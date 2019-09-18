Опубликовано корректирующее обновление Firefox 69.0.1 в котором устранено несколько проблем: Исправлена уязвимость (CVE-2019-11754), позволяющая захватить управление указателем курсора мыши через API requestPointerLock() без запроса подтверждения у пользователя;

Устранена проблема, приводившая к запуску внешних программ-обработчиков в фоновом режиме при клике на ссылке в Firefox;

Улучшено удобство работы в менеджере дополнений при использовании экранного ридера;

Решена проблема с оставлением уведомления о подключении через Captive Portal после успешного входа в сеть;

Устранены ограничения масштабирования шрифтов в режиме читателя (reader view);

Исправлена проблема в интерфейсе инспектирования производительности в Developer Tools, мешающая отображению стековых графиков.



