Выпуск CentOS 8.0 опять откладывается

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|1.2, Аноним (2), 10:30, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Юзаем oracle linux не первый год - полет нормальный. Релизы и апдейты выходят стабильней и быстрее, чем для centos. После покупки centos redhat'ом было очевидно, что будут тормозить centos всеми правдами и неправдами.
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|1.3, robot228 (?), 10:37, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Стоп. Стоп. Стоп.
Всего 3 разраба, серьёзно? ОС стоит чуть ли не на каждом сервере и имеет миллионы пользователей по всему миру.
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|2.12, Аноним (12), 11:31, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Стоп. Стоп. Стоп.
Всего 3 разраба, серьёзно? ОС стоит чуть ли не на каждом сервере и имеет миллионы пользователей по всему миру.
Так часто смеялись на ней, вот и получили. И что теперь спрашиваете?
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|2.28, Аноним (27), 13:05, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну учитывая, что работа *этих* разрабов сводится почти исключительно к выпиливанию трейдмарков, это не очень страшно. Хотя и странно.
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|2.34, Аноним (34), 13:57, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вы думали, что найдётся тысяча желающих работать на халяву в ущерб себе, своей семье и близким? Ах, наверняка же вы их поддержали финансово, что это я. Сколько, 1 бакс, или два задонатили?
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|3.35, Аноним (35), 14:08, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они работают не на халяву а получают деньги от RedHat.
За что надо их поддерживать ?
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|1.4, Аноним (4), 11:04, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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sed -i 's/RedHat/CentOS/g'
Всё
Разработали
Устали
3 школьника на каникулах
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|2.6, Аноним (6), 11:15, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не на каникулах, а на подсосе у IBM. Им обещали, что если будут себя правильно вести и не мешать продажам - возьмут младшими помощниками менеджеров на следующее лето.
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|3.8, iPahcae6 (?), 11:23, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Заговор! Тебе не дают бесплатно что-то! Это заговор империалистов против коммунистического отечества! А никто тебе и не обязан что-то давать бесплатно. Купи RHEL, получи легально SRPM и пересобери для коммунити сам.
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|4.41, Аноним (6), 15:01, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Заговор! Тебе не дают бесплатно что-то!
причем ровно те люди (ну или присвоившие их марку и репутацию) которые раструбили по всему миру что они как раз и дают за грош полноценные сколько там минимальный rhel - $350 ?
Причем так удачно раструбили, что их конкуренты (тоже насобачившиеся в выпиливании логотипа и пересборке из srpm) предпочли самовыпилиться, не насобирав в кружку даже на пивас.
А теперь...вот... опачки. НИСАБИРАЕТЦА. И конкурентов нет, поляна загажена даже не по щиколотку, а по колено.
> Купи RHEL, получи легально SRPM и пересобери для коммунити сам.
а зачем? Смысл комунити-сборки (для всех, кроме самого редгада) был в том, что была доступна почти industrial-quality система и можно было потихоньку прогибать руководство на ее закупку хотя бы под следующие прожекты.
А еще один rpm-based дистрибутив без нормальной поддержки и с вечно опаздывающими на две недели обновлениями - нафиг никому не упал.
В целом, наверное, это даже хорошо - станет еще меньше умеющих в настоящий редхат, и, автоматически - меньше самого редхата (учитывая пропихивамые ими технологии - чем их меньше, тем лучше для всех). Впрочем, минус в том, что станет еще больше бубунточки, которой век бы, конечно, не видать.
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|1.5, Аноним (6), 11:15, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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зато как красиво отмазались - "большинство использует седьмую версию"! Действительно, как бы кто-то мог использовать восьмую, если ее - нет?
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|3.10, iPahcae6 (?), 11:29, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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«Millions of users already use CentOS Linux 7. Those people needs updates»
Всегда читай оригинал, а не верь вранью русскоязычных ресурсов
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|4.17, Аноним (15), 11:53, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в новости написано "большая часть пользователей", а не "большинство".
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|5.19, aim (ok), 12:05, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в оригинале было "бОльшая", но модератор решил поправить это.
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|2.18, aim (ok), 12:04, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не стал вставлять эту простую мысль в новость - всё-равно не прошла бы модерацию и не люблю мнения в новостях сам.
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|2.36, Аноним (34), 14:19, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Странно, ещё с 10 августа доступна для установки, а оказывается её нет. Это как суслик-наоборот. Или вы такой мегасуперадмин, что только с готовой исошки устанавливать умеете? Понимаю, исошку установить проще, чем всякие там пакеты. Это же командную строку не только для понтов держать надо, но и пользоваться ей уметь. Бедняжка. Тогда страдайте. На подготовку исошки у разрабов времени тоже нет.
P.S.: Подсказка для остальных не видящих релиза. id 4546.
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|3.14, Аноним (13), 11:46, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Там тоже 3 разработчика. Но! Есть уборщица(мама одного из разработчиков) что позволяет разработчикам работать над обновлениями без риска быть заваленными грудами мусора.
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|4.37, Аноним (34), 14:21, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вам известно такое понятие, как "текучка кадров"? Или вы по принципу, один раз и... на всю жизнь разработчик openSUSE?
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|5.38, Ilya Indigo (ok), 14:30, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вам известно такое понятие, как "текучка кадров"? Или вы по принципу, один
> раз и... на всю жизнь разработчик openSUSE?
Оно никак не относится к этому.
Те люди как тогда так и до сих пор меинтайнеры многих проектов.
И это только те, кто меинтайнят, хз какая у них основная обязанность в suse.
И это только те. к которым мне пришлось обращаться.
Вы бы вместо того чтобы чушь писать зашли бы в OBS https://build.opensuse.org/project/list_public и полистали проекты и посмотрели или вкладку Пользователи, или зашли бы в известные Вам пакеты разных проектов (естественно в одном поекте зачастую комитят одни и теже) и посмотрели бы changes-файлы, разных проектов и оценили бы масштаб.
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|1.22, Аноним (4), 12:16, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Именно поэтому надо использовать Ubuntu 18.04 LTS
Ну если админ локалхоста можно еще с Gentoo развлекаться, но зачем? Когда есть отличная ОС с отличными репозиториями и PPA если чего-то нет
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|2.32, fi2fi (?), 13:29, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ой не надо мне вашу 18.04 LTS!!! ну почему она такая кривая?
зы. пишу из Ubuntu 18.04 LTS
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|3.45, пох. (?), 15:19, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет, но в нем внедрен изящный костылик и красивая подпорочка - apt-mark и autoremove.
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|1.26, Аноним (26), 12:59, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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использую centos 7 для разработки сайтов на Bitrix
не вижу причин переходить на centos 8
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|2.30, Аноним (4), 13:07, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Битрикс популярен только в России
Весь мир используют wordpress
И его отлично ставить на Ubuntu с MySQL 5.7 и PHP 7.2 в штатном репозитории
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|3.43, пох. (?), 15:07, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы это так говорите, как будто битрикс на вашу бубунточку нельзя поставить.
(использую...или он меня? на freebsd, потому что такой достался в наследство, брат пока жив)
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