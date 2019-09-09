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Опубликован код Telegram Open Network и связанных P2P и блокчейн технологий

09.09.2019 20:06

Запущен сайт для тестирования и открыты исходные тексты блочейн-платформы TON (Telegram Open Network), с 2017 года развиваемой компанией Telegram Systems LLP. TON предоставляет набор технологий, обеспечивающих функционирование распределённой сети для работы различных сервисов на базе блокчейна и умных контрактов. В ходе ICO проект привлёк более 1.7 млрд долларов инвестиций. Исходные тексты включают 1610 файлов, содержащих около 398 тысяч строк кода. Проект написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2 (библиотеки под LGPLv2).

Помимо блокчейна TON включает также систему P2P-коммуникаций, распределённое хранилище блокчейна и компоненты для хостинга сервисов. TON может рассматриваться как распределённый суперсервер, предназначенный для размещения и предоставления различных сервисов на базе умных контрактов. На базе платформы TON будет запущена криптовалюта Gram, которая кардинально быстрее Bitcoin и Ethereum по скорости подтверждения транзакций (миллионы транзакций в секунду вместо десятков), и способна обрабатывать платежи со скоростью процессинга VISA и Mastercard.

Открытые исходные тексты позволяют принять участие в тестировании проекта и развернуть собственный узел сети, который отвечает за определённую ветку блокчейна. Узел также может функционировать в роли валидатора для подтверждения транзакций в блокчейне. Для определения кратчайшего пути между узлами используется маршрутизация на основе гиперкуба (Hypercube Routing). Майнинг не поддерживается - все единицы криптовалюты Gram сгенерированы разом и будут распределены между инвесторами и стабилизационным фондом.

Основные компоненты TON:

  • TON Blockchain - блокчейн-платформа, способная выполнять тьюринг-полные умные контракты, создаваемые на разработанном для TON языке Fift и выполняемые в блокчейне при помощи специальной виртуальной машины TVM. Поддерживается обновление формальных спецификаций блокчкейна, мультикриптовалютные операции, микроплатежи, офлайновые платёжные сети;
  • TON P2P Network - формируемая из клиентов P2P-сеть, используемая для доступа к TON Blockchain, отправки кандидатов транзакций и приёма обновлений для частей блокчейна, необходимых клиенту. P2P-сеть также может применяться в работе произвольных распределённых сервисов, в том числе не связанных с блокчейном;
  • TON Storage - Распределённое хранилище файлов, доступное через сеть TON и используемое в TON Blockchain для хранения архива с копиями блоков и снапшотами данных. Хранилище также применимо для размещения произвольных файлов пользователей и сервисов, работающих на базе платформы TON. Отдача данных напоминает торренты;
  • TON Proxy - проки-анонимайзер, напоминает I2P (Invisible Internet Project) и используется для скрытия местоположения и адресов узлов сети;
  • TON DHT - распределённая хэш-таблица, напоминающая Kademlia, и используемая в качестве аналога торрент-трекера для распределённого хранилища, а также как определитель точек входа для прокси-анонимайзера и как механизм поиска сервисов;
  • TON Services - платформа для создания произвольных сервисов (некое подобие сайтов и web-приложений), доступных через TON Network и TON Proxy. Интерфейс сервисов формализован и допускает взаимодействие в стиле браузеров или мобильных приложений. Описания интерфейса и точки входа публикуются в TON Blockchain, а предоставляющие сервисы узлы определяются через TON DHT. Сервисы могут создавать умные контракты в TON Blockchain для гарантирования выполнения определённы обязательств перед клиентами. Полученные от пользователей данные могут сохраняться в TON Storage;
  • TON DNS - система для назначения имён для объектов в хранилище, умных контрактов, сервисов и узлов сети. Вместо IP-адреса имя преобразуется в хэши для TON DHT;
  • TON Payments - платформа микроплатежей, которая может применяться для быстрой передачи средств и оплаты за сервисы с отложенным отображением в блокчейне;
  • Компоненты для интеграции со сторонними мессенджерами и приложениями для социальных сетей, позволяющие сделать технологии блокчейна и распределённые сервисы доступными для обычных пользователей. Одним из первых массовых приложений, в котором появится поддержка TON, станет мессенджер Telegram.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.vedomosti.ru/techn...)
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  4. OpenNews: Ethereum отложил обновление платформы из-за выявления критической уязвимости
  5. OpenNews: В результате двойной траты средств в Ethereum Classic похищен 1.1 млн долларов
  6. OpenNews: Криптовалюта Bitcoin Gold подверглась атаке по двойной трате средств
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: blockchain, ton, telegram, p2p
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  • 1.1, Аноним (1), 21:43, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто разобрался пусть объяснит. Неужели за каждую транзакцию по этой сети надо платить?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 23:42, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неужели

    Как будто в других криптовалютах не так.

     

  • 1.2, Аноним (-), 21:45, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >все единицы криптовалюты Gram будут распределены между инвесторами и стабилизационным фондом в соотношении 50 на 50

    ну и смысл тогда в ней?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:47, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Курсы и котировки валюты контролирует не государство, а "инвесторы и стабилизационный фонд".
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 22:34, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человек который пилит затратные проекты с мутной монетизацией несомненно заслуживает доверия)
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 22:37, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом и смысл монетизации телеграммы, набрать массу балбесов и продавать им "криптовалюту".
     
  • 4.30, rshadow (ok), 23:33, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В наше время монетизируются на инвесторах, а не конечных продуктах =) Uber, Илон Маск, etc...
     

  • 1.3, Аноним (1), 21:46, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Да и про две лицензии не понятно как использовать LGPL и как GPL часть. Все слишком мутно.
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:54, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    делаю ставку, что регистрация там по телефону
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:58, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Завтра я напечатаю свои собственные тугрики, часть раздам инвесторам, часть в стабфонд. Да без блохчейна, но в чём разница?
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 22:36, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты не называл русских нацией отрицательного отбора в отличии от Дурова
     
  • 2.32, Konstantin (??), 23:35, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, разница в том, что ты - никому не известный колхозник-комментатор с опеннета)) А Пашу много кто знает. Неужели не понятно?
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:08, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично опубликовали исходники. 400к SLOC. А по сути, грамульки так и остались псевдо-децентрализованной валютой без полезной нагрузки вне авторизации в телеге.
     
  • 1.11, Аноним (9), 22:09, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    400к строк кода одним коммитом. Охуфигенно.
     
  • 1.12, Аноним (12), 22:14, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вообще ни о чём!
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:14, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередная бесполезная поделка от Павла я-храню-ваши-пароли-в-plain-text Дурова.
    Ждём истерии в СМИ.
     
     
  • 2.24, iPahcae6 (?), 23:11, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какие пароли, мудилка?
     
     
  • 3.29, Аноним (6), 23:25, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вк минимум в 2012, а то и позже, хранил пароли в плейнтексте, которые утекли в 2014
     
  • 3.36, Дон Ягон (ok), 23:55, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не он, но сам ты такой.
    https://www.google.com/search?q=vk+plain+text+passwords
     
  • 2.33, Аноним (33), 23:38, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я думаю всё будет гораздо хуже.
     

  • 1.15, IdeaFix (ok), 22:21, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Блин... кресты!
     
     
  • 2.23, анонимчик (?), 22:56, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и код - полная жесть. объекты, деструкторы.
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:19, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах, кресты, вы мои кресты,
    Судеб сломанных полверсты...
     

  • 1.16, Аноним (20), 22:28, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мое предположение, государства весь этот дуровский софт будут банить с удвоенной силой. Причем не только РФ, но и ряд других.
     
     
  • 2.22, ixrws (??), 22:52, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы так говорите, буд-то Дуров существует в какой-то своей вселенной, где инвесторы зарабатывают сами на своих проектах деньги и никак не связаны с государством:)

    Может будут, может не будут. Зависит это исключительно от взаимных договорённостей. Будут нужные договорённости, будут почитать как какой-нибудь facebook или гугл. Не будет - будет как бы в опале. Главное тут понимать, что в любой момент тот кто в опале может стать мейнстримом, потому что в опале он чисто для виду. Это называется ассортимент. Нужно чтобы люди имели возможность выбора, ну так сказать думали что имеют:) А то что не важно где вы что пишете и с помощью чего передаёте и товарищ майор всё равно имеет доступ - это вас не касается.

     

  • 1.31, Gooff (ok), 23:35, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://tjournal.ru/ask/115594
     
     
  • 2.35, Аноним (-), 23:46, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже думаю что фейк. Непонятно только, зачем Дуров отмалчивается.
     
  • 2.37, Аноним (20), 23:55, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пофиг на тджей, кстати, реклама, а вот то что местны е модерасты посты трут - весьма познавательно, причем никого не обжидал и не аскарблял
     

  • 1.38, Всё тот же аноним (?), 00:05, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Акцент на скорости транзакций - это правильно. Imho - чтобы взлететь - проекту не хватает серьёзных партнеров.
     
  • 1.39, Ivan_83 (ok), 00:05, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Щас начнётся истерика в СМИ.

    А потом ещё раз, когда это поделие будут у нас типа запрещать или обсуждать возможность и необходимость запрета.
    И будут это вещать из каждого грёбаного утюга пол года, как было с телегой.

     

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