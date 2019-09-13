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Выпуск CentOS 8.0 опять откладывается

13.09.2019 09:58

Релиз CentOS 8.0 в очередной раз отложен на неопределённый срок, информация об этом появилась в разделе "Updates" на странице вики CentOS, посвящённой подготовке новой ветки. В сообщении говорится о том, что работа над уже готовым (согласно вики) выпуском CentOS 8.0 пока приостановлена по причине того, что готовится выпуск CentOS 7.7 и, так как ветку 7.x уже использует большая часть пользователей и они ждут обновлений, то и выпускать вперёд будут CentOS 7.7, а после этого продолжат работу над CentOS 8.0. В ответ на критику про затягивание релиза, лидер CentOS указал, что дистрибутив развивает всего три разработчика, поэтому они вынуждены смещать приоритеты в пользу обновления более востребованной ветки.

Напомним, компания Oracle выпустила Oracle Linux 8 на основе Red Hat Enterprise Linux 8 ещё в июле. Ранее новые значительные релизы CentOS выпускались спустя один или два месяца с момента соответствующего выпуска Red Hat Enterprise Linux. При этом разработчики CentOS предупреждали, что при подготовке новой значительной ветки не исключено возникновение непредвиденных сложностей, которое могут потребовать дополнительного времени на разработку.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.centos.org/piper...)
  2. OpenNews: Подготовка CentOS 8 отстаёт от графика
  3. OpenNews: Разработка Scientific Linux 8 свёрнута в пользу CentOS
  4. OpenNews: Релиз Oracle Linux 8
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
  6. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 7.7
Автор новости: aim
Тип: К сведению
Ключевые слова: centos
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  • 1.1, andy (??), 10:28, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наблюдать за тем, как проходят QA тесты, лучше, нежели кофе:
    https://twitter.com/Arrfab/status/1159329476796440576

    Донаблюдались.

     
  • 1.2, Аноним (2), 10:30, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзаем oracle linux не первый год - полет нормальный. Релизы и апдейты выходят стабильней и быстрее, чем для centos. После покупки centos redhat'ом было очевидно, что будут тормозить centos всеми правдами и неправдами.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:03, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > После покупки centos redhat'ом

    Шта?

     

  • 1.3, robot228 (?), 10:37, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Стоп. Стоп. Стоп.
    Всего 3 разраба, серьёзно? ОС стоит чуть ли не на каждом сервере и имеет миллионы пользователей по всему миру.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:31, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Стоп. Стоп. Стоп.

    Всего 3 разраба, серьёзно? ОС стоит чуть ли не на каждом сервере и имеет миллионы пользователей по всему миру.


    Так часто смеялись на ней, вот и получили. И что теперь спрашиваете?

     
  • 2.28, Аноним (27), 13:05, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну учитывая, что работа *этих* разрабов сводится почти исключительно к выпиливанию трейдмарков, это не очень страшно. Хотя и странно.
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:49, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    пора переезжать на debian/ubuntu
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:57, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы думали, что найдётся тысяча желающих работать на халяву в ущерб себе, своей семье и близким? Ах, наверняка же вы их поддержали финансово, что это я. Сколько, 1 бакс, или два задонатили?
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 14:08, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они работают не на халяву а получают деньги от RedHat.
    За что надо их поддерживать ?
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:04, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    sed -i 's/RedHat/CentOS/g'

    Всё
    Разработали
    Устали

    3 школьника на каникулах

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:15, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не на каникулах, а на подсосе у IBM. Им обещали, что если будут себя правильно вести и не мешать продажам - возьмут младшими помощниками менеджеров на следующее лето.

     
     
  • 3.8, iPahcae6 (?), 11:23, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Заговор! Тебе не дают бесплатно что-то! Это заговор империалистов против коммунистического отечества! А никто тебе и не обязан что-то давать бесплатно. Купи RHEL, получи легально SRPM и пересобери для коммунити сам.
     
     
  • 4.41, Аноним (6), 15:01, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Заговор! Тебе не дают бесплатно что-то!

    причем ровно те люди (ну или присвоившие их марку и репутацию) которые раструбили по всему миру что они как раз и дают за грош полноценные сколько там минимальный rhel - $350 ?

    Причем так удачно раструбили, что их конкуренты (тоже насобачившиеся в выпиливании логотипа и пересборке из srpm) предпочли самовыпилиться, не насобирав в кружку даже на пивас.

    А теперь...вот... опачки. НИСАБИРАЕТЦА. И конкурентов нет, поляна загажена даже не по щиколотку, а по колено.

    > Купи RHEL, получи легально SRPM и пересобери для коммунити сам.

    а зачем? Смысл комунити-сборки (для всех, кроме самого редгада) был в том, что была доступна почти industrial-quality система и можно было потихоньку прогибать руководство на ее закупку хотя бы под следующие прожекты.

    А еще один rpm-based дистрибутив без нормальной поддержки и с вечно опаздывающими на две недели обновлениями - нафиг никому не упал.

    В целом, наверное, это даже хорошо - станет еще меньше умеющих в настоящий редхат, и, автоматически - меньше самого редхата (учитывая пропихивамые ими технологии - чем их меньше, тем лучше для всех). Впрочем, минус в том, что станет еще больше бубунточки, которой век бы, конечно, не видать.

      

     

  • 1.5, Аноним (6), 11:15, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    зато как красиво отмазались - "большинство использует седьмую версию"! Действительно, как бы кто-то мог использовать восьмую, если ее - нет?

     
     
  • 2.7, freehck (ok), 11:22, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С языка сорвал. Два чаю этому анониму!
     
     
  • 3.10, iPahcae6 (?), 11:29, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    «Millions of users already use CentOS Linux 7.  Those people needs updates»

    Всегда читай оригинал, а не верь вранью русскоязычных ресурсов

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:48, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы не тот оригинал читали.
    https://wiki.centos.org/About/Building_8

    "Since so many more users have CentOS 7.x in production, and no one has 8 yet, priority has been given to the 7.7 update... and once it is done, work will continue on 8."

     
     
  • 5.25, iPahcae6 (?), 12:48, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И снова никакого большинства. Вот засада.
     
     
  • 6.29, Аноним (27), 13:07, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе ж англицким языком написали: "many more" than "no one".
     
     
  • 7.31, iPahcae6 (?), 13:26, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По твоей ссылке «and no one has 8». «НИКТО не использует 8»
     
  • 4.17, Аноним (15), 11:53, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в новости написано "большая часть пользователей", а не "большинство".
     
     
  • 5.19, aim (ok), 12:05, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в оригинале было "бОльшая", но модератор решил поправить это.
     
  • 2.18, aim (ok), 12:04, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не стал вставлять эту простую мысль в новость - всё-равно не прошла бы модерацию и не люблю мнения в новостях сам.
     
  • 2.36, Аноним (34), 14:19, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Странно, ещё с 10 августа доступна для установки, а оказывается её нет. Это как суслик-наоборот. Или вы такой мегасуперадмин, что только с готовой исошки устанавливать умеете? Понимаю, исошку установить проще, чем всякие там пакеты. Это же командную строку не только для понтов держать надо, но и пользоваться ей уметь. Бедняжка. Тогда страдайте. На подготовку исошки у разрабов времени тоже нет.
    P.S.: Подсказка для остальных не видящих релиза. id 4546.
     

  • 1.11, Ilya Indigo (ok), 11:30, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё одна весомая причина использовать openSUSE!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:42, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там 4 разработчика?
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 11:46, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Там тоже 3 разработчика. Но! Есть уборщица(мама одного из разработчиков) что позволяет разработчикам работать над обновлениями без риска быть заваленными грудами мусора.
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:48, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там 6 разработчиков, аж в 2 раза больше !
     
  • 3.20, Ilya Indigo (ok), 12:08, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Там 4 разработчика?

    Там дохрена разработчиков, я контактировал минимум с 10.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:13, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сходи в КВД проверься.
     
     
  • 5.24, Ilya Indigo (ok), 12:18, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Сходи в КВД проверься.

    Уроки иди делай!

     
  • 4.37, Аноним (34), 14:21, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вам известно такое понятие, как "текучка кадров"? Или вы по принципу, один раз и... на всю жизнь разработчик openSUSE?
     
     
  • 5.38, Ilya Indigo (ok), 14:30, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вам известно такое понятие, как "текучка кадров"? Или вы по принципу, один
    > раз и... на всю жизнь разработчик openSUSE?

    Оно никак не относится к этому.
    Те люди как тогда так и до сих пор меинтайнеры многих проектов.
    И это только те, кто меинтайнят, хз какая у них основная обязанность в suse.
    И это только те. к которым мне пришлось обращаться.

    Вы бы вместо того чтобы чушь писать зашли бы в OBS https://build.opensuse.org/project/list_public и полистали проекты и посмотрели или вкладку Пользователи, или зашли бы в известные Вам пакеты разных проектов (естественно в одном поекте зачастую комитят одни и теже) и посмотрели бы changes-файлы, разных проектов и оценили бы масштаб.

     

  • 1.22, Аноним (4), 12:16, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Именно поэтому надо использовать Ubuntu 18.04 LTS
    Ну если админ локалхоста можно еще с Gentoo развлекаться, но зачем? Когда есть отличная ОС с отличными репозиториями и PPA если чего-то нет
     
     
  • 2.32, fi2fi (?), 13:29, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ой не надо мне вашу 18.04 LTS!!! ну почему она такая кривая?

    зы. пишу из Ubuntu 18.04 LTS

     
     
  • 3.42, Аноним (6), 15:04, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что у них - прямое?

     
  • 2.39, анонимус (??), 14:35, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    apt уже научился удалять пакет со всеми зависимостями?
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 15:00, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так давно умел, в отличие от yum
     
  • 3.45, пох. (?), 15:19, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, но в нем внедрен изящный костылик и красивая подпорочка - apt-mark и autoremove.

     

  • 1.26, Аноним (26), 12:59, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    использую centos 7 для разработки сайтов на Bitrix
    не вижу причин переходить на centos 8
     
     
  • 2.30, Аноним (4), 13:07, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Битрикс популярен только в России
    Весь мир используют wordpress
    И его отлично ставить на Ubuntu с MySQL 5.7 и PHP 7.2 в штатном репозитории
     
     
  • 3.43, пох. (?), 15:07, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы это так говорите, как будто битрикс на вашу бубунточку нельзя поставить.

    (использую...или он меня? на freebsd, потому что такой достался в наследство, брат пока жив)

     
  • 3.44, Gemorroj (ok), 15:10, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для пхп таки rhel/centos _намного_ лучше из-за репозитория remi.
     

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