Мультимедийная библиотека SDL переходит на новую схему нумерации выпусков

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Разработчики библиотеки SDL сообщили об изменении схемы нумерации выпусков. Общий формат "x.y" оставлен без изменения, но отныне нечётные числа "y" будут присваивать находящимся в разработке экспериментальным версиям, а чётные стабильным релизам. Ранее для экспериментальных выпусков использовался тот же номер, что и для стабильных, но с префиксом "devel". На базе среза из репозитория проекта уже началось формирование снапшотов экспериментальной ветки 2.0.11, после стабилизации которой будет опубликован релиз SDL 2.0.12.
Напомним, что библиотека SDL (Simple Direct Layer) нацелена на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. SDL предоставляет такие средства как аппаратно ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги.