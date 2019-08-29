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Выпуск браузера Pale Moon 28.7.0

29.08.2019 20:52

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 28.7, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Частично переработан движок JavaScript, в который перенесена поддержка элементов стандарта ECMAScript 2018, в том числе добавлена поддержка нового синтаксиса клонирования и объединения объектов (вместо "Object.assign({}, data)" можно указывать "{ ...data }", а для объединения использовать "{ ...defaultSettings, ...userSettings }"). Внесённые изменения уже реализованы в ведущих браузерах, но могут привести к нарушению поведения некоторых скриптов, привязанных к особенностям web-движка Pale Moon (например, для совместимости с другими браузерами изменено поведение объекта window при манипулировании с доменами);
  • Увеличена производительность обработки строк, загрузки изображений и разбора свойств фреймов (frameset)
  • Добавлена поддержка мультимедийных контейнеров Matroska и Webm, а также звука AAC в данных форматах;
  • Добавлена поддержка родных диалогов выбора файлов в Linux;
  • Обновлены пиктограммы закладок;
  • СУБД SQLite обновлена до выпуска 3.29.0;
  • Удалён код WebIDE и убраны остатки кода для экстренной доставки исправлений (hotfix).


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.6
  4. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
  5. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
  6. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, ПерлухаБратуха (?), 21:01, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годно!
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:27, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Че годно? Он тормоз и большая часть плагинов без напильника не работает, а то и с напильником не работает..
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 21:37, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Он тормоз

    Если ты палемун называешь тормозом, тогда фаерфокс, хром и прочие - стоят на месте без движения.
    Палемун - один из самых быстрых браузеров сейчас. Особенно это заметно на лоу-енд конфигурациях. Я админю корпоративные сети, где часто встречается старые компы, люди всегда плюются с лисы и хрома (особенно хрома!) - палемун был как палочка-выручалочка. Ставишь юблок ориджн, носкрипт и палемун есть едва 200-300 мегабайт с 20-30 вкладками. Разве такое мыслимо с лисой или хромом, которые выжирают огромное количество памяти?

    > плагинов без напильника не работает

    Опять двадцать пять. Брешешь и глазом не моргнёшь. Все аддоны, которые у меня работали на последней лисе с поддержкой XUL (52-я версия вроде была) прекрасно отрабатывают на палемуне. Правда было что-то очень уж маргинальное (по-моему какой-то аддон по масштабированию изображений), но он у меня и на оригинальной лисе косяковал.

     
     
  • 4.20, eugener (ok), 21:52, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы какую сборку palemoon юзаете? У меня от stevenpusser и она работает значительно медленее текущего файрфокса, особенно на многоядерном процессоре. Памяти palemoon мало жрёт, это да, но тяжёлые странички он с затупами открывает, даже интерфейс лагает при прокрутке, в то время как на файрфоксе никаких лагов нет, видимо благодаря мультипроцессному режиму.
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:33, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У вас орфографическая ошибка в третьей букве.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:03, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Безобразие с рекапчей на странице с дополнениями.
     
     
  • 2.19, nox (??), 21:42, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На лоре такое же безобразие с рекапчей. На гуглосервисах такое же безобразие с рекапчей. На архиве.орг из некоторых регионов при реге тотальные и постоянные безобразия с рекапчей. Это я к тому, что виноват не сам сайт, а сама дeбильнaя система рекапчей. Что за идиoт такое придумал...
    Сколько лет был интернет, но нет, выдумали какую-то муть...

     
     
  • 3.32, DerRoteBaron (ok), 00:19, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всегда виноват прежде всего тот, кто внедряет рекапчу на поддерживаемые им сервисы. В случае с cloudflare (и еще более мерзких аналогов) это примерно поровну cloudflare и админ сервиса (сайта), в остальных - главным образом админ.

    Если вы видите на улице потерянный пистолет, это не значит, что надо его тотчас взять и начать расстреливать каждого встречного

     

  • 1.3, Аноним (-), 21:07, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Его бы ещё и Qt портировать.
     
  • 1.4, OpenEcho (?), 21:11, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жив курилка, - не сдается...
     
  • 1.5, Anonymoustus (ok), 21:18, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственное, что мне в нём не нравится — отказ от поддержки Windows XP.
     
     
  • 2.8, Teocally (?), 21:23, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заюзай Симанку...тоже неплохо, и на Хрюшку ставится
     
     
  • 3.13, Anonymoustus (ok), 21:26, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Заюзай Симанку...тоже неплохо, и на Хрюшку ставится

    Использую в полный рост, в том числе быстрые старые релизы (для чтения документации в HTML).

    Для отказа от XP и Vista у шерстяных не было никаких уважительных причин, чему косвенным доказательством — Mypal ( https://feodor2.github.io/Mypal/ )

     
  • 2.10, Sphynkx (ok), 21:23, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И под 98й не запускается.. Наверное - не пробовал, но уверен.
     
  • 2.25, Аноним (-), 22:51, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там уже семерку закапывают, а Вы по хп плачете
     
  • 2.28, lb426 (?), 22:53, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот тут есть сборки для XP
    http://o.rths.cf/palemoon/

    а тут форум по ним:
    https://msfn.org/board/topic/177125-my-build-of-new-moon-temp-name-aka-pale-mo

     

  • 1.6, Антон (??), 21:18, 29/08/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:23, 29/08/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.11, Teocally (?), 21:24, 29/08/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 22:03, 29/08/2019 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.15, Аноним (14), 21:28, 29/08/2019 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.31, НяшМяш (ok), 23:38, 29/08/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.7, Аноним (9), 21:19, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    XUL - хорошо, если еще и экстеншены старые ставятся - прекрасно! Но в моем дистрибутиве не собирают.. а самому лень.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:59, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собрать не проблема, но шерстяной прибежит же.
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 22:05, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шерстяной свои бинарники предоставляет
     
  • 3.24, Анончег (?), 22:12, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://linux.palemoon.org/download/mainline/
     

  • 1.12, QroxZ (?), 21:25, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как то не тянет на новую версию с тремя изменениями.
     
  • 1.18, Аноним (18), 21:39, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годнота подъехала. Интересно, почему луна обновляется чаще василиска, если он дев-ветка луны?
     
  • 1.26, Канифоль Патрика (?), 22:51, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сижу на топовом компе.. 10-ти летней давности ;) Современные Хром и ФФ одинаково летают. Им такого железа хватает за глаза. Пропобовал ставить палёную луну - лагает отчаянно! Но это всё под 10-ой виндой.
     
  • 1.27, Аноним (-), 22:53, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >palemoon

    это тот, у которого в официальных версиях несколько лет был малварь?

     
     
  • 2.29, Аноним (2), 23:00, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, именно тот, а ещё рекламная аналитика и прочие прелести гугла, за которые они так стыдят Лисоньку.
     
  • 2.30, Аноним (30), 23:04, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, его тёзка.
     

  • 1.33, Аноним (33), 00:32, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поддержка mkv и webm

    Только сейчас?

    > удален код webide

    Зачем?

     

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