Выпуск CentOS 8.0 опять откладывается

> Заговор! Тебе не дают бесплатно что-то! причем ровно те люди (ну или присвоившие их марку и репутацию) которые раструбили по всему миру что они как раз и дают за грош полноценные сколько там минимальный rhel - $350 ? Причем так удачно раструбили, что их конкуренты (тоже насобачившиеся в выпиливании логотипа и пересборке из srpm) предпочли самовыпилиться, не насобирав в кружку даже на пивас. А теперь...вот... опачки. НИСАБИРАЕТЦА. И конкурентов нет, поляна загажена даже не по щиколотку, а по колено. > Купи RHEL, получи легально SRPM и пересобери для коммунити сам. а зачем? Смысл комунити-сборки (для всех, кроме самого редгада) был в том, что была доступна почти industrial-quality система и можно было потихоньку прогибать руководство на ее закупку хотя бы под следующие прожекты. А еще один rpm-based дистрибутив без нормальной поддержки и с вечно опаздывающими на две недели обновлениями - нафиг никому не упал. В целом, наверное, это даже хорошо - станет еще меньше умеющих в настоящий редхат, и, автоматически - меньше самого редхата (учитывая пропихивамые ими технологии - чем их меньше, тем лучше для всех). Впрочем, минус в том, что станет еще больше бубунточки, которой век бы, конечно, не видать.

