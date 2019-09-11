The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз обработчика нехватки памяти oomd 0.2.0

11.09.2019 21:45

Facebook опубликовал второй выпуск oomd, обработчика нехватки памяти в системе (OOM, Out Of Memory), работающего в пространстве пользователя. Приложение принудительно завершает работу процессов, потребляющих слишком много памяти, на стадии до срабатывания OOM-обработчика ядра Linux. Код oomd написан на языке C++ и поставляется под лицензией GPLv2. Готовые пакеты сформированы для Fedora Linux. С особенностями oomd можно познакомиться в тексте анонса первого выпуска.

Релиз 0.2.0 включает в себя множество обновлений и перестановок файлов, осуществлённых чтобы упростить формирование пакета oomd для дистрибутивов Linux. Добавлен новый флаг "--list-plugins" для вывода списка активных плагинов. Добавлен плагин для определения присутствия определённых cgroups в системе. Добавлен socket server для обработки запросов статистики.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/facebookinc...)
  2. OpenNews: Выпуск earlyoom 1.3, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти
  3. OpenNews: Выпуск Nohang 0.1, предотвращающего OOM в пространстве пользователя
  4. OpenNews: Facebook открыл код для обработки ситуации нехватки памяти в системе
  5. OpenNews: Ядро Linux не может мягко обрабатывать ситуации с нехваткой памяти
  6. OpenNews: Представлен low-memory-monitor, новый обработчик нехватки памяти для GNOME
Автор новости: hakavlad
Тип: Программы
Ключевые слова: oomkiller, oomd, memory
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:28, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он так же тормозит как сам Facebook?
     
     
  • 2.3, Водитель маршрутки (?), 23:43, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже лучше
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:42, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чем оно лучше earlyoom?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:44, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PSI
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:11, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что не требует "новейшего" ядра и библиотек с подачей смузи.
     
  • 2.9, Аноним (8), 00:12, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что есть пакеты.
     

  • 1.5, Грусть (?), 23:51, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Плагины - плохой признак проекта.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:21, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     
     
  • 3.11, Грусть (?), 00:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что авторы не знают, чего хотят, и делают то, что могут, а не то, что надо.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 01:18, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типо, пока сам не сделаешь — никто не сделает?
     
     
  • 5.15, Канифоль Патрика (?), 01:31, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же основополагающее правило опеншорц.
     

  • 1.6, Канифоль Патрика (?), 23:56, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    С новой линукс-модой поздравляю! Теперь будете на перебой учить линукс не тормозить и не затыкаться, как он это беспрепятственно делал на протяжении 25+ лет своего существования. Лёд тронулся, господа замороженные заседатели!
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 00:10, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В офтопике тоже можно поймать out of memory, там давно есть oom in userspace только вот его поди настрой. Ну а в никсах никто не заморачивался ибо на сервере ничего не падает. А у кого падало запилили свои патчи. Вот фейсбук решил поделится, видать надоело развивать проект в одно лицо.  
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 01:06, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При нехватке памяти на сервере Facebook начинает использовать своих пользователей в качестве свопа.
     
  • 3.13, Канифоль Патрика (?), 01:17, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно всё хорошо. В глазах роса. Или это не роса?.. А, неважно!
     

  • 1.16, кек (?), 01:47, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Традиционное сравнение киллеров: паста написана месяц назад:

    https://www.opennet.ru/tips/3116_oomkill_memory_earlyoom_nohang_oomd.shtml

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру