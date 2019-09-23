The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Мультимедийная библиотека SDL переходит на новую схему нумерации выпусков

23.09.2019 09:14

Разработчики библиотеки SDL сообщили об изменении схемы нумерации выпусков. Общий формат "x.y" оставлен без изменения, но отныне нечётные числа "y" будут присваивать находящимся в разработке экспериментальным версиям, а чётные стабильным релизам. Ранее для экспериментальных выпусков использовался тот же номер, что и для стабильных, но с префиксом "devel". На базе среза из репозитория проекта уже началось формирование снапшотов экспериментальной ветки 2.0.11, после стабилизации которой будет опубликован релиз SDL 2.0.12.

Напомним, что библиотека SDL (Simple Direct Layer) нацелена на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. SDL предоставляет такие средства как аппаратно ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.10
  3. OpenNews: Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений
  4. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.9
  5. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.7
  6. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.6 с поддержкой API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sdl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ilyafedin (ok), 09:17, 23/09/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Что только не сделают, лишь бы semver не использовать...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:40, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надоели скучные эти мажорные, минорные и патч-версии, которые, там, их меняешь-меняешь — одно и то же, постоянно. Не интересно. Вот. Ну и как бы версия быстро увеличивается. Если в semver там приходится иногда за лет пять ждать, чтобы мажорная увеличилась, а тут все за один месяц, раз! — быстро и всё.
     
     
  • 3.4, ilyafedin (ok), 09:54, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надоели скучные эти мажорные, минорные и патч-версии, которые, там, их меняешь-меняешь
    > — одно и то же, постоянно. Не интересно. Вот. Ну и
    > как бы версия быстро увеличивается. Если в semver там приходится иногда
    > за лет пять ждать, чтобы мажорная увеличилась, а тут все за
    > один месяц, раз! — быстро и всё.

    О, тогда можно вообще роллинг сделать.
    20192319-1
    20192319-2
    ...
    20240101-1

    Впереди планеты всей!

     
  • 2.6, Michael Shigorin (ok), 10:55, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы оба новость не читали, что ли?  Здесь кто-нить вообще помнит Linux 2.1.x с нечётным игреком?..
     

  • 1.2, Иван (??), 09:29, 23/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Все жду, когда же они наконец начнут использовать Git & GitHub :|
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:16, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будет теперь 2.0.11.2345-git, и дальше что?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру