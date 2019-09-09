Опубликован код Telegram Open Network и связанных P2P и блокчейн технологий

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|1.1, Аноним (1), 21:43, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто разобрался пусть объяснит. Неужели за каждую транзакцию по этой сети надо платить?
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|1.2, Аноним (-), 21:45, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>все единицы криптовалюты Gram будут распределены между инвесторами и стабилизационным фондом в соотношении 50 на 50
ну и смысл тогда в ней?
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|2.4, Аноним (4), 21:47, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Курсы и котировки валюты контролирует не государство, а "инвесторы и стабилизационный фонд".
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|3.18, Аноним (18), 22:34, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Человек который пилит затратные проекты с мутной монетизацией несомненно заслуживает доверия)
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|4.20, Аноним (20), 22:37, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом и смысл монетизации телеграммы, набрать массу балбесов и продавать им "криптовалюту".
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|4.30, rshadow (ok), 23:33, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В наше время монетизируются на инвесторах, а не конечных продуктах =) Uber, Илон Маск, etc...
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|1.3, Аноним (1), 21:46, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Да и про две лицензии не понятно как использовать LGPL и как GPL часть. Все слишком мутно.
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|1.7, Аноним (7), 21:58, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Завтра я напечатаю свои собственные тугрики, часть раздам инвесторам, часть в стабфонд. Да без блохчейна, но в чём разница?
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|2.19, Аноним (18), 22:36, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты не называл русских нацией отрицательного отбора в отличии от Дурова
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|2.32, Konstantin (??), 23:35, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, разница в том, что ты - никому не известный колхозник-комментатор с опеннета)) А Пашу много кто знает. Неужели не понятно?
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|1.9, Аноним (9), 22:08, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отлично опубликовали исходники. 400к SLOC. А по сути, грамульки так и остались псевдо-децентрализованной валютой без полезной нагрузки вне авторизации в телеге.
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|1.13, Аноним (13), 22:14, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередная бесполезная поделка от Павла я-храню-ваши-пароли-в-plain-text Дурова.
Ждём истерии в СМИ.
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|3.29, Аноним (6), 23:25, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вк минимум в 2012, а то и позже, хранил пароли в плейнтексте, которые утекли в 2014
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|1.16, Аноним (20), 22:28, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мое предположение, государства весь этот дуровский софт будут банить с удвоенной силой. Причем не только РФ, но и ряд других.
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|2.22, ixrws (??), 22:52, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы так говорите, буд-то Дуров существует в какой-то своей вселенной, где инвесторы зарабатывают сами на своих проектах деньги и никак не связаны с государством:)
Может будут, может не будут. Зависит это исключительно от взаимных договорённостей. Будут нужные договорённости, будут почитать как какой-нибудь facebook или гугл. Не будет - будет как бы в опале. Главное тут понимать, что в любой момент тот кто в опале может стать мейнстримом, потому что в опале он чисто для виду. Это называется ассортимент. Нужно чтобы люди имели возможность выбора, ну так сказать думали что имеют:) А то что не важно где вы что пишете и с помощью чего передаёте и товарищ майор всё равно имеет доступ - это вас не касается.
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|2.35, Аноним (-), 23:46, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже думаю что фейк. Непонятно только, зачем Дуров отмалчивается.
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|2.37, Аноним (20), 23:55, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пофиг на тджей, кстати, реклама, а вот то что местны е модерасты посты трут - весьма познавательно, причем никого не обжидал и не аскарблял
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|1.39, Ivan_83 (ok), 00:05, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Щас начнётся истерика в СМИ.
А потом ещё раз, когда это поделие будут у нас типа запрещать или обсуждать возможность и необходимость запрета.
И будут это вещать из каждого грёбаного утюга пол года, как было с телегой.
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