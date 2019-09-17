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Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов

17.09.2019 19:40

Разработчики Firefox объявили о сокращении цикла подготовки новых выпусков браузера до четырёх недель (ранее выпуски готовились 6-8 недель). Firefox 70 будет выпущен в соответствии со старым графиком 22 октября, затем через шесть недель 3 декабря будет подготовлен релиз Firefox 71, после чего последующие выпуски будут формироваться раз в четыре недели (7 января, 11 февраля, 10 марта и т.д.).

Ветка с длительным сроком поддержки (ESR) как и раньше будет выпускаться раз в год и поддерживаться ещё три месяца после формирования следующей ESR-ветки. Корректирующие обновления для ESR-ветки будут синхронизированы с обычными выпусками и также будут выпускаться раз в 4 недели. Следующим ESR-релизом станет Firefox 78, намеченный на июнь 2020 года. На 4-недельный цикл формирования релизов также будет переведена разработка SpiderMonkey и Tor Browser.

В качестве причины сокращения цикла разработки называется желание более оперативно доводить новые возможности до пользователей. Предполагается, что более частые выпуски позволят повысить гибкость планирования разработки продукта и реализации приоритетных изменений, соответствующих требованиям бизнеса и рынка. По мнению разработчиков четырёхнедельный цикл разработки позволяет добиться оптимального баланса между быстротой предоставления новых Web API и обеспечением качества и стабильности.

Сокращение времени на подготовку релиза приведёт к уменьшению времени тестирования бета-выпусков, ночных сборок и выпусков Developer Edition, что планируется компенсировать более частым формирования обновлений для тестовых сборок. Вместо подготовки двух новых бета-версий в неделю планируется адаптировать для бета-ветки схему частого выпуска обновлений, ранее применяемую для ночных сборок.

Для снижения риска возникновения непредвиденных проблем при добавлении некоторых значительных новшеств, связанные с ними изменения будут доводиться до пользователей релизов не разом, а постепенно - вначале возможность будет активироваться для небольшого процента пользователей, а потом доводиться до полного охвата или динамически отключаться при выявлении недоработок. Кроме того, для тестирования новшеств и принятия решений по их включению в основной состав в рамках программы Test Pilot пользователям будет предлагаться принять участие в проведении экспериментов, не привязанных к циклу подготовки релизов.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2019...)
  2. OpenNews: Firefox переходит на плавающий график подготовки релизов
  3. OpenNews: Firefox на пути сокращения цикла разработки
  4. OpenNews: Разработчики Mozilla намереваются увеличить интервал между выпусками Firefox с 6 до 9 недель
  5. OpenNews: Новая схема подготовки релизов Firefox
  6. OpenNews: Разработчики Mozilla рассматривают предложение о сокращении цикла подготовки релизов Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, mozilla
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:35, 17/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Куда уж чаще, блин.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:37, 17/09/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно вообще упразднить все релиз-каналы кроме ESR и Nightly.
     
  • 1.3, A.Stahl (ok), 20:39, 17/09/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну х.з. что там за новшества такие они хотят до меня доносить быстрее: я давно уже ченджлог Файерфокса читаю по диагонали так как там ничего особо интересного нет. Что-то ускорили, что-то изменили, какю-то бестолковую возможность временно внедрили.
    Думаю в результате только багов прибавится у конечных пользователей.
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:41, 17/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Мне бы не ноооовшества, а исправления ошибок, которым уже более десятилетия. Но и несколько летней давности тоже.
     
  • 1.5, timur.davletshin (ok), 20:42, 17/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю, что какой-то нетрадиционный человек на должности манагера решил, что у Firefox доля малая из-за меньшего номера версии, чем у Chrome?
     
  • 1.6, FSA (??), 20:43, 17/09/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё-таки они решили перегнать хром по номеру версии...
     
  • 1.7, Йопта (?), 20:46, 17/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Прикольно,давно про такое думал, по идеи теперь, и стабильнее будет и быстрее будут тестировать бетки
     
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