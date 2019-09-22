The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.7

22.09.2019 09:17

После 10 месяцев разработки и пять с половиной лет с момента прошлого значительного выпуска сформирован корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.7, в котором предложено 4 исправления. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Изменения в новом выпуске:

  • Добавлена поддержка AdoptOpenJDK на уровне реализации Java от Oracle;
  • Устранён крах в коде обработки шрифтов на базе Freetype;
  • Устранён крах Writer при связывании рамок на платформе OS/2;
  • Убрано белое пятно на экране с заставкой (другой фон картинки с надписью OpenOffice).

В списке внесённых исправлений отсутствуют сведения об устранении уязвимости (CVE-2018-16858), позволяющей выполнить код существующих в системе локальных Python-скриптов при открытии специально оформленного документа в формате ОDT. Судя по всему, данная проблема остаётся неисправленной или устранена без лишней огласки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.3
  3. OpenNews: Разработчики Apache OpenOffice начали обсуждение возможного закрытия проекта
  4. OpenNews: Увидел свет офисный пакет Apache OpenOffice 4.1.0
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.6
  6. OpenNews: Уязвимость в Libreoffice и Openoffice, позволяющая выполнить код при открытии документа
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openoffice, office
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:28, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Оно ещё живо? Какой смысл тыкать продукт, который практически умер? Лучше бы перестали заниматься ерундой и перешли пилить либру.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:33, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержу этого анонима. Ченджлог оставляет желать лучшего.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:15, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главное, пятно на заставке удалили. Киллерфича, не иначе.
     
  • 2.8, Сказочный минет (?), 10:56, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой смысл тыкать продукт, который практически умер?

    Стабильность. Либру часто ломают.
    У меня Либра каршилась на девятом Дебиане.
    Проблема была решена установкой OpenOffice
    Работает, не падает, мои нехитрые потребности выполняет. Что еще надо?

     
     
  • 3.11, eganru (?), 11:42, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [i]Что еще надо? [/i] - надо двигаться вперед.
     
     
  • 4.13, Сказочный минет (?), 12:06, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> Что еще надо?  
    > надо двигаться вперед.

    Это стадный инстинкт.
    Стадо лемингов побежало топиться и я побегу.

    А у меня другой подход: работает, устраивает - не трожь.

    Когда Либра падала на стабильном дебиане - это ни в какие ворота. Может потом пофиксили сегфолты. Не знаю. Я к тому времени убежал на OpenOffice.
    Становиться бесплатным бета-тестером Либры у меня нет никакого желания.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:34, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кстати, интересная запись про "импортозамещение" офисных пакетов:
    https://habr.com/ru/post/466151/
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:41, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка AdoptOpenJDK на уровне реализации Java от Oracle;

    Если они сделали как в LO, то на половине систем как не работало, так и не работает.

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:15, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Убрано белое пятно на экране с заставкой (другой фон картинки с надписью OpenOffice).

    Изменения, которые мы заслужили.

     
     
  • 2.10, AVX (ok), 11:39, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мы, а Вы :-)
     

  • 1.6, forum reader (?), 10:19, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Устранён крах Writer при связывании рамок на платформе OS/2; "

    Платформа OS/2 жива?  Дайте две!

     
  • 1.7, Аноним (7), 10:20, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Убрано белое пятно на экране с заставкой (другой фон картинки с надписью OpenOffice).

    Ржу же могу. Вот это исправление, всем исправлениям исправление. У инкубатора апач наверное все такие продукты, от которых нужно бежать поскорее.

     
  • 1.14, Аноним (14), 12:19, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Apache OpenOffice - лучший свободный и бесплатный офис!
     
  • 1.15, vantoo (ok), 12:22, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прекратите насиловать труп!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру