28, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется.

    Беглый раб с мелкомягких галер проливает свет на тайну:

    https://www.ixbt.com/news/2019/09/24/microsoft-windows-10.html

     
     
  • 6.22, Аноним (48), 12:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Впрочем, Microsoft не отказалась от тестов на людях.

    Журналисты такие журналисты.

    Справедливости ради, при "базарном" методе разработки применяется аналогичное тестирование на людях (см. Арч, Федору, Дебиан-тестинг), но в противовес этому есть LTS и прочие стабильные Дебианы, где всё отшлифовано.

     
     
  • 7.25, Anonymoustus (ok), 12:44, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Впрочем, Microsoft не отказалась от тестов на людях.
    > Журналисты такие журналисты.

    Хобот стал жуткой помойкой, увы. :(


    > Справедливости ради, при "базарном" методе разработки применяется аналогичное тестирование
    > на людях (см. Арч, Федору, Дебиан-тестинг), но в противовес этому есть
    > LTS и прочие стабильные Дебианы, где всё отшлифовано.

    Раньше, насколько мне известно, мелкие всё тщательно тестировали, поскольку продукт (обобщаю) поставлялся не только на открытый рынок в розницу для простого народа, но и по государственным, частным и корпоративным заказам, в том числе делались кастомизированные сборки для клиента. Видео к статье по ссылку, собственно, повествует о том, как было и как стало.

     
     
  • 8.32, Аноним (32), 13:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно и сейчас так, просто для всяких корпорастов и гос сектроров поставляются l... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.34, Аноним (32), 13:14, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нужно содержать новых дополнительных тестеров... текст свёрнут, показать
     

  • 1.11, Аноним (48), 11:57, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бестолковый дистр.
    Ваш кэп.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты недостаточно фанатичен.
     

  • 1.12, Нанобот (ok), 12:00, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для блокирования установки несвободных пакетов применяется чёрный список

    смотрю я на этот чёрный список...busybox,‌bzip2,‌ca-certificates,‌chromium,‌clamav,‌curl,‌dmraid,‌e2fsprogs,‌emacs,‌exim,‌fail2ban,‌fakeroot,‌freeradius,‌freerdp,gcc,git,grep,gtk2,gtk3,gzip,logrotate,lvm2,make,man-pages,mc,mdadm,openssh,openssl,php,postgresql,powerdns,ppp,python2,qt4,qt5-base,ruby...и у меня закрадываются сомнения в адекватности разработчиков. как оно вообще загружается???

     
     
  • 2.14, Аноним (48), 12:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://git.hyperbola.info:50100/software/blacklist.git/commit/?id=88b09c9b0916aec3692e96cbbaa86691fd597793

    gnuradio... Иронично видеть паекты GNU в черном списке.

    А вот если серьёзно, то причина на самом указана такая:

    > +gnuradio:gnuradio:::[technical] Arch version does not download sources over https and does not use SHA-512 hash

    Т.е. это выпил конкретного рачевского пакета... И замена на свой кустарный, видимо, не?

    А вот, вроде как я понял, настоящий список пакетов, которые запрещено использовать на данном куске дистра находится тут: https://www.hyperbola.info/packages/core/any/your-freedom/

    Пакет "ваша-наша-свобода" конфликтует с KDE, pypy, telegram, unetbootin... и  здравым смыслом. Такая себе "их-свобода".

     
     
  • 3.20, Нанобот (ok), 12:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Arch version does not download sources over https and does not use SHA-512 hash

    какая-то придирка уровня "не по фен-шую". от этого ж пакет не становится менее свободным

    >А вот, вроде как я понял, настоящий список пакетов, которые запрещено использовать на данном куске дистра находится тут: https://www.hyperbola.info/packages/core/any/your-freedom/

    если так, то ещё не всё так плохо

     
     
  • 4.35, Аноним (32), 13:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какая-то придирка уровня "не по фен-шую". от этого ж пакет не становится менее свободным

    вангую так они дрессируют, чтобы подход к секурности был чутка более ответственным, но да, это не про свободу, тут больше про выкидывание за безответственность, по их мнению

     

  • 1.13, Аноним (48), 12:09, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поясню про бестолковость. Они запрещают пользоваться даже разными _свободными_ программами по своим религизозным соображениям. Например, там выпилена половина KDE, VirtualBox и всякий другой софт (см. список "blacklist"). Нам не нравится KDE - значит ты не будешь использовать KDE, это наш приказ.

    Нафиг такую "свободу" в их понимании. Есть более адекватные варианты. Например, достаточно и Debian'a. Столлмана он не устраивает из-за того, что он "свободный по требованию", а должен быть "свободным по дефолту с запретом на установку не одобренных партией программ под угрозой расстрела и тотальным выпилом неугодного софта с серверов", хотя там несвободые пакеты вынесены в отдельные "конюшни". Достаточно включить голову, накатить на Debian Linux-Libre и наслаждаться настоящей свободой, а не "ты не будешь использовать вот эту [свободную] программу потому что мы так сказали".

     
     
  • 2.21, TormoZilla (?), 12:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полная свобода это когда голый на морозе.
     
  • 2.23, Аноним (27), 12:43, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пакет vrms тебе в помощь. Он и дрова на интел считает несвободными.

    Но ты забываешь что это свобода в СПО не как бесплатное пиво, а как свобода слова. Собсна у тебя свобода взять свои пакеты и сказать своё слово. А ты пытаешь сказать что они не могут говорить что хотят, а должны тебе выдать бесплатное пиво. Не надо так.

     
     
  • 3.26, Аноним (48), 12:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они не могут говорить что хотят

    А я не могу ставить нужный мне СВОБОДНЫЙ софт, который хочу. Зачем такая "свобода"?

     
     
  • 4.31, gogo (?), 13:07, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь. Из исходников.
     
     
  • 5.33, Аноним (48), 13:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я генту ставлю или что вообще? Повторяю вопрос: оно вообще надо?
     
  • 4.38, Аноним (27), 13:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь. Собсна если ты не можешь это не потому что тебе не дали такой возможности, а потому что тебе нечего сказать. Надень обратно свои канадалы и на оффтопик за бесплатным пивом.

    А так учи матчасть https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51223 Столлман подробно пишет что к чему. Если что все началось с того что Столлману не дали исходники дров на новый принтер и он не смог реализовать функцию которой нет в проприетарных дровах, но которую можно было сделать в других открытых дровах от другого принтера.

     
  • 2.37, Аноним (32), 13:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Поясню про бестолковость. Они запрещают пользоваться даже
    >разными _свободными_ программами
    >по своим религизозным соображениям.

    Всё верно, КЕДы как и другой жирнософт типа systemd, противоречат принципу KISS, который среди прочих является религией данного дистра, хоть я и не сторонник таких радикальных позиций, но существования такого занятного образца в зоопарке дистров одобряю, пусть будет больше дистрибутивов хороших и разных, и не только которые меняют обои на менее скучные, и к тому же хоть какой-то движ в стане радикальных GNUтых, что тоже приятно, это же новый век, разнообразие и мультикультурализм приветствуется, что вы, против разнообразия?!)

     
     
  • 3.42, iPony129412 (?), 14:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > КЕДы как и другой жирнософт типа systemd, противоречат принципу KISS

    Иксы там выкинули?

     
     
  • 4.45, Аноним (48), 14:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поддержка штатного сервера X.Org прекращена;

    В новости же написано

     

  • 1.24, Аноним (48), 12:44, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Предлагаю разработать новую Полнстью Свободную ОС. FullyFreeLibreNullOS:
    ОС, состоящая только из загрузчика, который выводит надпись:
    "THIS PC RUNNING ONLY* FREE/LIBRE SOFTWARE! CONGRATS!"

    Преимущества:
    - полная свобода от несвободных программ!
    - полная защита от вирусов и сетевых атак!
    - полнейшее обеспечение приватности и конфиндециальности!
    - высший уровень безопасности при работе с конфиденциальными документами! (нет документов  - нет утечек)
    - отсутствие проприетарного ПО на серверах проекта

    ____
    * - за исключением прошивок других компонентов ПК.

     
     
  • 2.28, _kp (ok), 13:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На экран вывести не удалось, драйвер не свободный.
    В ком порт вывести? Так нет его.
    Давайте выведем сообщение в своп.
    Ок. Осталось загрузиться, а там uefi..

    Короче. Пишем на бумажном стикере - "THIS PC RUNNING ONLY* FREE/LIBRE SOFTWARE! CONGRATS!", и клеим его на диспей.

     
     
  • 3.30, Аноним (48), 13:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > драйвер не свободный.

    А он вообще нужен? Будем писать буковки через прерывания BIOS:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/INT_10H

     

  • 1.29, Аноним (29), 13:04, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фанатики на марше. Лично мое мнение таково, что от их работы вреда нет, а польза... ну, _мягко говоря_, сомнительная для пользователя, и вот почему.

    > The Hyperbola Project is a community driven effort to provide a fully free (as in freedom) operating system that is stable, secure, simple, lightweight [...]

    Какие задачи конечного пользователя они решают – мне с манифеста непонятно. Но уж точно не представление комфортной среды для работы и отдыха.
    Их подход мне напоминает средневековых монахов, истово верующих, что самоограничения и истязания греховного тела возвысит их над прочими.

     
     
  • 2.40, Аноним (27), 13:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это называется эталонная власть. Бывают спортсмены высоких достижений, а бывают дистрибутивы до конца свободные от не свободного.

    Такие дистры имеют такое же отношение к прикладному применение как профессионал тяжеловес к работе грузчика.

     

  • 1.36, Аноним (36), 13:19, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в качестве графического стека по умолчанию задействован Xenocara, развиваемый проектом OpenBSD на основе X.Org 7.7. Поддержка штатного сервера X.Org прекращена;
    > Вместо OpenSSL теперь поставляется библиотека LibreSSL;
    > Прекращена поддержка Node.js;

    Гы, да это просто буллшыт-бинго! Дрова на видяхи, например, нвидия, там имеются хоть?

     
     
  • 2.47, Аноним (47), 14:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет конечно, и обновлять его тоже придется таская пакеты на USB2.0 флешках потому что прошивок для большинства сетевух оттуда тоже вырезали во имя Свободы.
     

  • 1.39, Аноним (32), 13:33, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В целом интересный подход, но выбор арчепакетника - такое себе, да пакеты много легче делать, чем православный deb, однако в функциональности самого менеджера, арчеменеджер уступает, подобный подход лучше бы на дебианоменеджере реализовали, или со всеми подходами и философией на nix-пакетнике.

    Но даже так выглядит довольно занятно, однако на мой взгляд малость переборщили с запретами, гораздо адекватнее выглядит antiX и Artix, последний хоть AUR поддерживает, но правда почти такой же ролинг как и арч, те с манжары почему-то ушли, может по религиозным соображениям раскол был или по техническим, однако же без поддержки AUR, какого бы качества пакеты там не поставлялись, голая арчерепа пусть и с добавками и фиксами от дебиана выглядит как-то очень голо и печально.

     
  • 1.41, user90 (?), 13:54, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid)
    > Для блокирования установки несвободных пакетов применяется чёрный список

    Кажется, кто-то там упоролся ;)
    Спасибо, я уж лучше на GuixSD посижу - пакетов в репо тоже не так много, но добавить свои не составляет проблем.

     
  • 1.44, Дон Ягон (ok), 14:26, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наглядный пример того, что бывает, когда что-то делают ради буквального соответствия каким-то принципам, а не ради решения прикладных задач.
    Тот факт, что они выступают против systemd - внезапно плюс, так как это хотя бы последовательно.
    С другой стороны, зачем оно, если есть devuan, в котром нет systemd, но при этом он будет работать на обычном железе?
    (Это при том, что из linux'ов мой выбор - arch, а debian я переношу с трудом)
     
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