Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов

Разработчики Firefox объявили о сокращении цикла подготовки новых выпусков браузера до четырёх недель (ранее выпуски готовились 6-8 недель). Firefox 70 будет выпущен в соответствии со старым графиком 22 октября, затем через шесть недель 3 декабря будет подготовлен релиз Firefox 71, после чего последующие выпуски будут формироваться раз в четыре недели (7 января, 11 февраля, 10 марта и т.д.).

Ветка с длительным сроком поддержки (ESR) как и раньше будет выпускаться раз в год и поддерживаться ещё три месяца после формирования следующей ESR-ветки. Корректирующие обновления для ESR-ветки будут синхронизированы с обычными выпусками и также будут выпускаться раз в 4 недели. Следующим ESR-релизом станет Firefox 78, намеченный на июнь 2020 года. На 4-недельный цикл формирования релизов также будет переведена разработка SpiderMonkey и Tor Browser.

В качестве причины сокращения цикла разработки называется желание более оперативно доводить новые возможности до пользователей. Предполагается, что более частые выпуски позволят повысить гибкость планирования разработки продукта и реализации приоритетных изменений, соответствующих требованиям бизнеса и рынка. По мнению разработчиков четырёхнедельный цикл разработки позволяет добиться оптимального баланса между быстротой предоставления новых Web API и обеспечением качества и стабильности.

Сокращение времени на подготовку релиза приведёт к уменьшению времени тестирования бета-выпусков, ночных сборок и выпусков Developer Edition, что планируется компенсировать более частым формирования обновлений для тестовых сборок. Вместо подготовки двух новых бета-версий в неделю планируется адаптировать для бета-ветки схему частого выпуска обновлений, ранее применяемую для ночных сборок.

Для снижения риска возникновения непредвиденных проблем при добавлении некоторых значительных новшеств, связанные с ними изменения будут доводиться до пользователей релизов не разом, а постепенно - вначале возможность будет активироваться для небольшого процента пользователей, а потом доводиться до полного охвата или динамически отключаться при выявлении недоработок. Кроме того, для тестирования новшеств и принятия решений по их включению в основной состав в рамках программы Test Pilot пользователям будет предлагаться принять участие в проведении экспериментов, не привязанных к циклу подготовки релизов.



