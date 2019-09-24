Выпуск полностью свободного дистрибутива Hyperbola GNU/Linux-libre 0.3

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|2.5, Аноним (5), 10:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что там у вас за микроконтроллер в микроволновке, который поддерживается в Hyperbola?
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|3.15, НяшМяш (ok), 12:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это две противоречащих свободы, или вы только что оскорбили СПО ?
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|1.7, Anonymoustus (ok), 10:58, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пробовал Гиперболу в прошлом, кажется, году. Понравилась, но тогда в ней были странные глюки с генерацией энтропии, где-то в старых темах на форуме я писал о них. В целом же идеология дистрибутива близка к тому, с чего когда-то всё начиналось в этом вашем пингвинарии. И это очень хорошо. Слабенький лучик света в сплошной тьме маразма.
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|2.16, Аноним (48), 12:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в сплошной тьме маразма
Отличный "лучик света", в котором я не сомгу запустить нужный мне свободный софт, потому что разработчикам дистра он не нравится.
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|3.17, Anonymoustus (ok), 12:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> в сплошной тьме маразма
> Отличный "лучик света", в котором я не сомгу запустить нужный мне свободный
> софт, потому что разработчикам дистра он не нравится.
Тёмные времена пришли, анон. В Майкрософте не тестируют софт. Из FSF выгнали Столлмана. То ли ещё будет…
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|4.18, Аноним (48), 12:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Майкрософте не тестируют софт.
А что, когда-то тестировали?
</петросянство>
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|6.22, Аноним (48), 12:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Впрочем, Microsoft не отказалась от тестов на людях.
Журналисты такие журналисты.
Справедливости ради, при "базарном" методе разработки применяется аналогичное тестирование на людях (см. Арч, Федору, Дебиан-тестинг), но в противовес этому есть LTS и прочие стабильные Дебианы, где всё отшлифовано.
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|7.25, Anonymoustus (ok), 12:44, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Впрочем, Microsoft не отказалась от тестов на людях.
> Журналисты такие журналисты.
Хобот стал жуткой помойкой, увы. :(
> Справедливости ради, при "базарном" методе разработки применяется аналогичное тестирование
> на людях (см. Арч, Федору, Дебиан-тестинг), но в противовес этому есть
> LTS и прочие стабильные Дебианы, где всё отшлифовано.
Раньше, насколько мне известно, мелкие всё тщательно тестировали, поскольку продукт (обобщаю) поставлялся не только на открытый рынок в розницу для простого народа, но и по государственным, частным и корпоративным заказам, в том числе делались кастомизированные сборки для клиента. Видео к статье по ссылку, собственно, повествует о том, как было и как стало.
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|8.32, Аноним (32), 13:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А оно и сейчас так, просто для всяких корпорастов и гос сектроров поставляются l... текст свёрнут, показать
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|1.12, Нанобот (ok), 12:00, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Для блокирования установки несвободных пакетов применяется чёрный список
смотрю я на этот чёрный список...busybox,bzip2,ca-certificates,chromium,clamav,curl,dmraid,e2fsprogs,emacs,exim,fail2ban,fakeroot,freeradius,freerdp,gcc,git,grep,gtk2,gtk3,gzip,logrotate,lvm2,make,man-pages,mc,mdadm,openssh,openssl,php,postgresql,powerdns,ppp,python2,qt4,qt5-base,ruby...и у меня закрадываются сомнения в адекватности разработчиков. как оно вообще загружается???
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|2.14, Аноним (48), 12:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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https://git.hyperbola.info:50100/software/blacklist.git/commit/?id=88b09c9b0916aec3692e96cbbaa86691fd597793
gnuradio... Иронично видеть паекты GNU в черном списке.
А вот если серьёзно, то причина на самом указана такая:
> +gnuradio:gnuradio:::[technical] Arch version does not download sources over https and does not use SHA-512 hash
Т.е. это выпил конкретного рачевского пакета... И замена на свой кустарный, видимо, не?
А вот, вроде как я понял, настоящий список пакетов, которые запрещено использовать на данном куске дистра находится тут: https://www.hyperbola.info/packages/core/any/your-freedom/
Пакет "ваша-наша-свобода" конфликтует с KDE, pypy, telegram, unetbootin... и здравым смыслом. Такая себе "их-свобода".
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|3.20, Нанобот (ok), 12:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Arch version does not download sources over https and does not use SHA-512 hash
какая-то придирка уровня "не по фен-шую". от этого ж пакет не становится менее свободным
>А вот, вроде как я понял, настоящий список пакетов, которые запрещено использовать на данном куске дистра находится тут: https://www.hyperbola.info/packages/core/any/your-freedom/
если так, то ещё не всё так плохо
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|4.35, Аноним (32), 13:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>какая-то придирка уровня "не по фен-шую". от этого ж пакет не становится менее свободным
вангую так они дрессируют, чтобы подход к секурности был чутка более ответственным, но да, это не про свободу, тут больше про выкидывание за безответственность, по их мнению
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|1.13, Аноним (48), 12:09, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Поясню про бестолковость. Они запрещают пользоваться даже разными _свободными_ программами по своим религизозным соображениям. Например, там выпилена половина KDE, VirtualBox и всякий другой софт (см. список "blacklist"). Нам не нравится KDE - значит ты не будешь использовать KDE, это наш приказ.
Нафиг такую "свободу" в их понимании. Есть более адекватные варианты. Например, достаточно и Debian'a. Столлмана он не устраивает из-за того, что он "свободный по требованию", а должен быть "свободным по дефолту с запретом на установку не одобренных партией программ под угрозой расстрела и тотальным выпилом неугодного софта с серверов", хотя там несвободые пакеты вынесены в отдельные "конюшни". Достаточно включить голову, накатить на Debian Linux-Libre и наслаждаться настоящей свободой, а не "ты не будешь использовать вот эту [свободную] программу потому что мы так сказали".
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|2.23, Аноним (27), 12:43, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пакет vrms тебе в помощь. Он и дрова на интел считает несвободными.
Но ты забываешь что это свобода в СПО не как бесплатное пиво, а как свобода слова. Собсна у тебя свобода взять свои пакеты и сказать своё слово. А ты пытаешь сказать что они не могут говорить что хотят, а должны тебе выдать бесплатное пиво. Не надо так.
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|3.26, Аноним (48), 12:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> они не могут говорить что хотят
А я не могу ставить нужный мне СВОБОДНЫЙ софт, который хочу. Зачем такая "свобода"?
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|5.33, Аноним (48), 13:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я генту ставлю или что вообще? Повторяю вопрос: оно вообще надо?
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|4.38, Аноним (27), 13:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь. Собсна если ты не можешь это не потому что тебе не дали такой возможности, а потому что тебе нечего сказать. Надень обратно свои канадалы и на оффтопик за бесплатным пивом.
А так учи матчасть https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51223 Столлман подробно пишет что к чему. Если что все началось с того что Столлману не дали исходники дров на новый принтер и он не смог реализовать функцию которой нет в проприетарных дровах, но которую можно было сделать в других открытых дровах от другого принтера.
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|2.37, Аноним (32), 13:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Поясню про бестолковость. Они запрещают пользоваться даже
>разными _свободными_ программами
>по своим религизозным соображениям.
Всё верно, КЕДы как и другой жирнософт типа systemd, противоречат принципу KISS, который среди прочих является религией данного дистра, хоть я и не сторонник таких радикальных позиций, но существования такого занятного образца в зоопарке дистров одобряю, пусть будет больше дистрибутивов хороших и разных, и не только которые меняют обои на менее скучные, и к тому же хоть какой-то движ в стане радикальных GNUтых, что тоже приятно, это же новый век, разнообразие и мультикультурализм приветствуется, что вы, против разнообразия?!)
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|3.42, iPony129412 (?), 14:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> КЕДы как и другой жирнософт типа systemd, противоречат принципу KISS
Иксы там выкинули?
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|4.45, Аноним (48), 14:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поддержка штатного сервера X.Org прекращена;
В новости же написано
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|1.24, Аноним (48), 12:44, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Предлагаю разработать новую Полнстью Свободную ОС. FullyFreeLibreNullOS:
ОС, состоящая только из загрузчика, который выводит надпись:
"THIS PC RUNNING ONLY* FREE/LIBRE SOFTWARE! CONGRATS!"
Преимущества:
- полная свобода от несвободных программ!
- полная защита от вирусов и сетевых атак!
- полнейшее обеспечение приватности и конфиндециальности!
- высший уровень безопасности при работе с конфиденциальными документами! (нет документов - нет утечек)
- отсутствие проприетарного ПО на серверах проекта
____
* - за исключением прошивок других компонентов ПК.
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|2.28, _kp (ok), 13:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На экран вывести не удалось, драйвер не свободный.
В ком порт вывести? Так нет его.
Давайте выведем сообщение в своп.
Ок. Осталось загрузиться, а там uefi..
Короче. Пишем на бумажном стикере - "THIS PC RUNNING ONLY* FREE/LIBRE SOFTWARE! CONGRATS!", и клеим его на диспей.
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|1.29, Аноним (29), 13:04, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Фанатики на марше. Лично мое мнение таково, что от их работы вреда нет, а польза... ну, _мягко говоря_, сомнительная для пользователя, и вот почему.
> The Hyperbola Project is a community driven effort to provide a fully free (as in freedom) operating system that is stable, secure, simple, lightweight [...]
Какие задачи конечного пользователя они решают – мне с манифеста непонятно. Но уж точно не представление комфортной среды для работы и отдыха.
Их подход мне напоминает средневековых монахов, истово верующих, что самоограничения и истязания греховного тела возвысит их над прочими.
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|2.40, Аноним (27), 13:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это называется эталонная власть. Бывают спортсмены высоких достижений, а бывают дистрибутивы до конца свободные от не свободного.
Такие дистры имеют такое же отношение к прикладному применение как профессионал тяжеловес к работе грузчика.
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|1.36, Аноним (36), 13:19, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> в качестве графического стека по умолчанию задействован Xenocara, развиваемый проектом OpenBSD на основе X.Org 7.7. Поддержка штатного сервера X.Org прекращена;
> Вместо OpenSSL теперь поставляется библиотека LibreSSL;
> Прекращена поддержка Node.js;
Гы, да это просто буллшыт-бинго! Дрова на видяхи, например, нвидия, там имеются хоть?
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|2.47, Аноним (47), 14:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет конечно, и обновлять его тоже придется таская пакеты на USB2.0 флешках потому что прошивок для большинства сетевух оттуда тоже вырезали во имя Свободы.
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|1.39, Аноним (32), 13:33, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В целом интересный подход, но выбор арчепакетника - такое себе, да пакеты много легче делать, чем православный deb, однако в функциональности самого менеджера, арчеменеджер уступает, подобный подход лучше бы на дебианоменеджере реализовали, или со всеми подходами и философией на nix-пакетнике.
Но даже так выглядит довольно занятно, однако на мой взгляд малость переборщили с запретами, гораздо адекватнее выглядит antiX и Artix, последний хоть AUR поддерживает, но правда почти такой же ролинг как и арч, те с манжары почему-то ушли, может по религиозным соображениям раскол был или по техническим, однако же без поддержки AUR, какого бы качества пакеты там не поставлялись, голая арчерепа пусть и с добавками и фиксами от дебиана выглядит как-то очень голо и печально.
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|1.41, user90 (?), 13:54, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid)
> Для блокирования установки несвободных пакетов применяется чёрный список
Кажется, кто-то там упоролся ;)
Спасибо, я уж лучше на GuixSD посижу - пакетов в репо тоже не так много, но добавить свои не составляет проблем.
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|1.44, Дон Ягон (ok), 14:26, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наглядный пример того, что бывает, когда что-то делают ради буквального соответствия каким-то принципам, а не ради решения прикладных задач.
Тот факт, что они выступают против systemd - внезапно плюс, так как это хотя бы последовательно.
С другой стороны, зачем оно, если есть devuan, в котром нет systemd, но при этом он будет работать на обычном железе?
(Это при том, что из linux'ов мой выбор - arch, а debian я переношу с трудом)
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