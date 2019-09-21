Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами

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|2.93, Аноним (-), 01:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ничего не понял. Зачем все это? Кидаю файлы и папки из домашней директории на флешку, а потом кидаю обратно или на другой комп. Что этот чувак замутил?
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|3.98, pda (?), 01:16, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты работаешь в конторе, где вместо венды внедрили linux. Твой комп ломается. Тебя сажают за соседний, ты вводишь свой логин/пароль и немедленно получаешь свой рабочий стол, с твоими нескучными обоями, с твоими ключами ssh, с твоим-что-угодно. Тут тебя отправляют в командировку. Ты вводинь на выданном ноуте свой логин/пароль и... Ну ты понял.
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|5.119, Аноним (119), 03:07, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Напомните когда переносимые профили появились в офтопике?
Помню вроде еще в NT что-то такое зародилось?
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|6.130, хотел спросить (?), 03:33, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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наверное с первым контроллером домена
вы не представляете как нервничают админы контор, где нет закрепленного компа, а очередная бухгалтерша скопировала пару десятков гигов видео на рабочий стол
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|2.101, vlpoliakov (?), 01:43, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сделали бы уже свой дистрибутив linuksd-potterd и отстали бы от unixway, а все бы системдхейтеры бы плакали от зависти на своих отсталых дистрах.
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|2.74, gogo (?), 00:16, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно.
Дыры будут у миллионов.
А фича нужна полутора человекам и ХЗ зачем.
Запускать свои данные на чужом компе? Увольте.
А если заверять профиль подписью, то почему не использовать просто ldap?
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|3.80, авры (?), 00:41, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линукс тоже нужен полутора человекам.
А фича полезная, вопрос в реализации. Куча фич системд не используется в популярных дистрах. Поттеринг изобретает что-то для себя одного, видимо.
Тут он что-то бодро начал, но до практического применения сабжа (сетевые профили в домене) он так и не дошел. Так гикам на флешках свои порномультики носить (хотя, зачем, ведь единственный комп в природе, который может запустить этот профиль его же гика домашний комп)
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|3.115, Аноним (115), 02:50, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фича как раз таки очень неплохая. Но, зная Поттеринга, можно быть уверенным, что он перекорёжит всё, что связано с домашними каталогами пользователя, так чтобы профиль можно было подмонтировать только из его поделия и никак иначе.
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|1.10, Аноним (10), 22:32, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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lastGoodAuthenticationUSec, enforcePasswordPolicy, hashedPassword - как я смотрю то что мс содержит в домене тут решено напихать каждому. Очень интересно как они это будут увязывать с глобальной системой авторизации.
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|2.11, Аноним (3), 22:33, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати RedHat там параллельно мутит Clevis/Tang там тоже json LUKS2
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|2.16, anonymous (??), 22:48, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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;)
Не лучше вопрос задать так, а как ограничить не желательного юзера ?
Ну типа создали юзера а потом его решили не пускать(удалить).
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|3.82, авры (?), 00:42, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо, профили будут подписываться, а сертификаты юзверей отзываться. Ну или белый список сертификатов держать.
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|4.92, Аноним (10), 00:55, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой альтернативный взгляд у Лёньки на всё вокруг. В мске-то большинство этих данных лежит в домене. И пользователь до него не доберется так просто. А вот это в пользовательском профиле зачем?
"memberOf" : [
"wheel"
],
Или теперь каждый может получить группу рутовую, нужно только захотеть? Ах да, у нас же всё только на чтение подцеплено и поломать ничего нельзя. Получается однозадачная система для одного суперпользователя. Где-то я такое уже видал.
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|1.13, Аноним (13), 22:44, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Страшно подумать сколько потенциальных уязвимостей для получения local root может таить подобная штука.
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|3.131, имя_ (?), 03:39, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну да, а еще будут системд не будет единственным поддерживаемым инитом в популярных дистрах. И, вообще, он будет только инитом, чтобы система грузилась на 2 секунды быстрее. Не нравится системд? Не беда, ты всегда сможешь переключиться на другой инит, ведь софт не будет прибит гвоздями.
Ой, подождите, сейчас ведь уже 2019...
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|3.26, Аноним (26), 23:08, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну там уже 100 лет назад была возможность хранить домашнюю папку в AD. Логинясь своим паролем на любой машине, домашняя папка скачивается с сервера и ты можешь работать на этой машине как на своей.
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|4.56, anonymous (??), 23:43, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Логинясь своим паролем на любой машине,
На любой машине, членом этого АД. Это совсем другое.
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|4.57, anonymous (??), 23:46, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Еще задолго до АД, даже до самой винды, в юнихе можно было грузить систему с сервера и монтировать по nfs его домашнюю диру находящуяся на сервере и что ?
Не сабж совсем про другое.
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|2.62, Аноним (62), 23:51, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> винда наступает
Или солярка. В ней-же нельзя в /home директории создавать. Только монтировать с сети или лупбэка.
Но в солярке как-то все попроще. Одна строка в конфиге автомонтировщика, причем можно сразу для всех, и никаких json-ов.
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|2.72, user (??), 00:08, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому свои файлы нужно держать в таком месте, которое система не использует.
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|1.19, anonymous (??), 22:56, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Назначение и обработка UID/GID производится динамически в каждой локальной системе, к которой подключается домашний каталог.
;))))
Пристыковался пользователь1 ему дали UID последний свободный к примеру 1001, он на общей шаре создал файл и отвалил UID освободился.
Пристыковался пользователь2 ему дали первый свободный UID ... 1001
;)
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|2.30, бублички (?), 23:12, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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совершенно очевидно что внедрить простую проверку свободен ли UID только у тебя мозга не хватит, исходя из твоего же комментария
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|3.34, Аноним (25), 23:14, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Дурик, где ты проверять собрался, по всем смонтированным шарам, сканированием всех файлов?
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|4.38, anonymous (??), 23:18, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Он просто не в теме. Вопрос не в том свободен УИД или нет. А юзер1 отмонтировал флешку и отвалил
и пришел юзер2...
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|4.40, бублички (?), 23:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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по-твоему это единственное возможное решение? снова таблетки забыл принять?
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|6.50, бублички (?), 23:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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перечитай весь шлак что ты по этой теме накорябал. у кого проблемы? к доктору бегом
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|7.105, Аноним (105), 02:11, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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дурик таблетки шлак лечись шизоид как в лужу перд...
дартаньян вертел ковбой унизил соса...ть
у меня два высших диплома и курсы EPASJFG по профилю ай-ти
лень писать идиотам - лучше с зеркалом пообщаюсь
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|2.31, Аноним (25), 23:13, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> отсутствие необходимости синхронизации идентификаторов (UID/GID) между системами
а если два пользователя подключились с одинаковыми uid в их homed имидже тоже непонятно что будет.
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|2.29, Аноним (25), 23:10, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Для корпораций, в будущем твой домашний каталог будет на их серверах в облаке, а локальный компьютер будет тивоизирован и у тебя не будет к нему root доступа.
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|2.32, iLex (ok), 23:13, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Потому что это только в убогой винде все настройки лежат кучкой, в папке c:\windows\system32\config и ещё шести файлах профиля, которые суммарно составляют "реестр Windows". В гениальной же Linux настройки равномерно размазаны тонким слоем по всей системе. И если пользователь захочет просто скопировать окружение на другой комп, он затрахается собирать конфиги по всему диску, ибо где только они не разбросаны... Разве что в своп-разделе нет, и то ещё не уверен - не удивлюсь, если есть и такие компоненты системы, которые их даже там хранят.
Вот для того, чтоб прошерстить весь диск и собрать всё это барахло в единую кучку, и предназначена данная штука.
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|3.68, gogo (?), 00:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой бред.
Лично я переезжаю на новую версию ОСи просто создав юзера с таким же именем и копируя домашнюю папку. Нигде никакие настройки и конфиги у меня больше НЕ лежат. Юзерам вообще противопоказано писАть/пИсать в другие папки.
И все у меня работает.
А вот на винде я разве что могу нужные файлы сложить в отдельную папку, а на новой системе начинать пляски с инсталляциями.
Про "c:\windows\system32\config и ещё шести файлах профиля" - это очень веселая шутка. Хотел бы я посмотреть, как выглядит практически перенос юзера по такой методе.
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|4.77, iLex (ok), 00:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Настройки cron у вас тоже в хомке лежат? А настройки VPN для обхода блокировок? А может, у вас и apparmor все настройки в профиле хранит? Или системы вёрстки типа LaTeX и asciidoc вдруг перестали распихивать настройки где попало, а начали цивилизованно складывать всё только в хомку?
А может, и настройки шрифтов (особенно для консоли) теперь все только в хомке?
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|5.89, авры (?), 00:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Параметры сборки ведра и прог не забудьте. Он же переехал на другой дистр или версию, а значит поведение системы уже изменилось.
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|2.37, XapoH (?), 23:15, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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что бы когда будет нужно (уже не в столь далёком будущем), отправить "товарищу майору" (или сэру мэйджору?) всё, что можно найти в "домике". Естественно, предварительно открыв канал через уже придуманный systemd. А кто не согласится - отключим газ. Ну или комп. Или хотя бы домик - что бы доказуху не потёрли.
Чует моё сердце, что этот sd довром не кончится - нас ждут весёлые времена и масса открытий. И, возможно, в самое ближайшее время.
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|1.22, Igor (??), 23:06, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надеюсь это будет опционально, кому надо тот устанавливает и использует.
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|2.39, XapoH (?), 23:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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угу. Примерно как и со всем systemd - "мы можем вам покрасить машину в любой цвет, при условии, что он будет чёрным" (с) Генри Форд.
ЗЫ. Надежды юношей питают. Если линукс нельзя сделать платным, то ничто не мешает его сделать подконтрольным и порзрачным (для тех, кому надо)
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|2.102, KonstantinB (ok), 01:47, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В systemd многое в теории опционально, но по факту нет - как тот же dbus, к которому все прибивают молотком.
В данном случае не вижу, что мешает ему быть опциональным. Но я в Леню верю, что-нибудь придумает :-)
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|1.23, kiwinix (?), 23:06, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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С одной стороны по идее должна быть паника что sysdemd лезит в домашние каталоги. Но с другой стороны, блин ну годно же
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|2.36, аноним3 (?), 23:15, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ты хочешь чтоб в твой линух с флешкой залезть можно было? это ж никаких chroot и прочих заморочек. воткнул флешку, прошерстил каталоги копирнул и свалил. да нужен доступ к компу. но в фирмах случается отлучаются. и системд будет приветствовать каждого в твоей системе)) это ж порнография прямо)))
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|3.47, kiwinix (?), 23:25, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так пароль же ещё нужно знать.. или домашняя папка просто так шифруется?
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|4.120, аноним3 (?), 03:08, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тебе радостно объяснил шеф системд, что он примет тебя с распростертыми объятиями, а ты про пароль.потом другой придет за тобой вставит флешку и вуаля все следы прибывания в системе потеряны. ну просто супер удача для локального хака хоста. фишка в том , что пока есть реальный пользователь в системе есть возможность проверить и остановить определенный уровень вторжения, а этим гостевым как? в системд полно дыр недокументированных и еще больше их в других программах на системе, а сколько их открывается при совместной работе этих программ)) короче эта флешка просто открытая дверь в систему.
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|3.69, gogo (?), 00:04, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зря минусуете. Товарищ правильно говорит.
Даже если это доступ с "гостевыми" правами, в системе можно очень много интересных дел натворить. Например, замутить привышение превилегий.
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|4.91, авры (?), 00:53, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это должно настраиваться. (кому можно заходить, а кому нет) Другой вопрос, что это очередной гемор, если не нужно пользователю.
Настраивать локальный центр сертификации и подписывать профили? Ну можно все для людей сделать в 2 клика, но это не линукс вей.
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|3.79, Annoynymous (ok), 00:36, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> воткнул флешку, прошерстил каталоги копирнул и свалил.
Ну скопирнул ты /etc, который в любой федоре будет одинаковый, поскольку в ro, дальше что?
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|4.118, аноним3 (?), 03:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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никогда локальный руткит не видел?)) я бы оч сомневался в безопасности такой вот доступной системы.)) все что имеет локальный доступ жутко опасно. а тут такая удача подфортила. вы батенька слишком доверчивый.
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|1.24, бублички (?), 23:06, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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шифрование раздела - хорошо. всё остальное лишь нагромождение всевозможных костылей для тех кто не осилил LDAP
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|2.28, anonymous (??), 23:09, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Шифрование раздела и так можешь сделать.
А эта штука работать не будет никогда, так как главное в passwd это не пароль и не домашняя дира а перечисление uid чтобы кто то другой его не занял.
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|3.35, бублички (?), 23:15, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тут шифрование не раздела /home целиком, а персонально для каждого пользователя (/home/usera отдельно от /home/userb). про уникальность UID надо быть идиотом вроде тебя чтоб не внедрить проверку
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|4.42, anonymous (??), 23:20, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Хватит уже тормозить :( Как ты проверку сделаешь то ? Что с чем проверять то будешь ?
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|5.46, бублички (?), 23:25, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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снова раскудахтался не прочитав и 3 строчки статьи? там же всё подробно описано. лечись и учись читать
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|6.49, anonymous (??), 23:27, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да мало что там написано. У тебя что своей головы нет на плечах ? Подумай немного и поймешь, по крайне мере я все еще надеюсь что ты поймешь.
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|7.51, бублички (?), 23:32, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да я уже давно всё понял. ты не волнуйся только, сейчас санитар тебе таблетки выдаст и градусник поставит
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|10.81, Аноним (10), 00:41, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
А тааарищ майор ставивший ОС на этот ПК поимел и котиков и порнуху и пароли от о... текст свёрнут, показать
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|4.48, Аноним (25), 23:26, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> надо быть идиотом вроде тебя
Интересно было бы посмотреть на твоих родителей.
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|5.54, бублички (?), 23:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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таким как ты и кошке под хвост заглянуть интересно, вот только статья, комментарии и весь веб-сайт не об этом. заблудился?
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|2.33, Аноним (33), 23:13, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Шифрование и сейчас есть, причем не обязательно только домашнего каталога.
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|2.103, KonstantinB (ok), 01:48, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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LDAP, надо заметить, дико оверинжиниренная штука. Я, конечно, разобрался, когда понадобилось, но немножечко о...балдел.
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|3.111, бублички (?), 02:35, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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LDAP вещь бесппорно удобная. продумана в плане масштабируемости (репликация). никто не мешает прочесть доступную в огромном количестве документацию что написана за почти уже 3 десятилетия. никто не крутит руки когда вдруг возникает необходимость создавать свои схемы со своими атрибутами/значениями и пользоваться ими в своём или чужом ПО, создав мудрёный фильтр с атрибутами. хотите - группу серверов (скажем одного домена) к отдельной ветке привяжите (ограничив доступ с помощью ACL) и будет у этих пользоветелей SSO, хотите - хоть каждый сервер и тогда каждый vasya и fedya будет с разным паролем, но если нужно то с одной и той-де индивидуальной домашней директорией монтируемой по NFS (autofs-ldap). хотите - пускайте пользователя vasya лишь на 2 сервера из 5. возможности ограничиваются лишь фантазией
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|1.44, Аноним (33), 23:23, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Поттеринг опять пытается указывать как нам жить, продвигая очередную свою поделку через системд, вместо того чтобы представлять ее как отдельный софт и озаботится поддержкой других инит-систем\ОС.
Как там было? Embrace, Extend, and Extinguish?
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|2.53, Аноним (53), 23:37, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Указывает и все будут ему следовать. Для меня линукс умер. В ближайшем будущем перейду либо на винду обратно, либо на мак. Когда 10 лет назад я переходил на линукс, то думал что развитие пойдет в правильном направлении. А сейчас это кусок уавна.
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|3.76, Аноним (76), 00:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кто это все? У меня, например, системдой и не пахнет. А хомячье пусть психует и валит на винду )
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|3.84, user90 (?), 00:44, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какой глупый анонимус пошел. Поделки лени и красношапки - это мейнстрим, а есть не_мейнстрим.
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|3.124, Аноним (119), 03:13, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да чего ноете взяли ядро собрали и живите себе ... ну можно там немного гну-ного накомпилить что б не скучно было ...
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|2.71, gogo (?), 00:07, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плюсую.
Нахрена мне куча его говноидей в комплекте к иниту? Если мне нужен просто инит.
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|2.90, бублички (?), 00:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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лет 10 назад не ты ли здесь ныл по поводу udev? всё ещё пользуешься статической /dev и mknod чтоб подмонтировать / при загрузке 1000 серверов?
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|1.87, Дон Ягон (ok), 00:50, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Параметры учётных данных пользователя привязаны к домашнему каталогу, а не к системным настройкам - вместо /etc/passwd и /etc/shadow используется профиль в формате JSON, хранимый в каталоге ~/.identity.
Вспомнил про tcb (https://www.openwall.com/tcb/).
Лучше бы его внедряли повсеместно (для тех, кто не ходил по ссылке, tcb не аналог homed, даже не рядом. к счастью), а не очередной systemd-unneededd пилили. Впрочем, о чём это я, чтобы поттеринг сделал что-то полезное, а не переполненый оверинжинирингом велосипед? Да от него тогда все фанбои отвернутся и шапка платить перестанет.
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|2.125, Аноним (119), 03:14, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да я вот тоже не пойму чего мужику не ймется хочет написать систему пусть пишет но зачем ее пихать в ситему когда можно ее сделать сервисом отдельным а остальное дергать через апи
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|1.88, user90 (?), 00:50, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чего всполошились-то? Почти с самого начала было понятно, что с systemd не все ладно. Но все такие: "но раз кругом его используют, то что ж тут делать.." Только нельзя немножко забеременеть, теперь вот жрите)) Или меняйте свои дистрибутивы.
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|1.95, Аноним (95), 01:05, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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такое ощущение что Лёня единственный кто пишет линукс, а остальные так, на подхвате
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|1.99, Аноним (99), 01:22, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И тут сразу возникает вопрос...
Ну, допустим, из /usr/local можно кое-что перенести в /home/user/.local и будет работать. Но не всё, как показывает практика. И в /etc почти в каждом файле изменения по сравнению с умолчаниями необходимы для конкретных нужд.
Есть ли способ СЕЙЧАС заставить систему подхватывать в первую очередь изменённую конфигурацию из /home/user/.local/etc, например, а потом уж из системных каталогов, в случае отсутствия соответствующих конфигов в домашнем каталоге? Environment изменить? Как это сделать можно в настоящее время?
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|2.104, бублички (?), 01:50, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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множество программ в течение уже многих десятилетий ищут конфигурационный файл в ~/ и только не найдя таковой лезут за ним в /etc. поздравляю, для тебя комментарии к каждой новости здесь полны массы удивитильных открытый. чтоб не было дополнительной вони, приведу некоторые примеры:
- bash (~/.bashrc)
- gnupg (директория ~/.gnupg)
- клиент mysql (~/.my.cnf)
- mutt (~/.muttrc)
- nano (~/.nanorc)
- iftop (~/.iftoprc)
- ssh (директория ~/.ssh)
есть так-же /etc/skel что позволяет посредством pam навязать все эти локальные конфигурашки (например pam_mkhomedir для новых пользователей)
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|3.108, Аноним (108), 02:20, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так как множество программ, но не все почему-то, в течение уже многих десятилетий ищут конфигурационный файл в ~/ и только не найдя таковой лезут за ним в /etc, ты мне сейчас показал только дырку от бублика. Покажи мне тогда еще домашние аналоги /etc/conf.d/* /etc/default/* /etc/security/* /etc/sysctl.d/* /etc/fstab хотя бы... Цель: не вносить, вообще, никаких изменений в системные каталоги, понимаешь... А пока надо...
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|4.113, бублички (?), 02:42, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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/etc/fstab и /etc/sysctl.d/ - это чтоб любой савка и гришка могли запросто сделать "ду-ду" всему серверу которым пользуется ещё 1000 человек? могли поменять опции монтирвоания / и работы все системы (ну там сетевой стек индивидуально для себя поднастроить)? тебе правда этого хочется? а /etc/default/ - чтоб они моги решить запускать тот или иной сервис при старте сервера, даже если сервисом пользуется ещё 1000 пользователей? ты не в своём уме или у тебя shared hosting?
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|1.109, vitalif (ok), 02:24, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая-то абсолютно бессмысленная хрень. Молим провидение, чтобы он это обязательным не сделал и потом на это Гном с КДЕ не завязали. )))
> "memberOf" : [ "wheel" ],
autorun.inf, ты пришёл! Это вот это вот само будет подключаться в систему при подключении флешки?
Не, блин, а серьёзно. Я надеюсь logind не будет на это дерьмо завязан?
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|1.110, vitalif (ok), 02:27, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я на самом деле не понимаю 2 вещи: а) как он ещё не встроил в системд изоляцию приложений наподобие андроида б) как он ещё РЕЕСТР не изобрёл
И то и то мысли раз в 20 очевиднее, чем "переносимые домашние каталоги". Это как накуриться-то надо...
...пакетный менеджер кстати ещё мог встроить, тоже было бы забавно. В общем работы вроде как непочатый край, а он всё ерундой занимается...
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|2.117, бублички (?), 03:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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погоди, скоро для изоляции компонентов systemd в него запилят docker вместе с kubernetes для удобства управления. очкасто-бородатые глотатели смузи уже потирают голые щиколотки от нетерпения - когда же они наконец получать упоительную возможность управлять всем процессом загрузки при помощи мышки
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|1.112, Admin Daunec (?), 02:40, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спасибо тебе, Леонид Портянкин, за то, что всё больше людей начинают интересоваться BSD системами. У нас в конторе уже 70% процетов машин перевели на фрю. Ещё раз огромное тебе человеческое спасибо! Здоровья тебе, счастья и конечно успехов в твоём нелёгком деле.
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|2.116, anonymous (??), 02:54, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как-то странно выбирать целую систему лишь из-за pid1. Мне самому systemd не нравится, но это не является достаточным техническим основанием для миграции на FreeBSD на работе (где тонны серверов стоят тонны денег).
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|3.128, Аноним (128), 03:21, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть, та самая новость, под которой ты оставляешь свой комментарий, не наводит тебя ни на какие размышления? То, что начиналась, как "правильный инит" (самый правильный, ага), уже мутировало в "системный менеджер" (что бы это ни значило), а теперь лезет в твоего хомячка и хочет зОхавать твои конфиги. А ты такой: -- "Ребята, я не могу понять, в чём проблема-то? Какой БСД, вы о чём, вообще?".
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|3.129, аноним3 (?), 03:21, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но одно могу сказать в пользу бсд - у них очень стабильный апи. ломают конечно, но не так как в линукс. и там если уж что то работало 10 лет назад оно в большей части и будет работать. в линукс же частые скачки и оч мало доступной документации кроме мана. но из за этого бсд системы развиваются оч медленно.относительно линукс. но все же это не та фряха, что была скажем в 2007.
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|1.123, Аноним (123), 03:12, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даже и не знаю. С одной стороны вроде бы и нужно, а с другой стороны Лёнина реализация опять будет такой, что лучше бы оставить всё как сейчас...
Надежда на то, что лет через пять допишут до нормального вида, как это обычно с Лёниными инициативами происходит.
Но не могу не выразить восхищения. Человек поставил себе целью не просто переписать юникс, а ещё и заставить всех этим пользоваться, и он таки шаг за шагом идёт к своей цели. Билл Гейтс и Стив Джобс занервничали, похоже, что Лёня подвинет их канонiчные образы.)))
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|2.127, Аноним (119), 03:18, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот согласен вроде бы идеи крутые но реализации все как-то страдают может ему лучше куда-то в административеые работники идти пусть пишут те кто умеет
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