Для ядра Linux предложен новый вариант драйвера exFAT

3.8 , Аноним ( 8 ), 10:03, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У дебиана есть техподдержка по телефону?

3.9 , Catwoolfii ( ok ), 10:04, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Кстати, десяточка иногда ломается тоже "просто": накатил пачку обновлений и после ребута все - ку-ку Вася...

4.13 , пох. ( ? ), 10:11, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –11 + / – почему у нас, в конторе с тысячами десяточек - не ломается? Или ты все же про де6иллиан? Ну там не знаю. А как ломается б-жественная бубунточка - я уже показывал и рассказывал в истории про dkms. В отличие от ваших сказочек - с деталями и подробным разжевыванием, что, как и от чего. Причем десяточка-то откатится на "last known good" даже без вмешательства пользователя (точнее, если тyпopылый не полезет вмешиваться, когда его не просили), а починить бубунточку глупые фанатики опенсосия не смогут, они только ебилдов ждать умеют. 5.19 , Catwoolfii ( ok ), 10:28, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >почему у нас, в конторе с тысячами десяточек - не ломается? Может быть потому, что конкретно Вы этим не занимаетесь в своей конторе и чего-то не знаете?

5.23 , Адекват ( ok ), 10:31, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сама это как ? после ребута ? или подождать нужно, если да то сколько ?

Несколько лет назад была проблема на буке с ней - после загрузки черный экран, и ничего не помогало.

5.81 , Аноним ( 81 ), 12:29, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Причем десяточка-то откатится на "last known good" даже без вмешательства пользователя (точнее, если тyпopылый не полезет вмешиваться, когда его не просили), а починить бубунточку глупые фанатики опенсосия не смогут, они только ебилдов ждать умеют. Всё подобное должно было порешать nix || guix. Но нам же правильную архитектуру не надо, нам надо в продакшн и завязки на вендора.

6.88 , zzz ( ?? ), 12:57, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – guix на десктопе? Ты еще расскажи, как удобно администрировать линуксовый парк из хотя бы сотни десктопов. В винде всё просто - вот тебе контроллер домена+GPO+SCSM, где за час можно мышкой нарисовать какие угодно деления, политики и настройки. Что предлагает "правильная архитектура"?

3.16 , Аноним ( 16 ), 10:14, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – никаких "десяточек"! Только православная семёрка.

4.24 , VINRARUS ( ok ), 10:33, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Волхвы проклянут всех у кого не ХР.

5.27 , Адекват ( ok ), 10:36, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А их забьют клюками деды с 98se.

4.31 , пох. ( ? ), 10:56, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ей жить четыре месяца осталось. А дальше - опаньки, и апгрейд - ни разу небесплатен. 5.72 , Гентушник ( ok ), 12:10, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > апгрейд - ни разу небесплатен В смысле? За неё ещё и платить нужно было? :-)

3.32 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 10:57, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >б-жественную десяточку. Она просто работает, без всяких танцев Нет, просто у виндопользователя от постоянных стрессов и безысходности быстро развивается избирательное отключение органов чувств. Это позволяет ему плясать, танцевать, крутить тулупы и фуэте, делать жим лёжа и даже самоудовлетворяться вприсядку, будучи уверенным, что он твёрдо стоит на земле двумя ногами и не шевелится.

4.70 , zzz ( ?? ), 12:06, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И какие же постоянные стрессы у пользователей винды? Раз в месяц установить обновы и пройтись DWS Lite? Ужасный стресс. А вот всё остальное применимо как раз к линуксу.

5.99 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:41, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Раз в месяц установить обновы и пройтись DWS Lite? Вот это уровень, вот это я понимаю…

3.38 , хотел спросить ( ? ), 11:10, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – я пробывал всякие Debian подобные штуки - не зашло пробывал SUSE - жутко лагало остановился на шапке - точнее CentOS, ну и впоследствии на Fedora для дома но каждому своё...

