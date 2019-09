Мультимедийная библиотека SDL переходит на новую схему нумерации выпусков

1.1 , ilyafedin ( ok ), 09:17, 23/09/2019 [ответить] –2 + / – Что только не сделают, лишь бы semver не использовать...

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:40, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Надоели скучные эти мажорные, минорные и патч-версии, которые, там, их меняешь-меняешь — одно и то же, постоянно. Не интересно. Вот. Ну и как бы версия быстро увеличивается. Если в semver там приходится иногда за лет пять ждать, чтобы мажорная увеличилась, а тут все за один месяц, раз! — быстро и всё.

3.4 , ilyafedin ( ok ), 09:54, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Надоели скучные эти мажорные, минорные и патч-версии, которые, там, их меняешь-меняешь

> — одно и то же, постоянно. Не интересно. Вот. Ну и

> как бы версия быстро увеличивается. Если в semver там приходится иногда

> за лет пять ждать, чтобы мажорная увеличилась, а тут все за

> один месяц, раз! — быстро и всё. О, тогда можно вообще роллинг сделать.

20192319-1

20192319-2

...

20240101-1 Впереди планеты всей!

2.6 , Michael Shigorin ( ok ), 10:55, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы оба новость не читали, что ли? Здесь кто-нить вообще помнит Linux 2.1.x с нечётным игреком?..



1.2 , Иван ( ?? ), 09:29, 23/09/2019 [ответить] + / – Все жду, когда же они наконец начнут использовать Git & GitHub :|

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:16, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Будет теперь 2.0.11.2345-git, и дальше что?