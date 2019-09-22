Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.7

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|1.1, Аноним (1), 09:28, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Оно ещё живо? Какой смысл тыкать продукт, который практически умер? Лучше бы перестали заниматься ерундой и перешли пилить либру.
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|3.9, Аноним (9), 11:15, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Главное, пятно на заставке удалили. Киллерфича, не иначе.
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|2.8, Сказочный минет (?), 10:56, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какой смысл тыкать продукт, который практически умер?
Стабильность. Либру часто ломают.
У меня Либра каршилась на девятом Дебиане.
Проблема была решена установкой OpenOffice
Работает, не падает, мои нехитрые потребности выполняет. Что еще надо?
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|4.13, Сказочный минет (?), 12:06, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> Что еще надо?
> надо двигаться вперед.
Это стадный инстинкт.
Стадо лемингов побежало топиться и я побегу.
А у меня другой подход: работает, устраивает - не трожь.
Когда Либра падала на стабильном дебиане - это ни в какие ворота. Может потом пофиксили сегфолты. Не знаю. Я к тому времени убежал на OpenOffice.
Становиться бесплатным бета-тестером Либры у меня нет никакого желания.
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|1.4, Аноним (4), 09:41, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлена поддержка AdoptOpenJDK на уровне реализации Java от Oracle;
Если они сделали как в LO, то на половине систем как не работало, так и не работает.
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|1.5, Аноним (5), 10:15, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Убрано белое пятно на экране с заставкой (другой фон картинки с надписью OpenOffice).
Изменения, которые мы заслужили.
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|1.6, forum reader (?), 10:19, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Устранён крах Writer при связывании рамок на платформе OS/2; "
Платформа OS/2 жива? Дайте две!
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|1.7, Аноним (7), 10:20, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Убрано белое пятно на экране с заставкой (другой фон картинки с надписью OpenOffice).
Ржу же могу. Вот это исправление, всем исправлениям исправление. У инкубатора апач наверное все такие продукты, от которых нужно бежать поскорее.
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