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Для ядра Linux предложен новый вариант драйвера exFAT

15.09.2019 08:45

Корейский разработчик Park Ju Hyung, специализирующийся на портировнии прошивок Android для различных устройств, представлил новую редакцию драйвера для файловой системы exFAT - exfat-linux, которая является ответвлением от драйвера "sdFAT", разработанного компанией Samsung. В настоящее время в staging-ветку ядра Linux уже добавлен драйвер exFAT от Samsung, но он основан на кодовой базе старой ветки драйвера (1.2.9). В настоящее время Samsung использует в своих смартфонах полностью иной вариант драйвера "sdFAT" (2.2.0), ответвлением от которого и стала разработка Park Ju Hyung.

Кроме перехода на актуальную кодовую базу предложенный драйвер exfat-linux отличается удалением специфичных для Samsung модификаций, таких как наличие кода для работы с FAT12/16/32 (данные ФС поддерживаются в Linux отдельными драйверами) и встроенный дефрагментатор. Удаление данных компонентов позволило сделать драйвер переносимым и адаптировать его для штатного ядра Linux, а не только для ядер, применяемых в Android-прошивках Samsung.

Разработчиком также проведена работа по упрощению установки драйвера. Пользователи Ubuntu могут установить его из PPA-репозитория, а для остальных дистрибутивов достаточно загрузить код и выполнить "make && make install". Драйвер также может быть собран вместе с ядром Linux, например при подготовке прошивок для Android.

В дальнейшем планируется поддерживать драйвер в актуальном состоянии, перенося изменения из основной кодовой базы Samsung и портируя его для новых выпусков ядра. В настоящее время работа драйвера проверена при сборке с ядрами начиная с 3.4 и заканчивая 5.3-rc на платформах x86 (i386), x86_64 (amd64), ARM32 (AArch32) и ARM64 (AArch64). Автор нового варианта драйвера предложил разработчикам ядра рассмотреть включение нового драйвера в ветку staging в качестве основы для штатного exFAT-драйвера ядра, вместо недавно добавленного устаревшего варианта.

Проведённые тесты производительности показали прирос скорости операций записи при использовании нового драйвера. При размещении раздела в ramdisk: 2173 MB/s против 1961 MB/s при последовательном вводе/выводе, 2222 MB/s против 2160 MB/s при случайном доступе, а при размещении раздела в NVMe: 1832 MB/s против 1678 MB/s и 1885 MB/s против 1827 MB/s. Скорость операций чтения увеличилась в тесте последовательного чтения в ramdisk (7042 MB/s против 6849 MB/s) и случайного чтения в NVMe (26 MB/s против 24 MB/s)



  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2019/9/1...)
  2. OpenNews: Microsoft выступил с инициативой включения поддержки exFAT в состав ядра Linux
  3. OpenNews: Компания Microsoft присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  4. OpenNews: Первый стабильный релиз открытой реализации файловой системы exFAT
  5. OpenNews: Для ядра Linux подготовлен модуль с реализацией файловой системы exFAT (дополнено)
  6. OpenNews: Компания Samsung опубликовала Linux-драйвер exFAT под лицензией GPLv2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: exfat, kernel
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  • 1.1, kiwinix (?), 09:21, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Флешки читать разве что?
    Ну ладно, тогда нужно
     
     
  • 2.12, VINRARUS (ok), 10:09, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кулхацкеры используют для флешок NTFS.
     
     
  • 3.91, Аномномномнимус (?), 13:02, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно в зеркалках, гопро-шках и прочем железе ещё не разжиревшем до "8 процев, 12Гб ОЗУ, всё равно торможу на копировании файлика"
     
  • 2.37, Anon132 (?), 11:07, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Использую exFAT для переносимых дисков/флешек между маком, виндой и линуксом. Не нашел ничего быстрей и переносимей для чтения/записи без существенных рисков повреждения данных
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:24, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь и на нашей улице праздник.
    Особенно когда из коробки будет
     
     
  • 2.21, VINRARUS (ok), 10:30, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C ExFAT биосы современных мамок грузиться умеют?
     
     
  • 3.30, пох. (?), 10:54, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у современных мамок нет никакого биоса. У них есть uefi. С чего осилишь написать загрузчик, с того и будет грузиться.

     
     
  • 4.35, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:02, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уефи — это биос, как по букве, так и по сути. Или найдётся умник, отрицающий что уефи — это не базовая система ввода/вывода?
     
     
  • 5.45, Аноним (45), 11:21, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/

    разная реализация. старые операционки (ДОС в основном) использовали биос для доступа к железу(например к диску), потому оно и называлось система ввода/вывода. в уефи такой функциональности больше нет.
     
  • 3.76, commiethebeastie (ok), 12:19, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не умеют, эти красавцы деградировали до уровня FAT32.
     
  • 3.78, BlackRot (?), 12:22, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    моя нет(
     

  • 1.3, ilyafedin (ok), 09:26, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Учитывая бюрократию мейнтейнеров ядра, чую, пошлют они его :(
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:51, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята, подскажите какой линукс выбрать... Их просто куча. Нужен линукс, который будет работать без всяких танцев. Если такой есть, конечно. В терминале полный ноль.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:54, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ubuntu
     
     
  • 3.22, VINRARUS (ok), 10:31, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Точнее Kubuntu.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 11:37, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда уж лучше KDE Neon.
     
     
  • 5.61, VINRARUS (ok), 11:50, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он лучше, потому шо с танцами.
     
     
  • 6.73, Аноним (73), 12:11, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ставь стейбл версию и не будет никаких танцев. А кде всегда свежее кубунтушного где каноникл за два года даже минорную версию не изменит будет только патчить.
     
  • 2.6, KHD (ok), 09:55, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начни с ubuntu
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 11:44, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это так толсто, что даже толсто. Даже предложение обмазаться LFS было бы тоньше этого завуалированного совета поесть г@вна.
     
  • 2.7, пох. (?), 10:00, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    б-жественную десяточку. Она просто работает, без всяких танцев - а если что-то сломалось - ты всегда можешь позвонить в техническую поддержку (если сломалась ерунда - они тебе на самом деле помогут).

    А линукс - оставь, пожалуйста, тем, кто не полный ноль, и способен читать, учиться и разбираться.

    А то его и так изрядно уже изуродовали в угоду альтернативно-одаренным.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:03, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У дебиана есть техподдержка по телефону?
     
  • 3.9, Catwoolfii (ok), 10:04, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Кстати, десяточка иногда ломается тоже "просто": накатил пачку обновлений и после ребута все - ку-ку Вася...
     
     
  • 4.13, пох. (?), 10:11, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    почему у нас, в конторе с тысячами десяточек - не ломается? Или ты все же про де6иллиан? Ну там не знаю.

    А как ломается б-жественная бубунточка - я уже показывал и рассказывал в истории про dkms. В отличие от ваших сказочек - с деталями и подробным разжевыванием, что, как и от чего.

    Причем десяточка-то откатится на "last known good" даже без вмешательства пользователя (точнее, если тyпopылый не полезет вмешиваться, когда его не просили), а починить бубунточку глупые фанатики опенсосия не смогут, они только ебилдов ждать умеют.

     
     
  • 5.19, Catwoolfii (ok), 10:28, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >почему у нас, в конторе с тысячами десяточек - не ломается?

    Может быть потому, что конкретно Вы этим не занимаетесь в своей конторе и чего-то не знаете?

     
  • 5.23, Адекват (ok), 10:31, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сама это как ? после ребута ? или подождать нужно, если да то сколько ?
    Несколько лет назад была проблема на буке с ней - после загрузки черный экран, и ничего не помогало.
     
  • 5.81, Аноним (81), 12:29, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причем десяточка-то откатится на "last known good" даже без вмешательства пользователя (точнее, если тyпopылый не полезет вмешиваться, когда его не просили), а починить бубунточку глупые фанатики опенсосия не смогут, они только ебилдов ждать умеют.

    Всё подобное должно было порешать nix || guix. Но нам же правильную архитектуру не надо, нам надо в продакшн и завязки на вендора.

     
     
  • 6.88, zzz (??), 12:57, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    guix на десктопе? Ты еще расскажи, как удобно администрировать линуксовый парк из хотя бы сотни десктопов. В винде всё просто - вот тебе контроллер домена+GPO+SCSM, где за час можно мышкой нарисовать какие угодно деления, политики и настройки. Что предлагает "правильная архитектура"?
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:14, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никаких "десяточек"! Только православная семёрка.
     
     
  • 4.24, VINRARUS (ok), 10:33, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Волхвы проклянут всех у кого не ХР.
     
     
  • 5.27, Адекват (ok), 10:36, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А их забьют клюками деды с 98se.
     
  • 4.31, пох. (?), 10:56, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ей жить четыре месяца осталось. А дальше - опаньки, и апгрейд - ни разу небесплатен.

     
     
  • 5.72, Гентушник (ok), 12:10, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > апгрейд - ни разу небесплатен

    В смысле? За неё ещё и платить нужно было? :-)

     
  • 3.32, AlexYeCu_not_logged (?), 10:57, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >б-жественную десяточку. Она просто работает, без всяких танцев

    Нет, просто у виндопользователя от постоянных стрессов и безысходности быстро развивается избирательное отключение органов чувств. Это позволяет ему плясать, танцевать, крутить тулупы и фуэте, делать жим лёжа и даже самоудовлетворяться вприсядку, будучи уверенным, что он твёрдо стоит на земле двумя ногами и не шевелится.

     
     
  • 4.70, zzz (??), 12:06, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какие же постоянные стрессы у пользователей винды? Раз в месяц установить обновы и пройтись DWS Lite? Ужасный стресс. А вот всё остальное применимо как раз к линуксу.
     
     
  • 5.99, AlexYeCu_not_logged (?), 13:41, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раз в месяц установить обновы и пройтись DWS Lite?

    Вот это уровень, вот это я понимаю…

     
  • 3.38, хотел спросить (?), 11:10, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я пробывал всякие Debian подобные штуки - не зашло

    пробывал SUSE - жутко лагало

    остановился на шапке - точнее CentOS, ну и впоследствии на Fedora для дома

    но каждому своё...

     
  • 2.11, Илья (??), 10:09, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://getfedora.org/ru/workstation/download/

    К ней подключите репозиторий rpm fusion, с кодеками
    https://rpmfusion.org/Howto

     
  • 2.14, Аноним (16), 10:12, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Линукса "без танцев" просто не существует в природе. Потому что сам линукс - это "for fun", а какой фан без танцев?? :)

    В теории, если потребности крайне минимальны, то любой линукс будет хорош, потому что там наверняка найдутся пакеты под ваши нужды. Но жизнь показала, что установив Линукс раз, навсегда увязаешь в бесконечных апдейтах, компиляциях, правках конфигов и т.п. Это чёрная дыра, куда уходит всё свободное время. :(
    Так что либо смирись и трать, либо продолжнай в венде.

     
     
  • 3.15, Аноним (16), 10:13, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я лично предпочитаю Arch, к слову.
     
     
  • 4.25, Адекват (ok), 10:35, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто. оставлю. это. здесь.

    https://bbs.archlinux.org/

    и это:
    It is recommended to perform full system upgrades regularly via Pacman#Upgrading packages, to enjoy both the latest bug fixes and security updates, and also to avoid having to deal with too many package upgrades that require manual intervention at once. When requesting support from the community, it will usually be assumed that the system is up to date.

    https://wiki.archlinux.org/index.php/System_maintenance#Upgrading_the_system

    Не уверен поменялась ли вика, но точно помню фразу вида "арч можно обновлять только целиком, без частичных обновлений"

     
     
  • 5.64, Аноним (57), 11:56, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > просто. оставлю. это. здесь.
    > https://bbs.archlinux.org/

    Ты нашел рачевский форум? Ай, малаца!
    Ты б еще анус свой тут оставил. Больше пользы было бы.

     
  • 3.48, Аноним (54), 11:27, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То ли дело вечные сбои во время работы из-за обновлений в шинде, две оболочки под настройки в виде старой панели управления и нового дерьма, которое походу на html писали, ибо новая оболочка настроек тупит сильнее, чем gtk софт, да и командную строку в шинде для красоты же добавили, да(нет). Шиндонутые такие шиндонутые.
     
     
  • 4.67, zzz (??), 12:01, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На моей памяти у десятки за все время была одна обнова, делающая черный экран при наличии ряда антивирусов. Ну, может, еще парочка, которые были года два-три назад. На этом всё. Видимо, кто-то из категории косоруких, если умудряется добиваться "вечных сбоев из-за обновлений". Но тогда и надо писать - так и так, ниасилил, нипанимаю, тупильник.

    Вообще, занятно, как лап4атые переобуваются в прыжке, когда людей, у которых ломается линукс, называют криворукими дятлами, но когда у них самих ломается винда - аргумент про криворукость тут же забывают.

     
     
  • 5.75, Гентушник (ok), 12:17, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ломается линукс, называют криворукими дятлами, но когда у них самих ломается винда

    Но ведь в большинстве случаев так и есть.
    В Линуксе предоставляется больше свободы что-то настроить (и сломать), а починить систему обратно всегда возможно. Если сам сломал, да ещё и не смог обратно починить (или хотя бы восстановить из бекапа), то да - ты криворукий дятел.

    В Шинде всё прибито гвоздями и почти ничего не настраивается, штатное использование может привести к поломке ОС и тут уже у тебя нет средств починить всё как было.
    Ты можешь лишь восстановиться из бекапа или переустановить шиндовс. Можно конечно заниматься шаманствами, но обычно всё равно всё в итоге заканчивается переустановкой.

     
     
  • 6.84, КГБ СССР (?), 12:37, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про линуксоидов.
    Дебилы....
     
  • 6.87, zzz (??), 12:49, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И вот опять начинается аттракцион лицемерия: если убунту накатила кривые обновы и всё встало враскоряку - виноват пользователь линукса, если винды накатила кривые обновы и всё встало враскоряку - виновата винда.
     
     
  • 7.89, КГБ СССР (?), 12:58, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У линуксоидов он и не заканчивается.
    Лично я захожу на opennet, чтобы посмотреть, как у этих лицемеров пердаки горят.

    Это очень повышает настроение.

     
  • 7.90, КГБ СССР (?), 13:00, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им только скажешь слово винда или мак и линуксоиды сразу начинают тявкать.

    О пользователях мака, что они все геи, ну а пользователи винды все поголовно дауны.

     
     
  • 8.96, zzz (??), 13:12, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё это было бы актуально, если бы это действительно были линуксоиды На словах ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.93, soarin (ok), 13:06, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://img0.joyreactor.cc/pics/post/tom-gauld-Комиксы-myjetpack-война-1919092
     
  • 5.83, КГБ СССР (?), 12:37, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так они дебилы.
     
  • 2.18, XapoH (?), 10:23, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    [i]"Ребята, подскажите какой линукс выбрать... который будет работать без всяких танцев"[/i]
    Убунтуобразный - если комп боль-мень современныый (гектара 4 памяти и больше), то что-то из Mint (его вообще можно "в десятку" внешне переделать за несколько кликов), а так - Xubuntu, или ещё что из того, что живёт на deb пакетах (чуть более, чем дофига вариантов).
    В любом случае - в начале изготовление LiveCD (или USB) и запус к него. Потом смотреть всё ли железо опозналось и всё ли работает. Потом - нравится или нет сама система и насколько удобно с ней работать. И только потом - ставить. По началу - можно и второй системой (хоть и не дело это. Луше вторым диском, который менять. Хотя это не на всех компах/ноутах удобно)
     
     
  • 3.65, Аноним (57), 11:58, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > или ещё что из того, что живёт на deb пакетах

    Точно наркоман. Деб кошмарен.

     
     
  • 4.68, Аноним (54), 12:01, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше ваших флатпаков будет.
     
     
  • 5.92, Аноним (57), 13:04, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аксиома Эскобара.
     
  • 2.20, Адекват (ok), 10:30, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    linux mint 18.3 пробуй на чистом винте
     
     
  • 3.26, VINRARUS (ok), 10:36, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какие у него преимущества кроме корицы.
    Это ж третьесортный дистрибутив (1-Debian, 2-Ubuntu).
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 10:49, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Третий производный (второй) ≠ третьесортный. Влепил вам минус, короче.
     
  • 4.42, Аноним (42), 11:15, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сам терпеть не могу минт по религиозным причинам, но он действительно проще, чем убунта для _совсем_ новичков за счёт пары гуи тулз типа помощника установки дров на видяху и др., которых нет в репах убунты по какой-то причине.
     
     
  • 5.50, VINRARUS (ok), 11:33, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но для новичка обновлялка слишком замороченая.
     
  • 5.95, soarin (ok), 13:10, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > типа помощника установки дров на видяху и др., которых нет в репах убунты

    У тебя какая-то альтернативная реальность.

     
  • 2.36, rshadow (ok), 11:03, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для сервера возьми что нибудь базовое. Debian или Redhat. Для своего ноута, что нибудь популярное. Ubuntu например. Но Только LTS. там все равно в гуях будет куча проблем, так хотя бы стабильно чтобы работало.
     
  • 2.40, Онаним (?), 11:12, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MS Windows 10 - лучший линАкс (sic!) для "в терминале полный ноль".
     
     
  • 3.46, rshadow (ok), 11:25, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для игр норм. А если работать, то лучше что-то поближе к серверам.
     
     
  • 4.47, Онаним (?), 11:26, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для игр норм. А если работать, то лучше что-то поближе к серверам.

    В виндовых серверах сейчас тоже полно консоли стало. Убогой, но консоли. В том же сексченже без консоли вообще никак.


     
     
  • 5.69, rshadow (ok), 12:03, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Консоль лишь малая часть. Надежность, скорость работы, возможность кастомизации и т.д. у винды не сравнится.
     
  • 3.49, Аноним (54), 11:32, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Десятка - это худшая винда, какой тут "линАкс". Идиотам вернули кнопочку "пуск" и обмазали кучей говна, а они и рады. Круто ловить неотключаемые обновления и постоянные падения производительности из-за убогой телеметрии наверное.
     
  • 2.55, Анонимный селебрити (?), 11:43, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой годный наброс. Посоны теперь до послезавтра с пеной у рта будут выбирать, переходя на личности
     
  • 2.63, Аноним (54), 11:55, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не слушай никого, накатывай Арч, он самый изи и стабильный.
     
     
  • 3.66, Аноним (57), 12:00, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше void. Единственный минус — нет аналога АУРа.
     
  • 2.82, Анончик999999 (?), 12:36, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GENTOO Linux. С Gentoo твоя жизнь изменится!
     
  • 2.85, BlackRot (?), 12:38, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дружище, тебе сейчас тут насоветуют.
    Лично я использую федора, из-за свежего софта, для тебя рекомендую Manjaro, там вообще терминалом пользоваться не придётся, дизайн очень классный, шрифты приятные, драйвера с помощью софтины выбираешь какие хочешь, софт из магазина ставишь одно левой (лкм). для новичка самое то, но бывало у меня пару раз после обновлений запускаться не хотел, поэтому налог ему будет Linux Mint всё аналогично тоже самое.
    в убунту уродливый и неудобный дизайн и терминал в некоторых местах юзать таки придётся, + анальные зонды как у майкрософт.

    поэтому сразу ставь Linux Mint. Кстати, практически у каждого дистра есть Live режим, что значит что ты можешь запустить систему прямо с флешки не устанавливая систему.

     
     
  • 3.100, brigantin (?), 13:43, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Манжарик надо обновлять через терминал, стоял полгода на ноуте домашнем, для игр имеется плойка, поэтому остальные задачи на ура... Да если обновлять через интерфейс то может и не загрузиться.
     
  • 2.97, Аноним (97), 13:13, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За редким исключением, Линукс без танцев не бывает! #linuxporn
     

  • 1.10, пох. (?), 10:07, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    интересно, что они там понаудаляли, и нельзя ли вернуть обратно - что-то мне подсказывает, что самсунь не стала бы даром тратить время на переписывание с нуля vfat, если бы не видела в своей реализации преимуществ.

    самосуневый исходник, поди, все еще доступен на их сайте череззаднчным способом, или этот кореец его спер где-то в непубличном месте?

     
     
  • 2.28, VINRARUS (ok), 10:37, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что-то мне подсказывает, что самсунь не стала бы даром тратить время на переписывание с нуля vfat

    А чем по твоему должен заниматься програмист на полном окладе?

     
     
  • 3.33, пох. (?), 10:57, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    БЫСТРО закрывать таски в тикетнице, чем же еще?

    А вот менеджер этого программиста - вряд ли будет ставить ему ненужные.

     

  • 1.17, Аноним (17), 10:16, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, что убрали дефрагментатор. По сути увеличение скорости работы достигнуто за счет увеличения фрагметации данных на носителе. Интересно, зачем корейцу понадобилось выкидывать полностью все?
     
     
  • 2.34, пох. (?), 11:02, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    мущина, мущина - проснитесь, вы обocpaлись!

    ваша "дефрагментация" имела хоть какой-то смысл только в ms-dos. В современных операционных системах (где, внезапно, больше одного процесса читают одновременно больше одного файла) от нее один вред даже на rotational носителях, при том что с exfat почти всегда используются исключительно флэши - которым совершенно, абсолютно, феерически похрен на разницу между "прочитать двадцать секторов подряд" и "прочитать двадцать секторов вразнобой" - тем более что level wearing все равно из "подряд" сделает "не подряд".

    > Интересно, зачем корейцу понадобилось выкидывать полностью все?

    его иначе в ведро не допустят - там принято порезать по три строчки, и каждую с поклоном подавать отдельно. А уж тем более - когда затрагиваешь чьи-то чужие интересы - а здесь их море. Чем меньше и изолированней кусок, тем больше шансов что его все же удастся уговорить принять.

     
     
  • 3.41, Голубой гигант (?), 11:13, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не прав. На флешках, фрагментация не замедляет доступ. И даже наоборот, фрагментация там полезна, чтобы не использовать по многу раз одни и те же блоки. Поэтому и убрали дефрагментатор
     
     
  • 4.79, Аноним (79), 12:22, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За "не использовать по многу раз одни и те же блоки" отвечает ftl внутри контроллера флешки.
     
  • 3.43, хотел спросить (?), 11:17, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > феерически похрен на разницу между "прочитать двадцать секторов подряд" и "прочитать двадцать секторов вразнобой"

    xер ты угадал!
    есть офигенная разница между sequential read and random 4K (даже для SSD)

    чтение последовательно на SDD даст около 400-500 MB/s, а рандомное чтение мелкими кусками по 4K даст в лучшем случае 30-40 MB/s

    NVMe: 2000-3000 MBs и 60 MB/s для 4K


    самый лучший дефрагментатор это перенос всех файлов на другой носитель... форматирование, и перенос обратно

     
     
  • 4.60, пох. (?), 11:48, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > есть офигенная разница между sequential read and random 4K (даже для SSD)

    и эта разница никак не связана с пресловутой "дефрагментацией". Ты бы еще по 128 байт читал.

    потому что страница флэша - >=64k.

    exfat об этом знает, и размер кластера у нее, если альтернативно-одаренный не лезет куда не просили - 256.

    А sequential read в многозадачных системах - редкость (точнее, они и из random могут, если повезет, сделать sequential - префетчем, block reordering и так далее, но в линухе это все ниже fs, поэтому не слишком эффективно)

     
  • 2.44, Аноним (44), 11:21, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если увеличение скорости работы достигнуто за счет увеличения фрагментации данных на носителе  — я не против увеличения фрагментации данных на носителе.
     
  • 2.52, Аноним (54), 11:35, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, ушатывать флешки перезаписью данных в другие ячейки - это конечно же очень важная "фича", которую нужно было оставить.
     
     
  • 3.62, пох. (?), 11:50, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    современную флэшку лучше "ушатывать", чем дождаться пока межъячеечные заряды стекут мимо тазика.

    При этом чтобы ее на самом деле ушатать - потребуется пол-года непрерывной записи. Но ты продолжай перепевать где-то краем уха слышанные легенды.

     
     
  • 4.77, Аноним (54), 12:19, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учи матчасть, хомяк.
     

  • 1.39, Голубой гигант (?), 11:11, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кроме перехода на актуальную кодовую базу предложенный драйвер exfat-linux отличается удалением специфичных для Samsung модификаций, таких как наличие кода для работы с FAT12/16/32

    Это полезно. В коде sdfat есть много кода для кодировок. Понятное дело, что для FAT16/32. Но я боялся, что я могу задать неправильную кодировку для exFAT. Даже использовал старый драйвер exfat 1.2.19

     
  • 1.51, Аноним (51), 11:34, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, но:

    Зачем на флэш-драйвах дефрагментатор? На мой дилетантский взгляд, это вещь не столько бесполезная, сколько вредная.
    Вникнуть не пытался, могу ошибаться, поправьте, если что...

     
     
  • 2.53, Аноним (54), 11:36, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы чаще телефоны меняли.
     

  • 1.56, InuYasha (?), 11:44, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это можно засунуть в Андроид 5.0?
     
     
  • 2.58, InuYasha (?), 11:44, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без исходников. (на аппарат их нет)
     

  • 1.59, Голубой гигант (?), 11:45, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А правду говорят, что для форматирования флешки надо использовать системную дискету Win98/ME? Потому что линуксовый fdisk создаёт по бокам от раздела - большие неразмеченные области, которые скрываются в GNOME Disks (palimpsest) и GParted?

    Мне знакомый говорит, что его флешка в Nautilus отображалась как 15,7 Гб (сам раздел среди точек монтирования). А после сноса раздела и создания заново стало 15,5 Гб. Теперь он обвиняет меня в том, что я 200 мегабайт украл, когда форматировал ему флешку в exFAT на линуксе. Раздел создавал fdisk-ом, потом mkfs.exfat из комплекта exfat-tools 1.3.0

     
     
  • 2.74, Аноним (57), 12:16, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле место крадет Шатллврот. Далее украденные объемы добавляются к накопителям нулевой емкости и отправляются на продажу. Так космонавт получает свой гешефт.
    Остальные абанто технологии вроде мира, унете, упс-сраты и прочие усплеши работают по аналогичным принципам.
     
  • 2.86, vitalif (ok), 12:46, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    =))))))))))))) пусть знакомый использует WinME, если у него 200 мб украли, да.
     
     
  • 3.98, Аноним (98), 13:34, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него загрузочный диск Навигатор 8.0, на котором есть в том числе и fdisk с format.
     

  • 1.71, Аноним (73), 12:09, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько раз уже старый екстфат драйвер превращал данные на флешке в кашу. Что угодно будет лучше него.
     
  • 1.80, BlackRot (?), 12:23, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    майкрософт кинула кость
     
  • 1.94, aim (ok), 13:10, 15/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    жаль нет XFS в списке сравниваемых систем
     
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