Выпуск полностью свободного дистрибутива Hyperbola GNU/Linux-libre 0.3

2.21 , TormoZilla ( ? ), 12:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Полная свобода это когда голый на морозе.

2.23 , Аноним ( 27 ), 12:43, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Пакет vrms тебе в помощь. Он и дрова на интел считает несвободными. Но ты забываешь что это свобода в СПО не как бесплатное пиво, а как свобода слова. Собсна у тебя свобода взять свои пакеты и сказать своё слово. А ты пытаешь сказать что они не могут говорить что хотят, а должны тебе выдать бесплатное пиво. Не надо так.

3.26 , Аноним ( 48 ), 12:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > они не могут говорить что хотят А я не могу ставить нужный мне СВОБОДНЫЙ софт, который хочу. Зачем такая "свобода"?

4.31 , gogo ( ? ), 13:07, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ставь. Из исходников.

5.33 , Аноним ( 48 ), 13:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я генту ставлю или что вообще? Повторяю вопрос: оно вообще надо?

4.38 , Аноним ( 27 ), 13:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можешь. Собсна если ты не можешь это не потому что тебе не дали такой возможности, а потому что тебе нечего сказать. Надень обратно свои канадалы и на оффтопик за бесплатным пивом. А так учи матчасть https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51223 Столлман подробно пишет что к чему. Если что все началось с того что Столлману не дали исходники дров на новый принтер и он не смог реализовать функцию которой нет в проприетарных дровах, но которую можно было сделать в других открытых дровах от другого принтера.

2.37 , Аноним ( 32 ), 13:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Поясню про бестолковость. Они запрещают пользоваться даже

>разными _свободными_ программами

>по своим религизозным соображениям. Всё верно, КЕДы как и другой жирнософт типа systemd, противоречат принципу KISS, который среди прочих является религией данного дистра, хоть я и не сторонник таких радикальных позиций, но существования такого занятного образца в зоопарке дистров одобряю, пусть будет больше дистрибутивов хороших и разных, и не только которые меняют обои на менее скучные, и к тому же хоть какой-то движ в стане радикальных GNUтых, что тоже приятно, это же новый век, разнообразие и мультикультурализм приветствуется, что вы, против разнообразия?!)

3.42 , iPony129412 ( ? ), 14:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > КЕДы как и другой жирнософт типа systemd, противоречат принципу KISS Иксы там выкинули?

4.45 , Аноним ( 48 ), 14:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Поддержка штатного сервера X.Org прекращена; В новости же написано

