Выпуск графического редактора LazPaint 7.0.5

После почти трёх лет разработки доступен выпуск программы для манипуляций с изображениями LazPaint 7.0.5, по функциональности напоминающей графические редакторы PaintBrus и Paint.NET. Изначально проект развивался для демонстрации возможностей графической библиотеки BGRABitmap, которая предоставляет расширенные функции рисования в среде разработки Lazarus. Приложение написано на языке Pascal с использованием платформы Lazarus (Free Pascal) и распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Предоставляются такие возможности как открытие и запись графических файлов в различных форматах, включая многослойные изображения и 3D-файлы, типовые инструменты для рисования с поддержкой слоёв, средства для выделения частей изображений с поддержкой сглаживания и изменения по маске. Предоставляется коллекция фильтров для размытия, изменения контуров, сферической проекции и т.п. Имеются инструменты для расцветки, изменения цветов, осветвления/затемнения и корректировки цветопередачи. Возможно использование LazPaint из консоли для преобразования форматов и модификации изображений (вращение, масштабирование, переворот, вывод линий и градиентов, изменение прозрачности, замена цветов и т.п.).