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Обновление Oracle Solaris 11.4 SRU13

21.09.2019 04:07

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 13, в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.

В новом выпуске:

  • Добавлен фреймворк Hotplug для горячего извлечения устройств SR-IOV PCIe. Для извлечения и замены устройств в ldm добавлены команды "evacuate-io" и "restore-io";
  • До версии 19.3.1 обновлён Oracle Explorer, инструментарий для построения детального профиля конфигурации и состояния системы;
  • При выполнении "pkg update" обеспечен автоматический выбор имён загрузочных окружений на основе номеров версий;
  • Добавлен обработчик sd_recv_uio для увеличения производительности UDP;
  • Для привилегированных пользователей предоставлена возможность снижения точности таймера для выбранных процессов;
  • Обновлены версии ImageMagick 6.9.10-57, wget 1.20.3, bzip2 1.0.7, nss 3.45, hex 0.20.1, Ghostscript 9.27, libxslt и tcpdump.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Выпуск Solaris 11.4 SRU12
  3. OpenNews: Обновление Solaris 11.4 SRU 10
  4. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
  5. OpenNews: OpenIndiana 2019.04 и OmniOS CE r151030, продолжающие развитие OpenSolaris
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2018.10, продолжающего развитие OpenSolaris
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Anon Y Mous
Тип: Программы
Ключевые слова: solaris
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 11:02, 21/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Печально что GNOME2 удалён из репозиториев. С другой стороны, когда я в Gentoo обновил Glib 2.32 до 2.34, то один из процессов GNOME2 стал есть 100% одного ядра. Это значит, что оставить GNOME2 было невозможно.

    Например, CentOS ещё может позволить иметь в репо старый KDE или старый GNOME. Судя по содержимому SRPM, туда даже не бэкпортируют никаких изменений. Что, через DE нельзя взломать? Тогда как в Glib бэкпорты фиксов есть.

     
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 11:55, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    A MATE туда вкорячить нельзя? Тот же второгном только на современных библиотеках...
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:03, 21/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Эх, хочется вот разнообразия ОСей, чтобы была конкуренция, а то все только линукс, да линукс, да чутка bsd, а вот Solaris, скажем? Что он?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:22, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умер практически совсем. Еле трепыхается на остатках пользователей. Орацлу он не нужен.
     
     
  • 3.5, Catwoolfii (ok), 11:30, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Настолько плох, что до сих пор выпускается hi-end линейка серверов? https://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/lineup/m1
     
  • 2.4, Dreamcast (?), 11:24, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Solaris находится в плену у грязного быдла из Oracle.
     
     
  • 3.6, Emily (ok), 11:48, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень прошу, завязывать с курением. И продолжайте играть в проприетарные игровые приставки.
     
     
  • 4.7, Dreamcast (?), 11:49, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И продолжайте играть в проприетарные игровые приставки.

    Я тут ногти постриг, могу отсыпать чутка.

     
     
  • 5.9, Ordu (ok), 12:03, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ты куришь ногти, их надо разбодяживать банановыми корками. Запомни это, и никогда не повторяй своих ошибок. И подожди полгода, прежде чем писать в интернет о результатах: надо дождаться когда ногти твои пропитаются банановыми корками, и вот тогда... Но это, я предупреждаю, займёт полгода. И да, никогда не кури чужих ногтей, переживать чужие приходы опасно для "Я"-концепции, она начнёт дрейф в непредсказуемом направлении, чтобы с этим дрефом справится без помощи людей в белых халатах, требуется обширный опыт рефлексии, который тебе позволит ориентироваться в личностном пространстве, и замечать этот дрейф, понимая какие голоса в твоей голове твои, а какие чужие. Если ты совершишь ошибку, и решишь что голоса ногтей -- это твои голоса, то тебя будут лечить от шизофрении. Шизофрения считается неизлечимой, существуют единичные случаи успешного излечения, в остальных случаях -- это пожизненное сидение на нейролептиках.
     
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