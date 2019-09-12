Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.7

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Состоялся релиз программы RawTherapee 5.7, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK+ и распространяется под лицензией GPLv3.
RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краев и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли.
В новом выпуске:
- Добавлен инструмент Film Negative для упрощения обработки raw-фотографий плёночных негативов;
- Реализована возможность чтения тегов с рейтингом из метаданных Exif и XMP. Рейтинг отображается интерфейсе в форме звёздочек;
- Улучшена поддержка raw-форматов и проведена оптимизация производительности;
- Повышены требования к сборочному окржению, для сборки теперь требуется CMake 3.5+.