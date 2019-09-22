Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.7

После 10 месяцев разработки и пять с половиной лет с момента прошлого значительного выпуска сформирован корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.7, в котором предложено 4 исправления. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Изменения в новом выпуске:

Добавлена поддержка AdoptOpenJDK на уровне реализации Java от Oracle;

Устранён крах в коде обработки шрифтов на базе Freetype;

Устранён крах Writer при связывании рамок на платформе OS/2;

Убрано белое пятно на экране с заставкой (другой фон картинки с надписью OpenOffice).

В списке внесённых исправлений отсутствуют сведения об устранении уязвимости (CVE-2018-16858), позволяющей выполнить код существующих в системе локальных Python-скриптов при открытии специально оформленного документа в формате ОDT. Судя по всему, данная проблема остаётся неисправленной или устранена без лишней огласки.



