Обновление Oracle Solaris 11.4 SRU13

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|1.1, Zenitur (ok), 11:02, 21/09/2019 [ответить]
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Печально что GNOME2 удалён из репозиториев. С другой стороны, когда я в Gentoo обновил Glib 2.32 до 2.34, то один из процессов GNOME2 стал есть 100% одного ядра. Это значит, что оставить GNOME2 было невозможно.
Например, CentOS ещё может позволить иметь в репо старый KDE или старый GNOME. Судя по содержимому SRPM, туда даже не бэкпортируют никаких изменений. Что, через DE нельзя взломать? Тогда как в Glib бэкпорты фиксов есть.
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|2.8, A.Stahl (ok), 11:55, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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A MATE туда вкорячить нельзя? Тот же второгном только на современных библиотеках...
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|1.2, Аноним (2), 11:03, 21/09/2019 [ответить]
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Эх, хочется вот разнообразия ОСей, чтобы была конкуренция, а то все только линукс, да линукс, да чутка bsd, а вот Solaris, скажем? Что он?
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|2.3, Аноним (3), 11:22, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умер практически совсем. Еле трепыхается на остатках пользователей. Орацлу он не нужен.
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|3.6, Emily (ok), 11:48, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень прошу, завязывать с курением. И продолжайте играть в проприетарные игровые приставки.
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|4.7, Dreamcast (?), 11:49, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И продолжайте играть в проприетарные игровые приставки.
Я тут ногти постриг, могу отсыпать чутка.
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|5.9, Ordu (ok), 12:03, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда ты куришь ногти, их надо разбодяживать банановыми корками. Запомни это, и никогда не повторяй своих ошибок. И подожди полгода, прежде чем писать в интернет о результатах: надо дождаться когда ногти твои пропитаются банановыми корками, и вот тогда... Но это, я предупреждаю, займёт полгода. И да, никогда не кури чужих ногтей, переживать чужие приходы опасно для "Я"-концепции, она начнёт дрейф в непредсказуемом направлении, чтобы с этим дрефом справится без помощи людей в белых халатах, требуется обширный опыт рефлексии, который тебе позволит ориентироваться в личностном пространстве, и замечать этот дрейф, понимая какие голоса в твоей голове твои, а какие чужие. Если ты совершишь ошибку, и решишь что голоса ногтей -- это твои голоса, то тебя будут лечить от шизофрении. Шизофрения считается неизлечимой, существуют единичные случаи успешного излечения, в остальных случаях -- это пожизненное сидение на нейролептиках.
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