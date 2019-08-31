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Новые выпуски анонимной сети I2P 0.9.42 и C++-клиента i2pd 2.28

31.08.2019 10:46

Доступен релиз анонимной сети I2P 0.9.42 и C++-клиента i2pd 2.28.0. Напомним, что I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В выпуске I2P 0.9.42 продолжена работа по ускорению реализации транспорта UDP и повышению надёжности применяемых в I2P методов шифрования. В ходе подготовки разделения поставки на отдельные модули, настройки i2ptunnel.config распределены по нескольким файлам конфигурации, привязанным к разным классам туннелей. Реализована возможность блокирования соединений из сетей с другими идентификаторами (Cross-network prevention). Пакеты для Debian обновлены для поддержки выпуска Buster.

В i2pd 2.28.0 реализована поддежка RAW-датаграмм и разделителей команд "\r\n в протоколе SAM (Simple Anonymous Messaging), обеспечена возможность отключения оптимизаций для экономии заряда аккумулятора на платформе Android, добавлена проверка идентификаторов сетей, реализована обработка и публикация флагов шифрования в LeaseSet2, обеспечена корректная обработка записей с подписями в адресной книге.

  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/en/blog/pos...)
  2. OpenNews: Новый релиз анонимной сети I2P 0.9.39 и C++-клиента i2pd 2.24
  3. OpenNews: Выпуск Tails 1.1. Zero-day уязвимость в Tails связана с работой I2P
  4. OpenNews: DoS-атаки для снижения производительности сети Tor
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: i2p
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  • 1.1, Аноним (1), 11:13, 31/08/2019 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:21, 31/08/2019 Скрыто модератором
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  • 2.3, dimqua (ok), 11:26, 31/08/2019 Скрыто модератором
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  • 3.4, Товарищ Майор (?), 11:30, 31/08/2019 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.5, Аноним (-), 11:58, 31/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    А что толка с нее, если там ничего нет?
     
     
  • 2.8, JL2001 (ok), 12:16, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что толка с нее, если там ничего нет?

    заведи бложик
    подними прокси к либрусеку
    или прокси к https опеннета

    я вот поднял дома сервер в i2p и планирую через рабочий wifi ходить на него (пока не пробовал)

     
  • 2.9, Лох (?), 12:16, 31/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маривану удобно покупать, хз о чем ты.
     

  • 1.7, JL2001 (ok), 12:12, 31/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    > добавлена проверка идентификаторов сетей
    > Реализована возможность блокирования соединений из сетей с другими идентификаторами

    о каких сетях идёт речь? они так чтоль называют протокол+версию связи нод? + теперь можно сделать "приватную распределёнку"?

     

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