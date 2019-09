Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.5

2.4 , Аноним ( 4 ), 08:20, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Для чего и чем лучше альтернатив?

3.11 , Аноним ( 3 ), 09:10, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скажу так:

То, от чего оно ответвилось, больше не работает удовлетворительным образом.

А именно:

- в почтовике нет возможности свободно менять размеры шрифтов и шрифты,

- в браузере нельзя (иногда совсем никак) увидеть страницу, если серт. самоподписной,

- система плагинов для анти-флуда и против рекламы была уничтожена нарушением совместимости,

- идеи и обновления последнего времени таковы, что выглядят первыми признаками перемен к худшему.

Нужен браузер полезной информации (с возможностью блокировать флуд и телеметрию), способный иметь доступ к любым страницам (даже по HTTP без SSL, даже с отозванными и сломанными серта-ми) и почтовик, позволяющий внятно и просто редактировать письмо, способный работать с Эксчейнджем.

В общем: нужна свободнвя вещь. Без "папиных загонов и попыток воспитания".

4.14 , Аноним ( 14 ), 10:09, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – текст свёрнут, показать не нужно системного шрифта хватает за глаза всегда можно нет umatrix ublock ... 5.16 , Симпатичный Анонимчик ( ? ), 10:24, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > firefox ненужно, особенно когда есть компактная (в меру) палёная луна > thunderbird против ничего не скажу... на любителя... несколько лет назад пользовался когда работал на дядю и были горы писем от кучи бесмысленных и беспощадных it контор (циски мыски системные интеграторы конторы гос. учреждения и прочее прочее прочее)

сейчас мне для почты (один раз в год захожу) хватает веб интерфейса

6.19 , Аноним ( 14 ), 11:21, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > сейчас мне для почты (один раз в год захожу) хватает веб интерфейса это как сказать "сейчас мне для забивания гвоздей хватает телескопа"

7.24 , Аноним ( 24 ), 12:44, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нелепая аналогия с телескопом. Или каждый, кто юзает веб интерфейс гмэйла или майлру забивает гвозди телескопом? И обычно говорят про микроскопы и гвозди. Вроде каникулы кончились, но шок контент с опеннета никуда не исчез.

При юзе почты раз в год как раз пользование спец. программ и будет забиванием гвоздей микроскопом, так как избыточно.

5.20 , svetrnd ( ok ), 11:32, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тут громптица и ФФ было в одном флаконе. И даже когда всё было актуальных версий, ФФ сам по себе был неповоротливый и тормозной в сравнении с симанкой. А тут, кона нужна почта всё очень удобно в этом плане. Реально удобно. И движок всего один запущен. В плане ресурсов очень хорошо. Так-то вот. Хоть и якобы комбайн, а заметно худее разделившихся продуктов.

5.25 , Аноним ( 25 ), 13:10, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > совсем глупый? это есть Есть неполная замена. Озвученное выше вырезает не всё.

3.12 , Какаянахренразница ( ok ), 09:10, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самим фактом своего наличия. Альтернатива нужна всегда.

3.13 , RHEL Fan ( ? ), 09:42, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Оно, наверное, еще Java апплеты умеет. Из последних FF поддержку выпилили, терь в iLO консоль (которая еще не на HTML5) приходится через IE ходить.

4.26 , Аноним ( 25 ), 13:11, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для этого можно поднять старую версию. Но там afaik проблема ещё шире. И Яву тоже надо нужной версии.

3.31 , trunk ( ? ), 15:03, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например, очень удобно скопировать со страницы нужный текст, вставить его в тут же открытое окно встроенного веб-редактора и сохранить. Получается вполне пристойное форматирование без ссылок на гору скриптов, картинок и таблиц.