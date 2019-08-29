Выпуск браузера Pale Moon 28.7.0

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|2.14, Аноним (14), 21:27, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Че годно? Он тормоз и большая часть плагинов без напильника не работает, а то и с напильником не работает..
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|3.17, Аноним (-), 21:37, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Он тормоз
Если ты палемун называешь тормозом, тогда фаерфокс, хром и прочие - стоят на месте без движения.
Палемун - один из самых быстрых браузеров сейчас. Особенно это заметно на лоу-енд конфигурациях. Я админю корпоративные сети, где часто встречается старые компы, люди всегда плюются с лисы и хрома (особенно хрома!) - палемун был как палочка-выручалочка. Ставишь юблок ориджн, носкрипт и палемун есть едва 200-300 мегабайт с 20-30 вкладками. Разве такое мыслимо с лисой или хромом, которые выжирают огромное количество памяти?
> плагинов без напильника не работает
Опять двадцать пять. Брешешь и глазом не моргнёшь. Все аддоны, которые у меня работали на последней лисе с поддержкой XUL (52-я версия вроде была) прекрасно отрабатывают на палемуне. Правда было что-то очень уж маргинальное (по-моему какой-то аддон по масштабированию изображений), но он у меня и на оригинальной лисе косяковал.
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|4.20, eugener (ok), 21:52, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы какую сборку palemoon юзаете? У меня от stevenpusser и она работает значительно медленее текущего файрфокса, особенно на многоядерном процессоре. Памяти palemoon мало жрёт, это да, но тяжёлые странички он с затупами открывает, даже интерфейс лагает при прокрутке, в то время как на файрфоксе никаких лагов нет, видимо благодаря мультипроцессному режиму.
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|2.19, nox (??), 21:42, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На лоре такое же безобразие с рекапчей. На гуглосервисах такое же безобразие с рекапчей. На архиве.орг из некоторых регионов при реге тотальные и постоянные безобразия с рекапчей. Это я к тому, что виноват не сам сайт, а сама дeбильнaя система рекапчей. Что за идиoт такое придумал...
Сколько лет был интернет, но нет, выдумали какую-то муть...
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|3.32, DerRoteBaron (ok), 00:19, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всегда виноват прежде всего тот, кто внедряет рекапчу на поддерживаемые им сервисы. В случае с cloudflare (и еще более мерзких аналогов) это примерно поровну cloudflare и админ сервиса (сайта), в остальных - главным образом админ.
Если вы видите на улице потерянный пистолет, это не значит, что надо его тотчас взять и начать расстреливать каждого встречного
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|3.13, Anonymoustus (ok), 21:26, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Заюзай Симанку...тоже неплохо, и на Хрюшку ставится
Использую в полный рост, в том числе быстрые старые релизы (для чтения документации в HTML).
Для отказа от XP и Vista у шерстяных не было никаких уважительных причин, чему косвенным доказательством — Mypal ( https://feodor2.github.io/Mypal/ )
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|1.7, Аноним (9), 21:19, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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XUL - хорошо, если еще и экстеншены старые ставятся - прекрасно! Но в моем дистрибутиве не собирают.. а самому лень.
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|1.18, Аноним (18), 21:39, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Годнота подъехала. Интересно, почему луна обновляется чаще василиска, если он дев-ветка луны?
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|1.26, Канифоль Патрика (?), 22:51, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сижу на топовом компе.. 10-ти летней давности ;) Современные Хром и ФФ одинаково летают. Им такого железа хватает за глаза. Пропобовал ставить палёную луну - лагает отчаянно! Но это всё под 10-ой виндой.
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|1.27, Аноним (-), 22:53, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>palemoon
это тот, у которого в официальных версиях несколько лет был малварь?
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|2.29, Аноним (2), 23:00, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, именно тот, а ещё рекламная аналитика и прочие прелести гугла, за которые они так стыдят Лисоньку.
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