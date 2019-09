Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.7

2.2 , Catwoolfii ( ok ), 09:56, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так это на самом деле конвертер, а не полноценный редактор.

3.4 , timur.davletshin ( ok ), 10:17, 12/09/2019 batch processing без участия пользователя уже умеет? Я не иронизирую, просто мануал прошу или видосик хотя бы.

4.6 , Аноним ( 6 ), 10:23, 12/09/2019 Гугл говорит что такое умеет https://rawpedia.rawtherapee.com/Batch_Adjustments_-_Sync

5.7 , timur.davletshin ( ok ), 10:27, 12/09/2019 Да не, это совсем не то. Мне б что-нибудь как в Гимпе хотелось.

2.8 , eugener ( ok ), 10:34, 12/09/2019 В raw-конвертере ретача быть и не должно.

2.14 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 11:22, 12/09/2019 Позавчера обновилась крита. https://download.kde.org/stable/krita/4.2.6/

2.15 , Аноним ( 15 ), 11:44, 12/09/2019 А он и предполагает связь с Гимпом, будучи его плагином: запускается всегда, когда в Гимпе открывается RAW-файл. Как любой хороший конвертер он не подменяет растровый редактор, а дополняет его: проявка, правка экспозиции и цветокоррекция в РТ, ретушь с маскированием и слоями - в Гимпе. Тут, главное, не смешивать. Беда, коль пироги начнет печи сапожник.

Мне не попадалось задач, которые фотографу-любителю нельзя было бы решить с помощью этой связки. Именно натолкнувшись на РТ, с легким сердцем слез с иглы Адоби.

Лайтрума не хватало лишь для организации фотоархива. Но и здесь его вполне успешно смог заменить digiKam.

3.16 , timur.davletshin ( ok ), 11:47, 12/09/2019 digiKam+Gimp+RT, а мне darktable для всех этих целей хватает... Но то такое, не принимай это в качестве критики 😁

4.17 , PivPav ( ? ), 11:51, 12/09/2019 DarkTable неплохой продукт но у меня он ворочится значительно задумчивее RawTherapee и переодически прекращает отображение фотографии при наложении очередного фильтра.

4.18 , Аноним ( 15 ), 11:59, 12/09/2019 Даже так: Rapid Photo Downloader+digiKam+RT+GIMP+временами ImageMagic и Hugin. Что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость?