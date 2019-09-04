Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.5

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|1.1, Аноним (1), 07:43, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да ладно, не может быть! Вот так сюрприз, я уже подумал, что сеаманки всё. Правда, на сайте почему-то нет версии 2.49.5 для скачки.
>Ветка SeaMonkey 2.49 продолжает базироваться на устаревшей кодовой базе Firefox 52 ESR
Даа, им бы на гоану пэйлмуновскую переехать, там хоть какое-то развитие есть. Обидно будет, если сеаманки канет в лету, ибо сейчас это единственный браузер со встроенным почтовиком.
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|2.17, пох. (?), 10:25, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Даа, им бы на гоану пэйлмуновскую переехать
они жевали эти сопли - но выяснилось что там надо все же немножко кодить, а не копипастить, как они привыкли - а это мы не могем.
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|3.22, Аноним (22), 12:05, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно. Преговоры были с Мунчайлд. Но ни к чему не привели.
Сами не знают что делать и совместно не хотят. Так и сидят др...чат в сторонке по тихому. А сейчас это уже практически тупик.
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|3.11, Аноним (3), 09:10, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажу так:
То, от чего оно ответвилось, больше не работает удовлетворительным образом.
А именно:
- в почтовике нет возможности свободно менять размеры шрифтов и шрифты,
- в браузере нельзя (иногда совсем никак) увидеть страницу, если серт. самоподписной,
- система плагинов для анти-флуда и против рекламы была уничтожена нарушением совместимости,
- идеи и обновления последнего времени таковы, что выглядят первыми признаками перемен к худшему.
Нужен браузер полезной информации (с возможностью блокировать флуд и телеметрию), способный иметь доступ к любым страницам (даже по HTTP без SSL, даже с отозванными и сломанными серта-ми) и почтовик, позволяющий внятно и просто редактировать письмо, способный работать с Эксчейнджем.
В общем: нужна свободнвя вещь. Без "папиных загонов и попыток воспитания".
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|4.14, Аноним (14), 10:09, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
не нужно системного шрифта хватает за глаза всегда можно нет umatrix ublock ... текст свёрнут, показать
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|5.16, Симпатичный Анонимчик (?), 10:24, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> firefox
ненужно, особенно когда есть компактная (в меру) палёная луна
> thunderbird
против ничего не скажу... на любителя... несколько лет назад пользовался когда работал на дядю и были горы писем от кучи бесмысленных и беспощадных it контор (циски мыски системные интеграторы конторы гос. учреждения и прочее прочее прочее)
сейчас мне для почты (один раз в год захожу) хватает веб интерфейса
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|6.19, Аноним (14), 11:21, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> сейчас мне для почты (один раз в год захожу) хватает веб интерфейса
это как сказать "сейчас мне для забивания гвоздей хватает телескопа"
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|7.24, Аноним (24), 12:44, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нелепая аналогия с телескопом. Или каждый, кто юзает веб интерфейс гмэйла или майлру забивает гвозди телескопом? И обычно говорят про микроскопы и гвозди. Вроде каникулы кончились, но шок контент с опеннета никуда не исчез.
При юзе почты раз в год как раз пользование спец. программ и будет забиванием гвоздей микроскопом, так как избыточно.
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|5.20, svetrnd (ok), 11:32, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тут громптица и ФФ было в одном флаконе. И даже когда всё было актуальных версий, ФФ сам по себе был неповоротливый и тормозной в сравнении с симанкой. А тут, кона нужна почта всё очень удобно в этом плане. Реально удобно. И движок всего один запущен. В плане ресурсов очень хорошо.
Так-то вот. Хоть и якобы комбайн, а заметно худее разделившихся продуктов.
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|5.25, Аноним (25), 13:10, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> совсем глупый? это есть
Есть неполная замена. Озвученное выше вырезает не всё.
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|3.13, RHEL Fan (?), 09:42, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оно, наверное, еще Java апплеты умеет. Из последних FF поддержку выпилили, терь в iLO консоль (которая еще не на HTML5) приходится через IE ходить.
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|4.26, Аноним (25), 13:11, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого можно поднять старую версию. Но там afaik проблема ещё шире. И Яву тоже надо нужной версии.
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|3.31, trunk (?), 15:03, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, очень удобно скопировать со страницы нужный текст, вставить его в тут же открытое окно встроенного веб-редактора и сохранить. Получается вполне пристойное форматирование без ссылок на гору скриптов, картинок и таблиц.
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|1.7, FreeBSD (??), 08:48, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Здорово! Думал, что симанки всё, так как почему-то казалось, что новые версии пойдут вслед за ква-ква-ква-ква-квантумом. Но неожиданно поддерживается кодовая база Firefox 52 ESR с соответствующими плюшками (XUL-аддоны). То есть по сути осталось два вменяемых браузера - Палемун + Симанки. Аминь.
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|2.23, Аноним (22), 12:11, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Вменяемый один. Луна. Симанки уже в тупике. Вечно сидеть на 52 фоксе они не смогут. А смысла квантоваться нет вообще.
Хотя нет, есть еще один. Василиск. Кого по каким-то причинам не устраивает Луна.
Он более медийный. :-)
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|1.8, Ю.Т. (?), 08:50, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пакет доступен, но почему в их собственных новостях об этом ничего? И что там за доп. файлы, jsshell и mozharness?
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|1.9, Anonymoustus (ok), 09:00, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хорошие новости, что редкость в наше время одноразовых товаров.
Имею отметить, впрочем, что Симанка на поздней кодовой базе Мурзиллы тормозна лишь немногим менее родственного по версиям Фаерфокса.
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|2.18, Ю.Т. (?), 10:42, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А когда-то, во времена первых фаерфоксов, было наоборот ))
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|1.27, Аноним (27), 13:50, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После 68-й лисы пользуюсь креветкой - это как глоток свежего воздуха. Гораздо... ГОРАЗДО меньшее потребление ресурсов! Очень жаль, если проект загнётся.
И - да - пока не встречал таких сайтов, где что-то не работало. Хотя, скорее всего это дело времени.
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|2.28, Аноним (22), 13:53, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Симанка при установке все ставит сама по умолчанию а-ля-комбайн? Можно делать выбор при установке и поставить только один браузер? Без всех остальных приблуд.
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|2.32, Аноним (32), 15:10, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда МС выпустит новый едж на Хроме то самым слабым звеном из тех браузеров, которые обычно поддерживают когда компилируют JS при помощи babel окажется 52 фокс. Большинство выкинут его поддержку без раздумий в течении недели.
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|1.29, Аноним (22), 14:05, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем так хороша Симанка? Кроме комбайновости. Этого не нужно.
В сравнение с альтернативами: Луна, Василиск, Ватерфокс (с натяжкой)?
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|1.30, robot228 (?), 14:44, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да фигня никому ненужная, к тому же на старье базируется, тьфу. Пользуются клоуны какие-то старые.
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