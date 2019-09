Выпуск CentOS 8.0 опять откладывается

2.7 , freehck ( ok ), 11:22, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – С языка сорвал. Два чаю этому анониму!

3.10 , iPahcae6 ( ? ), 11:29, 13/09/2019
«Millions of users already use CentOS Linux 7. Those people needs updates» Всегда читай оригинал, а не верь вранью русскоязычных ресурсов

4.15 , Аноним ( 15 ), 11:48, 13/09/2019
Вы не тот оригинал читали.

https://wiki.centos.org/About/Building_8 "Since so many more users have CentOS 7.x in production, and no one has 8 yet, priority has been given to the 7.7 update... and once it is done, work will continue on 8."

5.25 , iPahcae6 ( ? ), 12:48, 13/09/2019
И снова никакого большинства. Вот засада.

6.29 , Аноним ( 27 ), 13:07, 13/09/2019
Тебе ж англицким языком написали: "many more" than "no one".

7.31 , iPahcae6 ( ? ), 13:26, 13/09/2019
По твоей ссылке «and no one has 8». «НИКТО не использует 8»

4.17 , Аноним ( 15 ), 11:53, 13/09/2019
И в новости написано "большая часть пользователей", а не "большинство".

5.19 , aim ( ok ), 12:05, 13/09/2019
в оригинале было "бОльшая", но модератор решил поправить это.

2.18 , aim ( ok ), 12:04, 13/09/2019
не стал вставлять эту простую мысль в новость - всё-равно не прошла бы модерацию и не люблю мнения в новостях сам.

2.36 , Аноним ( 34 ), 14:19, 13/09/2019
Странно, ещё с 10 августа доступна для установки, а оказывается её нет. Это как суслик-наоборот. Или вы такой мегасуперадмин, что только с готовой исошки устанавливать умеете? Понимаю, исошку установить проще, чем всякие там пакеты. Это же командную строку не только для понтов держать надо, но и пользоваться ей уметь. Бедняжка. Тогда страдайте. На подготовку исошки у разрабов времени тоже нет.

P.S.: Подсказка для остальных не видящих релиза. id 4546.