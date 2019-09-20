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Релиз набора компиляторов LLVM 9.0

20.09.2019 10:24

После шести месяцев разработки представлен релиз проекта LLVM 9.0 (Low Level Virtual Machine) - GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующего программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизации). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован при помощи JIT-компилятора в машинные инструкции непосредственно в момент выполнения программы.

Из новых возможностей LLVM 9.0 отмечается обеспечение снятие метки экспериментальной разработки с целевой платформы RISC-V, поддержка C++ для OpenCL, возможность разделения программы на динамически подгружаемые части в LLD и реализация конструкции "asm goto", используемой в коде ядра Linux. В libc++ добавлена поддержка WASI (WebAssembly System Interface), а в LLD появилась начальная поддержка динамического связывания WebAssembly.

Улучшения в Clang 9.0:

  • Добавлена реализация специфичного для GCC выражения "asm goto", которое позволяет выполнить переход из ассемблерного inline-блока к метке в коде на языке Си. Указанная возможность необходима для сборки ядра Linux в режиме "CONFIG_JUMP_LABEL=y" с использованием Clang на системах с архитектурой x86_64. С учётом добавленных в прошлых выпусках изменений, ядро Linux теперь может собираться в Clang и для архитектуры x86_64 (ранее поддерживалась только сборка для архитектур arm, aarch64, ppc32, ppc64le и mips). Более того, проекты Android и ChromeOS уже переведены на использование Clang для сборки ядра и Google тестирует Clang в качестве основной платформы для сборки ядер для своих рабочих Linux-систем. В дальнейшем в процессе сборки ядра можно будет использовать и другие компоненты LLVM, включая LLD, llvm-objcopy, llvm-ar, llvm-nm и llvm-objdump;
  • Добавлена экспериментальная поддержка использования C++17 в OpenCL. Из специфичных возможностей отмечается поддержка атрибутов адресного пространства, блокировка преобразования адресного пространства операторами приведения типов, предоставление векторных типов как в OpenCL для C, наличие специфичных OpenCL-типов для изображений, событий, каналов и т.п.
  • Добавлены новые флаги компилятора "-ftime-trace" и "-ftime-trace-granularity=N" для генерации отчета о времени выполнения различных стадий работы фронтэнда (парсинг, инициализация) и бэкенда (стадии оптимизации). Отчёт сохраняется в формате json, совместимом с chrome://tracing и speedscope.app;
  • Добавлена обработка спецификатора "__declspec(allocator)" и генерация сопутствующей отладочной информации, позволяющей отслеживать потребление памяти в среде Visual Studio;
  • Для языка Си добавлена поддержка макроса "__FILE_NAME__", напоминающего макрос "__FILE__", но включающий только имя файла без полного пути;
  • Для языка C++ расширена поддержка атрибутов адресного пространства, охватывающих различные возможности C++, включая шаблоны параметров и аргументов, ссылочные типы, вывод типа возвращаемого значения, объекты, автоматически генерируемые функции, встроенные операторы и т.п.
  • Расширены возможности, связанные с поддержкой OpenCL, OpenMP и CUDA. В том числе обеспечена начальная поддержка неявного включения встроенных функций OpenCL (добавлен флаг "-fdeclare-opencl-builtins"), реализовано расширение cl_arm_integer_dot_product и расширены средства диагностики;
  • Улучшена работа статического анализатора и добавлена документация по выполнению статического анализа. Добавлены флаги для отображения доступных модулей проверки и поддерживаемых опций ("-analyzer-checker[-option]-help", "-analyzer-checker[-option]-help-alpha" и "-analyzer-checker[-option]-help-developer"). Добавлен флаг "-analyzer-werror" для реагирования на предупреждения как на ошибки. Добавлены новые режимы проверки:
    • security.insecureAPI.DeprecatedOrUnsafeBufferHandling для выявления небезопасных приёмов работы с буферами;
    • osx.MIGChecker для поиска нарушений правил оформления вызовов MIG (Mach Interface Generator);
    • optin.osx.OSObjectCStyleCast для поиска некорректных преобразований объектов XNU libkern;
    • apiModeling.llvm с набором моделирующих функций проверки для выявления ошибок в кодовой базе LLVM;
    • Стабилизирован код для проверки неинициализированных объектов С++ (UninitializedObject в пакете optin.cplusplus);
  • В утилиту clang-format добавлена поддержка форматирования кода на языке C# и обеспечена поддержка применяемого в Microsoft стиля оформления кода;
  • В clang-cl, альтернативном интерфейсе командной строки, обеспечивающем совместимость на уровне опций с компилятором cl.exe из состава Visual Studio, добавлена эвристика для восприятия несуществующих файлов как опций командной строки с выводом соответствующего предупреждения (например, при запуске "clang-cl /diagnostic:caret /c test.cc");
  • В linter clang-tidy добавлена большая порция новых проверок, в том числе добавлены проверки, специфичные для API OpenMP;
  • Расширены возможности сервера clangd (Clang Server), в котором по умолчанию включен режим построения индекса в фоновом режиме, добавлена поддержка контекстных действий с кодом (извлечение переменной, раскрытие определений auto и макросов, преобразование экранированных строк в неэкранированные), появилась возможность вывода предупреждений от Clang-tidy, расширена диагностика ошибок в заголовочных файлах и добавлена возможность вывода информации об иерархии типов;

Основные новшества LLVM 9.0:

  • В компоновщик LLD добавлена экспериментальная возможность партицирования, позволяющая разделить одну программу на несколько частей, каждая из которых размещается в отдельном ELF-файле. Указанная возможность позволяет запускать основную часть программы, которая по мере необходимости в процессе работы будет подгружать остальные компоненты (например, можно выделить встроенный PDF-просмотрщик в отдельный файл, который будет загружаться только когда пользователь открыл PDF-файл).

    Компоновщик LLD доведён до состояния, пригодного для компоновки ядра Linux для архитектур arm32_7, arm64, ppc64le и x86_64. Предложены новые опции "-" (вывод в stdout), "--[no-]allow-shlib-undefined", "--undefined-glob", "-nmagic", "-omagic", "--dependent-library", "-z ifunc-noplt" и "-z common-page-size". Для архитектуры AArch64 добавлена поддержка инструкций BTI (Branch Target Indicator) и PAC (Pointer Authentication Code). Существенно улучшена поддержка платформ MIPS, RISC-V и PowerPC. Добавлена начальная поддержка динамического связывания для WebAssembly;

  • В libc++ реализованы функции ssize, std::is_constant_evaluated, std::midpoint и std::lerp, в std::span добавлены методы "front" и "back", добавлены признаки типов std::is_unbounded_array и std::is_bounded_array, расширены возможности std::atomic. Прекращена поддержка GCC 4.9 (возможно использование с GCC 5.1 и более новых выпусков). Добавлена поддержка WASI (WebAssembly System Interface, интерфейс для использования WebAssembly вне браузера);
  • Добавлены новые оптимизации. Обеспечено преобразование вызовов memcmp в bcmp в некоторых ситуациях. Реализован пропуск проверки диапазонов для таблиц переходов, в которых нижние блоки switch недостижимы или когда инструкции не используются, например, при вызове функций с типом void;
  • Стабилизирован бэкенд для архитектуры архитектуры RISC-V, который больше не позиционируется как экспериментальный и собирается по умолчанию. Обеспечена полная поддержка генерации кода для вариантов наборов инструкций RV32I и RV64I с расширениями MAFDC;
  • Внесены многочисленные улучшения в бэкенды для архитектур X86, AArch64, ARM, SystemZ, MIPS, AMDGPU и PowerPC. Например, для архитектуры AArch64 добавлена поддержка инструкций SVE2 (Scalable Vector Extension 2) и MTE (Memory Tagging Extensions), в бэкенде ARM добавлена поддержка архитектуры Armv8.1-M и расширения MVE (M-Profile Vector Extension). В бэкенд AMDGPU добавлена поддержка архитектуры GFX10 (Navi), по умолчанию включена возможности вызова функций и активирован комбинированный проход DPP (Data-Parallel Primitives).
  • В отладчике LLDB появилась цветная подсветка обратных трассировок, добавлена поддержка блоков DWARF4 debug_types и DWARF5 debug_info;
  • В утилиты llvm-objcopy и llvm-strip добавлена поддержка объектных и исполняемых файлов в формате COFF.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.llvm.org/piperma...)
  2. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  3. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 8.0
  4. OpenNews: Выпуск Tinygo 0.7.0, компилятора языка Go на базе LLVM
  5. OpenNews: Проект LLVM ввёл в строй официальное Git-зеркало в ходе миграции с SVN
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: llvm, clang, compile
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:56, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как его на винду установить?
     
     
  • 2.4, 1 (??), 10:57, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    запускаешь setup.exe и все дела
     
  • 2.5, commiethebeastie (ok), 11:19, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://devblogs.microsoft.com/cppblog/clang-llvm-support-in-visual-studio/
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:14, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как что-то скомпилировать без студии?
     
     
  • 4.12, commiethebeastie (ok), 12:19, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://releases.llvm.org/

    Бинарники под маздайку еще не собрали, а так 8.0.1 есть.

    А собирается что-либо через clang.exe

     

  • 1.6, Anonymoustus (ok), 11:58, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена реализация специфичного для GCC выражения "asm goto", которое позволяет выполнить переход из ассемблерного inline-блока к метке в коде на языке Си.

    Вот это правильно! Даёшь ещё более запутанный код!

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:04, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    без goto не жизнь, а поебота
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:09, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В ассемблере нет ни while, ни for, если ты не в курсе. Только goto (jmp* в x86, b* в arm).
     
  • 2.11, Аноним (10), 12:16, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    goto-фобам среди нормальных программистов делать нечего, это мощный инструмент, который имеет свое применение к примеру для выхода из вложенных циклов, при чем читаемость гораздо выше, чем при использовании разных флагов. Это мощный инструмент, но который надо использовать с умом
     
     
  • 3.13, commiethebeastie (ok), 12:20, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из вложенных циклов надо выходить выносом оных в отдельные функции, а не созданием говнолапши с goto и флагами.
     
     
  • 4.15, A.Stahl (ok), 12:40, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я-то думал что хорошим тоном является вынос в функции логически законченных блоков, а оказывается функции нужны для выхода из вложенных циклов. Век живи -- век учись...
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:02, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, когда Julia на него переедет....
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:29, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обеспечено преобразование вызовов memcmp в bcmp в некоторых ситуациях.

    Зачем?

    > функций с типом void

    Функция не может иметь тип void. Функция может возвращать void.

     
  • 1.16, Аноним (16), 12:45, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В компоновщик LLD добавлена экспериментальная возможность партицирования, позволяющая разделить одну программу на несколько частей, каждая из которых размещается в отдельном ELF-файле. Указанная возможность позволяет запускать основную часть программы, которая по мере необходимости в процессе работы будет подгружать остальные компоненты

    DOS overlay?!
    Всё новое - хорошо забытое старое…

     
  • 1.17, Аноним (17), 12:45, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что с поддержкой Intel HEX в llvm-objcopy, вроде добавляли её?
     

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