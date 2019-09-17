Microsoft открыл код стандартной библиотеки С++, поставляемой в Visual Studio

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|1.2, Аноним (2), 22:58, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мне кажется или в Майкрософт приняли вакцыну от проприеиарщины и она помалу действует ?
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|2.5, Анон Багоев (?), 23:09, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это нынешний гендир майков продвинутый визионер, в отличие от прошлого ретрограда.
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|2.6, ааааааа (?), 23:22, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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мне кажется, или даже дичайший троллинг выглядит лучше с запятыми на своих местах?
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|2.8, Аноним (7), 23:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если учесть, что авторские права принадлежали Dinkumware и им, скорее всего, пришлось забашлять за смену лицензии, выглядит как аттракцион невероятной щедрости
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|2.13, ананим.orig (?), 00:13, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет. они просто купили житхаб.
сабж для пописчиков всегда был в сырцах. просто их стало больше.
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|2.16, Аноним (16), 00:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К счастью, в той вакцине не было вируса GPL. Лицензии от Microsoft куда как более приятные. Вот где свобода, а не одно её название.
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|2.12, IRASoldier_registered (ok), 00:00, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага. Microsoft в своей хитрой злобности и злобной хитрости включила в лицензию тайный невидимый пункт, по которому весь код, написанный тобой с инклюдами их либ будет принадлежать им с момента, как только ты подумаешь об инклюде. А ещё они заберут себе твою бессмертную душу в вечное посмертное рабство.
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|3.15, ананим.orig (?), 00:18, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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слабо протолкнуть в пул-реквест поддержку лину.. да ладно! фрибзди?
не?
ну ладно. что ви там про душу то говорили?
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|1.14, Онаним (?), 00:14, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> GitHub: PR system should enforce clang-format rules
Ну вот уже пошли "улучшатели" кода со своей религией в чужой монастырь.
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|2.20, Аноним (20), 01:43, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть кроссплатформенные проекты, которые линкуются с нею для windows.
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|2.22, Аноним (22), 02:20, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те, кто вынужнен поддерживать сборку в VS, теперь смогут самостоятельно исправить мелкомягкие баги, а не ждать ради фиксов новый релиз студии
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|2.27, Аноним (-), 02:32, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо, чтобы развалить линукс изнутри. Как именно - время покажет.
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|1.21, Аноним (20), 01:57, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Среди областей, которые Microsoft не заинтересована развивать, отмечаются портирование на другие платформы и добавление нестандартных расширений.
MS страстно сокращает расходы...
Глядишь, они со временем целиком откроют рантайм и отделят его от версионирования морды visual studio.
Wine, возможно, заинтересуется, но не более. Это не для Linux.
Очередная новость о том как MS выгодно пиарится и одновременно сокращает расходы через владение гитхабом.
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