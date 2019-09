Обновление Oracle Solaris 11.4 SRU13

1.1 , Zenitur ( ok ), 11:02, 21/09/2019 [ответить] + / – Печально что GNOME2 удалён из репозиториев. С другой стороны, когда я в Gentoo обновил Glib 2.32 до 2.34, то один из процессов GNOME2 стал есть 100% одного ядра. Это значит, что оставить GNOME2 было невозможно. Например, CentOS ещё может позволить иметь в репо старый KDE или старый GNOME. Судя по содержимому SRPM, туда даже не бэкпортируют никаких изменений. Что, через DE нельзя взломать? Тогда как в Glib бэкпорты фиксов есть.

2.8 , A.Stahl ( ok ), 11:55, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – A MATE туда вкорячить нельзя? Тот же второгном только на современных библиотеках...



1.2 , Аноним ( 2 ), 11:03, 21/09/2019 [ответить] + / – Эх, хочется вот разнообразия ОСей, чтобы была конкуренция, а то все только линукс, да линукс, да чутка bsd, а вот Solaris, скажем? Что он?

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:22, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Умер практически совсем. Еле трепыхается на остатках пользователей. Орацлу он не нужен.

3.5 , Catwoolfii ( ok ), 11:30, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Настолько плох, что до сих пор выпускается hi-end линейка серверов? https://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/lineup/m1

2.4 , Dreamcast ( ? ), 11:24, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Solaris находится в плену у грязного быдла из Oracle.

3.6 , Emily ( ok ), 11:48, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень прошу, завязывать с курением. И продолжайте играть в проприетарные игровые приставки.

4.7 , Dreamcast ( ? ), 11:49, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И продолжайте играть в проприетарные игровые приставки. Я тут ногти постриг, могу отсыпать чутка.

5.9 , Ordu ( ok ), 12:03, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда ты куришь ногти, их надо разбодяживать банановыми корками. Запомни это, и никогда не повторяй своих ошибок. И подожди полгода, прежде чем писать в интернет о результатах: надо дождаться когда ногти твои пропитаются банановыми корками, и вот тогда... Но это, я предупреждаю, займёт полгода. И да, никогда не кури чужих ногтей, переживать чужие приходы опасно для "Я"-концепции, она начнёт дрейф в непредсказуемом направлении, чтобы с этим дрефом справится без помощи людей в белых халатах, требуется обширный опыт рефлексии, который тебе позволит ориентироваться в личностном пространстве, и замечать этот дрейф, понимая какие голоса в твоей голове твои, а какие чужие. Если ты совершишь ошибку, и решишь что голоса ногтей -- это твои голоса, то тебя будут лечить от шизофрении. Шизофрения считается неизлечимой, существуют единичные случаи успешного излечения, в остальных случаях -- это пожизненное сидение на нейролептиках.