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Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.7

12.09.2019 09:22

Состоялся релиз программы RawTherapee 5.7, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK+ и распространяется под лицензией GPLv3.

RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краев и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли.

В новом выпуске:

  • Добавлен инструмент Film Negative для упрощения обработки raw-фотографий плёночных негативов;
  • Реализована возможность чтения тегов с рейтингом из метаданных Exif и XMP. Рейтинг отображается интерфейсе в форме звёздочек;
  • Улучшена поддержка raw-форматов и проведена оптимизация производительности;
  • Повышены требования к сборочному окржению, для сборки теперь требуется CMake 3.5+.


  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.pixls.us/t/raw...)
  2. OpenNews: Выпуск программ для обработки фотографий RawTherapee 5.6 и digiKam 6.1
  3. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.5
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.12
  5. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.2.0
  6. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rawtherapee, raw, image, photo
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  • 1.1, timur.davletshin (ok), 09:31, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хороший денойз, но интерфейс... плюс отсутствие масок и возможности ретача заставляют использовать его только в связке с чем-то.
     
     
  • 2.2, Catwoolfii (ok), 09:56, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это на самом деле конвертер, а не полноценный редактор.
     
     
  • 3.4, timur.davletshin (ok), 10:17, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    batch processing без участия пользователя уже умеет? Я не иронизирую, просто мануал прошу или видосик хотя бы.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 10:23, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл говорит что такое умеет https://rawpedia.rawtherapee.com/Batch_Adjustments_-_Sync
     
     
  • 5.7, timur.davletshin (ok), 10:27, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, это совсем не то. Мне б что-нибудь как в Гимпе хотелось.
     
  • 2.8, eugener (ok), 10:34, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В raw-конвертере ретача быть и не должно.
     
  • 2.14, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:22, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позавчера обновилась крита. https://download.kde.org/stable/krita/4.2.6/
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:44, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он и предполагает связь с Гимпом, будучи его плагином: запускается всегда, когда в Гимпе открывается RAW-файл. Как любой хороший конвертер он не подменяет растровый редактор, а дополняет его: проявка, правка экспозиции и цветокоррекция в РТ, ретушь с маскированием и слоями - в Гимпе. Тут, главное, не смешивать. Беда, коль пироги начнет печи сапожник.
    Мне не попадалось задач, которые фотографу-любителю нельзя было бы решить с помощью этой связки. Именно натолкнувшись на РТ, с легким сердцем слез с иглы Адоби.
    Лайтрума не хватало лишь для организации фотоархива. Но и здесь его вполне успешно смог заменить digiKam.
     
     
  • 3.16, timur.davletshin (ok), 11:47, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    digiKam+Gimp+RT, а мне darktable для всех этих целей хватает... Но то такое, не принимай это в качестве критики 😁
     
     
  • 4.17, PivPav (?), 11:51, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DarkTable неплохой продукт но у меня он ворочится значительно задумчивее RawTherapee и переодически прекращает отображение фотографии при наложении очередного фильтра.
     
  • 4.18, Аноним (15), 11:59, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже так: Rapid Photo Downloader+digiKam+RT+GIMP+временами ImageMagic и Hugin. Что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость?
     

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