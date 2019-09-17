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Microsoft открыл код стандартной библиотеки С++, поставляемой в Visual Studio

17.09.2019 22:38

На проходящей в эти дни конференции CppCon 2019 компания Microsoft объявила об открытии кода своей реализации стандартной библиотеки С++ (STL, C++ Standard Library), входящей в состав инструментария MSVC и среды разработки Visual Studio. Библиотека реализует возможности, описанные в актуальных стандартах C++14 и C++17, а также развивается в направлении поддержки будущего стандарта C++20, следуя за изменениями в текущем рабочем черновике. Код открыт под лицензией Apache 2.0 с исключениями для бинарных файлов, решающими проблему с включением runtime-библиотек в состав формируемых исполняемых файлов.

Разработку данной библиотеки в дальнейшем планируется вести как развиваемый на GitHub открытый проект, принимающий от сторонних разработчиков pull-запросы с исправлениями и реализацией новых возможностей (для участия в разработке требуется подписание CLA-соглашения о передаче имущественных прав на передаваемый код). Отмечается, что перевод разработки STL на GitHub поможет клиентам Microsoft отслеживать ход разработки, экспериментировать с самими свежими изменениями и помогать рецензировать поступающие запросы на добавление новшеств.

Открытие кода также позволит сообществу использовать в других проектах готовые реализации возможностей из новых стандартов. Например, лицензия на код выбрана таким образом, чтобы предоставить возможность обмениваться кодом с библиотекой libc++ от проекта LLVM. STL и libc++ отличаются внутренним представлением структур данных, но при желании разработчики libc++ могут портировать интересующую функциональность из STL (например, charconv) или оба проекта совместно смогут развивать какие-то новшества. Добавленные в лицензию Apache исключения отменяют требования по упоминанию использования исходного продукта при поставке конечным пользователям бинарных файлов, скомпилированных с STL.

Из ключевых целей проекта называется полное соответствие требованиям спецификаций, обеспечение высокой производительности, удобство использования (средства отладки, диагностики, выявления ошибок) и совместимость на уровне исходных текстов и ABI c прошлыми выпусками Visual Studio 2015/2017. Среди областей, которые Microsoft не заинтересована развивать, отмечаются портирование на другие платформы и добавление нестандартных расширений.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 8.0
  3. OpenNews: Microsoft опубликовал репозиторий со своими модификациями для ядра Linux
  4. OpenNews: Microsoft открыл код Quantum Development Kit для разработки квантовых алгоритмов
  5. OpenNews: Microsoft выступил с инициативой включения поддержки exFAT в состав ядра Linux
  6. OpenNews: Сторми Питерс возглавила подразделение открытых программ Microsoft
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: stl, cpp, library
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:57, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Подскажите, как заменить им тормозной glibc
     
     
  • 2.4, твой лучший друг (?), 23:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Очень просто, надо почитать про stl. И даже не Джосаттиса. Вопрос решится сам собой, инфа сотка.
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Тормоз здесь есть, но это не glibc
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 23:47, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Самокритично
     
  • 2.11, devops (?), 23:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для начала вычистить оттуда все "#include <Windows.h>"
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:58, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне кажется или в Майкрософт приняли вакцыну от проприеиарщины и она помалу действует ?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Штульман наставлил на путь истинный.
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 02:22, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пошел нaxep, мyдила.
     
  • 2.5, Анон Багоев (?), 23:09, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это нынешний гендир майков продвинутый визионер, в отличие от прошлого ретрограда.
     
  • 2.6, ааааааа (?), 23:22, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мне кажется, или даже дичайший троллинг выглядит лучше с запятыми на своих местах?
     
  • 2.8, Аноним (7), 23:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если учесть, что авторские права принадлежали Dinkumware и им, скорее всего, пришлось забашлять за смену лицензии, выглядит как аттракцион невероятной щедрости
     
  • 2.13, ананим.orig (?), 00:13, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет. они просто купили житхаб.
    сабж для пописчиков всегда был в сырцах. просто их стало больше.
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К счастью, в той вакцине не было вируса GPL. Лицензии от Microsoft куда как более приятные. Вот где свобода, а не одно её название.
     
  • 2.24, Аноним (-), 02:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    M$ EEE, bro.
     

  • 1.10, InuYasha (?), 23:47, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Бойся данайцев, дары приносящих". Просто вспомнилось. Почему-то.
     
     
  • 2.12, IRASoldier_registered (ok), 00:00, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага. Microsoft в своей хитрой злобности и злобной хитрости включила в лицензию тайный невидимый пункт, по которому весь код, написанный тобой с инклюдами их либ будет принадлежать им с момента, как только ты подумаешь об инклюде. А ещё они заберут себе твою бессмертную душу в вечное посмертное рабство.
     
     
  • 3.15, ананим.orig (?), 00:18, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слабо протолкнуть в пул-реквест поддержку лину.. да ладно! фрибзди?

    не?
    ну ладно. что ви там про душу то говорили?

     
  • 2.26, Аноним (-), 02:31, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раз вспомнилось, значит есть еще разум.
     

  • 1.14, Онаним (?), 00:14, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GitHub: PR system should enforce clang-format rules

    Ну вот уже пошли "улучшатели" кода со своей религией в чужой монастырь.

     
     
  • 2.17, Cat (??), 00:26, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же сотрудник Microsoft. Они бы все равно ввели
     
     
  • 3.18, Онаним (?), 00:30, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда ладно язычники!
     

  • 1.19, vitalif (ok), 00:35, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А оно кому-то надо?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 01:43, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть кроссплатформенные проекты, которые линкуются с нею для windows.
     
  • 2.22, Аноним (22), 02:20, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кто вынужнен поддерживать сборку в VS, теперь смогут самостоятельно исправить мелкомягкие баги, а не ждать ради фиксов новый релиз студии
     
  • 2.27, Аноним (-), 02:32, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо, чтобы развалить линукс изнутри. Как именно - время покажет.
     

  • 1.21, Аноним (20), 01:57, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Среди областей, которые Microsoft не заинтересована развивать, отмечаются портирование на другие платформы и добавление нестандартных расширений.

    MS страстно сокращает расходы...
    Глядишь, они со временем целиком откроют рантайм и отделят его от версионирования морды visual studio.
    Wine, возможно, заинтересуется, но не более. Это не для Linux.
    Очередная новость о том как MS выгодно пиарится и одновременно сокращает расходы через владение гитхабом.

     
  • 1.25, Аноним (-), 02:25, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как открыл, так и закроет! Вместе с линуксом. M$ EEE.
     
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