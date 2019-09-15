Для ядра Linux предложен новый вариант драйвера exFAT

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|3.91, Аномномномнимус (?), 13:02, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Особенно в зеркалках, гопро-шках и прочем железе ещё не разжиревшем до "8 процев, 12Гб ОЗУ, всё равно торможу на копировании файлика"
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|2.37, Anon132 (?), 11:07, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Использую exFAT для переносимых дисков/флешек между маком, виндой и линуксом. Не нашел ничего быстрей и переносимей для чтения/записи без существенных рисков повреждения данных
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|3.30, пох. (?), 10:54, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у современных мамок нет никакого биоса. У них есть uefi. С чего осилишь написать загрузчик, с того и будет грузиться.
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|4.35, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:02, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уефи — это биос, как по букве, так и по сути. Или найдётся умник, отрицающий что уефи — это не базовая система ввода/вывода?
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|5.45, Аноним (45), 11:21, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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разная реализация. старые операционки (ДОС в основном) использовали биос для доступа к железу(например к диску), потому оно и называлось система ввода/вывода. в уефи такой функциональности больше нет.
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|1.4, Аноним (4), 09:51, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ребята, подскажите какой линукс выбрать... Их просто куча. Нужен линукс, который будет работать без всяких танцев. Если такой есть, конечно. В терминале полный ноль.
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|6.73, Аноним (73), 12:11, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ставь стейбл версию и не будет никаких танцев. А кде всегда свежее кубунтушного где каноникл за два года даже минорную версию не изменит будет только патчить.
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|3.57, Аноним (57), 11:44, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это так толсто, что даже толсто. Даже предложение обмазаться LFS было бы тоньше этого завуалированного совета поесть г@вна.
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|2.7, пох. (?), 10:00, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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б-жественную десяточку. Она просто работает, без всяких танцев - а если что-то сломалось - ты всегда можешь позвонить в техническую поддержку (если сломалась ерунда - они тебе на самом деле помогут).
А линукс - оставь, пожалуйста, тем, кто не полный ноль, и способен читать, учиться и разбираться.
А то его и так изрядно уже изуродовали в угоду альтернативно-одаренным.
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|3.9, Catwoolfii (ok), 10:04, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Кстати, десяточка иногда ломается тоже "просто": накатил пачку обновлений и после ребута все - ку-ку Вася...
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|4.13, пох. (?), 10:11, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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почему у нас, в конторе с тысячами десяточек - не ломается? Или ты все же про де6иллиан? Ну там не знаю.
А как ломается б-жественная бубунточка - я уже показывал и рассказывал в истории про dkms. В отличие от ваших сказочек - с деталями и подробным разжевыванием, что, как и от чего.
Причем десяточка-то откатится на "last known good" даже без вмешательства пользователя (точнее, если тyпopылый не полезет вмешиваться, когда его не просили), а починить бубунточку глупые фанатики опенсосия не смогут, они только ебилдов ждать умеют.
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|5.19, Catwoolfii (ok), 10:28, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>почему у нас, в конторе с тысячами десяточек - не ломается?
Может быть потому, что конкретно Вы этим не занимаетесь в своей конторе и чего-то не знаете?
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|5.23, Адекват (ok), 10:31, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сама это как ? после ребута ? или подождать нужно, если да то сколько ?
Несколько лет назад была проблема на буке с ней - после загрузки черный экран, и ничего не помогало.
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|5.81, Аноним (81), 12:29, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Причем десяточка-то откатится на "last known good" даже без вмешательства пользователя (точнее, если тyпopылый не полезет вмешиваться, когда его не просили), а починить бубунточку глупые фанатики опенсосия не смогут, они только ебилдов ждать умеют.
Всё подобное должно было порешать nix || guix. Но нам же правильную архитектуру не надо, нам надо в продакшн и завязки на вендора.
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|6.88, zzz (??), 12:57, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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guix на десктопе? Ты еще расскажи, как удобно администрировать линуксовый парк из хотя бы сотни десктопов. В винде всё просто - вот тебе контроллер домена+GPO+SCSM, где за час можно мышкой нарисовать какие угодно деления, политики и настройки. Что предлагает "правильная архитектура"?
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|4.31, пох. (?), 10:56, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ей жить четыре месяца осталось. А дальше - опаньки, и апгрейд - ни разу небесплатен.
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|5.72, Гентушник (ok), 12:10, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> апгрейд - ни разу небесплатен
В смысле? За неё ещё и платить нужно было? :-)
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|3.32, AlexYeCu_not_logged (?), 10:57, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>б-жественную десяточку. Она просто работает, без всяких танцев
Нет, просто у виндопользователя от постоянных стрессов и безысходности быстро развивается избирательное отключение органов чувств. Это позволяет ему плясать, танцевать, крутить тулупы и фуэте, делать жим лёжа и даже самоудовлетворяться вприсядку, будучи уверенным, что он твёрдо стоит на земле двумя ногами и не шевелится.
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|4.70, zzz (??), 12:06, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И какие же постоянные стрессы у пользователей винды? Раз в месяц установить обновы и пройтись DWS Lite? Ужасный стресс. А вот всё остальное применимо как раз к линуксу.
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|3.38, хотел спросить (?), 11:10, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я пробывал всякие Debian подобные штуки - не зашло
пробывал SUSE - жутко лагало
остановился на шапке - точнее CentOS, ну и впоследствии на Fedora для дома
но каждому своё...
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|2.14, Аноним (16), 10:12, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Линукса "без танцев" просто не существует в природе. Потому что сам линукс - это "for fun", а какой фан без танцев?? :)
В теории, если потребности крайне минимальны, то любой линукс будет хорош, потому что там наверняка найдутся пакеты под ваши нужды. Но жизнь показала, что установив Линукс раз, навсегда увязаешь в бесконечных апдейтах, компиляциях, правках конфигов и т.п. Это чёрная дыра, куда уходит всё свободное время. :(
Так что либо смирись и трать, либо продолжнай в венде.
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|4.25, Адекват (ok), 10:35, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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просто. оставлю. это. здесь.
https://bbs.archlinux.org/
и это:
It is recommended to perform full system upgrades regularly via Pacman#Upgrading packages, to enjoy both the latest bug fixes and security updates, and also to avoid having to deal with too many package upgrades that require manual intervention at once. When requesting support from the community, it will usually be assumed that the system is up to date.
https://wiki.archlinux.org/index.php/System_maintenance#Upgrading_the_system
Не уверен поменялась ли вика, но точно помню фразу вида "арч можно обновлять только целиком, без частичных обновлений"
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|3.48, Аноним (54), 11:27, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То ли дело вечные сбои во время работы из-за обновлений в шинде, две оболочки под настройки в виде старой панели управления и нового дерьма, которое походу на html писали, ибо новая оболочка настроек тупит сильнее, чем gtk софт, да и командную строку в шинде для красоты же добавили, да(нет). Шиндонутые такие шиндонутые.
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|4.67, zzz (??), 12:01, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На моей памяти у десятки за все время была одна обнова, делающая черный экран при наличии ряда антивирусов. Ну, может, еще парочка, которые были года два-три назад. На этом всё. Видимо, кто-то из категории косоруких, если умудряется добиваться "вечных сбоев из-за обновлений". Но тогда и надо писать - так и так, ниасилил, нипанимаю, тупильник.
Вообще, занятно, как лап4атые переобуваются в прыжке, когда людей, у которых ломается линукс, называют криворукими дятлами, но когда у них самих ломается винда - аргумент про криворукость тут же забывают.
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|5.75, Гентушник (ok), 12:17, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ломается линукс, называют криворукими дятлами, но когда у них самих ломается винда
Но ведь в большинстве случаев так и есть.
В Линуксе предоставляется больше свободы что-то настроить (и сломать), а починить систему обратно всегда возможно. Если сам сломал, да ещё и не смог обратно починить (или хотя бы восстановить из бекапа), то да - ты криворукий дятел.
В Шинде всё прибито гвоздями и почти ничего не настраивается, штатное использование может привести к поломке ОС и тут уже у тебя нет средств починить всё как было.
Ты можешь лишь восстановиться из бекапа или переустановить шиндовс. Можно конечно заниматься шаманствами, но обычно всё равно всё в итоге заканчивается переустановкой.
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|6.87, zzz (??), 12:49, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И вот опять начинается аттракцион лицемерия: если убунту накатила кривые обновы и всё встало враскоряку - виноват пользователь линукса, если винды накатила кривые обновы и всё встало враскоряку - виновата винда.
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|7.89, КГБ СССР (?), 12:58, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У линуксоидов он и не заканчивается.
Лично я захожу на opennet, чтобы посмотреть, как у этих лицемеров пердаки горят.
Это очень повышает настроение.
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|7.90, КГБ СССР (?), 13:00, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Им только скажешь слово винда или мак и линуксоиды сразу начинают тявкать.
О пользователях мака, что они все геи, ну а пользователи винды все поголовно дауны.
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|8.96, zzz (??), 13:12, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Всё это было бы актуально, если бы это действительно были линуксоиды На словах ... текст свёрнут, показать
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|2.18, XapoH (?), 10:23, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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[i]"Ребята, подскажите какой линукс выбрать... который будет работать без всяких танцев"[/i]
Убунтуобразный - если комп боль-мень современныый (гектара 4 памяти и больше), то что-то из Mint (его вообще можно "в десятку" внешне переделать за несколько кликов), а так - Xubuntu, или ещё что из того, что живёт на deb пакетах (чуть более, чем дофига вариантов).
В любом случае - в начале изготовление LiveCD (или USB) и запус к него. Потом смотреть всё ли железо опозналось и всё ли работает. Потом - нравится или нет сама система и насколько удобно с ней работать. И только потом - ставить. По началу - можно и второй системой (хоть и не дело это. Луше вторым диском, который менять. Хотя это не на всех компах/ноутах удобно)
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|3.65, Аноним (57), 11:58, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> или ещё что из того, что живёт на deb пакетах
Точно наркоман. Деб кошмарен.
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|3.26, VINRARUS (ok), 10:36, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И какие у него преимущества кроме корицы.
Это ж третьесортный дистрибутив (1-Debian, 2-Ubuntu).
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|4.29, Аноним (29), 10:49, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Третий производный (второй) ≠ третьесортный. Влепил вам минус, короче.
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|4.42, Аноним (42), 11:15, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я сам терпеть не могу минт по религиозным причинам, но он действительно проще, чем убунта для _совсем_ новичков за счёт пары гуи тулз типа помощника установки дров на видяху и др., которых нет в репах убунты по какой-то причине.
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|5.95, soarin (ok), 13:10, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> типа помощника установки дров на видяху и др., которых нет в репах убунты
У тебя какая-то альтернативная реальность.
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|2.36, rshadow (ok), 11:03, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для сервера возьми что нибудь базовое. Debian или Redhat. Для своего ноута, что нибудь популярное. Ubuntu например. Но Только LTS. там все равно в гуях будет куча проблем, так хотя бы стабильно чтобы работало.
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|2.40, Онаним (?), 11:12, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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MS Windows 10 - лучший линАкс (sic!) для "в терминале полный ноль".
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|4.47, Онаним (?), 11:26, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для игр норм. А если работать, то лучше что-то поближе к серверам.
В виндовых серверах сейчас тоже полно консоли стало. Убогой, но консоли. В том же сексченже без консоли вообще никак.
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|5.69, rshadow (ok), 12:03, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Консоль лишь малая часть. Надежность, скорость работы, возможность кастомизации и т.д. у винды не сравнится.
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|3.49, Аноним (54), 11:32, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Десятка - это худшая винда, какой тут "линАкс". Идиотам вернули кнопочку "пуск" и обмазали кучей говна, а они и рады. Круто ловить неотключаемые обновления и постоянные падения производительности из-за убогой телеметрии наверное.
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|2.85, BlackRot (?), 12:38, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дружище, тебе сейчас тут насоветуют.
Лично я использую федора, из-за свежего софта, для тебя рекомендую Manjaro, там вообще терминалом пользоваться не придётся, дизайн очень классный, шрифты приятные, драйвера с помощью софтины выбираешь какие хочешь, софт из магазина ставишь одно левой (лкм). для новичка самое то, но бывало у меня пару раз после обновлений запускаться не хотел, поэтому налог ему будет Linux Mint всё аналогично тоже самое.
в убунту уродливый и неудобный дизайн и терминал в некоторых местах юзать таки придётся, + анальные зонды как у майкрософт.
поэтому сразу ставь Linux Mint. Кстати, практически у каждого дистра есть Live режим, что значит что ты можешь запустить систему прямо с флешки не устанавливая систему.
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|3.100, brigantin (?), 13:43, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Манжарик надо обновлять через терминал, стоял полгода на ноуте домашнем, для игр имеется плойка, поэтому остальные задачи на ура... Да если обновлять через интерфейс то может и не загрузиться.
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|1.10, пох. (?), 10:07, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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интересно, что они там понаудаляли, и нельзя ли вернуть обратно - что-то мне подсказывает, что самсунь не стала бы даром тратить время на переписывание с нуля vfat, если бы не видела в своей реализации преимуществ.
самосуневый исходник, поди, все еще доступен на их сайте череззаднчным способом, или этот кореец его спер где-то в непубличном месте?
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|2.28, VINRARUS (ok), 10:37, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>что-то мне подсказывает, что самсунь не стала бы даром тратить время на переписывание с нуля vfat
А чем по твоему должен заниматься програмист на полном окладе?
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|3.33, пох. (?), 10:57, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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БЫСТРО закрывать таски в тикетнице, чем же еще?
А вот менеджер этого программиста - вряд ли будет ставить ему ненужные.
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|1.17, Аноним (17), 10:16, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Жаль, что убрали дефрагментатор. По сути увеличение скорости работы достигнуто за счет увеличения фрагметации данных на носителе. Интересно, зачем корейцу понадобилось выкидывать полностью все?
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|2.34, пох. (?), 11:02, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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мущина, мущина - проснитесь, вы обocpaлись!
ваша "дефрагментация" имела хоть какой-то смысл только в ms-dos. В современных операционных системах (где, внезапно, больше одного процесса читают одновременно больше одного файла) от нее один вред даже на rotational носителях, при том что с exfat почти всегда используются исключительно флэши - которым совершенно, абсолютно, феерически похрен на разницу между "прочитать двадцать секторов подряд" и "прочитать двадцать секторов вразнобой" - тем более что level wearing все равно из "подряд" сделает "не подряд".
> Интересно, зачем корейцу понадобилось выкидывать полностью все?
его иначе в ведро не допустят - там принято порезать по три строчки, и каждую с поклоном подавать отдельно. А уж тем более - когда затрагиваешь чьи-то чужие интересы - а здесь их море. Чем меньше и изолированней кусок, тем больше шансов что его все же удастся уговорить принять.
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|3.41, Голубой гигант (?), 11:13, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты не прав. На флешках, фрагментация не замедляет доступ. И даже наоборот, фрагментация там полезна, чтобы не использовать по многу раз одни и те же блоки. Поэтому и убрали дефрагментатор
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|4.79, Аноним (79), 12:22, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За "не использовать по многу раз одни и те же блоки" отвечает ftl внутри контроллера флешки.
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|3.43, хотел спросить (?), 11:17, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> феерически похрен на разницу между "прочитать двадцать секторов подряд" и "прочитать двадцать секторов вразнобой"
xер ты угадал!
есть офигенная разница между sequential read and random 4K (даже для SSD)
чтение последовательно на SDD даст около 400-500 MB/s, а рандомное чтение мелкими кусками по 4K даст в лучшем случае 30-40 MB/s
NVMe: 2000-3000 MBs и 60 MB/s для 4K
самый лучший дефрагментатор это перенос всех файлов на другой носитель... форматирование, и перенос обратно
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|4.60, пох. (?), 11:48, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> есть офигенная разница между sequential read and random 4K (даже для SSD)
и эта разница никак не связана с пресловутой "дефрагментацией". Ты бы еще по 128 байт читал.
потому что страница флэша - >=64k.
exfat об этом знает, и размер кластера у нее, если альтернативно-одаренный не лезет куда не просили - 256.
А sequential read в многозадачных системах - редкость (точнее, они и из random могут, если повезет, сделать sequential - префетчем, block reordering и так далее, но в линухе это все ниже fs, поэтому не слишком эффективно)
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|2.44, Аноним (44), 11:21, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если увеличение скорости работы достигнуто за счет увеличения фрагментации данных на носителе — я не против увеличения фрагментации данных на носителе.
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|2.52, Аноним (54), 11:35, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, ушатывать флешки перезаписью данных в другие ячейки - это конечно же очень важная "фича", которую нужно было оставить.
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|3.62, пох. (?), 11:50, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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современную флэшку лучше "ушатывать", чем дождаться пока межъячеечные заряды стекут мимо тазика.
При этом чтобы ее на самом деле ушатать - потребуется пол-года непрерывной записи. Но ты продолжай перепевать где-то краем уха слышанные легенды.
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|1.39, Голубой гигант (?), 11:11, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Кроме перехода на актуальную кодовую базу предложенный драйвер exfat-linux отличается удалением специфичных для Samsung модификаций, таких как наличие кода для работы с FAT12/16/32
Это полезно. В коде sdfat есть много кода для кодировок. Понятное дело, что для FAT16/32. Но я боялся, что я могу задать неправильную кодировку для exFAT. Даже использовал старый драйвер exfat 1.2.19
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|1.51, Аноним (51), 11:34, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошо, но:
Зачем на флэш-драйвах дефрагментатор? На мой дилетантский взгляд, это вещь не столько бесполезная, сколько вредная.
Вникнуть не пытался, могу ошибаться, поправьте, если что...
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|1.59, Голубой гигант (?), 11:45, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А правду говорят, что для форматирования флешки надо использовать системную дискету Win98/ME? Потому что линуксовый fdisk создаёт по бокам от раздела - большие неразмеченные области, которые скрываются в GNOME Disks (palimpsest) и GParted?
Мне знакомый говорит, что его флешка в Nautilus отображалась как 15,7 Гб (сам раздел среди точек монтирования). А после сноса раздела и создания заново стало 15,5 Гб. Теперь он обвиняет меня в том, что я 200 мегабайт украл, когда форматировал ему флешку в exFAT на линуксе. Раздел создавал fdisk-ом, потом mkfs.exfat из комплекта exfat-tools 1.3.0
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|2.74, Аноним (57), 12:16, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На самом деле место крадет Шатллврот. Далее украденные объемы добавляются к накопителям нулевой емкости и отправляются на продажу. Так космонавт получает свой гешефт.
Остальные абанто технологии вроде мира, унете, упс-сраты и прочие усплеши работают по аналогичным принципам.
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|2.86, vitalif (ok), 12:46, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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=))))))))))))) пусть знакомый использует WinME, если у него 200 мб украли, да.
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|3.98, Аноним (98), 13:34, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У него загрузочный диск Навигатор 8.0, на котором есть в том числе и fdisk с format.
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|1.71, Аноним (73), 12:09, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько раз уже старый екстфат драйвер превращал данные на флешке в кашу. Что угодно будет лучше него.
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