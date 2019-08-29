Выпуск браузера Pale Moon 28.7.0

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 28.7, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В новой версии: Частично переработан движок JavaScript, в который перенесена поддержка элементов стандарта ECMAScript 2018, в том числе добавлена поддержка нового синтаксиса клонирования и объединения объектов (вместо "Object.assign({}, data)" можно указывать "{ ...data }", а для объединения использовать "{ ...defaultSettings, ...userSettings }"). Внесённые изменения уже реализованы в ведущих браузерах, но могут привести к нарушению поведения некоторых скриптов, привязанных к особенностям web-движка Pale Moon (например, для совместимости с другими браузерами изменено поведение объекта window при манипулировании с доменами);

Увеличена производительность обработки строк, загрузки изображений и разбора свойств фреймов (frameset)

Добавлена поддержка мультимедийных контейнеров Matroska и Webm, а также звука AAC в данных форматах;

Добавлена поддержка родных диалогов выбора файлов в Linux;

Обновлены пиктограммы закладок;

СУБД SQLite обновлена до выпуска 3.29.0;

Удалён код WebIDE и убраны остатки кода для экстренной доставки исправлений (hotfix).



