Релиз обработчика нехватки памяти oomd 0.2.0

Facebook опубликовал второй выпуск oomd, обработчика нехватки памяти в системе (OOM, Out Of Memory), работающего в пространстве пользователя. Приложение принудительно завершает работу процессов, потребляющих слишком много памяти, на стадии до срабатывания OOM-обработчика ядра Linux. Код oomd написан на языке C++ и поставляется под лицензией GPLv2. Готовые пакеты сформированы для Fedora Linux. С особенностями oomd можно познакомиться в тексте анонса первого выпуска. Релиз 0.2.0 включает в себя множество обновлений и перестановок файлов, осуществлённых чтобы упростить формирование пакета oomd для дистрибутивов Linux. Добавлен новый флаг "--list-plugins" для вывода списка активных плагинов. Добавлен плагин для определения присутствия определённых cgroups в системе. Добавлен socket server для обработки запросов статистики.