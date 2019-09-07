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Выпуск графического редактора LazPaint 7.0.5

07.09.2019 04:53

После почти трёх лет разработки доступен выпуск программы для манипуляций с изображениями LazPaint 7.0.5, по функциональности напоминающей графические редакторы PaintBrus и Paint.NET. Изначально проект развивался для демонстрации возможностей графической библиотеки BGRABitmap, которая предоставляет расширенные функции рисования в среде разработки Lazarus. Приложение написано на языке Pascal с использованием платформы Lazarus (Free Pascal) и распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Предоставляются такие возможности как открытие и запись графических файлов в различных форматах, включая многослойные изображения и 3D-файлы, типовые инструменты для рисования с поддержкой слоёв, средства для выделения частей изображений с поддержкой сглаживания и изменения по маске. Предоставляется коллекция фильтров для размытия, изменения контуров, сферической проекции и т.п. Имеются инструменты для расцветки, изменения цветов, осветвления/затемнения и корректировки цветопередачи. Возможно использование LazPaint из консоли для преобразования форматов и модификации изображений (вращение, масштабирование, переворот, вывод линий и градиентов, изменение прозрачности, замена цветов и т.п.).



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/bgrabitmap/...)
  2. OpenNews: Представлен GNOME Paint, простой графический редактор для GNOME
  3. OpenNews: Релиз программы для рисования MyPaint 1.2.0
  4. OpenNews: Релиз графического редактора Pinta 1.6, выступающего в роли аналога Paint.NET
  5. OpenNews: Выпуск программы для цифровой живописи Milton 1.6.0
  6. OpenNews: В рамках проекта Drawing развивается новый редактор изображений для Linux
Автор новости: totem
Тип: Программы
Ключевые слова: lazpaint, image
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 07:31, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Приложение написано на языке Pascal

    Вот видите? Не зря нас учат в универах паскалю. Все-таки он имеет какое-то отношение к объективной (реальной) действительности.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 07:59, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не зря нас учат в универах паскалю

    Лолшто? Ты из 2000 года пишешь, что ли?

     
     
  • 3.10, anonymouuuuuusssss (?), 08:38, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Воистину, уже давно везде C, хотя я слышал, что где-то и с лазурью учатся.
     
  • 3.13, 2007again (?), 08:49, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2008г вполне себе учили, а после него Си.
     
     
  • 4.14, iPony129412 (?), 08:51, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В 2008г вполне себе учил

    Ну это уже 11 лет назад. Меня в то время не учили: basic в школе, в университете java, C, C++, prolog, bash, fortran. Паскаля не было.

     

  • 1.4, Anonymoustus (ok), 07:37, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    PaintBrus для Эль-Бруса? Исправьте ошибку.
     
  • 1.7, Аноним (6), 07:59, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сабж не нужен, ибо есть гимп.
     
     
  • 2.8, feoktist.rassolny (?), 08:11, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как использовать фотошоп для уменьшения фоточек и изготовления демотиваторов.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 08:23, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    для уменьшения фоточек можно и консоль

    alias c8x6='find "'pwd'" -type f -iname "*.jpg" | parallel convert -auto-orient -resize 800x600  {} {.}_c8x6.jpg' # resize & rotate
    alias c8x6st='find "'pwd'" -type f -iname "*.jpg" | parallel convert -strip -auto-orient -resize 800x600  {} {.}_c8x6_noexif.jpg' # resize & rotate & strip exif

     
     
  • 4.12, Anonymoustus (ok), 08:45, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для уменьшения фоточек можно и консоль
    > alias c8x6='find "'pwd'" -type f -iname "*.jpg" | parallel convert -auto-orient -resize
    > 800x600  {} {.}_c8x6.jpg' # resize & rotate
    > alias c8x6st='find "'pwd'" -type f -iname "*.jpg" | parallel convert -strip -auto-orient
    > -resize 800x600  {} {.}_c8x6_noexif.jpg' # resize & rotate & strip
    > exif

    Плюс этому анониму за юниксвейность. Отцы-основатели гордились бы тобой.

     

  • 1.11, Аноним (11), 08:40, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс непривычный, придётся привыкать (-).
    На Windows запустилось мгновенно (в отличие от Paint.Net) (+)
    Богатый функционал (+)

    p.s. Попробую в Debian.

     

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