The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Firefox 69.0.1

18.09.2019 21:27

Опубликовано корректирующее обновление Firefox 69.0.1 в котором устранено несколько проблем:

  • Исправлена уязвимость (CVE-2019-11754), позволяющая захватить управление указателем курсора мыши через API requestPointerLock() без запроса подтверждения у пользователя;
  • Устранена проблема, приводившая к запуску внешних программ-обработчиков в фоновом режиме при клике на ссылке в Firefox;
  • Улучшено удобство работы в менеджере дополнений при использовании экранного ридера;
  • Решена проблема с оставлением уведомления о подключении через Captive Portal после успешного входа в сеть;
  • Устранены ограничения масштабирования шрифтов в режиме читателя (reader view);
  • Исправлена проблема в интерфейсе инспектирования производительности в Developer Tools, мешающая отображению стековых графиков.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
  3. OpenNews: Mozilla тестирует прокси-сервис Private Network для Firefox
  4. OpenNews: Mozilla переходит к включению по умолчанию DNS-over-HTTPS в Firefox
  5. OpenNews: Релиз Firefox 69
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 2, аноним3 (?), 22:37, 18/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    уже прилетело с обновлениями. шустро.)) на опеннете еще статьи не было а фокс уже был.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру