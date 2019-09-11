Релиз обработчика нехватки памяти oomd 0.2.0

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|2.8, Аноним (8), 00:11, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем что не требует "новейшего" ядра и библиотек с подачей смузи.
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|3.11, Грусть (?), 00:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что авторы не знают, чего хотят, и делают то, что могут, а не то, что надо.
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|1.6, Канифоль Патрика (?), 23:56, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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С новой линукс-модой поздравляю! Теперь будете на перебой учить линукс не тормозить и не затыкаться, как он это беспрепятственно делал на протяжении 25+ лет своего существования. Лёд тронулся, господа замороженные заседатели!
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|2.7, Аноним (8), 00:10, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В офтопике тоже можно поймать out of memory, там давно есть oom in userspace только вот его поди настрой. Ну а в никсах никто не заморачивался ибо на сервере ничего не падает. А у кого падало запилили свои патчи. Вот фейсбук решил поделится, видать надоело развивать проект в одно лицо.
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|3.12, Аноним (12), 01:06, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При нехватке памяти на сервере Facebook начинает использовать своих пользователей в качестве свопа.
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