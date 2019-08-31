Новые выпуски анонимной сети I2P 0.9.42 и C++-клиента i2pd 2.28

Доступен релиз анонимной сети I2P 0.9.42 и C++-клиента i2pd 2.28.0. Напомним, что I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В выпуске I2P 0.9.42 продолжена работа по ускорению реализации транспорта UDP и повышению надёжности применяемых в I2P методов шифрования. В ходе подготовки разделения поставки на отдельные модули, настройки i2ptunnel.config распределены по нескольким файлам конфигурации, привязанным к разным классам туннелей. Реализована возможность блокирования соединений из сетей с другими идентификаторами (Cross-network prevention). Пакеты для Debian обновлены для поддержки выпуска Buster.

В i2pd 2.28.0 реализована поддежка RAW-датаграмм и разделителей команд "\r

в протоколе SAM (Simple Anonymous Messaging), обеспечена возможность отключения оптимизаций для экономии заряда аккумулятора на платформе Android, добавлена проверка идентификаторов сетей, реализована обработка и публикация флагов шифрования в LeaseSet2, обеспечена корректная обработка записей с подписями в адресной книге.



