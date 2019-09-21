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Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами

21.09.2019 21:09

Леннарт Поттеринг (Lennart Poettering) представил (PDF) на конференции All Systems Go 2019 новый компонент системного менеджера systemd - systemd-homed, нацеленный на обеспечение переносимости домашних каталогов пользователей и их отделения от системных настроек. Основная идея проекта в создании самодостаточных окружений для данных пользователя, которые можно переносить между разными системами, не заботясь о синхронизации идентификаторов и конфиденциальности.

Окружение домашнего каталога поставляется в форме монтируемого файла-образа, данные в котором зашифрованы. Параметры учётных данных пользователя привязаны к домашнему каталогу, а не к системным настройкам - вместо /etc/passwd и /etc/shadow используется профиль в формате JSON, хранимый в каталоге ~/.identity. В профиле указаны параметры, необходимые для работы пользователя, включая данные об имени, хэше пароля, ключах для шифрования, квотах и предоставляемых ресурсах. Профиль может быть заверен цифровой подписью, хранимой на внешнем токене Yubikey.

Параметры также могут включать дополнительные сведения, такие как ключи для SSH, данные для биометрической аутентификации, изображение, email, адрес, часовой пояс, язык, лимиты на число процессов и память, дополнительные флаги монтирования (nodev, noexec, nosuid), данные о применяемых пользователем серверах IMAP/SMTP, информация о включении родительского контроля, параметры резервного копирования и т.п. Для запроса и разбора параметров предоставляется API Varlink.

Назначение и обработка UID/GID производится динамически в каждой локальной системе, к которой подключается домашний каталог. При помощи предложенной системы пользователь может держать свой домашний каталог при себе, например на Flash-накопителе, и получать рабочее окружение на любом компьютере без явного заведения на нём учётной записи (наличие файла с образом домашнего каталога приводит к синтезу пользователя).

Для шифрования данных предлагается использовать подсистему LUKS2, но systemd-homed также позволяет использовать и другие бэкенды, например, для незашифрованных каталогов, Btrfs, Fscrypt и сетевых разделов CIFS. Для управления переносимыми каталогами предложена утилита homectl, которая позволяет создавать и активировать образы домашних каталогов, а также изменять их размер и задавать пароль.

На уровне системы работа обеспечивается следующими компонентами:

  • systemd-homed.service - управляет домашним каталогом и встраивает JSON-записи напрямую в образы домашнего каталога;
  • pam_systemd - обрабатывает параметры из JSON-профиля при входе пользователя и применяет их в контексте активируемого сеанса (проводит аутентификацию, настраивает переменные окружения и т.п.);
  • systemd-logind.service - обрабатывает параметры из JSON-профиля при входе пользователя, применяет различные настройки управления ресурсами и выставляет лимиты;
  • nss-systemd - модуль NSS для glibc, синтезирует классические записи NSS на основе JSON-профиля, предоставляя обратную совместимость с UNIX API для обработки пользователей (/etc/password);
  • PID 1 - динамически создаёт пользователей (синтезирует по аналогии с применением директивы DynamicUser в unit-ах) и делает их видимыми для остальной системы;
  • systemd-userdbd.service - транслирует учётные записи UNIX/glibc NSS в записи JSON и предоставляет унифицированный API Varlink для запроса и перебора записей.

Из достоинств предложенной системы отмечается возможность управления пользователями при монтировании каталога /etc в режиме только для чтения, отсутствие необходимости синхронизации идентификаторов (UID/GID) между системами, независимость пользователя от конкретного компьютера, блокировка данных пользователя во время перехода в спящий режим, применение шифрования и современных методов аутентификации. Systemd-homed планируется включить в основной состав systemd в выпуске 244 или 245.

Пример JSON-профиля пользователя: 



        "autoLogin" : true,
        "binding" : {
                "15e19cd24e004b949ddaac60c74aa165" : {
                        "fileSystemType" : "ext4",
                        "fileSystemUUID" : "758e88c8-5851-4a2a-b98f-e7474279c111",
                        "gid" : 60232,
                        "homeDirectory" : "/home/test",
                        "imagePath" : "/home/test.home",
                        "luksCipher" : "aes",
                        "luksCipherMode" : "xts-plain64",
                        "luksUUID" : "e63581ba-79fa-4226-b9de-1888393f7573",
                        "luksVolumeKeySize" : 32,
                        "partitionUUID" : "41f9ce04-c927-4b74-a981-c669f93eb4dc",
                        "storage" : "luks",
                        "uid" : 60233
                }
        },
        "disposition" : "regular",
        "enforcePasswordPolicy" : false,
        "lastChangeUSec" : 1565951024279735,
        "memberOf" : [
                "wheel"
        ],
        "privileged" : {
                "hashedPassword" : [
                        "$6$WHBKvAFFT9jKPA4k$OPY4D5.../"
                ]
        },
        "signature" : [
                {
                        "data" : "LU/HeVrPZSzi3M3J...==",
                        "key" : "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\nMCowBQADK2VwAy...=\n-----END PUBLIC KEY-----\n"
                }
        ],
        "userName" : "test",
        "status" : {
                "15e19cf24e004b949dfaac60c74aa165" : {
                        "goodAuthenticationCounter" : 16,
                        "lastGoodAuthenticationUSec" : 1566309343044322,
                        "rateLimitBeginUSec" : 1566309342341723,
                        "rateLimitCount" : 1,
                        "state" : "inactive",
                        "service" : "io.systemd.Home",
                        "diskSize" : 161218667776,
                        "diskCeiling" : 191371729408,
                        "diskFloor" : 5242780,
                        "signedLocally" : true
                }
        }


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 243
  3. OpenNews: Спорная ошибка в systemd, позволяющая повысить привилегии, закрыта без исправления
  4. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил свой новый проект Casync
  5. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил mkosi, инструмент для генерации образов ОС
  6. OpenNews: Systemd в Debian остался без мэйнтейнера из-за разногласий с разработчиками systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: systemd, home
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Обсуждение (128) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 22:27, 21/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
  • 1.7, any (??), 22:29, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    windowsd всё ближе
     
     
  • 2.93, Аноним (-), 01:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ничего не понял. Зачем все это? Кидаю файлы и папки из домашней директории на флешку, а потом кидаю обратно или на другой комп. Что этот чувак замутил?
     
     
  • 3.98, pda (?), 01:16, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты работаешь в конторе, где вместо венды внедрили linux. Твой комп ломается. Тебя сажают за соседний, ты вводишь свой логин/пароль и немедленно получаешь свой рабочий стол, с твоими нескучными обоями, с твоими ключами ssh, с твоим-что-угодно. Тут тебя отправляют в командировку. Ты вводинь на выданном ноуте свой логин/пароль и... Ну ты понял.
     
     
  • 4.100, Аноним (-), 01:31, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так Поттеринг гений?
     
     
  • 5.119, Аноним (119), 03:07, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напомните когда переносимые профили появились в офтопике?
    Помню вроде еще в NT что-то такое зародилось?
     
     
  • 6.130, хотел спросить (?), 03:33, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверное с первым контроллером домена

    вы не представляете как нервничают админы контор, где нет закрепленного компа, а очередная бухгалтерша скопировала пару десятков гигов видео на рабочий стол

     
  • 2.101, vlpoliakov (?), 01:43, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сделали бы уже свой дистрибутив linuksd-potterd и отстали бы от unixway, а все бы системдхейтеры бы плакали от зависти на своих отсталых дистрах.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:30, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Почему профиль пользователя не бинарный?
     
     
  • 2.15, ilyafedin (ok), 22:45, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > luks-over-loopback

    Таки бинарный

     
  • 2.21, Аноним (21), 23:01, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кстати да, а еще должен затираться при повреждении
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:30, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Жду пачку CVE
     
     
  • 2.74, gogo (?), 00:16, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно.
    Дыры будут у миллионов.
    А фича нужна полутора человекам и ХЗ зачем.
    Запускать свои данные на чужом компе? Увольте.
    А если заверять профиль подписью, то почему не использовать просто ldap?
     
     
  • 3.80, авры (?), 00:41, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс тоже нужен полутора человекам.
    А фича полезная, вопрос в реализации. Куча фич системд не используется в популярных дистрах. Поттеринг изобретает что-то для себя одного, видимо.
    Тут он что-то бодро начал, но до практического применения сабжа (сетевые профили в домене) он так и не дошел. Так гикам на флешках свои порномультики носить (хотя, зачем, ведь единственный комп в природе, который может запустить этот профиль его же гика домашний комп)
     
  • 3.115, Аноним (115), 02:50, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фича как раз таки очень неплохая. Но, зная Поттеринга, можно быть уверенным, что он перекорёжит всё, что связано с домашними каталогами пользователя, так чтобы профиль можно было подмонтировать только из его поделия и никак иначе.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:32, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    lastGoodAuthenticationUSec, enforcePasswordPolicy, hashedPassword - как я смотрю то что мс содержит в домене тут решено  напихать каждому. Очень интересно как они это будут увязывать с глобальной системой авторизации.
     
     
  • 2.11, Аноним (3), 22:33, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати RedHat там параллельно мутит Clevis/Tang там тоже json LUKS2
     
  • 2.16, anonymous (??), 22:48, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ;)

    Не лучше вопрос задать так, а как ограничить не желательного юзера ?
    Ну типа создали юзера а потом его решили не пускать(удалить).

     
     
  • 3.82, авры (?), 00:42, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, профили будут подписываться, а сертификаты юзверей отзываться. Ну или белый список сертификатов держать.
     
     
  • 4.92, Аноним (10), 00:55, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой альтернативный взгляд у Лёньки на всё вокруг. В мске-то большинство этих данных лежит в домене. И пользователь до него не доберется так просто. А вот это в пользовательском профиле зачем?

    "memberOf" : [
    "wheel"
    ],

    Или теперь каждый может получить группу рутовую, нужно только захотеть? Ах да, у нас же всё только на чтение подцеплено и поломать ничего нельзя. Получается однозадачная система для одного суперпользователя. Где-то я такое уже видал.

     

  • 1.13, Аноним (13), 22:44, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Страшно подумать сколько потенциальных  уязвимостей для получения local root может таить подобная штука.
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 23:24, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну я надеюсь это будет выключатся
     
     
  • 3.121, Аноним (119), 03:08, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я надеюсь что это будет даже не включаться
     
  • 3.131, имя_ (?), 03:39, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, а еще будут системд не будет единственным поддерживаемым инитом в популярных дистрах. И, вообще, он будет только инитом, чтобы система грузилась на 2 секунды быстрее. Не нравится системд? Не беда, ты всегда сможешь переключиться на другой инит, ведь софт не будет прибит гвоздями.

    Ой, подождите, сейчас ведь уже 2019...

     

  • 1.14, Аноним (14), 22:44, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    винда наступает
     
     
  • 2.18, anonymous (??), 22:49, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где такое в винде ?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 23:07, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Roaming_user_profile
     
  • 3.26, Аноним (26), 23:08, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там уже 100 лет назад была возможность хранить домашнюю папку в AD. Логинясь своим паролем на любой машине, домашняя папка скачивается с сервера и ты можешь работать  на этой машине как на своей.
     
     
  • 4.56, anonymous (??), 23:43, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Логинясь своим паролем на любой машине,

    На любой машине, членом этого АД. Это совсем другое.

     
  • 4.57, anonymous (??), 23:46, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Еще задолго до АД, даже до самой винды, в юнихе можно было грузить систему с сервера и монтировать по nfs его домашнюю диру находящуяся на сервере и что ?

    Не сабж совсем про другое.

     
  • 2.62, Аноним (62), 23:51, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > винда наступает

    Или солярка. В ней-же нельзя в /home директории создавать. Только монтировать с сети или лупбэка.

    Но в солярке как-то все попроще. Одна строка в конфиге автомонтировщика, причем можно сразу для всех, и никаких json-ов.

     

  • 1.17, Анимус (?), 22:48, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять мусорят в корне домашней директории.
    https://habr.com/ru/post/440620/
     
     
  • 2.72, user (??), 00:08, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому свои файлы нужно держать в таком месте, которое система не использует.
     

  • 1.19, anonymous (??), 22:56, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Назначение и обработка UID/GID производится динамически в каждой локальной системе, к которой подключается домашний каталог.

    ;))))
    Пристыковался пользователь1 ему дали UID последний свободный к примеру 1001, он на общей шаре создал файл и отвалил UID освободился.
    Пристыковался пользователь2 ему дали первый свободный UID ... 1001
    ;)

     
     
  • 2.30, бублички (?), 23:12, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    совершенно очевидно что внедрить простую проверку свободен ли UID только у тебя мозга не хватит, исходя из твоего же комментария
     
     
  • 3.34, Аноним (25), 23:14, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дурик, где ты проверять собрался, по всем смонтированным шарам, сканированием всех файлов?
     
     
  • 4.38, anonymous (??), 23:18, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он просто не в теме. Вопрос не в том свободен УИД или нет. А юзер1 отмонтировал флешку и отвалил
    и пришел юзер2...
     
  • 4.40, бублички (?), 23:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    по-твоему это единственное возможное решение? снова таблетки забыл принять?
     
     
  • 5.41, Аноним (25), 23:20, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие таблетки? Не проецируй свои проблемы на окружающих.
     
     
  • 6.50, бублички (?), 23:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    перечитай весь шлак что ты по этой теме накорябал. у кого проблемы? к доктору бегом
     
     
  • 7.105, Аноним (105), 02:11, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    дурик таблетки шлак лечись шизоид как в лужу перд...
    дартаньян вертел ковбой унизил соса...ть

    у меня два высших диплома и курсы EPASJFG по профилю ай-ти

    лень писать идиотам - лучше с зеркалом пообщаюсь

     
     
  • 8.114, бублички (?), 02:46, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не прекращай общаться с зеркалом ни на минуту, без тебя тут никто не сдохнет со ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.132, хотел спросить (?), 03:40, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже гугл не знает что это за говно не знаю как с таблетками но с нарцисизмом у ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.31, Аноним (25), 23:13, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отсутствие необходимости синхронизации идентификаторов (UID/GID) между системами

    а если два пользователя подключились с одинаковыми uid в их homed имидже тоже непонятно что будет.

     

  • 1.20, Аноним (20), 22:58, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Объясните недалёкому, для чего нужен systemd-homed?
     
     
  • 2.29, Аноним (25), 23:10, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Для корпораций, в будущем твой домашний каталог будет на их серверах в облаке, а локальный компьютер будет тивоизирован и у тебя не будет к нему root доступа.
     
     
  • 3.86, авры (?), 00:48, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Ведь уже есть андроид и эпл!
     
     
  • 4.122, Аноним (119), 03:10, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как-то срвнивают и тут линух как-то уступает ...
     
  • 2.32, iLex (ok), 23:13, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Потому что это только в убогой винде все настройки лежат кучкой, в папке c:\windows\system32\config и ещё шести файлах профиля, которые суммарно составляют "реестр Windows". В гениальной же Linux настройки равномерно размазаны тонким слоем по всей системе. И если пользователь захочет просто скопировать окружение на другой комп, он затрахается собирать конфиги по всему диску, ибо где только они не разбросаны... Разве что в своп-разделе нет, и то ещё не уверен - не удивлюсь, если есть и такие компоненты системы, которые их даже там хранят.
    Вот для того, чтоб прошерстить весь диск и собрать всё это барахло в единую кучку, и предназначена данная штука.
     
     
  • 3.68, gogo (?), 00:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой бред.
    Лично я переезжаю на новую версию ОСи просто создав юзера с таким же именем и копируя домашнюю папку. Нигде никакие настройки и конфиги у меня больше НЕ лежат. Юзерам вообще противопоказано писАть/пИсать в другие папки.
    И все у меня работает.
    А вот на винде я разве что могу нужные файлы сложить в отдельную папку, а на новой системе начинать пляски с инсталляциями.
    Про "c:\windows\system32\config и ещё шести файлах профиля" - это очень веселая шутка. Хотел бы я посмотреть, как выглядит практически перенос юзера по такой методе.

     
     
  • 4.77, iLex (ok), 00:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Настройки cron у вас тоже в хомке лежат? А настройки VPN для обхода блокировок? А может, у вас и apparmor все настройки в профиле хранит? Или системы вёрстки типа LaTeX и asciidoc вдруг перестали распихивать настройки где попало, а начали цивилизованно складывать всё только в хомку?
    А может, и настройки шрифтов (особенно для консоли) теперь все только в хомке?
     
     
  • 5.89, авры (?), 00:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Параметры сборки ведра и прог не забудьте. Он  же переехал на другой дистр или версию, а значит поведение системы уже изменилось.
     
  • 2.37, XapoH (?), 23:15, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    что бы когда будет нужно (уже не в столь далёком будущем), отправить "товарищу майору" (или сэру мэйджору?) всё, что можно найти в "домике". Естественно, предварительно открыв канал через уже придуманный systemd. А кто не согласится - отключим газ. Ну или комп. Или хотя бы домик - что бы доказуху не потёрли.
    Чует моё сердце, что этот sd довром не кончится - нас ждут весёлые времена и масса открытий. И, возможно, в самое ближайшее время.
     

  • 1.22, Igor (??), 23:06, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь это будет опционально, кому надо тот устанавливает и использует.
     
     
  • 2.39, XapoH (?), 23:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу. Примерно как и со всем systemd - "мы можем вам покрасить машину в любой цвет, при условии, что он будет чёрным" (с) Генри Форд.
    ЗЫ. Надежды юношей питают. Если линукс нельзя сделать платным, то ничто не мешает его сделать подконтрольным и порзрачным (для тех, кому надо)
     
  • 2.102, KonstantinB (ok), 01:47, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В systemd многое в теории опционально, но по факту нет - как тот же dbus, к которому все прибивают молотком.

    В данном случае не вижу, что мешает ему быть опциональным. Но я в Леню верю, что-нибудь придумает :-)

     

  • 1.23, kiwinix (?), 23:06, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С одной стороны по идее должна быть паника что sysdemd лезит в домашние каталоги. Но с другой стороны, блин ну годно же
     
     
  • 2.36, аноним3 (?), 23:15, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты хочешь чтоб в твой линух с флешкой залезть можно было? это ж никаких chroot и прочих заморочек. воткнул флешку, прошерстил каталоги копирнул и свалил. да нужен доступ к компу. но в фирмах случается отлучаются. и системд будет приветствовать каждого в твоей системе)) это ж порнография прямо)))
     
     
  • 3.47, kiwinix (?), 23:25, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так пароль же ещё нужно знать.. или домашняя папка просто так шифруется?
     
     
  • 4.55, anonymous (??), 23:40, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так пароль тут же на флешке ;)
     
  • 4.120, аноним3 (?), 03:08, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе радостно объяснил шеф системд, что он примет тебя с распростертыми объятиями, а ты про пароль.потом другой придет за тобой вставит флешку и вуаля все следы прибывания в системе потеряны. ну просто супер удача для локального хака хоста. фишка в том , что пока есть реальный пользователь в системе есть возможность проверить и остановить определенный уровень вторжения, а этим гостевым как? в системд полно дыр недокументированных и еще больше их в других программах на системе, а сколько их открывается при совместной работе этих программ)) короче эта флешка просто открытая дверь в систему.
     
  • 3.69, gogo (?), 00:04, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зря минусуете. Товарищ правильно говорит.
    Даже если это доступ с "гостевыми" правами, в системе можно очень много интересных дел натворить. Например, замутить привышение превилегий.
     
     
  • 4.73, бублички (?), 00:09, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > привышение превилегий

    прЕвышение прИвилегий

     
  • 4.91, авры (?), 00:53, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это должно настраиваться. (кому можно заходить, а кому нет) Другой вопрос, что это очередной гемор, если не нужно пользователю.
    Настраивать локальный центр сертификации и подписывать профили? Ну можно все для людей сделать в 2 клика, но это не линукс вей.
     
  • 3.79, Annoynymous (ok), 00:36, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > воткнул флешку, прошерстил каталоги копирнул и свалил.

    Ну скопирнул ты /etc, который в любой федоре будет одинаковый, поскольку в ro, дальше что?

     
     
  • 4.118, аноним3 (?), 03:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никогда локальный руткит не видел?)) я бы оч сомневался в безопасности такой вот доступной системы.)) все что имеет локальный доступ жутко опасно. а тут такая удача подфортила. вы батенька слишком доверчивый.
     

  • 1.24, бублички (?), 23:06, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    шифрование раздела - хорошо. всё остальное лишь нагромождение всевозможных костылей для тех кто не осилил LDAP
     
     
  • 2.28, anonymous (??), 23:09, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Шифрование раздела и так можешь сделать.

    А эта штука работать не будет никогда, так как главное в passwd это не пароль и не домашняя дира а перечисление uid чтобы кто то другой его не занял.

     
     
  • 3.35, бублички (?), 23:15, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут шифрование не раздела /home целиком, а персонально для каждого пользователя (/home/usera отдельно от /home/userb). про уникальность UID надо быть идиотом вроде тебя чтоб не внедрить проверку
     
     
  • 4.42, anonymous (??), 23:20, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Хватит уже тормозить :( Как ты проверку сделаешь то ? Что с чем проверять то будешь ?
     
     
  • 5.46, бублички (?), 23:25, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    снова раскудахтался не прочитав и 3 строчки статьи? там же всё подробно описано. лечись и учись читать
     
     
  • 6.49, anonymous (??), 23:27, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да мало что там написано. У тебя что своей головы нет на плечах ? Подумай немного и поймешь, по крайне мере я все еще надеюсь что ты поймешь.
     
     
  • 7.51, бублички (?), 23:32, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да я уже давно всё понял. ты не волнуйся только, сейчас санитар тебе таблетки выдаст и градусник поставит
     
     
  • 8.52, anonymous (??), 23:36, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Судя по всему на форуму ВЫ один такой кто не понимает Ладно попытаюсь по попрощ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.59, бублички (?), 23:47, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    имея UID 1000 пользователь vasya скачал коллекцию фотографий котиков и пошёл себ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.65, anonymous (??), 23:53, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    На компьютере есть директория куда могут писать разные пользователи ОБЩАЯ В э... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.67, бублички (?), 00:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при чём тут общая когда речь про персональные домашние директории ты статью воо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.70, anonymous (??), 00:04, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И что Общие каталоги на компьютере на допустимы что ли Ладно все понятно Сл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.75, бублички (?), 00:17, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выпрыгни в окно где повыше - избавь нас от своего унылого общества невменяем на... текст свёрнут, показать
     
  • 10.66, anonymous (??), 23:58, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И не забудь еще объяснить как сделать чтобы с такого то времени перестали пускат... текст свёрнут, показать
     
  • 10.81, Аноним (10), 00:41, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А тааарищ майор ставивший ОС на этот ПК поимел и котиков и порнуху и пароли от о... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.94, бублички (?), 01:04, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твои представления об этом мире чрезвычайно наивны и скудны я не vasya, не fedy... текст свёрнут, показать
     
  • 4.48, Аноним (25), 23:26, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > надо быть идиотом вроде тебя

    Интересно было бы посмотреть на твоих родителей.

     
     
  • 5.54, бублички (?), 23:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таким как ты и кошке под хвост заглянуть интересно, вот только статья, комментарии и весь веб-сайт не об этом. заблудился?
     
  • 2.33, Аноним (33), 23:13, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Шифрование и сейчас есть, причем не обязательно только домашнего каталога.
     
  • 2.103, KonstantinB (ok), 01:48, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LDAP, надо заметить, дико оверинжиниренная штука. Я, конечно, разобрался, когда понадобилось, но немножечко о...балдел.
     
     
  • 3.111, бублички (?), 02:35, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LDAP вещь бесппорно удобная. продумана в плане масштабируемости (репликация). никто не мешает прочесть доступную в огромном количестве документацию что написана за почти уже 3 десятилетия. никто не крутит руки когда вдруг возникает необходимость создавать свои схемы со своими атрибутами/значениями и пользоваться ими в своём или чужом ПО, создав мудрёный фильтр с атрибутами. хотите - группу серверов (скажем одного домена) к отдельной ветке привяжите (ограничив доступ с помощью ACL) и будет у этих пользоветелей SSO, хотите - хоть каждый сервер и тогда каждый vasya и fedya будет с разным паролем, но если нужно то с одной и той-де индивидуальной домашней директорией монтируемой по NFS (autofs-ldap). хотите - пускайте пользователя vasya лишь на 2 сервера из 5. возможности ограничиваются лишь фантазией
     

  • 1.27, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 23:09, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ждем systemd-humand для управления людьми, пора бы уже
     
  • 1.43, freehck (ok), 23:22, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну вот. Опять он создал что-то прикольное, но бесполезное.
     
  • 1.44, Аноним (33), 23:23, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поттеринг опять пытается указывать как нам жить, продвигая очередную свою поделку через системд, вместо того чтобы представлять ее как отдельный софт и озаботится поддержкой других инит-систем\ОС.
    Как там было? Embrace, Extend, and Extinguish?
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 23:37, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Указывает и все будут ему следовать. Для меня линукс умер. В ближайшем будущем перейду либо на винду обратно, либо на мак. Когда 10 лет назад я переходил на линукс, то думал что развитие пойдет в правильном направлении. А сейчас это кусок уавна.
     
     
  • 3.64, бублички (?), 23:52, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    перейди на MS-DOS, там нет и никогда уже не будет подобных проблем
     
  • 3.76, Аноним (76), 00:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто это все? У меня, например, системдой и не пахнет. А хомячье пусть психует и валит на винду )
     
  • 3.84, user90 (?), 00:44, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой глупый анонимус пошел. Поделки лени и красношапки - это мейнстрим, а есть не_мейнстрим.
     
  • 3.124, Аноним (119), 03:13, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чего ноете взяли ядро собрали и живите себе ... ну можно там немного гну-ного накомпилить что б не скучно было ...
     
  • 2.71, gogo (?), 00:07, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плюсую.
    Нахрена мне куча его говноидей в комплекте к иниту? Если мне нужен просто инит.
     

  • 1.58, Аноним (58), 23:47, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    embraceD, enhanceD, extinguisheD.
    всё как билли прописал.
     
  • 1.61, shurikbaikal (ok), 23:49, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Однозначно тысячу раз минусую эту Ересь от Ле По, не дай бог каждому..
     
  • 1.63, Аноним (63), 23:52, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Аааа! Горшочек не вари!
     
     
  • 2.83, Аноним (83), 00:43, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    поздно xD
     

  • 1.78, Дима (??), 00:30, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Убейте этого выродка уже.
     
  • 1.85, Аноним (85), 00:45, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Debian, верни все как было.
     
     
  • 2.90, бублички (?), 00:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лет 10 назад не ты ли здесь ныл по поводу udev? всё ещё пользуешься статической /dev и mknod чтоб подмонтировать / при загрузке 1000 серверов?
     

  • 1.87, Дон Ягон (ok), 00:50, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Параметры учётных данных пользователя привязаны к домашнему каталогу, а не к системным настройкам - вместо /etc/passwd и /etc/shadow используется профиль в формате JSON, хранимый в каталоге ~/.identity.

    Вспомнил про tcb (https://www.openwall.com/tcb/).

    Лучше бы его внедряли повсеместно (для тех, кто не ходил по ссылке, tcb не аналог homed, даже не рядом. к счастью), а не очередной systemd-unneededd пилили. Впрочем, о чём это я, чтобы поттеринг сделал что-то полезное, а не переполненый оверинжинирингом велосипед? Да от него тогда все фанбои отвернутся и шапка платить перестанет.

     
     
  • 2.125, Аноним (119), 03:14, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я вот тоже не пойму чего мужику не ймется хочет написать систему пусть пишет но зачем ее пихать в ситему когда можно ее сделать сервисом отдельным а остальное дергать через апи
     

  • 1.88, user90 (?), 00:50, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чего всполошились-то? Почти с самого начала было понятно, что с systemd не все ладно. Но все такие: "но раз кругом его используют, то что ж тут делать.." Только нельзя немножко забеременеть, теперь вот жрите)) Или меняйте свои дистрибутивы.
     
  • 1.95, Аноним (95), 01:05, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    такое ощущение что Лёня единственный кто пишет линукс, а остальные так, на подхвате
     
  • 1.96, Аноним (96), 01:13, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    супернинужно, закапывать и жечь напалмом, пока оно не ожило и не стало жрать моз... текст свёрнут, показать
     
  • 1.97, РетроАноним (?), 01:16, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А не легче просто скопировать папку .config и перенести все настройки?
     
  • 1.99, Аноним (99), 01:22, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И тут сразу возникает вопрос...

    Ну, допустим, из /usr/local можно кое-что перенести в /home/user/.local и будет работать. Но не всё, как показывает практика. И в /etc почти в каждом файле изменения по сравнению с умолчаниями необходимы для конкретных нужд.

    Есть ли способ СЕЙЧАС заставить систему подхватывать в первую очередь изменённую конфигурацию из /home/user/.local/etc, например, а потом уж из системных каталогов, в случае отсутствия соответствующих конфигов в домашнем каталоге? Environment изменить? Как это сделать можно в настоящее время?

     
     
  • 2.104, бублички (?), 01:50, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    множество программ в течение уже многих десятилетий ищут конфигурационный файл в ~/ и только не найдя таковой лезут за ним в /etc. поздравляю, для тебя комментарии к каждой новости здесь полны массы удивитильных открытый. чтоб не было дополнительной вони, приведу некоторые примеры:

    - bash (~/.bashrc)
    - gnupg (директория ~/.gnupg)
    - клиент mysql (~/.my.cnf)
    - mutt (~/.muttrc)
    - nano (~/.nanorc)
    - iftop (~/.iftoprc)
    - ssh (директория ~/.ssh)

    есть так-же /etc/skel что позволяет посредством pam навязать все эти локальные конфигурашки (например pam_mkhomedir для новых пользователей)

     
     
  • 3.108, Аноним (108), 02:20, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так как множество программ, но не все почему-то, в течение уже многих десятилетий ищут конфигурационный файл в ~/ и только не найдя таковой лезут за ним в /etc, ты мне сейчас показал только дырку от бублика. Покажи мне тогда еще домашние аналоги /etc/conf.d/* /etc/default/* /etc/security/* /etc/sysctl.d/* /etc/fstab  хотя бы... Цель: не вносить, вообще, никаких изменений в системные каталоги, понимаешь... А пока надо...
     
     
  • 4.113, бублички (?), 02:42, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /etc/fstab и /etc/sysctl.d/ - это чтоб любой савка и гришка могли запросто сделать "ду-ду" всему серверу которым пользуется ещё 1000 человек? могли поменять опции монтирвоания / и работы все системы (ну там сетевой стек индивидуально для себя поднастроить)? тебе правда этого хочется? а /etc/default/ - чтоб они моги решить запускать тот или иной сервис при старте сервера, даже если сервисом пользуется ещё 1000 пользователей? ты не в своём уме или у тебя shared hosting?
     

  • 1.106, koal (?), 02:17, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Леня переизобрел ActiveDirectory?
     
     
  • 2.107, koal (?), 02:18, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле, Леня переизобрел AD с перемещаемыми профилями?
     
     
  • 3.126, Аноним (119), 03:17, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не изобрел а реализовал (not to invent but implement)
     

  • 1.109, vitalif (ok), 02:24, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какая-то абсолютно бессмысленная хрень. Молим провидение, чтобы он это обязательным не сделал и потом на это Гном с КДЕ не завязали. )))

    > "memberOf" : [ "wheel" ],

    autorun.inf, ты пришёл! Это вот это вот само будет подключаться в систему при подключении флешки?

    Не, блин, а серьёзно. Я надеюсь logind не будет на это дерьмо завязан?

     
  • 1.110, vitalif (ok), 02:27, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я на самом деле не понимаю 2 вещи: а) как он ещё не встроил в системд изоляцию приложений наподобие андроида б) как он ещё РЕЕСТР не изобрёл

    И то и то мысли раз в 20 очевиднее, чем "переносимые домашние каталоги". Это как накуриться-то надо...

    ...пакетный менеджер кстати ещё мог встроить, тоже было бы забавно. В общем работы вроде как непочатый край, а он всё ерундой занимается...

     
     
  • 2.117, бублички (?), 03:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    погоди, скоро для изоляции компонентов systemd в него запилят docker вместе с kubernetes для удобства управления. очкасто-бородатые глотатели смузи уже потирают голые щиколотки от нетерпения - когда же они наконец получать упоительную возможность управлять всем процессом загрузки при помощи мышки
     

  • 1.112, Admin Daunec (?), 02:40, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо тебе, Леонид Портянкин, за то, что всё больше людей начинают интересоваться BSD системами. У нас в конторе уже 70% процетов машин перевели на фрю. Ещё раз огромное тебе человеческое спасибо! Здоровья тебе, счастья и конечно успехов в твоём нелёгком деле.
     
     
  • 2.116, anonymous (??), 02:54, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как-то странно выбирать целую систему лишь из-за pid1. Мне самому systemd не нравится, но это не является достаточным техническим основанием для миграции на FreeBSD на работе (где тонны серверов стоят тонны денег).
     
     
  • 3.128, Аноним (128), 03:21, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, та самая новость, под которой ты оставляешь свой комментарий, не наводит тебя ни на какие размышления? То, что начиналась, как "правильный инит" (самый правильный, ага), уже мутировало в "системный менеджер" (что бы это ни значило), а теперь лезет в твоего хомячка и хочет зОхавать твои конфиги. А ты такой: -- "Ребята, я не могу понять, в чём проблема-то? Какой БСД, вы о чём, вообще?".
     
  • 3.129, аноним3 (?), 03:21, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но одно могу сказать в пользу бсд - у них очень стабильный апи. ломают конечно, но не так как в линукс. и там если уж что то работало 10 лет назад оно в большей части и будет работать. в линукс же частые скачки и оч мало доступной документации кроме мана. но из за этого бсд системы развиваются оч медленно.относительно линукс. но все же это не та фряха, что была скажем в 2007.
     
  • 3.133, zzz (??), 04:05, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, вот именно из-за PID1.
     

  • 1.123, Аноним (123), 03:12, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже и не знаю. С одной стороны вроде бы и нужно, а с другой стороны Лёнина реализация  опять будет такой, что лучше бы оставить всё как сейчас...

    Надежда на то, что лет через пять допишут до нормального вида, как это обычно с Лёниными инициативами происходит.

    Но не могу не выразить восхищения. Человек поставил себе целью не просто переписать юникс, а ещё и заставить всех этим пользоваться, и он таки шаг за шагом идёт к своей цели. Билл Гейтс и Стив Джобс занервничали, похоже, что Лёня подвинет их канонiчные образы.)))

     
     
  • 2.127, Аноним (119), 03:18, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот согласен вроде бы идеи крутые но реализации все как-то страдают может ему лучше куда-то в административеые работники идти пусть пишут те кто умеет
     

  • 1.134, Аноним (134), 04:10, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неюниксвейнинько
     
  • 1.135, Joe B. (?), 04:23, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мне страшно
     

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