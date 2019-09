Выпуск графического редактора LazPaint 7.0.5

2.6 , Аноним ( 6 ), 07:59, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не зря нас учат в универах паскалю Лолшто? Ты из 2000 года пишешь, что ли?

3.10 , anonymouuuuuusssss ( ? ), 08:38, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Воистину, уже давно везде C, хотя я слышал, что где-то и с лазурью учатся.

3.13 , 2007again ( ? ), 08:49, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В 2008г вполне себе учили, а после него Си.

4.14 , iPony129412 ( ? ), 08:51, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В 2008г вполне себе учил Ну это уже 11 лет назад. Меня в то время не учили: basic в школе, в университете java, C, C++, prolog, bash, fortran. Паскаля не было.